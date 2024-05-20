Необычные экскурсии по Риге

Найдено 12 экскурсий в категории «Необычные» в Риге на русском языке, цены от €10. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны Старой Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
46 отзывов
Тайны Старой Риги: историческое путешествие по загадочным местам
Загляните в прошлое Риги, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Подарите себе незабываемые впечатления
Начало: Пороховая башня
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:30
65 за всё до 8 чел.
Рига с воды: групповая прогулка
Групповая
1 час
48 отзывов
Рига с воды: групповая прогулка
Водная экскурсия по Риге: полюбуйтесь памятником Свободы, Домским собором и Рижским замком. Узнайте историю города, наслаждаясь видами с реки
Начало: У Национальной оперы
Завтра в 13:00
10 июня в 11:00
10 за человека
Рига - кинозвезда. Самые яркие эпизоды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
34 отзыва
Рига - кинозвезда: экскурсия по местам съемок культовых фильмов
Присоединяйтесь к уникальной прогулке по Риге, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю из мира кино
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
67 за всё до 8 чел.
Другая Рига. Республика улицы Миера
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
34 отзыва
Неповторимое путешествие по Республике улицы Миера в Риге
Погрузитесь в мир креатива и искусства с экскурсией по Республике улицы Миера. Узнайте Ригу с неожиданной стороны
Начало: Ģertrūdes baznīca
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
65 за всё до 2 чел.
Неспокойная прогулка по Московскому форштадту
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Неспокойная прогулка по Московскому форштадту Риги: история и культура
Погрузитесь в атмосферу Московского форштадта Риги, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Центральный рынок
12 июня в 12:00
14 июня в 11:00
79 за всё до 2 чел.
Костюмированная фотопрогулка «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
6 отзывов
Костюмированная фотопрогулка «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Погрузитесь в атмосферу викторианской эпохи на костюмированной фотопрогулке по Риге, следуя по стопам Шерлока Холмса и доктора Ватсона
Начало: в Старом городе
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
185 за всё до 2 чел.
Еврейская Рига - семейные истории
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Еврейская Рига - семейные истории
Узнать о еврейская общине Риги, увидеть синагогу, еврейскую школу и гетто
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 120 за всё до 4 чел.
ПаРижский шик, или Мода по-рижски
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
ПаРижский шик в Риге: эксклюзивное погружение в мир моды
Загляните в уникальный мир латвийской моды с экскурсией ПаРижский шик. Вас ждут встречи с дизайнерами и посещение самых стильных мест
Сегодня в 14:00
12 июня в 10:30
от 85 за всё до 4 чел.
Вкусная Рига
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Вкусная Рига: кулинарное путешествие и историческая прогулка
Погрузитесь в мир латвийских вкусов и ароматов с экскурсией Вкусная Рига. Исследуйте исторические уголки города и насладитесь уникальными блюдами
Начало: Домская площадь у входа в Домский собор
Расписание: Каждый день. Возможно договориться о времени, но не позднее 15:00
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
от 50 за человека
Память о Холокосте в Риге
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
Память о Холокосте в Риге
Начало: По предварительной договоренности с туристом
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
78 за всё до 10 чел.
Саласпилсский мемориал жертвам фашизма
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
Саласпилсский мемориал жертвам фашизма
Начало: По предварительной договоренности с туристом
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
72 за всё до 10 чел.
Тайны рижского модерна
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Тайны рижского модерна
Увидеть самые яркие модернистские здания города и расшифровать их символику с профессиональным гидом
Начало: Ратушная площадь у здания Ратуши
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
65 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • G
    Galina
    20 мая 2024
    Рига с воды: групповая прогулка
    В следующий раз обратимся точно к Александру, такой он экскурсовод: знающий и очень приятный человек.
  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    Тайны Старой Риги
    Очень интересный маршрут и прекрасный экскурсовод Александра. Она очень много знает, увлекает рассказом, благодаря Александре, мы очень много узнали о
    читать дальше

    Риге, истории, культуре. Александра нам дала очень хорошие советы по другим экскурсиям тоже. Очень рекомендуем поехать с ней в Рундальский дворец тоже! Очень приятный человек в общении и профессионал своего дела!

