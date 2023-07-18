7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Пешеходная экскурсия «Колониальная Гавана» — углублённая иcторико-архитектурная экскурсия, на которой я познакомлю вас с появлением первых поселений Нового света.Вы узнаете, почему Куба считалась ключом Нового света и Гавана была выбрана

как главная сокровищница Карибов; какая архитектура была привнесена испанскими завоевателями в Новый свет и почему. Вы познакомитесь с 5 площадями старого города, их назначением, любопытнейшей историей каждой из них, узнаете, как возникали названия городов и площадей в испаноговорящей Америке.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €163 за экскурсию

Описание экскурсии

Программа

Другие темы, с которыми я познакомлю вас на этой экскурсии:

Иезуитский Кафедральный собор — жемчужина колониального барокко 18 века с классическим стилем внутреннего убранства.

Причина и цели поднятия освободительных движений и войн в 3-х Америках.

Патриотические символы и их значение.

Куба — сахарный остров 18 века. История рабства. Кто такие креолы?

Богатейшая аристократия Нового света — откуда она появилась и как обогащалась. Знаменитые семейства баронов и маркизов, прославившиеся своими богатствами в Гаване, их резиденции и дворцы, их стиль жизни, традиции.

Расцвет подпольных «секретных» обществ в Новом свете. Масонство как общество номер один, воспитавшее лидеров — борцов за независимость 3-х Америк. Масонская история происхождения Кубинского Флага.

Куба — единственная страна в Америке, где на сегодняшний день живут одни иностранцы! Кубинцы — откуда идут корни происхождения этого народа? Бедные кварталы старого города, реальная жизнь горожан. За что кубинцы боролись и что получили? На что живут и как выживают вчерашние революционеры и обыкновенные граждане?

Транспорт

Транспорт не входит в стоимость экскурсии. Вид транспорта оговаривается отдельно, при бронировании экскурсии.

кабриолет – до 50€ в час

ретро автомобиль в день, до 4 человек – 200/250€, в час – 20/25€

современный автомобиль в день, до 3 человек – 250/350€, в час – 25/30€

микроавтобус в день, от 5-10 человек – 380/500€, в час- 30/35€

Организационные детали