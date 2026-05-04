112 отзывов оставили туристы

Идеальное время для экскурсии «Легенды средневековой Риги» - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а дни длинные и тёплые. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, хотя погода может быть более переменчивой. Зимой, с ноября по апрель, экскурсия возможна, но стоит учитывать холод и возможные осадки, что может повлиять на комфорт прогулки.

Представьте себя путешественником во времени, погружаясь в атмосферу средневековой Риги.Эта экскурсия позволит вам пройтись по самым знаковым местам города, начиная от Ратушной площади и заканчивая Шведскими воротами. Вы спуститесь в

подземелья, где когда-то бродили алхимики, и узнаете тайны братства Черноголовых. Ваш гид раскроет перед вами истории, скрытые за стенами древних зданий, и покажет, где искать золотых петушков, символизирующих богатство и процветание Риги. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с городом, его историей и культурой

Описание экскурсии

Наследие рижского Средневековья

Знакомство с Ригой мы начнём со старинной Ратушной площади и обрамляющего её архитектурного ансамбля. Затем свернём на самую узкую улочку города, минуем единственные сохранившиеся крепостные ворота — Шведские, пройдём мимо Пороховой башни и поговорим о том, что когда-то происходило за её стенами. Вы рассмотрите знаменитых «Трёх братьев» и замок 14 века, а по пути сосчитаете петушков на шпилях рижских соборов и узнаете, как эта птица стала символом города. Не замочив ног, пересечёте вброд реку Ригу, спуститесь в подземелья 13 века и погуляете по их тоннелям и лабиринтам, на каждом шагу обнаруживая интереснейшие истории.

История Риги в местных легендах и поверьях

Улочки Риги хранят не один десяток удивительных сюжетов, которые оживут на нашей прогулке. Вы узнаете, откуда в городе взялось братство Черноголовых, и услышите его легенды, узнаете историю первой в мире рождественской ёлочки. Не забудем помечтать о сокровенном у Фонаря счастья и поприветствовать Бременских музыкантов. А ещё вы узнаете, где жил рижский палач, почему в городе не встретить ни одной сороки и кто такие небезызвестные Мурис и Кузя.

Кроме того, по пути я дам вам несколько практических советов для самостоятельных прогулок по Риге и, если захотите, сделаю несколько фотографий на память.