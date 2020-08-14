112 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Наследие рижского Средневековья

Знакомство с Ригой мы начнем со старинной Ратушной площади и обрамляющего ее архитектурного ансамбля. Затем свернем на самую узкую улочку города, минуем единственные сохранившиеся крепостные ворота — Шведские, пройдем мимо Пороховой башни и поговорим о том, что когда-то происходило за ее стенами. Вы рассмотрите знаменитых «Трех братьев» и замок 14 века, а по пути сосчитаете петушков на шпилях рижских соборов и узнаете, как эта птица стала символом города. Не замочив ног, пересечете вброд реку Ригу, спуститесь в подземелья 13 века и погуляете по их тоннелям и лабиринтам, на каждом шагу обнаруживая интереснейшие истории.

История Риги в местных легендах и поверьях

Улочки Риги хранят не один десяток удивительных сюжетов, которые оживут на нашей прогулке. Вы узнаете, откуда в городе взялось братство Черноголовых, и услышите его легенды, узнаете историю первой в мире рождественской елочки и заглянете в настоящую лабораторию алхимика, чтобы найти золотые слитки и ингредиенты эликсира вечной молодости. Не забудем потереть волшебный тазик восемнадцатого века, помечтать о сокровенном у Фонаря счастья и поприветствовать Бременских музыкантов. А еще вы узнаете, где жил рижский палач, почему в городе не встретить ни одной сороки и кто такие небезызвестные Мурис и Кузя.

Кроме того, по пути я дам вам несколько практических советов для самостоятельных прогулок по Риге и, если захотите, сделаю несколько фотографий на память.