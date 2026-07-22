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Экскурсии в Гаване

Найдено 18 экскурсий в Гаване на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Гавана вдоль и поперек
Пешая
На кабриолете
6 часов
150 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Гавана вдоль и поперек
Пешеходная прогулка и поездка на ретро-кабриолете по Новой и Старой Гаване
Начало: Встреча в Парке Сентраль
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €195 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Гавану
Пешая
4 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Влюбиться в Гавану
Прогулка по улочкам старого города окунёт вас в жизнь Гаваны прошлых веков. Увидите знаменитые площади и здания, которые расскажут о богатой истории города
Начало: Встреча в Парке Сентраль
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €163 за всё до 3 чел.
Всё про Гавану
Пешая
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Всё про Гавану
Увидеть настоящую Кубу - неидеальную, красивую, противоречивую - и очень притягательную
Начало: У вашего отеля или в Старой Гаване
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €155 за всё до 4 чел.
Старик и море. По следам Эрнеста Хемингуэя
На машине
6 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старик и море. По следам Эрнеста Хемингуэя
Путешествие по местам, где жил и творил Хемингуэй. Узнайте о его жизни на Кубе, посетите знаковые места и насладитесь атмосферой Гаваны
Начало: В Парке Сентраль
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от €188 за всё до 4 чел.
Гавана со вкусом рома, сигар, кофе и сальсы
Пешая
На микроавтобусе
6 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гавана со вкусом рома, сигар, кофе и сальсы
Почувствуйте ритм Гаваны через ароматы рома, сигар и кофе. Узнайте о культуре и истории столицы Кубы в увлекательной экскурсии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €155 за всё до 4 чел.
Лас Террасас и долина Виньялес - красота кубинской природы
На машине
13 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лас Террасас и долина Виньялес - красота кубинской природы
Познакомиться с западной частью острова
Начало: В указанном вами месте
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €155 за всё до 4 чел.
История колониальной Гаваны
Пешая
6 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
История колониальной Гаваны
История освоения Кубы, аристократия и рабство Нового света, архитектурное наследие тех времен
Начало: Встреча в Парке Сентраль
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €163 за всё до 3 чел.
Гавана - любовь с первого взгляда
Пешая
6 часов
54 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Гавана - любовь с первого взгляда
Начало: По договоренности с гидом-координатором
Расписание: Ежедневно, начало экскурсий с 8:00 до 13:00
$180 за всё до 4 чел.
Прогулка по набережной Малекон на закате солнца
Пешая
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по набережной Малекон на закате солнца
Погрузитесь в атмосферу Гаваны на закате, прогуливаясь по знаменитой набережной Малекон. Откройте для себя дух города и его живописные виды
Начало: Встреча в Центральном Парке
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от €75 за всё до 10 чел.
Сьенфуэгос и водопад Эль Ничо
На машине
13 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Сьенфуэгос и водопад Эль Ничо
Уникальная экскурсия в Сьенфуэгос и к водопаду Эль Ничо подарит вам незабываемые впечатления от архитектуры и природы Кубы
Начало: От вашего отеля
10 авг в 11:30
11 авг в 08:00
от €77 за всё до 4 чел.
Старинные крепости Гаваны
На машине
