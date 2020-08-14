112 отзывов оставили туристы

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Легенды средневековой Риги

Проникнуть в тайны площадей, подземелий и секретных уголков Старого города

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

65 за экскурсию

У этой экскурсии112 отзывов
4.95
Лина
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Лина – Гид в Риге
Эта прогулка 👣 для тех, кто хочет исследовать закоулки старой Риги и на пару часов заблудиться в лабиринте улочек, наполненных загадочными сюжетами и легендами! Мы прогуляемся по важнейшим местам средневекового города от Ратушной площади до Шведских ворот, спустимся в подземелья и лабораторию алхимика, поговорим о братстве Черноголовых и отыщем золотых петушков на рижских соборах.

Вы убедитесь, что многовековая история 📖 Риги не менее загадочна и удивительна, чем её колоритные предания.
Легенды средневековой Риги
Легенды средневековой Риги

Что вас ожидает

Наследие рижского Средневековья
Знакомство с Ригой мы начнем со старинной Ратушной площади и обрамляющего ее архитектурного ансамбля. Затем свернем на самую узкую улочку города, минуем единственные сохранившиеся крепостные ворота — Шведские, пройдем мимо Пороховой башни и поговорим о том, что когда-то происходило за ее стенами. Вы рассмотрите знаменитых «Трех братьев» и замок 14 века, а по пути сосчитаете петушков на шпилях рижских соборов и узнаете, как эта птица стала символом города. Не замочив ног, пересечете вброд реку Ригу, спуститесь в подземелья 13 века и погуляете по их тоннелям и лабиринтам, на каждом шагу обнаруживая интереснейшие истории.

История Риги в местных легендах и поверьях
Улочки Риги хранят не один десяток удивительных сюжетов, которые оживут на нашей прогулке. Вы узнаете, откуда в городе взялось братство Черноголовых, и услышите его легенды, узнаете историю первой в мире рождественской елочки и заглянете в настоящую лабораторию алхимика, чтобы найти золотые слитки и ингредиенты эликсира вечной молодости. Не забудем потереть волшебный тазик восемнадцатого века, помечтать о сокровенном у Фонаря счастья и поприветствовать Бременских музыкантов. А еще вы узнаете, где жил рижский палач, почему в городе не встретить ни одной сороки и кто такие небезызвестные Мурис и Кузя.

Кроме того, по пути я дам вам несколько практических советов для самостоятельных прогулок по Риге и, если захотите, сделаю несколько фотографий на память.

Легенды средневековой Риги
Легенды средневековой Риги
Легенды средневековой Риги
Легенды средневековой Риги
Легенды средневековой Риги
Легенды средневековой Риги

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Лина
Лина
Я профессиональный гид, живу в Риге и уже много лет работаю экскурсоводом по городу, его окрестностям и Латвии. Нравится общаться с людьми и раскрывать им тайны средневекового города. Никаких занудных перечислений дат, событий и персоналий — только живой, запоминающийся рассказ, с интересными фактами и легендами, который поможет вам влюбиться в наш прекрасный город и заставит возвращаться сюда снова и снова!
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112 отзывов оставили туристы

14 августа 2020
Danke sehr.
25 июня 2020
Нашей компании экскурсия очень понравилась. В Риге были не в первый раз, но захотелось ещё раз побродить по чудесному старому городу в сопровождении опытного рассказчика. Наш гид великолепно приподнесла материал. Узнали много таинственного и мистического о Риге. Побродили по улочкам города, слушая захватывающие истории, и даже заглянули в один погреб, который находится в сохранившемся подвальном помещении. Мы обязательно вернёмся в Ригу, чтобы ещё раз окунуться в таинственное средневековье!
10 марта 2020
Отличная экскурсия от гида с горящими глазами! То, что не прочитаете в Интернете, то, чего нет в путеводителях. Рекомендую!
Людмила
9 марта 2020
Экскурсия дала полное представление о Риге и помогла составить правильное впечатление об этом городе. Понравилась логика построения маршрута: мы были как на улице, так и заходили внутрь или прятались под арками, что позволяло скрыться от ветров с реки Даугавы. Также благодарны гиду за рекомендации по ресторанам: все советы оказались полезными и мы ими воспользовались. Благодарим за экскурсию!
9 марта 2020
Очень интересная и легкая прогулка по Старой Риге, спасибо!
1 марта 2020
Лина, огромное спасибо за 2, 5 часа, наполненных невероятными фактами и историями о прекрасном городе Риге. Понравилось, что экскурсия не состояла из заезженных знаний из Интернета и не ограничивалась только ключевыми памятниками. Вместе с Линой мы обошли множество закоулков, каждый из которых хранит свою историю. Если Вы считаете, что Рига - скучный город, то это экскурсия перевернёт Ваше мнение на 180 градусов.
18 февраля 2020
Экскурсия по старой Риги замечательная, интересная и увлекательная. Гид охватил практически все темы, дополнительно отвечает с удовольствием на все вопросы. После такого гида в Ригу захотелось вернуться еще.
10 февраля 2020
Отличная экскурсия! Узнали много нового. Помимо экскурсии Лина рассказала про много интересных мест для посещения.
24 января 2020
Огромное спасибо Лине за интересно проведенное время в Риге! Лина очень интересный рассказчик, приятный собеседник и очень милая девушка! Нам очень понравилось!
15 января 2020
Отличная экскурсия по старой Риге, замечательная экскурсовод Лина, так душевно подаёт материал, как буд-то проживаешь все события сам. Очень насыщенная информацией и большим количеством посещаемых мест, но за счет грамотного маршрута не нужно ходить очень много, поэтому для детей лет от 7 подойдёт прекрасно, а взрослым вообще замечательно. Мы потом еще несколько дней ходили по тем местам и они были как родные!
Ещё 102 отзыва

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