112 отзывов оставили туристы

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Легенды средневековой Риги

Загадочные улочки, древние легенды и уникальные истории ожидают вас во время прогулки по средневековой Риге
Представьте себя путешественником во времени, погружаясь в атмосферу средневековой Риги.

Эта экскурсия позволит вам пройтись по самым знаковым местам города, начиная от Ратушной площади и заканчивая Шведскими воротами. Вы спуститесь в
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подземелья, где когда-то бродили алхимики, и узнаете тайны братства Черноголовых.

Ваш гид раскроет перед вами истории, скрытые за стенами древних зданий, и покажет, где искать золотых петушков, символизирующих богатство и процветание Риги. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с городом, его историей и культурой

5
240 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕵️‍♂️ Исследование старинных улочек
  • 🏰 Посещение средневековых достопримечательностей
  • 🔮 Погружение в легенды и мифы
  • 🧪 Визит в лабораторию алхимика
  • 📸 Возможность сделать уникальные фотографии

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Идеальное время для экскурсии «Легенды средневековой Риги» - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а дни длинные и тёплые. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, хотя погода может быть более переменчивой. Зимой, с ноября по апрель, экскурсия возможна, но стоит учитывать холод и возможные осадки, что может повлиять на комфорт прогулки.
Сейчас август — это идеальное время.
Легенды средневековой Риги
Легенды средневековой Риги
Легенды средневековой Риги

Что можно увидеть

  • Ратушная площадь
  • Шведские ворота
  • Пороховая башня
  • Три брата
  • Замок 14 века
  • Лаборатория алхимика
  • Фонарь счастья
  • Бременские музыканты

Описание экскурсии

Наследие рижского Средневековья

Знакомство с Ригой мы начнём со старинной Ратушной площади и обрамляющего её архитектурного ансамбля. Затем свернём на самую узкую улочку города, минуем единственные сохранившиеся крепостные ворота — Шведские, пройдём мимо Пороховой башни и поговорим о том, что когда-то происходило за её стенами. Вы рассмотрите знаменитых «Трёх братьев» и замок 14 века, а по пути сосчитаете петушков на шпилях рижских соборов и узнаете, как эта птица стала символом города. Не замочив ног, пересечёте вброд реку Ригу, спуститесь в подземелья 13 века и погуляете по их тоннелям и лабиринтам, на каждом шагу обнаруживая интереснейшие истории.

История Риги в местных легендах и поверьях

Улочки Риги хранят не один десяток удивительных сюжетов, которые оживут на нашей прогулке. Вы узнаете, откуда в городе взялось братство Черноголовых, и услышите его легенды, узнаете историю первой в мире рождественской ёлочки. Не забудем помечтать о сокровенном у Фонаря счастья и поприветствовать Бременских музыкантов. А ещё вы узнаете, где жил рижский палач, почему в городе не встретить ни одной сороки и кто такие небезызвестные Мурис и Кузя.

Кроме того, по пути я дам вам несколько практических советов для самостоятельных прогулок по Риге и, если захотите, сделаю несколько фотографий на память.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ратушная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лина
Лина — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 2835 туристов
Я профессиональный гид, живу в Риге и уже много лет работаю экскурсоводом по городу, его окрестностям и Латвии. Нравится общаться с людьми и раскрывать им тайны средневекового города. Надеюсь, мой рассказ о Риге будет вам интересен, и вы будете возвращаться в город снова и снова за новыми историями от меня!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 240 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
232
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Е
Несмотря на то, что мы живём в Риге, Лина нашла возможность показать родной город с незнакомой нам стороны-подвальчики ресторанов, тихие незаметный со стороны улочки, новые кафе с индивидуальной атмосферой, рассказы старинных легенд, подкрепленные показом памятников, узоров, декораций…. Обязательно порекомендуем эту экскурсию друзьям!
Несмотря на то, что мы живём в Риге, Лина нашла возможность показать родной город с незнакомой
Несмотря на то, что мы живём в Риге, Лина нашла возможность показать родной город с незнакомой
Несмотря на то, что мы живём в Риге, Лина нашла возможность показать родной город с незнакомой
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Alexander
Хочу выразить огромную благодарность за потрясающую экскурсию «Легенды средневековой Риги»! Это было не просто знакомство с городом — это было настоящее путешествие во времени. Атмосфера средневековья, захватывающие истории, неожиданные факты
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и удивительные легенды сделали прогулку по-настоящему сказочной.

Отдельное спасибо нашему гиду Лине. Она — настоящий профессионал и невероятно душевный человек. Благодаря её искреннему увлечению историей, прекрасной подаче материала экскурсия пролетела незаметно. Лина умеет так рассказывать, что каждый уголок Риги оживает, а слушать хочется снова и снова.

Эта экскурсия оставила самые тёплые впечатления, подарила новые знания и отличное настроение.
С огромной уверенностью рекомендую всем, кто хочет увидеть Ригу с другой стороны и прочувствовать её магию!

Хочу выразить огромную благодарность за потрясающую экскурсию «Легенды средневековой Риги»! Это было не просто знакомство с
Хочу выразить огромную благодарность за потрясающую экскурсию «Легенды средневековой Риги»! Это было не просто знакомство с
Хочу выразить огромную благодарность за потрясающую экскурсию «Легенды средневековой Риги»! Это было не просто знакомство с
Хочу выразить огромную благодарность за потрясающую экскурсию «Легенды средневековой Риги»! Это было не просто знакомство с
Хочу выразить огромную благодарность за потрясающую экскурсию «Легенды средневековой Риги»! Это было не просто знакомство с
Хочу выразить огромную благодарность за потрясающую экскурсию «Легенды средневековой Риги»! Это было не просто знакомство с
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Лина, благодаря вашей экскурсии, рассказам и легендам, Рига нам особенно понравилось и зашла! С удовольствием вернемся в этот удивительный и сказочный город.
Лина, благодаря вашей экскурсии, рассказам и легендам, Рига нам особенно понравилось и зашла! С удовольствием вернемся
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S
22.6 мы были на экскурсии с Линой. Экскурсия была содержательной и профессиональной. При этом прошла на одном дыхании.
Спасибо Лине за прекрасно проведённое время. Очень рекомендуем.
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Анна
Очень понравилась экскурсия! ✨ Рига невероятно красивая, а гид сделал прогулку ещё интереснее — было много атмосферных мест, интересных историй и классных деталей, которые сами бы точно не заметили. Всё прошло легко, интересно и с душой 🤍 Спасибо за прекрасные впечатления, обязательно будем рекомендовать!
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Marina
Спасибо большое! нам очень понравилась эта экскурсия с элементами интерактивности. Подходит так же и детям и подросткам. Прекрасный маршрут и увлекательные истории о старой Риге. С удовольствием рекомендую всем.
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Входит в следующие категории Риги

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