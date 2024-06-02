Пешие экскурсии-прогулки в Риге с экскурсоводом

Найдено 55 экскурсий в категории «Пешеходные» в Риге на русском языке, цены от €10. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Риге
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
341 отзыв
Групповая прогулка по историческим достопримечательностям Риги
Вас ждет увлекательное путешествие по Старой Риге, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вместе мы раскроем великолепие латвийской столицы
Начало: В Старом городе, около Пороховой башни
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
20 за человека
Легенды средневековой Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
199 отзывов
Популярное предложение
Легенды средневековой Риги: путешествие в прошлое
Загадочные улочки, древние легенды и уникальные истории ожидают вас во время прогулки по средневековой Риге
Начало: Ратушная площадь
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
65 за всё до 10 чел.
История, архитектура и легенды Старой Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
208 отзывов
История, архитектура и легенды Старой Риги: погружение в средневековье
Приглашаем на увлекательную прогулку по Старой Риге, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 12:30
Завтра в 15:00
65 за всё до 5 чел.
Первое свидание с Ригой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
147 отзывов
Первое свидание с Ригой: средневековье, архитектура, легенды
Погрузитесь в 800-летнюю историю Риги: от средневековых улочек до архитектурных шедевров. Эта экскурсия станет вашим идеальным первым свиданием с городом
Начало: Памятник Свободы
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
59 за всё до 10 чел.
Интриги Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
59 отзывов
Интриги Риги: секреты фасадов и исторические достопримечательности
Погрузитесь в мир загадок и символов Риги, где каждый фасад рассказывает свою уникальную историю. Исследуйте город под новым углом
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
65 за всё до 10 чел.
Вкусные прогулки по Риге
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
160 отзывов
Вкусные прогулки по Риге: погружение в мир гастрономии
Откройте вкус Риги через уникальные кафе и рестораны, которые скрыты от глаз туристов. Ваш личный гид покажет город с новой стороны
Начало: Aspazijas blv. 5
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
79 за всё до 2 чел.
Тайны Старой Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
46 отзывов
Тайны Старой Риги: историческое путешествие по загадочным местам
Загляните в прошлое Риги, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Подарите себе незабываемые впечатления
Начало: Пороховая башня
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:30
65 за всё до 8 чел.
Рига как на ладони
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
Рига как на ладони: путешествие по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу Риги, исследуя её уникальные храмы и замки. Откройте для себя тайны города с высоты птичьего полета
Начало: ваш отель
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
65 за всё до 7 чел.
Истории Старой Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
171 отзыв
Истории Старой Риги - Путешествие в сердце Латвии
Загадочная Старая Рига раскрывает свои тайны: от основания города до жизни средневековых рижан
Начало: У часов LAIMA
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
85 за всё до 4 чел.
Вечерняя Рига
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
74 отзыва
Вечерняя прогулка по Риге: история, легенды и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, слушая рижские легенды и исследуя исторические площади и здания в свете вечерних огней
Начало: У памятника Свободы
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
65 за всё до 6 чел.
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
65 отзывов
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
Проследить эпохи развития города и его архитектуры на большой прогулке по центру
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
105 за всё до 10 чел.
Загадки Старой Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
17 отзывов
Вечерняя экскурсия по загадочной Старой Риге для группы до 4 человек
Погрузитесь в атмосферу таинственной Риги, где каждый уголок хранит свои легенды и истории. Эта экскурсия откроет город с новой стороны
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
65 за всё до 6 чел.
Старая Рига - история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
99 отзывов
Старая Рига - путешествие сквозь историю и современность
Погрузитесь в атмосферу Старой Риги: от узких улочек до гастрономических изысков. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города
Начало: На Домской площади
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
60 за всё до 3 чел.
Рига - кинозвезда. Самые яркие эпизоды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
34 отзыва
Рига - кинозвезда: экскурсия по местам съемок культовых фильмов
Присоединяйтесь к уникальной прогулке по Риге, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю из мира кино
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
67 за всё до 8 чел.
Влюбиться в Ригу за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Влюбиться в Ригу за один день: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Риги, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждут легенды, архитектурные шедевры и неповторимый дух города
Начало: У памятника Свободы
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
65 за всё до 10 чел.
