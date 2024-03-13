1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Влюбиться в Ригу за один день: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Риги, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждут легенды, архитектурные шедевры и неповторимый дух города
Начало: У памятника Свободы
«К ХIХ веку Рига вышла из тесных крепостных оков — началось строительство дорогих доходных домов, живописных парков и величественных храмов»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Юрмала - курорт романтиков: экскурсия с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу курортной Юрмалы, где каждый уголок хранит истории любви, творчества и природной гармонии
«Юрмала — это возможность отдохнуть душой и телом, увидеть прекрасную природу, преображенную человеком, понять, какую роль сыграли для последующих поколений те самые романтики 19 века»
Завтра в 15:00
10 июня в 08:00
€160 за всё до 3 чел.
Групповая
10 часов
Замки и парки Цесис: путешествие из Риги в сердце истории и природы
Погрузитесь в атмосферу средневековья и природной красоты, посетив замки и парки Цесис. Идеальное путешествие для любителей истории и живописных пейзажей
Начало: В Риге в месте вашего проживания
«Здесь вы осмотрите Старый и Новый замки, прогуляетесь у крепостных стен, насладитесь природой в живописном парке»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
6 часов
Сигулда и Турайда: от Ливонского ордена до наших дней
Разобраться в прошлом Латвии и начать лучше понимать ее настоящее в живописном авто-туре
«Эта поездка будет интересна как любителям старины, так и любителям природы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €150 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотосвидание с Ригой: ваша уникальная фотоистория в сердце Прибалтики
Откройте для себя красоту Старой Риги во время индивидуальной фото-прогулки, где каждый снимок расскажет свою историю
«Отталкиваясь от ваших пожеланий, мы прогуляемся по историческому центру, живописной набережной или в одном из прекрасных городских парков»
Завтра в 11:00
15 июня в 10:00
€90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Рундальский дворец и Бауский замок: великолепие архитектуры Риги
Погрузитесь в атмосферу галантного века, исследуя средневековый Бауский замок и барочный Рундальский дворец в Риге
«В конце июня и июле здесь можно увидеть розы разных исторических эпох: Сад герцога, Сад Зубовых и Шуваловых, коллекции диких, рифленых и английских роз»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€187 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Ливонская Швейцария и замок Венден: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Сигулде и Цесису. Посетите замок Венден и насладитесь живописными видами долины реки Гауи. Услуги гида и транспорт включены
«Я предлагаю совместить две поездки в одну и, насладившись дивными пейзажами долины реки Гауи, отправиться в замок магистра Ливонского ордена»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€254 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Природная тропа Большого Кемерского болота: незабываемое приключение
Погрузитесь в мир необычайной красоты Кемерского болота, где каждый шаг открывает что-то новое и удивительное
Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала
«Впечатляет болотная тропа, которая проложена, чтобы познакомить посетителей Национального парка с болотными пейзажами»
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€72 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по бульварному кольцу Риги
Начало: Театр Национальной оперы, Аспазияс бульвар, 3
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€55 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Из Риги - в Сигулду и Турайду
Увидеть «латвийскую Швейцарию» и средневековые замки Ливонии
«Побываем в «Саду песен» и на горе Дайн, где в природный ландшафт вписаны десятки величественных гранитных скульптур, посвященных дайнам — латышским народным песням»
14 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€150 за всё до 3 чел.
Квест
2.5 часа
Квест-прогулка по Риге - для взрослых и детей
Оригинальный способ познакомиться со столицей Латвии без гида
Начало: В районе улицы Альберта
«Вы исследуете квартал югендстиля, или рижского модерна, живописный парк Кронвальда и, конечно, Старый город»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ввероника13 марта 2024Прекрасная прогулка с Игорем; интеллигент, хорошо владеющий материалом; твердая 5- ка
- ИИрина22 декабря 2023Путешествие в Видземскую Швейцарию. Сигулда и ТурайдаМы приехали в Ригу в декабре, осмотрев достопримечательности старого города решили посмотреть что-нибудь эдакое и остановились на Видземской Швейцарии. Выбирали
- NNatalia29 октября 2023Спасибо Евгении за приятную прогулку и хорошие фотографии на память!
- ККусаинова4 сентября 2023Отличная экскурсия. Всё грамотно организовано. Гид заехала за нами в гостиницу. Сразу поехали в Юрмалу. Там много гуляли по побережью,
- ИИрина27 августа 2023Очень удобно заказывать Экскурсии через Трипстер. Экскурсовод Александра сразу же после заказала была на связи и отвечала на наши вопросы. Экскурсия и её организация нам очень понравились!
- ТТатьяна13 августа 2023Экскурсия "замки и парки - в Цесис из Риги" проходила с экскурсоводом Александром Петровичем. Утром в день экскурсии ко входу
- ААлександр5 августа 2023Разнообразная и нескучная экскурсия, было интересно и взрослым, и ребенку 9 лет. Видно, что Игорь отлично знает свое дело!
- ММарат3 августа 2023Игорь - отличный гид с глубокими знаниями истории. Не навязчив, внимателен к интересам и вопросам гостей. Рекомендую всем.
- OOlena21 июля 2023Спасибо огромное за очень интересную экскурсию и душевную и доброжелательную атмосферу! Александра прекрасный гид, знающий и любящий своё дело. Если ещё будем в Риге, обязательно воспользуемся её услугами. Отдельное спасибо нашему замечательному и терпеливому водителю!
- ВВладимир5 июля 2023Экскурсии были отличные! Спасибо Александре за прекраснный день! Огромный по объему материал излагался в легкой и доступной форме. Стопроцентная интерактивность. Точность и пунктуальность. Отдельная благодарность водителю. Вся организация на отлично. Рекомендую всем
Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Природа и пейзажи»
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