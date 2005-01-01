Если Вы уже осмотрели Старую часть города и центр с великолепными многоэтажными домами в стиле модерн, я предлагаю Вам отправиться на берег Киш-озера. Здесь на берегу в сосновых дюнах расположился интереснейший район города :Межапарк. Раньше он назывался Царским садом.

Тут на этом месте в начале ХХ века возникла дачная колония, для людей которые желали жить на природе вдали от дыма и гари города. В течение 10 лет было построено более 100 домов. Они спроектированы ведущими архитекторами города в модном для того времени стиле модерн. Каждый из них не повторим. Как правило они выполнены из дерева и оштукатурены, хотя встречаются и каменные строения.

После первой мировой войны на смену модерна пришел функционализм. Наследниками которого являются современные дома.

Во время экскурсии 🧭 мы увидим где устроил офис Газпром в Латвии. Где жил маршал, освободитель Латвии от немцев во время последней войны Иван Христофорович Баграмян. Для его резиденции был выбрана самая роскошная вилла Межапарка. Здесь же в лесу 🌲, жил один из первых президентов довоенной Латвии, дом где он жил нам тоже встретится на пути. По ходу маршрута мы увидим дома государственных деятелей Советской Латвии. Кроме того нам встретятся не менее интересные места Межапарка о которых я буду рассказывать по ходу прогулки. Экскурсия ⛳ по Межапарку продлиться часа полтора. И закончиться рядом с зоопарком Где Вы сможете при желание прогуляться 👣 самостоятельно или вернуться в центр города.