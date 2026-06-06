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От золотой ступы до Будда-парка: большое знакомство с Вьентьяном

Погрузиться в культуру Лаоса и увидеть главные символы столицы
Вьентьян — одна из самых спокойных и атмосферных столиц Азии, где золотые ступы соседствуют с французскими особняками, а древние храмы — с проспектами колониальной эпохи.

За один день вы увидите главные святыни Лаоса: подниметесь на Триумфальную арку, познакомитесь с историей и культурой страны, а затем отправитесь в Будда-парк — музей под открытым небом с необычными скульптурами и мифологическими персонажами.
От золотой ступы до Будда-парка: большое знакомство с Вьентьяном
От золотой ступы до Будда-парка: большое знакомство с Вьентьяном
От золотой ступы до Будда-парка: большое знакомство с Вьентьяном

Описание экскурсии

9:00 — встреча в отеле и начало экскурсии

Отправимся к самым важным достопримечательностям столицы Лаоса и поговорим о том, как в одном городе переплелись буддийские традиции и французское колониальное наследие.

9:15–12:00 — главные святыни Вьентьяна

Посетим храм Ват Си Мыанг, который местные жители считают самым почитаемым в городе, затем побываем в старейшем храме столицы — Ват Сисакет с тысячами статуй Будды. Заглянем в бывший королевский храм Хо Пра Кео и поднимемся на смотровую площадку арки Патусай, откуда открываются лучшие виды на Вьентьян.

12:00–13:00 — золотая ступа Тат Луанг

Увидим главный символ Лаоса — сверкающую золотом ступу Тат Луанг. Обсудим легенды о хранящейся здесь реликвии Будды и поговорим о её значении для страны.

13:00–14:30 — обед и отдых

Сделаем остановку в одном из ресторанов города. Вы попробуете блюда лаосской кухни или выберете привычные европейские варианты.

15:00–17:00 — Будда-парк

Отправимся за пределы города в знаменитый Будда-парк. Среди десятков фантастических скульптур буддийских и индуистских персонажей вы увидите гигантских богов, мифических существ и причудливых бетонных монстров.

17:00–18:00 — вечерний Вьентьян

На обратном пути посетим Чёрную ступу, рассмотрим старинный французский особняк и прогуляемся по набережной Меконга с вечерним рынком и атмосферой неспешной лаосской жизни.

18:00 — возвращение в отель

Вы узнаете:

  • как колониальное прошлое повлияло на облик города
  • зачем лаосцам священный Пха Тхат Луанг и какую роль он играет в современной жизни столицы
  • как появился «триумфальный арочный клон» Патусай и почему местные относятся к нему с иронией
  • чем живёт Вьентьян сегодня: зарплаты, привычки, вечерние набережные Меконга и культура «бо пен ньян»
  • где искать лучший лаап, кхопиак и уличные закуски — без туристических переплат и с настоящим вкусом

Организационные детали

  • Едем на автомобиле Toyota HiAce или аналогичном
  • Входные билеты оплачиваются отдельно — около $15 за чел. Во время экскурсии мы сделаем остановку на обед (за доплату)
  • Храмы требуют уважительного дресс-кода: плечи и колени закрыты, обувь снимается перед входом

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваш гид во Вьентьяне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Я самостоятельно объездил всю Юго-Восточную Азию, Китай и Индию. Первый раз в Лаосе побывал в 2011 году. А c начала 2014 года большую часть времени провожу в Лаосе с выездами
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в не менее любимую мной Мьянму. С 2015 года начал работать здесь гидом. За это время успел изучить не только географию этого края (включая и нетуристические места), но и уклад жизни, историю и культуру этой страны. Обрёл здесь много друзей и деловых контактов в различных сферах, получил огромный опыт работы с туристами, научился подстраиваться под желания своих клиентов и понимать их с полуслова, успел выступить в роли консультанта по Лаосу для программы «Орёл и решка». А самое главное – мне очень нравится то, чем я занимаюсь!

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