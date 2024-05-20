1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны Старой Риги: историческое путешествие по загадочным местам
Загляните в прошлое Риги, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Подарите себе незабываемые впечатления
Начало: Пороховая башня
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:30
€65 за всё до 8 чел.
Групповая
1 час
Рига с воды: групповая прогулка
Водная экскурсия по Риге: полюбуйтесь памятником Свободы, Домским собором и Рижским замком. Узнайте историю города, наслаждаясь видами с реки
Начало: У Национальной оперы
Завтра в 13:00
10 июня в 11:00
€10 за человека
Индивидуальная
2 часа
Рига - кинозвезда: экскурсия по местам съемок культовых фильмов
Присоединяйтесь к уникальной прогулке по Риге, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю из мира кино
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€67 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Неповторимое путешествие по Республике улицы Миера в Риге
Погрузитесь в мир креатива и искусства с экскурсией по Республике улицы Миера. Узнайте Ригу с неожиданной стороны
Начало: Ģertrūdes baznīca
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
€65 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неспокойная прогулка по Московскому форштадту Риги: история и культура
Погрузитесь в атмосферу Московского форштадта Риги, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Центральный рынок
12 июня в 12:00
14 июня в 11:00
€79 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Костюмированная фотопрогулка «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Погрузитесь в атмосферу викторианской эпохи на костюмированной фотопрогулке по Риге, следуя по стопам Шерлока Холмса и доктора Ватсона
Начало: в Старом городе
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€185 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Еврейская Рига - семейные истории
Узнать о еврейская общине Риги, увидеть синагогу, еврейскую школу и гетто
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от €120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
ПаРижский шик в Риге: эксклюзивное погружение в мир моды
Загляните в уникальный мир латвийской моды с экскурсией ПаРижский шик. Вас ждут встречи с дизайнерами и посещение самых стильных мест
Сегодня в 14:00
12 июня в 10:30
от €85 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вкусная Рига: кулинарное путешествие и историческая прогулка
Погрузитесь в мир латвийских вкусов и ароматов с экскурсией Вкусная Рига. Исследуйте исторические уголки города и насладитесь уникальными блюдами
Начало: Домская площадь у входа в Домский собор
Расписание: Каждый день. Возможно договориться о времени, но не позднее 15:00
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
от €50 за человека
Индивидуальная
3 часа
Память о Холокосте в Риге
Начало: По предварительной договоренности с туристом
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€78 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Саласпилсский мемориал жертвам фашизма
Начало: По предварительной договоренности с туристом
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€72 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны рижского модерна
Увидеть самые яркие модернистские здания города и расшифровать их символику с профессиональным гидом
Начало: Ратушная площадь у здания Ратуши
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
€65 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- GGalina20 мая 2024В следующий раз обратимся точно к Александру, такой он экскурсовод: знающий и очень приятный человек.
- ООльга12 мая 2024Очень интересный маршрут и прекрасный экскурсовод Александра. Она очень много знает, увлекает рассказом, благодаря Александре, мы очень много узнали о
- ООксана11 апреля 2024Отличная экскурсия с Александром в небольшой компании по старой Риге. Александр очень хорошо знает историю города, и в подробных деталях старается передать свои знания на экскурсии. Рекомендуем гида для гостей города и местных жителей, которые хотят освежить свои знания о городе.
- DDmitrijs8 апреля 2024Экскурсия нам понравилась. Мы сами рижане, но Александра рассказала много нового, хотя, конечно, что-то уже знали. С нами были дети
- ППетр5 января 2024Отличная экскурсия с детьми 14 и 16 лет. Очень интересно и познавательно. Александра прекрасный рассказчик, мы все были очень довольны!
- ССветлана8 декабря 2023Если Вы гурман и сочетаете в своих интересах страсть к кино и желание лицезреть отражение прекрасной Риги в кинопроизводстве ушедшей
- OOlesja7 декабря 2023Спасибо Виктории за интересный и подробный рассказ, было увлекательно узнать город с другой стороны. Спасибо за новый взгляд на привычные вещи
- ЕЕлена31 октября 2023Очень интересная прогулка, гид и организация на высоте 👍👍👍❤️❤️❤️
- ИИрина13 октября 2023Виктория, спасибо за красоту 😍🤗 очень душевная экскурсия))) как будто встретилась со старой знакомой)) улица Миера, как отдельный вид искусства мне очень понравилась прогулка! Рекомендую всем
- ЯЯна2 октября 2023Добрый день. Были на экскурсии большой группой в 12 человек. Виктория понравилась всем, обязательно свяжемся с ней, если понадобится еще нтересный рассказ о Риге!
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