Рижские фантазии на тему модерна
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
21 отзыв
Рижские фантазии на тему модерна: архитектурное путешествие
Познакомьтесь с уникальными архитектурными шедеврами модерна в Риге, включая знаменитые работы Эйзенштейна и Пекшена
Начало: Национальная Опера
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
65 за всё до 8 чел.
Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
16 отзывов
Большая прогулка по Старой Риге: средневековье и модерн
Погрузитесь в атмосферу Риги: от средневековых башен до удивительных домов в стиле модерн. Индивидуальная экскурсия, которая запомнится надолго
10 июня в 08:00
11 июня в 14:00
120 за всё до 4 чел.
Секреты Старой Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Секреты Старой Риги: Путешествие по историческим улицам
Погрузитесь в атмосферу Средневековья на индивидуальной экскурсии по Старой Риге. Узнайте секреты древнего города и его легенды
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
65 за всё до 5 чел.
Большой рижский центр: модерн, эклектика и деревянное зодчество
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
67 отзывов
Большой рижский центр: модерн, эклектика и деревянное зодчество
Погрузитесь в атмосферу Риги, прогуливаясь по её историческому центру с уникальной архитектурой модерна и деревянными домами
Начало: У часов Laima
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
68 за всё до 8 чел.
Загадки Домского собора
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Загадки Домского собора: путешествие в сердце Риги
Погрузитесь в удивительный мир Домского собора Риги, где каждый камень хранит истории веков. Вас ждут невероятные открытия и уникальные рассказы
Начало: На Домской площади
Сегодня в 12:30
Завтра в 14:00
15 за человека
Тайны Домского собора
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
22 отзыва
Тайны Домского собора: путешествие в сердце Риги
Погрузитесь в восемь столетий истории Домского собора Риги, где каждый камень хранит тайны прошлого
Начало: У билетной кассы в Домском соборе
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:30
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
10 за человека
Попробовать рождественскую Ригу на вкус
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Попробовать рождественскую Ригу на вкус: гастрономическое приключение
Погрузитесь в атмосферу праздника с экскурсией по рождественской Риге. Вас ждут уютные улицы, вкусный глинтвейн и теплые встречи
Начало: По договоренности
12 июня в 11:30
13 июня в 11:30
от 65 за всё до 6 чел.
Несколько часов в Риге. Из аэропорта в город и обратно
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Несколько часов в Риге: от аэропорта до сердца города и обратно
Откройте для себя красоту Риги в короткой экскурсии из аэропорта. Познакомьтесь с историей и архитектурой, прогуляйтесь по улице Альберта
Сегодня в 13:00
Завтра в 15:00
60 за всё до 2 чел.
Другая Рига. Республика улицы Миера
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
34 отзыва
Неповторимое путешествие по Республике улицы Миера в Риге
Погрузитесь в мир креатива и искусства с экскурсией по Республике улицы Миера. Узнайте Ригу с неожиданной стороны
Начало: Ģertrūdes baznīca
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
65 за всё до 2 чел.
Сакральные памятники Средневековой Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Сакральные памятники Средневековой Риги: путешествие в историю
Откройте для себя величие и красоту сакральных памятников Старой Риги в уникальной индивидуальной экскурсии
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
65 за всё до 4 чел.
Фотосвидание с Ригой
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
7 отзывов
Фотосвидание с Ригой: ваша уникальная фотоистория в сердце Прибалтики
Откройте для себя красоту Старой Риги во время индивидуальной фото-прогулки, где каждый снимок расскажет свою историю
Завтра в 11:00
15 июня в 10:00
90 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка по Старой Риге
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
31 отзыв
Фотопрогулка по Старой Риге: погружение в историю и красоту
Познакомьтесь с живописными уголками Риги и запечатлейте моменты на профессиональные фотографии во время уникальной фотопрогулки
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
120 за всё до 4 чел.
Истории средневековой Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
80 отзывов
Истории средневековой Риги: прогулка по узким улочкам и историческим зданиям
Познакомьтесь с Ригой, её восьмивековой историей и уникальной архитектурой. Прогуляйтесь по узким улочкам и насладитесь атмосферой средневековья
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
65 за всё до 4 чел.
