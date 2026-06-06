Вьентьян — одна из самых спокойных и атмосферных столиц Азии, где золотые ступы соседствуют с французскими особняками, а древние храмы — с проспектами колониальной эпохи. За один день вы увидите главные святыни Лаоса: подниметесь на Триумфальную арку, познакомитесь с историей и культурой страны, а затем отправитесь в Будда-парк — музей под открытым небом с необычными скульптурами и мифологическими персонажами.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $220 за экскурсию

Ваш гид во Вьентьяне

Описание экскурсии

9:00 — встреча в отеле и начало экскурсии

Отправимся к самым важным достопримечательностям столицы Лаоса и поговорим о том, как в одном городе переплелись буддийские традиции и французское колониальное наследие.

9:15–12:00 — главные святыни Вьентьяна

Посетим храм Ват Си Мыанг, который местные жители считают самым почитаемым в городе, затем побываем в старейшем храме столицы — Ват Сисакет с тысячами статуй Будды. Заглянем в бывший королевский храм Хо Пра Кео и поднимемся на смотровую площадку арки Патусай, откуда открываются лучшие виды на Вьентьян.

12:00–13:00 — золотая ступа Тат Луанг

Увидим главный символ Лаоса — сверкающую золотом ступу Тат Луанг. Обсудим легенды о хранящейся здесь реликвии Будды и поговорим о её значении для страны.

13:00–14:30 — обед и отдых

Сделаем остановку в одном из ресторанов города. Вы попробуете блюда лаосской кухни или выберете привычные европейские варианты.

15:00–17:00 — Будда-парк

Отправимся за пределы города в знаменитый Будда-парк. Среди десятков фантастических скульптур буддийских и индуистских персонажей вы увидите гигантских богов, мифических существ и причудливых бетонных монстров.

17:00–18:00 — вечерний Вьентьян

На обратном пути посетим Чёрную ступу, рассмотрим старинный французский особняк и прогуляемся по набережной Меконга с вечерним рынком и атмосферой неспешной лаосской жизни.

18:00 — возвращение в отель

Вы узнаете:

как колониальное прошлое повлияло на облик города

зачем лаосцам священный Пха Тхат Луанг и какую роль он играет в современной жизни столицы

как появился «триумфальный арочный клон» Патусай и почему местные относятся к нему с иронией

чем живёт Вьентьян сегодня: зарплаты, привычки, вечерние набережные Меконга и культура «бо пен ньян»

где искать лучший лаап, кхопиак и уличные закуски — без туристических переплат и с настоящим вкусом

Организационные детали