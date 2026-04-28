Приглашаю в увлекательное путешествие по замкам средневековой Ливонии, где мы познакомимся с историей Ливонского ордена и увидим руины замка XIII века ордена меченосцев, знаменитую пещеру Гутманя и восстановленный епископский замок.
Вы
Вы
Описание экскурсии
Приглашаю вас в увлекательное путешествие по замкам средневековой Ливонии — в самое сердце латвийской истории и легенд! Присоединяйтесь ко мне в этой насыщенной и атмосферной экскурсии, где мы вместе пройдёмся по следам могущественного Ливонского ордена, узнаем, как менялись хозяева замков на протяжении веков и почему именно эти места стали сегодня самыми популярными и любимыми достопримечательностями Латвии. В программе:
Величественные руины замка XIII века, построенного рыцарями ордена меченосцев — настоящая машина времени, где до сих пор чувствуется дыхание средневековья • Одна из главных природных жемчужин Латвии — знаменитая пещера Гутманя (самая большая пещера Прибалтики) с её древними надписями и чистейшим источником • Трогательная и знаменитая легенда о Турайдской Розе — история любви, верности и трагической судьбы, которая до сих пор волнует сердца (место действия — именно здесь!) • Восстановленный епископский замок XIII века — великолепный образец средневековой архитектуры, где история оживает в каждом камне Это не просто осмотр достопримечательностей — это живое погружение в прошлое нашего народа, рассказы о рыцарях, епископах, битвах и романтических преданиях, которые сделали эти места особенными.
Экскурсия проводится в любой день с утра
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сигулдский замок
- Пещера Гутмана
- Турайдский замок
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспортные расходы
- Входные билеты
- Канатная дорога
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рига, центр. Или по договорённости
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится в любой день с утра
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
€180 за экскурсию
Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.