Новогодняя Рига
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
12 отзывов
Новогодняя Рига: уникальное путешествие по средневековым улочкам
Погрузитесь в атмосферу праздника с экскурсией по Новогодней Риге. Узкие улочки, рождественские базары и уютные кафе ждут вас
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 53 за всё до 3 чел.
Неспокойная прогулка по Московскому форштадту
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Неспокойная прогулка по Московскому форштадту Риги: история и культура
Погрузитесь в атмосферу Московского форштадта Риги, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Центральный рынок
12 июня в 12:00
14 июня в 11:00
79 за всё до 2 чел.
Костюмированная фотопрогулка «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
6 отзывов
Костюмированная фотопрогулка «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Погрузитесь в атмосферу викторианской эпохи на костюмированной фотопрогулке по Риге, следуя по стопам Шерлока Холмса и доктора Ватсона
Начало: в Старом городе
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
185 за всё до 2 чел.
Рижский модерн
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
12 отзывов
Рижский модерн: путешествие по архитектурным шедеврам Риги
Приглашаем на уникальное путешествие по улицам Риги, где каждый дом расскажет свою уникальную историю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 55 за всё до 5 чел.
Рига - цветок средневековья
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Рига: секреты средневековья в церквях и символах
Погрузитесь в атмосферу средневековой Риги, раскрывая тайные знаки и истории, скрытые в стенах старинных церквей
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
65 за всё до 8 чел.
ПаРижский шик, или Мода по-рижски
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
ПаРижский шик в Риге: эксклюзивное погружение в мир моды
Загляните в уникальный мир латвийской моды с экскурсией ПаРижский шик. Вас ждут встречи с дизайнерами и посещение самых стильных мест
Сегодня в 14:00
12 июня в 10:30
от 85 за всё до 4 чел.
Старая Рига сквозь времена и эпохи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
100 отзывов
Старая Рига сквозь времена: от средневековья до наших дней
Откройте для себя сокровища Старой Риги в увлекательной прогулке по историческому центру, полной легенд и архитектурных шедевров
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 65 за всё до 4 чел.
Вкусная Рига
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Вкусная Рига: кулинарное путешествие и историческая прогулка
Погрузитесь в мир латвийских вкусов и ароматов с экскурсией Вкусная Рига. Исследуйте исторические уголки города и насладитесь уникальными блюдами
Начало: Домская площадь у входа в Домский собор
Расписание: Каждый день. Возможно договориться о времени, но не позднее 15:00
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
от 50 за человека
Вечерняя Рига
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
10 отзывов
Вечерняя Рига: историческая прогулка по живописным уголкам
Исследуйте вечернюю Ригу в компании опытного гида, который раскроет секреты и легенды старинных улиц
Начало: У памятника Свободы с тыльной стороны
Расписание: 14:00, 16:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
60 за человека
Поступь столетий в узких улочках Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Поступь столетий: историческая экскурсия по узким улочкам Риги
Откройте для себя уникальную историю Риги, прогуливаясь по ее узким улочкам. Памятники ЮНЕСКО, средневековые замки и многое другое ждут вас
Начало: Театр Национальной оперы, Аспазияс бульвар, 3
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
63 за всё до 10 чел.
Природная тропа Большого Кемерского болота
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Природная тропа Большого Кемерского болота: незабываемое приключение
Погрузитесь в мир необычайной красоты Кемерского болота, где каждый шаг открывает что-то новое и удивительное
Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
72 за всё до 10 чел.
Сигулда - «Видземская Швейцария»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Сигулда - «Видземская Швейцария»
Начало: По предварительной договоренности с туристом
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
90 за всё до 10 чел.
Рундальский дворец - шедевр творчества Растрелли
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Рундальский дворец - шедевр творчества Растрелли
Начало: По предварительной договоренности с туристом
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
90 за всё до 10 чел.
Рижская мозаика
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Рижская мозаика
Начало: Театр Национальной оперы, Аспазияс бульвар, 3
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
90 за всё до 10 чел.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Риге
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
6 отзывов
Ежедневная пешеходная экскурсия по Риге
Расписание: Ежедневно в 15:15
20 за человека
Город-курорт Юрмала
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Юрмала - жемчужина курортной Риги
Погрузитесь в атмосферу Юрмалы, где каждый уголок наполнен историей и красотой прибрежного курорта
Начало: Рига, центральный ж/д вокзал
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
70 за всё до 10 чел.
