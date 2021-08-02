Н Наталья 5 Ездили на экскурсию 1 августа. Остались очень довольны. На такси из отеля нас забрали в 8 утра. По приезду в Гавану нас ждала Надежда. Мы сели на кабриолет и 2 часа катались по красивым местам. С нами была дочь 7 лет, ей очень понравился кабриолет. Затем заехали в единственное открытое кафе, прели и отдохнули. Поели мороженое. Пешеходная часть была так же очень интересная. Гавана чудесный город. Мы ходили в основном по тени, поэтому не было изнуряющей жары. Очень рады были увидеть этот красивый город, но видимо придётся вернуться, когда закончится пандемия 😅

D DMITRIY 5 Надежду которая с нами была гидом, на руках носить надо!!!

М Марина 5 Экскурсия понравилась. Проводилась по всем знаковым местам Старого города. Информация гидом Татьяной была изложена очень подробно. Было видно, что она реально «в теме». В период пандемии, конечно, были кой-какие сложности, например, перекусить где-то сложновато, но мы рады, что попали в этот изумительный, богатый самыми разными историями город в красивейшей стране с большим историческим прошлым.

И Ирина 5 Экскурсия очень понравилась. Берите нал, по картам не хотят продавать ничего даже в государственных магазинах. Гид Марина просто супир. Всё рассказывала интересно. Очень позитивный человек. Гавана город контрастов, стоит увидеть что б лучше понять остров. Парк-лес просто сказка, никогда не забуду. Жаль что там делают жертвоприношения. Впечатление от города, как будто побывала в фильме. Удивительная возможность увидеть город без туристов. Рассмотреть площади без торговцев и толп отдыхающих зевак. Послушать город без "эй привет, бери не дорого". Экскурсия получилась индивидуальной не просто в смысле что гид для нас, а весь город как бы. Ощущение что смогли заглянуть в прошлое, когда ещё всё не было для продажи, а было настоящее.

А Алина 5 Потрясающе! Это если кратко) Если подробнее, то огромное спасибо Нате и Марине за такую интереснейшую экскурсию. Нас ездило 5 человек и каждый остался очень доволен! Понравилось все: как девушки рассказывают (не просто рассказ исторических фактов, а можно сказать, целая театральная постановка), как отвечают на абсолютно все вопросы (а мы их много задавали), как построен маршрут, а самое главное - девушки живут на Кубе уже более 30 лет и самое бесценное - это их рассказ о жизни страны изнутри! Честно говоря, очень жаль, что таких гидов как Ната и Марина нет в каждой стране)))) потому что теперь все будущие экскурсии будут сравниваться с ними и, думаю, чаще будут проигрывать прекрасным девушкам!

Д Денис 5 Очень рекомендую к Наталье на экскурсию! Настолько качественно и с душой подойти к организации просто не возможно! Наталья настолько сильно любит Кубу и в частности Гавану, что мы просто не могли не полюбить этот прекрасный город! Спасибо от всей души!

А Айнур 5 Прекрасно проведённый день. Спасибо Нате и Надежде за интересные и душевные экскурсии! А водителю - за мягкую поездку на атмосферном кабриолете:) Рекомендую к покупке. Гиды - профессионалы <3

Г Гульнара 5 Я в восхищении от Команды гидов Наты Стрелковой. Это точность, высочайший профессионализм, необычайная любовь к Кубе, Гаване, к делу, которым занимаются. В условиях пандемии Нате удалось организовать фантастически интересные экскурсии. Экскурсии? Их было несколько в один день - Гавана 50-60-х, колониальная Гавана, Гавана времён Хемингуэя, Революции и СССР. Глубокое знание истории (большее, чем значится в официальных источниках и учебниках), блестящее представление разных архитектурных стилей, артистизм делают этот день незабываемым в моей жизни. Проникаешься большой любовью к стране, Гаване. Хочется сюда вернуться. Совершеннейшее украшение- почти 3-х часовая поездка на кабриолете с великолепной фотосессией, которая взорвала Инстаграмм. Я вернусь на Кубу, в Гавана, к Нате и ее команде. Буду рекомендовать ее моим друзьям и коллегам. Я чувствую себя счастливой и наполненной после этой экскурсии. Огромная благодарность Нате и ее команде!

Л Лидия 5 Гавана-это любовь! И Ната расскрыла этот город! В такие сложные времена, все время была на связи, и мы смогли попасть в Гавану. Нам подарили памятные подарки после окончания экскурсии(монетки, открытку, сигару, что неожиданно и очень приятно). Фотоссесия от Наты тоже было приятным бонусом! Рекомендую экскурсию и гида. Нате большое спасибо!