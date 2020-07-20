164 отзыва оставили туристы

  1. Экскурсии

Истории Старой Риги

О зарождении города, крестоносцах, войнах и прошлом быте рижан

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у часов LAIMA
  • Заказать экскурсию

65 за экскурсию

У этой экскурсии164 отзыва
4.98
Роман
Задать вопросОбычно отвечает за 56 мин.
Роман – Гид в Риге
Для человека, впервые прибывшего в Ригу, прогулка 👣 по старому городу неизбежна.

Туда непременно заманят высокие башенки церквей, увенчанные золотыми петушками, которые как ориентир видны почти во всех районах города.

Старая Рига — это не только центр города со всеми соблазнами столичной жизни, но и точка отсчёта в истории, с неё мы и начнём нашу прогулку 👣.
Истории Старой Риги
Истории Старой Риги

Что вас ожидает

Основание Риги и рассказы о крестоносцах
Летом 1201-го года от РХ в песчаный берег реки Рига упёрлось носом немецкое судно, на котором прибыл католический епископ Альберт Буксгевден. Он и заложил город, названный как и река, на берегу которой его начали строить, — Рига. Какая река Рига, скажете вы? Ведь город Рига, вернее, старая его часть, лежит на правом берегу реки Даугавы (Западной Двины). Действительно, реки Рига больше нет... Вот во время экскурсии вы и узнаете, куда же подевалась река, куда причаливал отец-основатель города. Пройдёте по её руслу. Послушаете рассказ об улочках города, как и почему они названы, какие функции выполняли. Посмотрим на самое старое каменное здание города — церковь святого Георгия, единственное, что осталось от первого замка рыцарей — крестоносцев. Вы узнаете о том, как жили рыцари, огнём и мечом обращавшие местное население в христианство.

Замки, легенды и военные страницы истории
Посмотрим мы и на последний замок рыцарей ливонского ордена, который ныне занимает президент Латвийской Республики. Ну а где замки, там и легенды о сокровищах и, конечно же, приведениях. Впрочем легенды на пустом месте не берутся, ведь до президента хозяевами замка были польские, шведские и русские генерал-губернаторы, имена многих из которых ещё при жизни стали легендами! Увидим мы также и останки крепостных стен с башнями. Рига до 1857 года имела статус города-крепости, и ещё какой крепости! Тем более, что причин тому было при достаточно! Войны. Кто с кем и почему? Немцы, поляки, шведы, русские осаждали или стойко переносили осаду в городе не один раз, ну и не без участия простых горожан, конечно же.

Чем раньше жили рижане
Вы увидите, в каких домах жили рижане, как эти дома строились и в каких архитектурных стилях, а также чем занимались горожане. И об этом мы подробно поговорим у зданий Большой (торговой) гильдии и Малой (ремесленной) гильдии. Какие ремёсла в городе были почитаемы, а какие не очень. Как развивалась торговля. Где и как хранили товары и что себе позволяли разбогатевшие купцы. Конечно же, не пройдём мы и Ратушную площадь. Узнаем, как она возникла. Какие функции исполнял рижский рат. Как наказывали преступников в средние века и какие девушки, размахивая мётлами по утрам, радовали взгляд рижан. Непременно мы с вами заглянем и на улочку, более известную как Блюменштрассе или как Бейкерстрит.

Истории Старой Риги
Истории Старой Риги

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у часов LAIMA.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Роман
Роман
Я общительный и гостеприимный человек. Увлекаюсь историей, географией, люблю путешествовать, и делится своими открытиями и знаниями с окружающими. Родился и вырос в старой Риге, так что можно сказать, что знаю в ней каждый булыжник на мостовой. Окончил курсы гидов-экскурсоводов, после чего был принят в ассоциацию профессиональных гидов Латвии. Имея за спиной обширные знания в истории и архитектуре, и богатый опыт путешественника, знаю, что показать и чем удивить гостей моего любимого города. Для меня ведение экскурсий не просто работа, а скорее увлечение!
Напишите мне

164 отзыва оставили туристы

20 июля 2020
Очень интересная и познавательная экскурсия. Гид - отличный разсказчик, видно, что очень хорошо знаком с историей края и любит свое дело. Огромное ему спасибо!С нам были дети (7 и 11) и им такой контент воспринимать ещё сложно, было бы здорово если бы похожие экскурсии предлагались и в детском варианте.
3 марта 2020
Роман провел замечательную экскурсию. Было очень удобно, что Роман предложил начать маршрут прямо от нашего отеля. Время действительно пролетело незаметно и ограничивалось только наличием следующей экскурсии у Романа. Очень живой и интересный рассказ, мы были очень довольны!
29 февраля 2020
Отличная экскурсия! Гид просто замечательный. Приедем еще.
25 февраля 2020
Несмотря на суровую балтийскую погоду (февраль), мы с огромным интересом слушали Романа. Он потрясающий рассказчик и обладает феноменальными знаниями об истории своего города!!! Наша семья благодарит Романа за великолепное путешествие по старой Риге!
Мария
21 февраля 2020
Экскурсия по Риге прошла просто на УРА! Роман, пожалуй, лучший гид, что был у нас за все время! Очень приветливый, тактичный. Рассказ о городе построен интересно и содержательно. На все вопросы Роман отвечал подробно. Было видно, что он профессионал. Абсолютно рекомендуем Романа!
18 февраля 2020
Роман, вы супер.
17 февраля 2020
Роман великолепный рассказчик, экскурсия отлично структурирована. 3. 5 часов пролетели незаметно.
Ольга
1 февраля 2020
Отличная экскурсия и Роман- прекрасный гид. Интересно, с юмором, доступно. Подвела только погода- продрогли и спасались рождественским глинтвейном на Соборной площади :) в остальном- всё прекрасно. Опыт экскурсий в разных странах позволяет мне объективно оценить)) а еще Роман дал нам ценные советы по дальнейшим передвижениям по соседним городам, за что отдельное спасибо
28 января 2020
Спасибо огромное Роману за его экскурсию. Очень много и интересного рассказал!
24 января 2020
Мы с коллегами побывали в 12 столицах Европы, в каждой была экскурсия или 2. Но эта экскурсия по небольшому и знакомому уже нам городу с Романом была лучшей! 3, 5 часа под затяжным и проливным дождем... Но мы были абсолютны счастливы. Профессиональный гид+гид по призванию, интересный, последовательный рассказ, правильная речь и красивый голос, внимательный и очень приятный человек.
Ещё 154 отзыва

