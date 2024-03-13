Познавательные экскурсии на природе в Риге

Найдено 11 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Риге на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Ригу за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Влюбиться в Ригу за один день: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Риги, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждут легенды, архитектурные шедевры и неповторимый дух города
Начало: У памятника Свободы
«К ХIХ веку Рига вышла из тесных крепостных оков — началось строительство дорогих доходных домов, живописных парков и величественных храмов»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
65 за всё до 10 чел.
Юрмала - курорт романтиков
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
16 отзывов
Юрмала - курорт романтиков: экскурсия с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу курортной Юрмалы, где каждый уголок хранит истории любви, творчества и природной гармонии
«Юрмала — это возможность отдохнуть душой и телом, увидеть прекрасную природу, преображенную человеком, понять, какую роль сыграли для последующих поколений те самые романтики 19 века»
Завтра в 15:00
10 июня в 08:00
160 за всё до 3 чел.
Замки и парки - в Цесис из Риги
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
8 отзывов
Замки и парки Цесис: путешествие из Риги в сердце истории и природы
Погрузитесь в атмосферу средневековья и природной красоты, посетив замки и парки Цесис. Идеальное путешествие для любителей истории и живописных пейзажей
Начало: В Риге в месте вашего проживания
«Здесь вы осмотрите Старый и Новый замки, прогуляетесь у крепостных стен, насладитесь природой в живописном парке»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
30 за человека
Сигулда и Турайда: от Ливонского ордена до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
48 отзывов
Сигулда и Турайда: от Ливонского ордена до наших дней
Разобраться в прошлом Латвии и начать лучше понимать ее настоящее в живописном авто-туре
«Эта поездка будет интересна как любителям старины, так и любителям природы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 150 за всё до 5 чел.
Фотосвидание с Ригой
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
7 отзывов
Фотосвидание с Ригой: ваша уникальная фотоистория в сердце Прибалтики
Откройте для себя красоту Старой Риги во время индивидуальной фото-прогулки, где каждый снимок расскажет свою историю
«Отталкиваясь от ваших пожеланий, мы прогуляемся по историческому центру, живописной набережной или в одном из прекрасных городских парков»
Завтра в 11:00
15 июня в 10:00
90 за всё до 10 чел.
Рундальский дворец и Бауский замок - застывшая музыка прошлого
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
12 отзывов
Рундальский дворец и Бауский замок: великолепие архитектуры Риги
Погрузитесь в атмосферу галантного века, исследуя средневековый Бауский замок и барочный Рундальский дворец в Риге
«В конце июня и июле здесь можно увидеть розы разных исторических эпох: Сад герцога, Сад Зубовых и Шуваловых, коллекции диких, рифленых и английских роз»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
187 за всё до 3 чел.
Ливонская Швейцария и замок Венден
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Ливонская Швейцария и замок Венден: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Сигулде и Цесису. Посетите замок Венден и насладитесь живописными видами долины реки Гауи. Услуги гида и транспорт включены
«Я предлагаю совместить две поездки в одну и, насладившись дивными пейзажами долины реки Гауи, отправиться в замок магистра Ливонского ордена»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
254 за всё до 6 чел.
Природная тропа Большого Кемерского болота
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Природная тропа Большого Кемерского болота: незабываемое приключение
Погрузитесь в мир необычайной красоты Кемерского болота, где каждый шаг открывает что-то новое и удивительное
Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала
«Впечатляет болотная тропа, которая проложена, чтобы познакомить посетителей Национального парка с болотными пейзажами»
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
72 за всё до 10 чел.
Прогулка по бульварному кольцу Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по бульварному кольцу Риги
Начало: Театр Национальной оперы, Аспазияс бульвар, 3
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
55 за всё до 10 чел.
Из Риги - в Сигулду и Турайду
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
Из Риги - в Сигулду и Турайду
Увидеть «латвийскую Швейцарию» и средневековые замки Ливонии
«Побываем в «Саду песен» и на горе Дайн, где в природный ландшафт вписаны десятки величественных гранитных скульптур, посвященных дайнам — латышским народным песням»
14 июня в 08:00
16 июня в 08:00
150 за всё до 3 чел.
Квест-прогулка по Риге - для взрослых и детей
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
Квест-прогулка по Риге - для взрослых и детей
Оригинальный способ познакомиться со столицей Латвии без гида
Начало: В районе улицы Альберта
«Вы исследуете квартал югендстиля, или рижского модерна, живописный парк Кронвальда и, конечно, Старый город»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • в
    вероника
    13 марта 2024
    Влюбиться в Ригу за один день
    Прекрасная прогулка с Игорем; интеллигент, хорошо владеющий материалом; твердая 5- ка
  • И
    Ирина
    22 декабря 2023
    Путешествие в Видземскую Швейцарию. Сигулда и Турайда
    Мы приехали в Ригу в декабре, осмотрев достопримечательности старого города решили посмотреть что-нибудь эдакое и остановились на Видземской Швейцарии. Выбирали
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    долго гида, остановились на Инге и НЕ ОШИБЛИСЬ! Эта прекрасная Леди, очаровательная, пунктуальная, с прекрасно поставленным голосом, с высококачественными знаниями и с любовью к своей работе покарила наши сердца! Спасибо Инга! Прекрасный человек, поведавший легенды, остался в сердце навсегда! Brīnišķīgs cilvēks, kurš stāstīja leģendas, palika manā sirdī uz visiem laikiem! ☺️ Эта Дайна для Инги!

