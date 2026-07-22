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есть возможность окунуться в первозданную природу Кубы в местах, удаленных от Гаваны: посмотреть милый водопад (при желании - искупаться); заглянув к орхидеям, погрузиться в оазис красоты, насыщенной колористики и запахов растений, которые растут у нас дома, а здесь представлены в своих природных условиях; восхититься современным произведением искусства – фреской с индейцами на скале (фундаментально!) + заехать в долину Виньялес (под охраной ЮНЕСКО, а значит – надо смотреть 100%); проплыть по подземной реке, пройдя прежде по замысловатой пещере; ну и, конечно, пообедать в безумно красивом и вкусном месте (если предложат фирменный коктейль -"антистресс", берите! К нему прилагается ром, который вы можете налить в коктейль по своему вкусу))) Ну и в конце такого насыщенного дня будет возможность освоить азы выращивания табака и создания сигар (кому надо – можно и купить).

Важно: самостоятельно в эту сторону ехать очень не рекомендую, т. к. транспортная ситуация в стране – не самая лучшая. Поэтому проще и удобнее – взять экскурсию, заодно узнаете много любопытной информации о Кубе и ее соцокультурных особенностях, основанных на историческом фундаменте, т. к. Ирина – действительно, хороший рассказчик!