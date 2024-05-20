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и нынешней эпох, то предлагаемый Александрой экскурсионный коктейль «Рига — кинозвезда. Самые яркие эпизоды» позволит полностью насладиться необычайно интересными фактами, яркими художественными решениями и удивительными обстоятельствами съёмочных процессов. Никогда не предполагали, что Рига окажется бесконечно щедрой и индивидуальной в своём кинолицедействе. И все потому что ее уникальная архитектура позволяет режиссерам и художникам воспроизводить натуру практически любого европейского государства. Шаг за шагом, сверяя очередное изображение остановившегося кадра с реальной картинкой в реальном времени испытываешь фееричное замешательство и необъяснимую радость сопричастности. Замечу, что весь предоставленный Александрой эксклюзивный фоторяд - результат ее поистине скрупулезного киноисследования. Благодарим за увлекательное путешествие вне времени и вне расстояний, за возможность по-иному открыть для себя кинотайны латвийской столицы и не только их… Спасибо Александре за подаренную восторженность, изумительное эмоциональное насыщение и неизгладимое впечатление, которые несомненно усилили предрождественская иллюминация рижских улиц, забег Дедов Морозов и включение главной елки страны. В общем, если желаете отправиться в кинопутешествие по улицам Риги и получить незабываемые эмоции, настоятельно рекомендуем доверить в нем флагманство прекрасному гиду, увлекательному собеседнику и очень симпатичному интересному человеку. Александра, благодарим ещё раз!