Приглашаю вас в увлекательное путешествие по замкам средневековой Ливонии — в самое сердце латвийской истории и легенд! Присоединяйтесь ко мне в этой насыщенной и атмосферной экскурсии, где мы вместе пройдёмся по следам могущественного Ливонского ордена, узнаем, как менялись хозяева замков на протяжении веков и почему именно эти места стали сегодня самыми популярными и любимыми достопримечательностями Латвии. В программе:

Величественные руины замка XIII века, построенного рыцарями ордена меченосцев — настоящая машина времени, где до сих пор чувствуется дыхание средневековья • Одна из главных природных жемчужин Латвии — знаменитая пещера Гутманя (самая большая пещера Прибалтики) с её древними надписями и чистейшим источником • Трогательная и знаменитая легенда о Турайдской Розе — история любви, верности и трагической судьбы, которая до сих пор волнует сердца (место действия — именно здесь!) • Восстановленный епископский замок XIII века — великолепный образец средневековой архитектуры, где история оживает в каждом камне Это не просто осмотр достопримечательностей — это живое погружение в прошлое нашего народа, рассказы о рыцарях, епископах, битвах и романтических преданиях, которые сделали эти места особенными.