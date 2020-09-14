Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Риги

Я действительно пришел на экскурсию уставшим. Две экскурсии от Трипстера и со старыми клиентами многочасовая экскурсия по городу. Совершенно точно несколько раз оговорился поправившись. Не могу спорить с клиентом о её впечатлениях по поводу проведенной экскурсии это её собственное мнение. Обидно, что клиент не сумел оценить, или неспособен, полноту и многообразие полученной информации. Во время экскурсии не было и минуты без экскурсионного сопровождения. Был полный рассказ о панораме города, садах и парках, всех памятниках истории и культуры. Клиент забыл указать, что экскурсовод отбывая номер в качестве бонуса бесплатно провёл клиенту будучи уставшим получасовую бесплатную экскурсию по городу. Для Наталии это просто ничего не стоящая обязанность всех экскурсоводов по отношению к её персоне. Наверное экскурсовод должен подготовиться к расчетам с клиентом, но это и обязанность клиента. Со своей стороны я подготовил сдачу 5 евро, но у клиента не нашлось 1 евро. Выход был найден очень быстро. По моему эта проблема выросла из внутреннего состояния Натальи. Никогда не водил экскурсий без внимательного отношения к клиенту, отбывая номер.