164 отзыва оставили туристы

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Истории Старой Риги

Загадочная Старая Рига раскрывает свои тайны: от основания города до жизни средневековых рижан
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Старой Риге, где каждый камень хранит вековые тайны.

Эта экскурсия - настоящее погружение в историю, где вы не просто увидите знаменитые замки и церкви, но и услышите невероятные истории о крестоносцах, легендах и жизни рижан прошлых веков.

Ваш личный гид раскроет перед вами секреты давно исчезнувшей реки Рига и покажет места, где складывалась история города
5
181 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные замки и легенды
  • ⛪ Древние церкви и архитектура
  • 🗺️ Исторические улочки и их тайны
  • 👑 Узнайте о рыцарях и крестоносцах
  • 🏛️ Гильдии и средневековая торговля
  • 🎭 Легенды и рассказы о привидениях

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время Рига особенно красива, а улицы оживают с туристами и местными жителями. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть прохладными. Зимой, с ноября по март, город покрыт снегом, что добавляет особую атмосферу, но стоит учесть холод и возможные осадки.
Сейчас август — это идеальное время.
Истории Старой Риги
Истории Старой Риги
Истории Старой Риги

Что можно увидеть

  • Церковь святого Георгия
  • Замок ливонского ордена
  • Ратушная площадь
  • Блюменштрассе

Описание экскурсии

Основание Риги и рассказы о крестоносцах
Летом 1201-го года от РХ в песчаный берег реки Рига упёрлось носом немецкое судно, на котором прибыл католический епископ Альберт Буксгевден. Он и заложил город, названный как и река, на берегу которой его начали строить, — Рига. Какая река Рига, скажете вы? Ведь город Рига, вернее, старая его часть, лежит на правом берегу реки Даугавы (Западной Двины). Действительно, реки Рига больше нет… Вот во время экскурсии вы и узнаете, куда же подевалась река, куда причаливал отец-основатель города. Пройдёте по её руслу. Послушаете рассказ об улочках города, как и почему они названы, какие функции выполняли. Посмотрим на самое старое каменное здание города — церковь святого Георгия, единственное, что осталось от первого замка рыцарей — крестоносцев. Вы узнаете о том, как жили рыцари, огнём и мечом обращавшие местное население в христианство.

Замки, легенды и военные страницы истории
Посмотрим мы и на последний замок рыцарей ливонского ордена, который ныне занимает президент Латвийской Республики. Ну а где замки, там и легенды о сокровищах и, конечно же, приведениях. Впрочем легенды на пустом месте не берутся, ведь до президента хозяевами замка были польские, шведские и русские генерал-губернаторы, имена многих из которых ещё при жизни стали легендами! Увидим мы также и останки крепостных стен с башнями. Рига до 1857 года имела статус города-крепости, и ещё какой крепости! Тем более, что причин тому было при достаточно! Войны. Кто с кем и почему? Немцы, поляки, шведы, русские осаждали или стойко переносили осаду в городе не один раз, ну и не без участия простых горожан, конечно же.

