7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Пешеходная экскурсия «Колониальная Гавана» — углублённая иcторико-архитектурная экскурсия, на которой я познакомлю вас с появлением первых поселений Нового света.
Вы узнаете, почему Куба считалась ключом Нового света и Гавана была выбрана
Вы узнаете, почему Куба считалась ключом Нового света и Гавана была выбрана
Описание экскурсии
Программа
Другие темы, с которыми я познакомлю вас на этой экскурсии:
- Иезуитский Кафедральный собор — жемчужина колониального барокко 18 века с классическим стилем внутреннего убранства.
- Причина и цели поднятия освободительных движений и войн в 3-х Америках.
- Патриотические символы и их значение.
- Куба — сахарный остров 18 века. История рабства. Кто такие креолы?
- Богатейшая аристократия Нового света — откуда она появилась и как обогащалась. Знаменитые семейства баронов и маркизов, прославившиеся своими богатствами в Гаване, их резиденции и дворцы, их стиль жизни, традиции.
- Расцвет подпольных «секретных» обществ в Новом свете. Масонство как общество номер один, воспитавшее лидеров — борцов за независимость 3-х Америк. Масонская история происхождения Кубинского Флага.
- Куба — единственная страна в Америке, где на сегодняшний день живут одни иностранцы! Кубинцы — откуда идут корни происхождения этого народа? Бедные кварталы старого города, реальная жизнь горожан. За что кубинцы боролись и что получили? На что живут и как выживают вчерашние революционеры и обыкновенные граждане?
Транспорт
Транспорт не входит в стоимость экскурсии. Вид транспорта оговаривается отдельно, при бронировании экскурсии.
- кабриолет – до 50€ в час
- ретро автомобиль в день, до 4 человек – 200/250€, в час – 20/25€
- современный автомобиль в день, до 3 человек – 250/350€, в час – 25/30€
- микроавтобус в день, от 5-10 человек – 380/500€, в час- 30/35€
Организационные детали
- Это очень насыщенная информацией экскурсия, однако ее можно сократить, если вы с детьми или нет сил долго гулять в жару по каменному городу. В этом случае можно посетить основные достопримечательности и после остановиться в одном из уютных атмосферных кафе, выпить прохладных коктейлей и поговорить в обширном контексте о Кубе. Всё зависит от ваших желаний
- Встреча в отеле или в назначенном месте
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Встреча в Парке Сентраль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ната — ваша команда гидов в Гаване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 3 часа 50 минут
Провели экскурсии для 1714 туристов
Куба — мой дом с 1990 года, а Гавана — моя пристань, источник вдохновения и точка притяжения. Создаю авторские маршруты по острову. В 2009 году начала изучать историю, архитектуру, религии,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
а
Хотела бы выразить огромную благодарность Нате и Марине за невероятное путешествие по Гаване!
Мы были в Гаване 2 дня; 10 июля нашим гидом была очаровательная и очень душевная Марина! Программа тура
Мы были в Гаване 2 дня; 10 июля нашим гидом была очаровательная и очень душевная Марина! Программа тура
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М
Экскурсия с гидом Натой по Гаване прошла на высочайшем уровне!
Программа была захватывающей, неожиданной и очень разнообразной!
Ната обладает широчайшим кругозором в области истории, культуры, религии, жизни страны, а также превосходным чувством
Программа была захватывающей, неожиданной и очень разнообразной!
Ната обладает широчайшим кругозором в области истории, культуры, религии, жизни страны, а также превосходным чувством
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О
Огромное спасибо Наташе за экскурсию!
Была в Гаване через неделю после урагана Ирма, уже практически привели в порядок город, все работало, кроме туннеля и Малекона. Обошли всю Старую Гавану. Наташа отличный гид и рассказчик, узнала много интересного, и вообще очень душевно погуляли как с давней подругой. А Гавана - прекрасна, надеюсь вернусь еще не раз!
Была в Гаване через неделю после урагана Ирма, уже практически привели в порядок город, все работало, кроме туннеля и Малекона. Обошли всю Старую Гавану. Наташа отличный гид и рассказчик, узнала много интересного, и вообще очень душевно погуляли как с давней подругой. А Гавана - прекрасна, надеюсь вернусь еще не раз!
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И
Благодарен Наталье за проведенную экскурсию. Она действительно профессиональный гид и одна их лучших, чьей помощью я когда либо пользовался. Помимо интереснейшей экскурсии она дает множество советов по пребыванию в Гаване, местам которые ещё надо посетить, ресторанам и мероприятиям. Рекомендую всем -100%. Спасибо Вам, Наталья!
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Интереснейшая экскурсия!!!! 7 часов пролетело в один миг. Наташа просто уникальный рассказчик с неиссякаемой энергией и невероятным объемом знаний. С ней Гавана просто прекрасна!!! Даже маленькие дети ходили весь день как зачарованные.
Разительный контраст с государственными экскурсиями на Кубе.
Очень рекомендую всем!!!
Разительный контраст с государственными экскурсиями на Кубе.
Очень рекомендую всем!!!
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m
Все было супер!
Наталья нас провела по необычным местам, рассказала множество историй, ответила на все интересующие вопросы. У мужа был День рождения. Помогла найти нужный ретро автомобиль, гаванских танцовщиц, в каждом баре нам пели хеппи бездей. Наталья сделала этот день незабываемым!
Наталья нас провела по необычным местам, рассказала множество историй, ответила на все интересующие вопросы. У мужа был День рождения. Помогла найти нужный ретро автомобиль, гаванских танцовщиц, в каждом баре нам пели хеппи бездей. Наталья сделала этот день незабываемым!
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