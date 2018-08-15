7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Другие темы, с которыми я познакомлю вас на этой экскурсии:

Иезуитский Кафедральный собор — жемчужина колониального барокко 18 века с классическим стилем внутреннего убранства.

Причина и цели поднятия освободительных движений и войн в 3-х Америках.

Патриотические символы и их значение.

Куба — сахарный остров 18 века. История рабства. Кто такие креолы?

Богатейшая аристократия Нового света — откуда она появилась и как обогащалась. Знаменитые семейства баронов и маркизов, прославившиеся своими богатствами в Гаване, их резиденции и дворцы, их стиль жизни, традиции.

Расцвет подпольных «секретных» обществ в Новом свете. Масонство как общество номер один, воспитавшее лидеров — борцов за независимость 3-х Америк. Масонская история происхождения Кубинского Флага.

Куба — единственная страна в Америке, где на сегодняшний день живут одни иностранцы! Кубинцы — откуда идут корни происхождения этого народа? Бедные кварталы старого города, реальная жизнь горожан. За что кубинцы боролись и что получили? На что живут и как выживают вчерашние революционеры и обыкновенные граждане?

Транспорт

Транспорт не входит в стоимость экскурсии. Вид транспорта оговаривается отдельно, при бронировании экскурсии.