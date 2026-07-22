Индивидуальная
до 3 чел.
Гавана вдоль и поперек
Пешеходная прогулка и поездка на ретро-кабриолете по Новой и Старой Гаване
Начало: Встреча в Парке Сентраль
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €195 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Влюбиться в Гавану
Прогулка по улочкам старого города окунёт вас в жизнь Гаваны прошлых веков. Увидите знаменитые площади и здания, которые расскажут о богатой истории города
Начало: Встреча в Парке Сентраль
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €163 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Всё про Гавану
Увидеть настоящую Кубу - неидеальную, красивую, противоречивую - и очень притягательную
Начало: У вашего отеля или в Старой Гаване
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Старик и море. По следам Эрнеста Хемингуэя
Путешествие по местам, где жил и творил Хемингуэй. Узнайте о его жизни на Кубе, посетите знаковые места и насладитесь атмосферой Гаваны
Начало: В Парке Сентраль
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от €188 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гавана со вкусом рома, сигар, кофе и сальсы
Почувствуйте ритм Гаваны через ароматы рома, сигар и кофе. Узнайте о культуре и истории столицы Кубы в увлекательной экскурсии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лас Террасас и долина Виньялес - красота кубинской природы
Познакомиться с западной частью острова
Начало: В указанном вами месте
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
История колониальной Гаваны
История освоения Кубы, аристократия и рабство Нового света, архитектурное наследие тех времен
Начало: Встреча в Парке Сентраль
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €163 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гавана - любовь с первого взгляда
Начало: По договоренности с гидом-координатором
Расписание: Ежедневно, начало экскурсий с 8:00 до 13:00
$180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по набережной Малекон на закате солнца
Погрузитесь в атмосферу Гаваны на закате, прогуливаясь по знаменитой набережной Малекон. Откройте для себя дух города и его живописные виды
Начало: Встреча в Центральном Парке
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от €75 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сьенфуэгос и водопад Эль Ничо
Уникальная экскурсия в Сьенфуэгос и к водопаду Эль Ничо подарит вам незабываемые впечатления от архитектуры и природы Кубы
Начало: От вашего отеля
10 авг в 11:30
11 авг в 08:00
от €77 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Старинные крепости Гаваны
Посетите уникальные крепости Гаваны, окунитесь в атмосферу прошлого, узнайте о пиратах и легендах, полюбуйтесь панорамными видами и почувствуйте дух истории
Начало: В Центральном Парке
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
от €155 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Философия кубинского стрит-арта
Погрузитесь в атмосферу Гаваны, где стрит-арт оживает на улицах. Узнайте о кубинских художниках и их творчестве, отражающем афрокубинскую культуру
Начало: В Центральном Парке
10 авг в 11:30
11 авг в 10:00
от €155 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Религиозный колорит Кубы
Познакомьтесь с уникальной культурой Кубы через призму афрокубинских верований. Узнайте о сантерии, посетите культовые места и почувствуйте атмосферу
Начало: В Центральном Парке
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Квест-экскурсия по Старой Гаване для детей и взрослых
Погрузитесь в атмосферу Старой Гаваны, разгадывая загадки и узнавая её тайны. Откройте для себя историю и культуру города через увлекательные задания
Начало: В районе Капитолия
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €103 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Гаване
Колониальный вайб, модерн, социализм и вечный праздник
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
от €375 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гавана и её яркие краски
Прогуляться по Старому городу и почувствовать ритмы Кубы
Сегодня в 22:00
10 авг в 10:00
от €400 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
От пиратских сокровищ до морской историй Гаваны
Начало: Замок Сан Сальвадор де ла Пунта
Расписание: Ежедневно, с 10.00 до 13.00. Выходной: понедельник, вторник
$30 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
По Гаване на кабриолете и пешком
Прокатиться на открытом ретроавтомобиле и прогуляться по самым знаменитым и колоритным локациям
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €210 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Были на нескольких экскурсиях, организованных Натальей. Все на высоте. Вспоминаем с теплотой. Масса положительных впечатлений и красивых фото.
Вам был полезен этот отзыв?
Гуляли с гидом Надеждой по Гаване 3 недели назад. Тогда только начиналось наше большое путешествие по Южной Америке (6 стран
Вам был полезен этот отзыв?
I
Спасибо гиду Надежде за интересную познавательную экскурсию по дневной и вечерней Гаване,посмотрели город сверху,получила ещё урок сальсы
Вам был полезен этот отзыв?
E
Хорошая экскурсия, рекомендую. На любые вопросы организатор дает пояснения, всё хорошо.
Вам был полезен этот отзыв?
Всё прошло отлично. Здесь вы в надёжных руках. Всем рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
А
В первый раз приехали на Кубу. Заказали индивидуальную экскурсию в Гавану. У нас была гид Надежда. Нам очень всё понравилось.
Вам был полезен этот отзыв?
А
В первый раз приехали на Кубу. Заказали индивидуальную экскурсию в Гавану. У нас была гид Надежда. Нам очень всё понравилось.
Вам был полезен этот отзыв?
Все супер, рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Ребята и девчата рекомендую данную компанию. Организаторы выше всяких похвал, а гид Луис просто красавчик
Вам был полезен этот отзыв?
И
Замечательная экскурсия в компании гида Ирины пролетела на одном дыхании, несмотря на немалую продолжительность пребывания в дороге. Благодаря этой экскурсии
+6
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 268 отзывов в Гаване
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Гаване
Самые популярные экскурсии в Гаване
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18:
Сколько стоит экскурсия по Гаване в августе 2026
Сейчас в Гаване можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 30 до 400. Туристы уже оставили гидам 268 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Гавана ждет вас! Наши экскурсии по Гаване с русскоязычным гидом – это путеводитель по самым ярким событиям и местам. Отзывы туристов говорят сами за себя – выбирайте лучшее и бронируйте экскурсии в Гаване на русском, чтобы увидеть все красоты кубинской столицы