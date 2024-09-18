164 отзыва оставили туристы

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время Рига особенно красива, а улицы оживают с туристами и местными жителями. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть прохладными. Зимой, с ноября по март, город покрыт снегом, что добавляет особую атмосферу, но стоит учесть холод и возможные осадки.

Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Старой Риге, где каждый камень хранит вековые тайны. Эта экскурсия - настоящее погружение в историю, где вы не просто увидите знаменитые замки и церкви, но и услышите невероятные истории о крестоносцах, легендах и жизни рижан прошлых веков. Ваш личный гид раскроет перед вами секреты давно исчезнувшей реки Рига и покажет места, где складывалась история города

Описание экскурсии

Основание Риги и рассказы о крестоносцах

Летом 1201-го года от РХ в песчаный берег реки Рига упёрлось носом немецкое судно, на котором прибыл католический епископ Альберт Буксгевден. Он и заложил город, названный как и река, на берегу которой его начали строить, — Рига. Какая река Рига, скажете вы? Ведь город Рига, вернее, старая его часть, лежит на правом берегу реки Даугавы (Западной Двины). Действительно, реки Рига больше нет… Вот во время экскурсии вы и узнаете, куда же подевалась река, куда причаливал отец-основатель города. Пройдёте по её руслу. Послушаете рассказ об улочках города, как и почему они названы, какие функции выполняли. Посмотрим на самое старое каменное здание города — церковь святого Георгия, единственное, что осталось от первого замка рыцарей — крестоносцев. Вы узнаете о том, как жили рыцари, огнём и мечом обращавшие местное население в христианство.

Замки, легенды и военные страницы истории

Посмотрим мы и на последний замок рыцарей ливонского ордена, который ныне занимает президент Латвийской Республики. Ну а где замки, там и легенды о сокровищах и, конечно же, приведениях. Впрочем легенды на пустом месте не берутся, ведь до президента хозяевами замка были польские, шведские и русские генерал-губернаторы, имена многих из которых ещё при жизни стали легендами! Увидим мы также и останки крепостных стен с башнями. Рига до 1857 года имела статус города-крепости, и ещё какой крепости! Тем более, что причин тому было при достаточно! Войны. Кто с кем и почему? Немцы, поляки, шведы, русские осаждали или стойко переносили осаду в городе не один раз, ну и не без участия простых горожан, конечно же.

Чем раньше жили рижане

Вы увидите, в каких домах жили рижане, как эти дома строились и в каких архитектурных стилях, а также чем занимались горожане. И об этом мы подробно поговорим у зданий Большой (торговой) гильдии и Малой (ремесленной) гильдии. Какие ремёсла в городе были почитаемы, а какие не очень. Как развивалась торговля. Где и как хранили товары и что себе позволяли разбогатевшие купцы. Конечно же, не пройдём мы и Ратушную площадь. Узнаем, как она возникла. Какие функции исполнял рижский рат. Как наказывали преступников в средние века и какие девушки, размахивая мётлами по утрам, радовали взгляд рижан. Непременно мы с вами заглянем и на улочку, более известную как Блюменштрассе или как Бейкерстрит.