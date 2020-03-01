Ната проводит ещё 8 экскурсий

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Оборонительные сооружения колониальной эпохи

Ната
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Ната – представитель гидов
Экскурсия перенесёт вас в эпоху Нового Света, когда Испания начала строительство оборонительных крепостей, защищавших от пиратских набегов и посягательств противников на Гавану — главный связующий порт региона.

Вы посетите 4 колониальных крепости, побродите по залам затонувших кораблей, услышите легенды о привидениях, познакомитесь с традициями и бытом первых обитателей острова в зале аборигенов, а также взглянете на окрестности с нескольких прекрасных смотровых точек.
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 0 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 1 человека
Можно с детьми
Встреча В Центральном Парке
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У этой экскурсии1 отзыв
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Старинные крепости Гаваны
Старинные крепости Гаваны

Что вас ожидает

Хранительница Сокровищ
Экскурсия начнется в одной из первых крепостей Нового Света, которая впоследствии была выбрана испанскими королями как главная Хранительница Сокровищ — Форталеса де Реаль Фуэрза. Сегодня здесь находится музей навигации, в котором вы посетите зал сокровищ, поднятых из затонувших кораблей с глубин Карибского бассейна, увидите макет корабля 18 века в разрезе, рассмотрите коллекцию старинных испанских пушек и услышите легенды о приведении, обитающем в этой крепости. А со смотровой башни-колокольни вам откроются замечательные панорамные виды на узкий канал в бухту-порт Гаваны и на Оружейную Площадь.

Самая маленькая крепость острова
Вы посетите крепость-музей Кастийо де Сан Сальвадор де ла Пунта, расположившуюся на входе узкого канала в порт Гаваны, а также крепость-музей Кастийо де лос Трес Рейес дель Морро с действующим маяком 1844 г, который находится на другой стороне порта. Маяк — одна из самых высоких смотровых точек города, с которых можно увидеть всю набережную и порт Гаваны! Здесь вы узнаете легенды и традиции, связанные с этим местом, посетите местный музей макетов всех крепостей Гаваны и увидите зал, посвящённый открытию Кристофером Колумбом Нового Света. В зале, посвященном аборигенам, вы познакомитесь с бытом и традициями первых обитателей острова. В зале, посвящённом взятию Гаваны Британским Флотом в 1762 г, узнаете историю уникального территориального обмена, который свершили между собой короли Испании и Британии в 1763 г. Кроме того, вы осмотрите церковь-музей при крепости и взглянете на статую Христоса Гаванского, возведенную на очередной смотровой площадке.

Самая большая крепость Нового Света
В завершении экскурсии вы осмотрите крепость Форталеса де Сан Карлос де ла Кабанья с тремя ее площадями, рассмотрите колодец-альхибэ с очень интересной внутренней системой водоснабжения. Вас также ждет краткий пробег по истории возникновения оружия и великолепная коллекция оригинальных испанских пушек периода колонии. А в конце — традиционная смотровая площадка с точкой-указателем на знаковые здания Гаваны.

Кроме того, вы прогуляетесь по местному сувенирному рынку, увидите штаб-квартиру Команданте Че Гевары (на реставрации), а вечером станете свидетелями церемонии ежедневного пушечного выстрела, проходящей по всем правилам 18 века.

Организационные детали

  • Экскурсию можно сократить и изменить по вашим пожеланиям и возможностям.
  • Начало экскурсии в 14.00, учитывая вечернюю церемонию пушечного выстрела.
  • Вход в крепости-музеи платный (отдельная оплата).
  • Транспорт туда/обратно на ваш выбор — такси или ретро автомобиль (отдельная оплата).
Старинные крепости Гаваны
Старинные крепости Гаваны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура В Центральном Парке.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ната
Ната
Меня зовут Ната, я представляю команду опытных и профессиональных гидов с многолетним опытом работы в туризме. Мы с радостью покажем вам Гавану, Сиенфуегос, Тринидад, Матанзас, Гуаму, Санта Клара, Виньалес, Террасу, Сороа. У Кубы удивительная история, которая поможет вам понять значимость открытия Нового Света!
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