Кемери - курорт с историей
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
Кемери - курорт с историей
Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
75 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    2 июня 2024
    Старая Рига - история и современность
    С удовольствием посмотрели Ригу с гидом Татьяной. Было легко и интересно. Задавали вопросы, обсуждали и смотрели. Нам понравилось. Спасибо
  • М
    Максим
    31 мая 2024
    История, архитектура и легенды Старой Риги
    Инга провела очень интересную экскурсию и смогла увлечь наших трёх детей-подростков легендами о Риге. Мы много двигались, ныряли в закоулки,
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    проходили лабиринты двориков в сердце Старой Риги. Инга чувствует настроение и интерес своих клиентов с полуслова. Спасибо, Инга, большое за экскурсию, прогулку и Ваш позитив!

  • O
    Olya
    24 мая 2024
    Легенды средневековой Риги
    Лина провела нас по старому городу, показала интересные здания, рассказала городские легенды. 2.5 часа пролетели быстро.
  • А
    Анна
    21 мая 2024
    Вечерняя Рига
    Замечательная экскурсия. Лия влюбила в город с первого взгляда. Очень много полезной, интересной информации. Увлекательный и разнообразный маршрут. Рекомендуем к посещению.
  • Е
    Екатерина
    20 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Риге
    Татьяна - великолепный рассказчик. Показала нам Ригу и познакомила с её историей. Нам было интересно. Спасибо!
  • Г
    Галина
    20 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Риге
    Простое бронирование экскурсии, отличный экскурсовод, получила огромное удовольствие от экскурсии и много новой и полезной информации о городе.
  • В
    Ванда
    20 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Риге
    Отличная экскурсия! Было очень интересно. Время прошло быстро и приятно. Спасибо большое за экскурсию!
  • А
    Андрей
    17 мая 2024
    Интриги Риги
    Великолепно! Спасибо Елене за прекрасную экскурсию.
    Великолепно! Спасибо Елене за прекрасную экскурсиюВеликолепно! Спасибо Елене за прекрасную экскурсиюВеликолепно! Спасибо Елене за прекрасную экскурсиюВеликолепно! Спасибо Елене за прекрасную экскурсию
  • А
    Алексей
    16 мая 2024
    Рижская мозаика
    Огромное спасибо Александре за потрясающую экскурсию по Риге! Благодаря высочайшему профессионализму гида и её увлеченности своим делом, наша встреча с Ригой стала настоящей сказкой! Будем рекомендовать всем своим друзьям и знакомым этого прекрасного гида! Александра, до новых встреч! Спасибо!
  • И
    Ирина
    14 мая 2024
    Фотопрогулка по Старой Риге
    Очень замечательная получилась прогулка по старой Риге. Татьяна очень душевный и добрый человек. С первых минут встречи было это понятно))) Погуляли, пофотографировались 🤤 надеюсь, что снимки получаться такие же теплые и душевные, как наша встреча!
    Очень замечательная получилась прогулка по старой Риге. Татьяна очень душевный и добрый человек. С первых минут встречи было это понятно)))

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Ежедневная прогулка по Риге
  2. Легенды средневековой Риги
  3. История, архитектура и легенды Старой Риги
  4. Первое свидание с Ригой
  5. Интриги Риги
Какие места ещё посмотреть в Риге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старая Рига
  3. Старый город
  4. Домский собор
  5. Домской Собор
  6. Домская площадь
  7. Турайда
  8. Церковь св. Яна
  9. Собор Святого Петра
  10. Памятник Свободы
Сколько стоит экскурсия по Риге в июне 2024
Сейчас в Риге в категории "Пешеходные" можно забронировать 55 экскурсий и билетов от 10 до 185. Туристы уже оставили гидам 2208 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Риге (Латвия 🇱🇻) – у нас можно купить 55 экскурсий на 2024 год по теме «Пешеходные», 2208 ⭐ отзывов, цены от €10. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Латвии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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