  • О
    Оксана
    11 апреля 2024
    Рига с воды: групповая прогулка
    Отличная экскурсия с Александром в небольшой компании по старой Риге. Александр очень хорошо знает историю города, и в подробных деталях старается передать свои знания на экскурсии. Рекомендуем гида для гостей города и местных жителей, которые хотят освежить свои знания о городе.
    Отличная экскурсия с Александром в небольшой компании по старой РигеОтличная экскурсия с Александром в небольшой компании по старой РигеОтличная экскурсия с Александром в небольшой компании по старой Риге
  • D
    Dmitrijs
    8 апреля 2024
    Тайны Старой Риги
    Экскурсия нам понравилась. Мы сами рижане, но Александра рассказала много нового, хотя, конечно, что-то уже знали. С нами были дети
    читать дальше

    5 и 11 лет, темп экскурсии был для них подходящий, правда они выдержали только полтора часа из 2.5, и остались на детской площадке возле Домского собора.

  • П
    Петр
    5 января 2024
    Тайны Старой Риги
    Отличная экскурсия с детьми 14 и 16 лет. Очень интересно и познавательно. Александра прекрасный рассказчик, мы все были очень довольны!
  • С
    Светлана
    8 декабря 2023
    Рига - кинозвезда. Самые яркие эпизоды
    Если Вы гурман и сочетаете в своих интересах страсть к кино и желание лицезреть отражение прекрасной Риги в кинопроизводстве ушедшей
    читать дальше

    и нынешней эпох, то предлагаемый Александрой экскурсионный коктейль «Рига — кинозвезда. Самые яркие эпизоды» позволит полностью насладиться необычайно интересными фактами, яркими художественными решениями и удивительными обстоятельствами съёмочных процессов. Никогда не предполагали, что Рига окажется бесконечно щедрой и индивидуальной в своём кинолицедействе. И все потому что ее уникальная архитектура позволяет режиссерам и художникам воспроизводить натуру практически любого европейского государства. Шаг за шагом, сверяя очередное изображение остановившегося кадра с реальной картинкой в реальном времени испытываешь фееричное замешательство и необъяснимую радость сопричастности. Замечу, что весь предоставленный Александрой эксклюзивный фоторяд - результат ее поистине скрупулезного киноисследования. Благодарим за увлекательное путешествие вне времени и вне расстояний, за возможность по-иному открыть для себя кинотайны латвийской столицы и не только их… Спасибо Александре за подаренную восторженность, изумительное эмоциональное насыщение и неизгладимое впечатление, которые несомненно усилили предрождественская иллюминация рижских улиц, забег Дедов Морозов и включение главной елки страны. В общем, если желаете отправиться в кинопутешествие по улицам Риги и получить незабываемые эмоции, настоятельно рекомендуем доверить в нем флагманство прекрасному гиду, увлекательному собеседнику и очень симпатичному интересному человеку. Александра, благодарим ещё раз!

  • O
    Olesja
    7 декабря 2023
    Неспокойная прогулка по Московскому форштадту
    Спасибо Виктории за интересный и подробный рассказ, было увлекательно узнать город с другой стороны. Спасибо за новый взгляд на привычные вещи
  • Е
    Елена
    31 октября 2023
    Рига с воды: групповая прогулка
    Очень интересная прогулка, гид и организация на высоте 👍👍👍❤️❤️❤️
  • И
    Ирина
    13 октября 2023
    Другая Рига. Республика улицы Миера
    Виктория, спасибо за красоту 😍🤗 очень душевная экскурсия))) как будто встретилась со старой знакомой)) улица Миера, как отдельный вид искусства 🩷 мне очень понравилась прогулка! Рекомендую всем
  • Я
    Яна
    2 октября 2023
    Неспокойная прогулка по Московскому форштадту
    Добрый день. Были на экскурсии большой группой в 12 человек. Виктория понравилась всем, обязательно свяжемся с ней, если понадобится еще нтересный рассказ о Риге!

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Тайны Старой Риги
  2. Рига с воды: групповая прогулка
  3. Рига - кинозвезда. Самые яркие эпизоды
  4. Другая Рига. Республика улицы Миера
  5. Неспокойная прогулка по Московскому форштадту
Какие места ещё посмотреть в Риге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старая Рига
  3. Старый город
  4. Домский собор
  5. Домской Собор
  6. Домская площадь
  7. Турайда
  8. Церковь св. Яна
  9. Собор Святого Петра
  10. Памятник Свободы
Сколько стоит экскурсия по Риге в июне 2024
Сейчас в Риге в категории "Необычные" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 10 до 185. Туристы уже оставили гидам 208 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Риге (Латвия 🇱🇻) – у нас можно купить 12 экскурсий на 2024 год по теме «Необычные», 208 ⭐ отзывов, цены от €10. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Латвии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам