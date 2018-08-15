7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История освоения Кубы, аристократия и рабство Нового света, архитектурное наследие тех времен

Ната
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Ната – представитель гидов
Пешеходный тур «Колониальная Гавана» — углублённая иcторико-архитектурная экскурсия, на которой я познакомлю вас с появлением первых поселений Нового света.

Вы узнаете, почему Куба считалась ключом Нового света и Гавана была выбрана как главная сокровищница Карибов; какая архитектура была привнесена испанскими завоевателями в Новый свет и почему.

Вы познакомитесь с 5 площадями старого города, их назначением, любопытнейшей историей каждой из них, узнаете, как возникали названия городов и площадей в испаноговорящей Америке.
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Встреча в Парке Сентраль
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У этой экскурсии7 отзывов
5
История колониальной Гаваны
История колониальной Гаваны

Программа

Другие темы, с которыми я познакомлю вас на этой экскурсии:

  • Иезуитский Кафедральный собор — жемчужина колониального барокко 18 века с классическим стилем внутреннего убранства.
  • Причина и цели поднятия освободительных движений и войн в 3-х Америках.
  • Патриотические символы и их значение.
  • Куба — сахарный остров 18 века. История рабства. Кто такие креолы?
  • Богатейшая аристократия Нового света — откуда она появилась и как обогащалась. Знаменитые семейства баронов и маркизов, прославившиеся своими богатствами в Гаване, их резиденции и дворцы, их стиль жизни, традиции.
  • Расцвет подпольных «секретных» обществ в Новом свете. Масонство как общество номер один, воспитавшее лидеров — борцов за независимость 3-х Америк. Масонская история происхождения Кубинского Флага.
  • Куба — единственная страна в Америке, где на сегодняшний день живут одни иностранцы! Кубинцы — откуда идут корни происхождения этого народа? Бедные кварталы старого города, реальная жизнь горожан. За что кубинцы боролись и что получили? На что живут и как выживают вчерашние революционеры и обыкновенные граждане?

Транспорт

Транспорт не входит в стоимость экскурсии. Вид транспорта оговаривается отдельно, при бронировании экскурсии.

  • кабриолет – до 50€ в час
  • ретро автомобиль в день, до 4 человек – 200/250€, в час – 20/25€
  • современный автомобиль в день, до 3 человек – 250/350€, в час – 25/30€
  • микроавтобус в день, от 5-10 человек – 380/500€, в час- 30/35€

Организационные детали

  • Это очень насыщенная информацией экскурсия, однако ее можно сократить, если вы с детьми или нет сил долго гулять в жару по каменному городу. В этом случае можно посетить основные достопримечательности и после остановиться в одном из уютных атмосферных кафе, выпить прохладных коктейлей и поговорить в обширном контексте о Кубе. Все зависит от ваших желаний.
  • Встреча в отеле или в назначенном месте.
История колониальной Гаваны
История колониальной Гаваны
История колониальной Гаваны
История колониальной Гаваны
История колониальной Гаваны
История колониальной Гаваны
История колониальной Гаваны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Встреча в Парке Сентраль.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ната
Ната
Меня зовут Ната, я представляю команду опытных и профессиональных гидов с многолетним опытом работы в туризме. Мы с радостью покажем вам Гавану, Сиенфуегос, Тринидад, Матанзас, Гуаму, Санта Клара, Виньалес, Террасу, Сороа. У Кубы удивительная история, которая поможет вам понять значимость открытия Нового Света!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 августа 2018
Понравилось. 6 часов гуляли и общались.
5 октября 2017
Огромное спасибо Наташе за экскурсию!
Была в Гаване через неделю после урагана Ирма, уже практически привели в порядок город, все работало, кроме туннеля и Малекона. Обошли всю Старую Гавану. Наташа отличный гид и рассказчик, узнала много интересного, и вообще очень душевно погуляли как с давней подругой. А Гавана - прекрасна, надеюсь вернусь еще не раз!
17 января 2017
Благодарен Наталье за проведенную экскурсию. Она действительно профессиональный гид и одна их лучших, чьей помощью я когда либо пользовался. Помимо интереснейшей экскурсии она дает множество советов по пребыванию в Гаване, местам которые ещё надо посетить, ресторанам и мероприятиям. Рекомендую всем -100%. Спасибо Вам, Наталья!
Maria
14 января 2017
Интереснейшая экскурсия.!!!! 7 часов пролетело в один миг. Наташа просто уникальный рассказчик с неиссякаемой энергией и невероятным объемом знаний. С ней Гавана просто прекрасна !!! Даже маленькие дети ходили весь день как зачарованные.
Разительный контраст с государственными экскурсиями на Кубе.
Очень рекомендую всем!!!
22 декабря 2016
Наташа, спасибо огромное нам очень понравилось. Всем советую Наташу, я считаю она профессионал своего дела. Заказывайте экскурсии, не пожалеете . Очень доброжелательный и отзывчивый человек , все расскажет, покажет,посоветует))))
21 мая 2016
Отличная экскурсия!
14 января 2016
Экскурсия с гидом Натой по Гаване прошла на высочайшем уровне!
Программа была захватывающей, неожиданной и очень разнообразной!
Ната обладает широчайшим кругозором в области истории, культуры, религии, жизни страны, а также превосходным чувством юмора! Самое главное, Ната обожает свою профессию и Кубу - раскрывает её так полно и разнообразно, что ни один местный житель не сравнится с ней в любви к этой стране!)
Мы посетили все самые значимые и красивые уголки Гаваны, от площадей до особняков, улочек и сакральных мест проведения обрядов местных колдунов! Узнали множество тайн, секретов и фактов!
Мы получали исчерпывающие ответы на любой из вопросов!
Замечательно провели время, это была наша интереснейшая экскурсия!

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