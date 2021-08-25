Ната проводит ещё 8 экскурсий

Описание экскурсии

Хранительница Сокровищ

Экскурсия начнется в одной из первых крепостей Нового Света, которая впоследствии была выбрана испанскими королями как главная Хранительница Сокровищ — Форталеса де Реаль Фуэрза. Сегодня здесь находится музей навигации, в котором вы посетите зал сокровищ, поднятых из затонувших кораблей с глубин Карибского бассейна, увидите макет корабля 18 века в разрезе, рассмотрите коллекцию старинных испанских пушек и услышите легенды о приведении, обитающем в этой крепости. А со смотровой башни-колокольни вам откроются замечательные панорамные виды на узкий канал в бухту-порт Гаваны и на Оружейную Площадь.

Самая маленькая крепость острова

Вы посетите крепость-музей Кастийо де Сан Сальвадор де ла Пунта, расположившуюся на входе узкого канала в порт Гаваны, а также крепость-музей Кастийо де лос Трес Рейес дель Морро с действующим маяком 1844 г, который находится на другой стороне порта. Маяк — одна из самых высоких смотровых точек города, с которых можно увидеть всю набережную и порт Гаваны! Здесь вы узнаете легенды и традиции, связанные с этим местом, посетите местный музей макетов всех крепостей Гаваны и увидите зал, посвящённый открытию Кристофером Колумбом Нового Света. В зале, посвященном аборигенам, вы познакомитесь с бытом и традициями первых обитателей острова. В зале, посвящённом взятию Гаваны Британским Флотом в 1762 г, узнаете историю уникального территориального обмена, который свершили между собой короли Испании и Британии в 1763 г. Кроме того, вы осмотрите церковь-музей при крепости и взглянете на статую Христоса Гаванского, возведенную на очередной смотровой площадке.

Самая большая крепость Нового Света

В завершении экскурсии вы осмотрите крепость Форталеса де Сан Карлос де ла Кабанья с тремя ее площадями, рассмотрите колодец-альхибэ с очень интересной внутренней системой водоснабжения. Вас также ждет краткий пробег по истории возникновения оружия и великолепная коллекция оригинальных испанских пушек периода колонии. А в конце — традиционная смотровая площадка с точкой-указателем на знаковые здания Гаваны.

Кроме того, вы прогуляетесь по местному сувенирному рынку, увидите штаб-квартиру Команданте Че Гевары (на реставрации), а вечером станете свидетелями церемонии ежедневного пушечного выстрела, проходящей по всем правилам 18 века.

Организационные детали