Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища провинции Матансас
Лучшие биосферные заповедники и лазурные пляжи Карибского моря
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
В гости к розовым фламинго
Знакомство с богатой флорой и фауной кубинских заповедников
Завтра в 08:00
24 июл в 08:00
от €156 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Наследие Тринидада и Сьенфуэгоса и дельфинарий
Начало: По договорённости с гидом-координатором
Расписание: Ежедневно в 06:30.
Завтра в 06:30
24 июл в 06:30
€537 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Варадеро в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Варадеро в июле 2025
Сейчас в Варадеро в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 537. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
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