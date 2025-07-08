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этого города будет раскрыта не полностью. Все прошло прекрасно! Нам очень понравилась Надежда, очень хорошо всем провела и самое главное находила нестандартные решения когда что-то шло не по плану - в районе отключили электричество и мы не могли воспользоваться лифтом для подъема на обзорную площадку. Но мы очень благодарны за эту экскурсию, особенно за части вне программы и когда мы задавали вопросы. Будем рекомендовать эту замечательную команду нашим друзьям!