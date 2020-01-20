2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Почувствовать пульс Вьентьяна

Мы прогуляемся по основным, хоть и не самым очевидным достопримечательностям Вьентьяна. В каждом из этих мест вы узнаете и прочувствуете, чем живет Лаос, и познакомитесь с его главными символами.

Сначала отправимся в Симыанг — самый посещаемый храм города, откуда берет начало Вьентьян. Вы осмотрите буддийские реликвии, поучаствуете в ритуале призыва удачи и узнаете о семейных ценностях Лаоса.

— самый посещаемый храм города, откуда берет начало Вьентьян. Вы осмотрите буддийские реликвии, поучаствуете в ритуале призыва удачи и узнаете о семейных ценностях Лаоса. О непростой истории страны второй половины 20 века мы поговорим в «COPE visitor centre» , который создан для реабилитации пострадавших от взрывов кластерных бомб, сброшенных на Лаос во время войны во Вьетнаме.

, который создан для реабилитации пострадавших от взрывов кластерных бомб, сброшенных на Лаос во время войны во Вьетнаме. В храме Пракео я расскажу, почему главный символ Лаоса, Изумрудный Будда, сейчас находится в Бангкоке. А в храме Ват Сисакет вы рассмотрите статуи 16 века и узнаете, как постройка пережила вторжение Сиама.

я расскажу, почему главный символ Лаоса, Изумрудный Будда, сейчас находится в Бангкоке. А в вы рассмотрите статуи 16 века и узнаете, как постройка пережила вторжение Сиама. Триумфальная арка Патусай поможет вам понять дух Лаоса через архитектурную символику. Вы поймете, почему нижняя часть сооружения напоминает Триумфальную арку в Париже, а верхняя наполнена традиционными буддийскими орнаментами.

поможет вам понять дух Лаоса через архитектурную символику. Вы поймете, почему нижняя часть сооружения напоминает Триумфальную арку в Париже, а верхняя наполнена традиционными буддийскими орнаментами. Храм Пха Тхат Луанг. Главную святыню города мы тоже не оставим без внимания: вы обойдете огромную ступу в соответствии с буддийскими канонами, а после совершите «обряд добрых дел».

Искусство лаосского шелка

На Утреннем рынке Вьентьяна перед нами предстанут десятки лавочек с известным на весь мир лаосским шелком: вы удивитесь, но даже в 21 веке большинство лаосцев предпочитают ходить в национальных шелковых костюмах. Я расскажу о шелкоткачестве и традиционной одежде Лаоса, научу вас «читать» рисунки и узоры на шелке и понимать их символику.

О Лаосе без мифов и стереотипов

Я помогу вам увидеть Вьентьян таким, каким видят его сами лаосцы: без однообразных фактов из путеводителей и давно неактуальных стереотипов. Вы убедитесь, как мало достоверных описаний Лаоса можно найти в сети, и узнаете, чем живет страна здесь и сейчас. Я отвечу на все ваши вопросы о быте, традициях, кухне и менталитете лаосцев, поделюсь полезными советами и расскажу самое важное о местной религии.