    Мы приехали в Ригу в декабре, осмотрев достопримечательности старого города решили посмотреть что-нибудь эдакое и остановилисьМы приехали в Ригу в декабре, осмотрев достопримечательности старого города решили посмотреть что-нибудь эдакое и остановилисьМы приехали в Ригу в декабре, осмотрев достопримечательности старого города решили посмотреть что-нибудь эдакое и остановились
  • N
    Natalia
    29 октября 2023
    Фотосвидание с Ригой
    Спасибо Евгении за приятную прогулку и хорошие фотографии на память!
  • К
    Кусаинова
    4 сентября 2023
    Юрмала - курорт романтиков
    Отличная экскурсия. Всё грамотно организовано. Гид заехала за нами в гостиницу. Сразу поехали в Юрмалу. Там много гуляли по побережью,
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    посетили музей под открытым небом, прогулялись по Юрмальскому "Арбату". Услышали много интересных фактов и историй этого курортного местечка. Гид Александра - замечательный рассказчик!!! Желаю много любознательных туристов и занимательных экскурсий!!!

    Отличная экскурсия. Всё грамотно организовано. Гид заехала за нами в гостиницу. Сразу поехали в Юрмалу. ТамОтличная экскурсия. Всё грамотно организовано. Гид заехала за нами в гостиницу. Сразу поехали в Юрмалу. ТамОтличная экскурсия. Всё грамотно организовано. Гид заехала за нами в гостиницу. Сразу поехали в Юрмалу. ТамОтличная экскурсия. Всё грамотно организовано. Гид заехала за нами в гостиницу. Сразу поехали в Юрмалу. ТамОтличная экскурсия. Всё грамотно организовано. Гид заехала за нами в гостиницу. Сразу поехали в Юрмалу. ТамОтличная экскурсия. Всё грамотно организовано. Гид заехала за нами в гостиницу. Сразу поехали в Юрмалу. Там
  • И
    Ирина
    27 августа 2023
    Юрмала - курорт романтиков
    Очень удобно заказывать Экскурсии через Трипстер. Экскурсовод Александра сразу же после заказала была на связи и отвечала на наши вопросы. Экскурсия и её организация нам очень понравились!
  • Т
    Татьяна
    13 августа 2023
    Замки и парки - в Цесис из Риги
    Экскурсия "замки и парки - в Цесис из Риги" проходила с экскурсоводом Александром Петровичем. Утром в день экскурсии ко входу
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    в гостиницу подъехала машина, нас было двое. Мы отправились в увлекательное путешествие по чрезвычайно живописной дороге из Риги в Цесис. По дороге экскурсовод Александр очень интересно и захватывающе рассказывал нам об истории Латвии, о местах мимо которых мы проезжали. Экскурсия проходила настолько легко и интересно, что мы не заметили,как прошел день. В конце экскурсии Александр нам предложил проехать по незапланированным местам и посетить старую мельницу и великолепный парк с водопадами. Мы были в полном восторге от этого великолепия. Домой вернулись уставшие, но полные незабываемых впечатлений. Рекомендуем экскурсовода Александра Петровича, как не только прекрасного рассказчика, но и очень умного, интересного собеседника, который ответит вам на все ваши вопросы по истории Латвии

  • А
    Александр
    5 августа 2023
    Влюбиться в Ригу за один день
    Разнообразная и нескучная экскурсия, было интересно и взрослым, и ребенку 9 лет. Видно, что Игорь отлично знает свое дело!
  • М
    Марат
    3 августа 2023
    Влюбиться в Ригу за один день
    Игорь - отличный гид с глубокими знаниями истории. Не навязчив, внимателен к интересам и вопросам гостей. Рекомендую всем.
  • O
    Olena
    21 июля 2023
    Юрмала - курорт романтиков
    Спасибо огромное за очень интересную экскурсию и душевную и доброжелательную атмосферу! Александра прекрасный гид, знающий и любящий своё дело. Если ещё будем в Риге, обязательно воспользуемся её услугами. Отдельное спасибо нашему замечательному и терпеливому водителю!
  • В
    Владимир
    5 июля 2023
    Рундальский дворец и Бауский замок - застывшая музыка прошлого
    Экскурсии были отличные! Спасибо Александре за прекраснный день! Огромный по объему материал излагался в легкой и доступной форме. Стопроцентная интерактивность. Точность и пунктуальность. Отдельная благодарность водителю. Вся организация на отлично. Рекомендую всем

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Влюбиться в Ригу за один день
  2. Юрмала - курорт романтиков
  3. Замки и парки - в Цесис из Риги
  4. Сигулда и Турайда: от Ливонского ордена до наших дней
  5. Фотосвидание с Ригой
Какие места ещё посмотреть в Риге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старая Рига
  3. Старый город
  4. Домский собор
  5. Домской Собор
  6. Домская площадь
  7. Турайда
  8. Церковь св. Яна
  9. Собор Святого Петра
  10. Памятник Свободы
Сколько стоит экскурсия по Риге в июне 2024
Сейчас в Риге в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 30 до 254. Туристы уже оставили гидам 134 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Риге (Латвия 🇱🇻) – у нас можно купить 11 экскурсий на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 134 ⭐ отзыва, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Латвии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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