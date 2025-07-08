Индивидуальная
до 4 чел.
Гавана со вкусом рома, сигар, кофе и сальсы
Пешеходная экскурсия по Колониальной Гаване
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гавана - любовь с первого взгляда
Начало: По договоренности с гидом-координатором
Расписание: Ежедневно, начало экскурсий с 8:00 до 13:00
Завтра в 09:00
26 июл в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Старик и море. По следам Эрнеста Хемингуэя
Тематическая прогулка по Гаване
Начало: В Парке Сентраль
Завтра в 10:00
26 июл в 10:00
€188 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена8 июля 202507.07.2025 мы побывали на экскурсии в Гаване. Хочется отметить хорошую организацию. Всё было продумано, и нам не приходилось нигде ничего
- ИИрина17 июня 2025Замечательная экскурсия!!! Везде походили, все посмотрели. Гид Наташа - большая молодец!!! Показала нам разные дворики, улочки, домики, просто супер.
- РРуслан15 мая 2025Это замечательная экскурсия которая с первых же секунд погружает во все прелести Гаваны! Очень советуем брать кабриолет, ибо без него фишка
Ответы на вопросы от путешественников по Гаване в категории «Необычные»
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Сколько стоит экскурсия по Гаване в июле 2025
Сейчас в Гаване в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 155 до 188. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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