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Старинные крепости Гаваны
Посетите уникальные крепости Гаваны, окунитесь в атмосферу прошлого, узнайте о пиратах и легендах, полюбуйтесь панорамными видами и почувствуйте дух истории
Начало: В Центральном Парке
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
от €155 за человека
Философия кубинского стрит-арта
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Философия кубинского стрит-арта
Погрузитесь в атмосферу Гаваны, где стрит-арт оживает на улицах. Узнайте о кубинских художниках и их творчестве, отражающем афрокубинскую культуру
Начало: В Центральном Парке
10 авг в 11:30
11 авг в 10:00
от €155 за всё до 3 чел.
Религиозный колорит Кубы
На машине
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Религиозный колорит Кубы
Познакомьтесь с уникальной культурой Кубы через призму афрокубинских верований. Узнайте о сантерии, посетите культовые места и почувствуйте атмосферу
Начало: В Центральном Парке
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €155 за всё до 4 чел.
Квест-экскурсия по Старой Гаване для детей и взрослых
Пешая
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Квест-экскурсия по Старой Гаване для детей и взрослых
Погрузитесь в атмосферу Старой Гаваны, разгадывая загадки и узнавая её тайны. Откройте для себя историю и культуру города через увлекательные задания
Начало: В районе Капитолия
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €103 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Гаване
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Гаване
Колониальный вайб, модерн, социализм и вечный праздник
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
от €375 за всё до 3 чел.
Гавана и её яркие краски
Пешая
6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гавана и её яркие краски
Прогуляться по Старому городу и почувствовать ритмы Кубы
Сегодня в 22:00
10 авг в 10:00
от €400 за всё до 4 чел.
От пиратских сокровищ до морской историй Гаваны
Пешая
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
От пиратских сокровищ до морской историй Гаваны
Начало: Замок Сан Сальвадор де ла Пунта
Расписание: Ежедневно, с 10.00 до 13.00. Выходной: понедельник, вторник
$30 за человека
По Гаване на кабриолете и пешком
На машине
На кабриолете
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По Гаване на кабриолете и пешком
Прокатиться на открытом ретроавтомобиле и прогуляться по самым знаменитым и колоритным локациям
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €210 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ольга
Гавана вдоль и поперек
Были на нескольких экскурсиях, организованных Натальей. Все на высоте. Вспоминаем с теплотой. Масса положительных впечатлений и красивых фото.
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Елена
Прогулка по набережной Малекон на закате солнца
Гуляли с гидом Надеждой по Гаване 3 недели назад. Тогда только начиналось наше большое путешествие по Южной Америке (6 стран
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и карнавал в Рио). Вот сейчас оно заканчивается и могу уверенно сказать, что знакомство и прогулка с Надей были одним из самых ярких моментов путешествия. Отличный баланс истории, видов и рассказа о реальной современной жизни на Кубе.
Надежда - великолепный гид и потрясающе умная и красивая женщина. Кажется, что Надя знает каждый дом и может рассказать интересную, связанную с ним историю за бокалом Куба Либре на смотровой площадке в отеле где жил Хемингуэй.
Очень рекомендую и организатора и гида. Без них опыт посещения Кубы будет точно неполным.
PS. Вечером того же дня на Кубе были в Тропикане на лучшем и очень красивом кубинском шоу. Сошлись во мнении, что если выбирать: шоу или продолжение прогулки с Надей - однозначно прогулка.

