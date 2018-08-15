7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия с гидом Натой по Гаване прошла на высочайшем уровне!
Программа была захватывающей, неожиданной и очень разнообразной!
Ната обладает широчайшим кругозором в области истории, культуры, религии, жизни страны, а также превосходным чувством юмора! Самое главное, Ната обожает свою профессию и Кубу - раскрывает её так полно и разнообразно, что ни один местный житель не сравнится с ней в любви к этой стране!)
Мы посетили все самые значимые и красивые уголки Гаваны, от площадей до особняков, улочек и сакральных мест проведения обрядов местных колдунов! Узнали множество тайн, секретов и фактов!
Мы получали исчерпывающие ответы на любой из вопросов!
Замечательно провели время, это была наша интереснейшая экскурсия!