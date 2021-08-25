Ната проводит ещё 8 экскурсий

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Старинные крепости Гаваны

Посетите уникальные крепости Гаваны, окунитесь в атмосферу прошлого, узнайте о пиратах и легендах, полюбуйтесь панорамными видами и почувствуйте дух истории
Экскурсия по старинным крепостям Гаваны - это возможность окунуться в эпоху Нового Света. Участники посещают четыре колониальные крепости, где узнают о защите от пиратов и противников.

В Форталесе де Реаль Фуэрза
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гости увидят сокровища затонувших кораблей и легендарные испанские пушки.

Кастийо де Сан Сальвадор де ла Пунта и Кастийо де лос Трес Рейес дель Морро предложат захватывающие виды на порт и набережную.

Завершает экскурсию посещение Форталесы де Сан Карлос де ла Кабанья с её уникальной историей и церемонией пушечного выстрела

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в историю колониальной Гаваны
  • 🔭 Панорамные виды на город и бухту
  • 🗺️ Музей навигации и зал сокровищ
  • 👻 Легенды о привидениях
  • 🔔 Участие в церемонии пушечного выстрела
Старинные крепости Гаваны
Старинные крепости Гаваны
Старинные крепости Гаваны

Что можно увидеть

  • Форталеса де Реаль Фуэрза
  • Кастийо де Сан Сальвадор де ла Пунта
  • Кастийо де лос Трес Рейес дель Морро
  • Форталеса де Сан Карлос де ла Кабанья

Описание экскурсии

Хранительница Сокровищ

Экскурсия начнется в одной из первых крепостей Нового Света, которая впоследствии была выбрана испанскими королями как главная Хранительница Сокровищ — Форталеса де Реаль Фуэрза. Сегодня здесь находится музей навигации, в котором вы посетите зал сокровищ, поднятых из затонувших кораблей с глубин Карибского бассейна, увидите макет корабля 18 века в разрезе, рассмотрите коллекцию старинных испанских пушек и услышите легенды о приведении, обитающем в этой крепости. А со смотровой башни-колокольни вам откроются замечательные панорамные виды на узкий канал в бухту-порт Гаваны и на Оружейную Площадь.

Самая маленькая крепость острова

Вы посетите крепость-музей Кастийо де Сан Сальвадор де ла Пунта, расположившуюся на входе узкого канала в порт Гаваны, а также крепость-музей Кастийо де лос Трес Рейес дель Морро с действующим маяком 1844 г, который находится на другой стороне порта. Маяк — одна из самых высоких смотровых точек города, с которых можно увидеть всю набережную и порт Гаваны! Здесь вы узнаете легенды и традиции, связанные с этим местом, посетите местный музей макетов всех крепостей Гаваны и увидите зал, посвящённый открытию Кристофером Колумбом Нового Света. В зале, посвященном аборигенам, вы познакомитесь с бытом и традициями первых обитателей острова. В зале, посвящённом взятию Гаваны Британским Флотом в 1762 г, узнаете историю уникального территориального обмена, который свершили между собой короли Испании и Британии в 1763 г. Кроме того, вы осмотрите церковь-музей при крепости и взглянете на статую Христоса Гаванского, возведенную на очередной смотровой площадке.

Самая большая крепость Нового Света

В завершении экскурсии вы осмотрите крепость Форталеса де Сан Карлос де ла Кабанья с тремя ее площадями, рассмотрите колодец-альхибэ с очень интересной внутренней системой водоснабжения. Вас также ждет краткий пробег по истории возникновения оружия и великолепная коллекция оригинальных испанских пушек периода колонии. А в конце — традиционная смотровая площадка с точкой-указателем на знаковые здания Гаваны.
Кроме того, вы прогуляетесь по местному сувенирному рынку, увидите штаб-квартиру Команданте Че Гевары (на реставрации), а вечером станете свидетелями церемонии ежедневного пушечного выстрела, проходящей по всем правилам 18 века.

Организационные детали

  • Экскурсию можно сократить и изменить по вашим пожеланиям и возможностям.
  • Начало экскурсии в 14.00, учитывая вечернюю церемонию пушечного выстрела.
  • Вход в крепости-музеи платный (отдельная оплата).
  • Транспорт туда/обратно на ваш выбор — такси или ретро автомобиль (отдельная оплата).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Центральном Парке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ната
Ната — ваша команда гидов в Гаване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 3 часа 50 минут
Провели экскурсии для 1714 туристов
Куба — мой дом с 1990 года, а Гавана — моя пристань, источник вдохновения и точка притяжения. Создаю авторские маршруты по острову. В 2009 году начала изучать историю, архитектуру, религии,
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культуру и традиции Кубы под руководством выдающегося историка Еусебио Леаля. Эти знания стали фундаментом моей работы, которую глубоко люблю. В 2019 году собрала вокруг себя команду гидов-единомышленников, передала им свои наработки, подходы и авторские истории, которые мы теперь вместе рассказываем гостям. Сейчас выступаю куратором и вдохновителем дружной команды. Мы стремимся не просто показать Кубу, а дать возможность её почувствовать, прожить, влюбиться в атмосферу. Наша команда — это сочетание разных культур и характеров: кубинцы с жизнерадостной энергетикой, русскоязычные гиды, живущие на острове и совмещающие в себе оба мира. Мы разные по стилю и подаче экскурсий, но нас объединяет одно — любовь к Кубе и желание делиться ею с другими.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
Гавана - моя любовь! Но эту любовь вырастила во мне Надежда! Надежда - лучший гид и изумительная женщина! Побывав на Кубе и не посетив Гавану - вы не поймете, что потеряли. Спасибо Наталье за организацию этой поездки! Доверьтесь ей, и все будет хорошо. Гавана была только для нас!
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Т
Все прошло великолепно, выше ожиданий, несмотря на усталость после перелета! Огромное спасибо гиду Наталье за отношение, знания, любовь к Гаване и профессионализм! Если у вас есть хоть один день на посещение Гаваны - рекомендую обратиться к Наталье за экскурсионной программой!
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