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I
Гавана вдоль и поперек
Спасибо гиду Надежде за интересную познавательную экскурсию по дневной и вечерней Гаване,посмотрели город сверху,получила ещё урок сальсы
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E
Гавана вдоль и поперек
Хорошая экскурсия, рекомендую. На любые вопросы организатор дает пояснения, всё хорошо.
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Михаил
Лас Террасас и долина Виньялес - красота кубинской природы
Всё прошло отлично. Здесь вы в надёжных руках. Всем рекомендую.
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А
Гавана - любовь с первого взгляда
В первый раз приехали на Кубу. Заказали индивидуальную экскурсию в Гавану. У нас была гид Надежда. Нам очень всё понравилось.
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Мы просто влюбились в город, несмотря на его, к сожалению, запущенность. Захотелось приехать еще раз. А Надежда - замечательный гид и прекрасный человек, благодаря ей мы узнали много всего интересного о городе и остались под большим впечатлением. Очень рекомендую. Не пожалеете!

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А
Гавана - любовь с первого взгляда
В первый раз приехали на Кубу. Заказали индивидуальную экскурсию в Гавану. У нас была гид Надежда. Нам очень всё понравилось.
читать дальшеуменьшить

Мы просто влюбились в город, несмотря на его, к сожалению, запущенность. Захотелось приехать еще раз. А Надежда - замечательный гид и прекрасный человек, благодаря ей мы узнали много всего интересного о городе и остались под большим впечатлением. Очень рекомендую. Не пожалеете!

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Мурзин
Гавана вдоль и поперек
Все супер, рекомендую
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Борисов
Всё про Гавану
Ребята и девчата рекомендую данную компанию. Организаторы выше всяких похвал, а гид Луис просто красавчик
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И
Лас Террасас и долина Виньялес - красота кубинской природы
Замечательная экскурсия в компании гида Ирины пролетела на одном дыхании, несмотря на немалую продолжительность пребывания в дороге. Благодаря этой экскурсии
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есть возможность окунуться в первозданную природу Кубы в местах, удаленных от Гаваны: посмотреть милый водопад (при желании - искупаться); заглянув к орхидеям, погрузиться в оазис красоты, насыщенной колористики и запахов растений, которые растут у нас дома, а здесь представлены в своих природных условиях; восхититься современным произведением искусства – фреской с индейцами на скале (фундаментально!) + заехать в долину Виньялес (под охраной ЮНЕСКО, а значит – надо смотреть 100%); проплыть по подземной реке, пройдя прежде по замысловатой пещере; ну и, конечно, пообедать в безумно красивом и вкусном месте (если предложат фирменный коктейль -"антистресс", берите! К нему прилагается ром, который вы можете налить в коктейль по своему вкусу))) Ну и в конце такого насыщенного дня будет возможность освоить азы выращивания табака и создания сигар (кому надо – можно и купить).
Важно: самостоятельно в эту сторону ехать очень не рекомендую, т. к. транспортная ситуация в стране – не самая лучшая. Поэтому проще и удобнее – взять экскурсию, заодно узнаете много любопытной информации о Кубе и ее соцокультурных особенностях, основанных на историческом фундаменте, т. к. Ирина – действительно, хороший рассказчик!

Замечательная экскурсия в компании гида Ирины пролетела на одном дыхании, несмотря на немалую продолжительность пребывания в
Замечательная экскурсия в компании гида Ирины пролетела на одном дыхании, несмотря на немалую продолжительность пребывания в
Замечательная экскурсия в компании гида Ирины пролетела на одном дыхании, несмотря на немалую продолжительность пребывания в
Замечательная экскурсия в компании гида Ирины пролетела на одном дыхании, несмотря на немалую продолжительность пребывания в+6
Замечательная экскурсия в компании гида Ирины пролетела на одном дыхании, несмотря на немалую продолжительность пребывания в
Замечательная экскурсия в компании гида Ирины пролетела на одном дыхании, несмотря на немалую продолжительность пребывания в
Замечательная экскурсия в компании гида Ирины пролетела на одном дыхании, несмотря на немалую продолжительность пребывания в
Замечательная экскурсия в компании гида Ирины пролетела на одном дыхании, несмотря на немалую продолжительность пребывания в
Замечательная экскурсия в компании гида Ирины пролетела на одном дыхании, несмотря на немалую продолжительность пребывания в
Замечательная экскурсия в компании гида Ирины пролетела на одном дыхании, несмотря на немалую продолжительность пребывания в
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Всего 268 отзывов в Гаване

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Ответы на вопросы от путешественников по Гаване

Самые популярные экскурсии в Гаване
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18:
  1. Гавана вдоль и поперек;
  2. Влюбиться в Гавану;
  3. Всё про Гавану;
  4. Старик и море. По следам Эрнеста Хемингуэя;
  5. Гавана со вкусом рома, сигар, кофе и сальсы.
Сколько стоит экскурсия по Гаване в августе 2026
Сейчас в Гаване можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 30 до 400. Туристы уже оставили гидам 268 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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