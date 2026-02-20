Найдено 3 экскурсии в категории « Музеи » в Варадеро на русском языке, цены от €103. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 13 часов Индивидуальная до 4 чел. Путешествие вглубь Острова свободы: три старинных города из Варадеро Оценить шарм и колорит Сьенфуэгоса, Санта-Клары и Тринидада Начало: У вашего отеля «Мы посетим мемориал и музей Че Гевары (выходной день — понедельник), где хранятся личные вещи команданте и его соратников» €580 за всё до 4 чел. На машине 13 часов Водная прогулка Сокровища провинции Матансас Лучшие биосферные заповедники и лазурные пляжи Карибского моря «Входные билеты в музеи/заповедники/пещеры/водопады/пляжи/шоу» €103 за всё до 4 чел. На машине 13 часов Индивидуальная до 10 чел. Тринидад и заповедник Топес де Койантес Природа, история и культура центральной части Кубы Начало: У отеля «Тринидад: город где каждый дом – антикварный музей» €155 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Варадеро