Чем раньше жили рижане
Вы увидите, в каких домах жили рижане, как эти дома строились и в каких архитектурных стилях, а также чем занимались горожане. И об этом мы подробно поговорим у зданий Большой (торговой) гильдии и Малой (ремесленной) гильдии. Какие ремёсла в городе были почитаемы, а какие не очень. Как развивалась торговля. Где и как хранили товары и что себе позволяли разбогатевшие купцы. Конечно же, не пройдём мы и Ратушную площадь. Узнаем, как она возникла. Какие функции исполнял рижский рат. Как наказывали преступников в средние века и какие девушки, размахивая мётлами по утрам, радовали взгляд рижан. Непременно мы с вами заглянем и на улочку, более известную как Блюменштрассе или как Бейкерстрит.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У часов LAIMA
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1055 туристов
Я общительный и гостеприимный человек. Увлекаюсь историей, географией, люблю путешествовать, и делится своими открытиями и знаниями с окружающими. Родился и вырос в старой Риге, так что можно сказать, что знаю
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в ней каждый булыжник на мостовой. Окончил курсы гидов-экскурсоводов, после чего был принят в ассоциацию профессиональных гидов Латвии. Имея за спиной обширные знания в истории и архитектуре, и богатый опыт путешественника, знаю, что показать и чем удивить гостей моего любимого города. Для меня ведение экскурсий не просто работа, а скорее увлечение!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 181 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
178
4
3
3
2
1
М
Очень понравилось всё это просто супер
Очень понравилось всё это просто супер
Очень понравилось всё это просто супер
Очень понравилось всё это просто супер
Очень понравилось всё это просто супер
Очень понравилось всё это просто супер
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Евгения
Экскурсия по старому городу Риги с Романом — это настоящее путешествие во времени! 🌟 Роман родился в самом сердце города, и это чувствуется в каждом его слове. Он не просто
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рассказывает факты — он передаёт любовь к Риге так, что начинаешь смотреть на город его глазами. Каждая улица оживает, за каждым домом — история, а в его рассказах чувствуется глубокое знание и искренняя увлечённость.
Благодаря Роману мы узнали массу интересных исторических деталей, услышали легенды и открыли для себя уголки, которые обычно остаются незамеченными. Было легко, весело и невероятно познавательно.
Спасибо, Роман, за тёплую атмосферу, живой рассказ и за то, что вы показали нам Ригу с душой ❤️ Настоятельно рекомендую экскурсию с ним всем, кто хочет по-настоящему почувствовать город!

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В
Экскурсовода выбирала по отзывам, искала историческо-познавательную обзорную экскурсию по Риге и… не ошиблась. Роман - очень начинанный, умный, интересный, рассказчик, знающий свой город и каждый камешек в этом городе! Он
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отлично преподносит сухие исторические факты в виде живой картинки в воображении, так что информация легко запоминается, а потом в свое время во время экскурсии вплетается в канву рассказа. Я получила огромное удовольствие! Экскурсия получилась дольше 2.5 часов, но она того стОила! Ливонский орден, российская империя, бесконечные войны за власть, почему Рига - лютеранская, легенды и истории, детали про церкви, которые нельзя прочитать в книжках… Очень рекомендую тем, кто интересуется историей этой страны, и как архитектура, постройки и памятники связаны с историческими событиями. С Романом Рига открывается с другой стороны и она заслуживает вашего внимания!

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М
Очень понравилась экскурсия, прошла как на одном дыхании. Много узнали из истории Риги, были показаны самые интересные места. Очень рекомендую!
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O
Роман прекрасный экскурсовод, владеющий глубокими знаниями об истории города, готовый ответить на любые вопросы. Очень понравилась структура экскурсии и способ подачи информации. Прогулка оказалась увлекательной и познавательной, время пролетело незаметно
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даже несмотря на превратности рижской погоды. Просто браво нашему экскурсоводу!)) Все настолько доступно, восприимчиво, интересно.
Отдельное спасибо Роману за советы, многие из которых нам впоследствии пригодились. Хочется также отметить, что узнав, что мы располагаем временем, Роман по собственной инициативе продлил наше наслаждение Ригой примерно на 40 минут без дополнительной оплаты.

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О
Роман не только очень хорошо разбирается в истории и архитектуре, он очень комфортный, деликатный человек, прекрасная литературная речь. Эмпат, чувствует что собеседника цепляет и интересует. После экскурсии захотелось почитать об
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истории Риги, мемуары и воспоминания известных людей, участников тех событий, о которых говорили. Я пересказала несколько фактов из экскурсии своим друзьям, которые были в Риге со мной, но не были на нашей экскурсии и они сочли их весьма интересными, трогательными или печальными. Общее впечатление от Латвии у меня хорошее во многом благодаря тому, что он помог мне проникнуться духом ее истории и людей. Спасибо))

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