2 отзыва оставили туристы

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Вьентьян — врата в Лаос

Посмотреть на город глазами коренных жителей и проникнуться лаосской культурой на обзорной прогулке

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Не более 10 человек
  • 🚩Встреча у храма Ват Симыанг
  • Заказать экскурсию

$125 за экскурсию

У этой экскурсии2 отзыва
5
Тим
Задать вопросОбычно отвечает за 11 ч.
Тим – Гид в Вьентьяне
На моей прогулке 👣 вы станете настоящим исследователем культуры Лаоса и участником экспедиции по его главному городу.

Перед нами откроют двери буддийские храмы Пха Тхат Луанг, Симыанг, Пракео и Сисакет, разложат лучшие товары продавцы шелка на Утреннем рынке.

Вы пройдете по культовым местам Вьентьяна, погрузитесь в историю страны и традиции местных жителей, поучаствуете в ритуальных обрядах и познаете истинные лаосские ценности.
Вьентьян — врата в Лаос
Вьентьян — врата в Лаос

Что вас ожидает

Почувствовать пульс Вьентьяна
Мы прогуляемся по основным, хоть и не самым очевидным достопримечательностям Вьентьяна. В каждом из этих мест вы узнаете и прочувствуете, чем живет Лаос, и познакомитесь с его главными символами.

  • Сначала отправимся в Симыанг — самый посещаемый храм города, откуда берет начало Вьентьян. Вы осмотрите буддийские реликвии, поучаствуете в ритуале призыва удачи и узнаете о семейных ценностях Лаоса.
  • О непростой истории страны второй половины 20 века мы поговорим в «COPE visitor centre», который создан для реабилитации пострадавших от взрывов кластерных бомб, сброшенных на Лаос во время войны во Вьетнаме.
  • В храме Пракео я расскажу, почему главный символ Лаоса, Изумрудный Будда, сейчас находится в Бангкоке. А в храме Ват Сисакет вы рассмотрите статуи 16 века и узнаете, как постройка пережила вторжение Сиама.
  • Триумфальная арка Патусай поможет вам понять дух Лаоса через архитектурную символику. Вы поймете, почему нижняя часть сооружения напоминает Триумфальную арку в Париже, а верхняя наполнена традиционными буддийскими орнаментами.
  • Храм Пха Тхат Луанг. Главную святыню города мы тоже не оставим без внимания: вы обойдете огромную ступу в соответствии с буддийскими канонами, а после совершите «обряд добрых дел».

Искусство лаосского шелка
На Утреннем рынке Вьентьяна перед нами предстанут десятки лавочек с известным на весь мир лаосским шелком: вы удивитесь, но даже в 21 веке большинство лаосцев предпочитают ходить в национальных шелковых костюмах. Я расскажу о шелкоткачестве и традиционной одежде Лаоса, научу вас «читать» рисунки и узоры на шелке и понимать их символику.

О Лаосе без мифов и стереотипов
Я помогу вам увидеть Вьентьян таким, каким видят его сами лаосцы: без однообразных фактов из путеводителей и давно неактуальных стереотипов. Вы убедитесь, как мало достоверных описаний Лаоса можно найти в сети, и узнаете, чем живет страна здесь и сейчас. Я отвечу на все ваши вопросы о быте, традициях, кухне и менталитете лаосцев, поделюсь полезными советами и расскажу самое важное о местной религии.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты в храмы — примерно по 10 долл. с человека, а также транспорт (такси, тук-туки и т.д.) — по желанию.
  • Обязательно выбирайте для прогулки удобную и легкоснимающуюся обувь (в храмах принято разуваться). Не забудьте про головной убор для защиты от солнца.
  • Наш маршрут предполагает посещение храмов, поэтому ваша одежда должна быть свободной, закрывающей плечи и колени.
Вьентьян — врата в Лаос
Вьентьян — врата в Лаос
Вьентьян — врата в Лаос
Вьентьян — врата в Лаос
Вьентьян — врата в Лаос
Вьентьян — врата в Лаос
Вьентьян — врата в Лаос
Вьентьян — врата в Лаос
Вьентьян — врата в Лаос
Вьентьян — врата в Лаос
Вьентьян — врата в Лаос
Вьентьян — врата в Лаос

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у храма Ват Симыанг.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Тим
Тим
Привет! Я не просто гид, а профессиональный проводник. Горы, джунгли, племена, автономия, выживание — все это по моей части. Харизма и дисциплина делают любую историю интересной, а маршрут безопасным. Я знаток буддизма и других верований Юго-Восточной Азии (могу частично прочесть даже древние палийские письмена). А еще я просто очень люблю Лаос. Я выбрал Лаос, потому что здесь не бывает случайных пакетных туристов. Всегда рад встречам и разговорам с интересными людьми!
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2 отзыва оставили туристы

20 января 2020
Для нашей компании из 5 человек Тимофей провёл отличную экскурсию. Прекрасный собеседник и рассказчик - он уверенно держал наше внимание на протяжении всего мероприятия. Нам было очень комфортно; будто в нашей компании появился шестой человек, причём довольно давно и все мы хорошо друг друга знаем. В итоге получилась замечательная познавательная дружеская прогулка. Тимофею - спасибо! Желаем ему успехов, позитива и отличного настроения каждый день.
Vladimir
28 июля 2019
Первый раз в Лаосе, поначалу даже было небольшое чувство беспокойства. Но наш уважаемый гид Тим был просто неотразим! Невероятно эрудированный, весёлый и многосторонний человек, знающий особенности местной еды, культуры и религии. Мы поражены его выносливостью и продуктивностью, он рассказывал без остановки много часов не только об истории Лаоса, но и о многих вещах, которые можно узнать только после продолжительного проживаемы в стране! Экскурсия очень понравилась! Много нового подчеркнули для себя и увидели столицу Лаоса с очень необычной стороны. Посмотрели необычные места, которые которые просто физически невозможно посмотреть за один день пребывания в городе и его окраинах без местного человека, знающего все специфические аспекты культуры страны. Появилось желание вернуться и попутешествовать по стране снова. Будем вас рекомендовать всем своим знакомым и друзьям! До скорых встреч, Владимир и Евгения :))

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