Экскурсии по Старой Риге

Легенды средневековой РигиЛегенды средневековой РигиЛегенды средневековой Риги
65 за экскурсию
2.5 часа
112 отзывов
Проникнуть в тайны площадей, подземелий и секретных уголков Старого города
Эта прогулка для тех, кто хочет исследовать закоулки старой Риги и на пару часов заблудиться в лабиринте улочек, наполненных загадочными сюжетами и легендами! Мы прогуляемся по важнейшим местам средневекового города от Ратушной площади до Шведских ворот, спустимся в подземелья и лабораторию алхимика, поговорим о братстве Черноголовых и отыщем золотых петушков на рижских соборах. Вы убедитесь, что многовековая история Риги не менее загадочна и удивительна, чем её колоритные предания.
История, архитектура и легенды Старой РигиИстория, архитектура и легенды Старой РигиИстория, архитектура и легенды Старой Риги
скидка20%
€65
52 за экскурсию
2 часа
143 отзыва
Очароваться узкими улочками и деталями фасадов
Приглашаю вас на экскурсию по Старому городу! «Старушка» (именно так с любовью называют Старую Ригу сами рижане) запомнится вам благодаря неповторимому очарованию узких улочек, великолепным силуэтам средневековых церквей, деталям зданий, разноголосому хору уличных музыкантов и прекрасным ресторанчикам и кафе.
Рига с необычного ракурса — групповая прогулкаРига с необычного ракурса — групповая прогулкаРига с необычного ракурса — групповая прогулка
10 за человека
1 час
28 отзывов
Увидеть всё самое главное в историческом центре, узнать его секреты и прокатиться на кораблике
Старая Рига — это островок, где сосредоточены интереснейшие места города. Я предлагаю отправиться на водную прогулку и рассмотреть их под нетипичным углом. Вы поймёте, как появился памятник Свободы и когда возвели Домский собор. Полюбуетесь средневековым Рижским замком и проникнетесь духом латвийской столицы.
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часаБольшой обзор Риги: самые интересные места за 4 часаБольшой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
скидка10%
€98
89 за экскурсию
4 часа
56 отзывов
Проследить эпохи развития города и его архитектуры на большой прогулке по центру
На этой длинной прогулке по центру Риги: району Старой Риги, знаменитым Рижским бульварам и по уникальным кварталам югендстиля — вы увидите и узнаете, как менялся город на протяжение веков. Мы погуляем по узким улочкам со своеобразными названиями, увидим крепостные стены, Пороховую башню, Шведские ворота, знаменитых на весь мир «Трех братьев», «Кошкин дом», Домский собор, Ратушную площадь, Дом Черноголовых, Церковь Святого Петра и многое другое.
Вечерняя РигаВечерняя РигаВечерняя Рига
От 27 за экскурсию
2 часа
59 отзывов
Познакомиться с историей и городскими легендами средневековых зданий в сказочной подсветке
Прогулка по Риге прекрасна в любое время суток, но особое очарование она приобретает по вечерам, погружая в настоящее Средневековье. В свете зажигающихся огней и под музыку городских колоколов вы услышите рижские легенды о Петре I, братстве Черноголовых, Бедном Грешнике и даже о кошках. Пройдете по местам, где ходил сам Штирлиц и Шерлок; увидите старейшие площади и узнаете, из каких событий ткалось историческое полотно города. А в завершение я порекомендую атмосферные заведения, где вы сможете прекрасно провести остаток вечера за местными напитками.
Старая Рига — история и современностьСтарая Рига — история и современностьСтарая Рига — история и современность
скидка25%
€65
49 за экскурсию
2.5 часа
73 отзыва
Погулять по уютным мощеным улочкам и услышать об основных вехах развития города
Одна легенда гласит: «Рига никогда не будет готова и достроена до конца». И это чистая правда — латвийская столица не боится перемен и гордится амбициозными планами. Я расскажу, почему Ригу называют «маленьким Парижем», и покажу самые интересные места Старого города, некогда окруженного крепостными стенами.

Выбирайте и другие экскурсии в Риге

ГастрономическиеКрыши и панорамыОбзорныеИстория и архитектураМежапаркФотосессииМосковский форштадтВечерниеГрупповыеВ другой городБауский замокНеобычные маршрутыПешкомОстров КипсалаМузеи и искусствоБалтикаВидземская ШвейцарияДомской СоборНа автомобилеВсеСтарая РигаЗамок ВенденИндивидуальныеЗа городомСо скидкойЮрмалаТрансферыРундальский дворецТурайдаНа автобусеЗамки ДаугавыВодныеНа кораблике
65 за экскурсию
Заказать экскурсию