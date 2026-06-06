От золотой ступы до Будда-парка: большое знакомство с Вьентьяном
Погрузиться в культуру Лаоса и увидеть главные символы столицы
Вьентьян — одна из самых спокойных и атмосферных столиц Азии, где золотые ступы соседствуют с французскими особняками, а древние храмы — с проспектами колониальной эпохи.
За один день вы увидите главные святыни Лаоса: подниметесь на Триумфальную арку, познакомитесь с историей и культурой страны, а затем отправитесь в Будда-парк — музей под открытым небом с необычными скульптурами и мифологическими персонажами.
Описание экскурсии
9:00 — встреча в отеле и начало экскурсии
Отправимся к самым важным достопримечательностям столицы Лаоса и поговорим о том, как в одном городе переплелись буддийские традиции и французское колониальное наследие.
9:15–12:00 — главные святыни Вьентьяна
Посетим храм Ват Си Мыанг, который местные жители считают самым почитаемым в городе, затем побываем в старейшем храме столицы — Ват Сисакет с тысячами статуй Будды. Заглянем в бывший королевский храм Хо Пра Кео и поднимемся на смотровую площадку арки Патусай, откуда открываются лучшие виды на Вьентьян.
12:00–13:00 — золотая ступа Тат Луанг
Увидим главный символ Лаоса — сверкающую золотом ступу Тат Луанг. Обсудим легенды о хранящейся здесь реликвии Будды и поговорим о её значении для страны.
13:00–14:30 — обед и отдых
Сделаем остановку в одном из ресторанов города. Вы попробуете блюда лаосской кухни или выберете привычные европейские варианты.
15:00–17:00 — Будда-парк
Отправимся за пределы города в знаменитый Будда-парк. Среди десятков фантастических скульптур буддийских и индуистских персонажей вы увидите гигантских богов, мифических существ и причудливых бетонных монстров.
17:00–18:00 — вечерний Вьентьян
На обратном пути посетим Чёрную ступу, рассмотрим старинный французский особняк и прогуляемся по набережной Меконга с вечерним рынком и атмосферой неспешной лаосской жизни.
18:00 — возвращение в отель
Вы узнаете:
как колониальное прошлое повлияло на облик города
зачем лаосцам священный Пха Тхат Луанг и какую роль он играет в современной жизни столицы
как появился «триумфальный арочный клон» Патусай и почему местные относятся к нему с иронией
чем живёт Вьентьян сегодня: зарплаты, привычки, вечерние набережные Меконга и культура «бо пен ньян»
где искать лучший лаап, кхопиак и уличные закуски — без туристических переплат и с настоящим вкусом
Организационные детали
Едем на автомобиле Toyota HiAce или аналогичном
Входные билеты оплачиваются отдельно — около $15 за чел. Во время экскурсии мы сделаем остановку на обед (за доплату)
Храмы требуют уважительного дресс-кода: плечи и колени закрыты, обувь снимается перед входом
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид во Вьентьяне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Я самостоятельно объездил всю Юго-Восточную Азию, Китай и Индию. Первый раз в Лаосе побывал в 2011 году. А c начала 2014 года большую часть времени провожу в Лаосе с выездами читать дальшеуменьшить
в не менее любимую мной Мьянму. С 2015 года начал работать здесь гидом. За это время успел изучить не только географию этого края (включая и нетуристические места), но и уклад жизни, историю и культуру этой страны. Обрёл здесь много друзей и деловых контактов в различных сферах, получил огромный опыт работы с туристами, научился подстраиваться под желания своих клиентов и понимать их с полуслова, успел выступить в роли консультанта по Лаосу для программы «Орёл и решка». А самое главное – мне очень нравится то, чем я занимаюсь!
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