Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Риги

Рига с воды: групповая прогулка

Увидеть всё самое главное в историческом центре и прокатиться на кораблике

4.8
29 отзывов
В группе до 40 человек вы отправитесь на водную прогулку и увидите интереснейшие места Старой Риги под нетипичным углом.

Рассмотрите памятник Свободы и Домский собор, полюбуетесь средневековым Рижским замком и услышите о главных вехах истории латвийской столицы.
Рига с воды: групповая прогулка
Рига с воды: групповая прогулка
Рига с воды: групповая прогулка
Рига с воды: групповая прогулка
Рига с воды: групповая прогулка
Рига с воды: групповая прогулка
Рига с воды: групповая прогулка
Рига с воды: групповая прогулка

Что вас ожидает

Водное путешествие охватит знаковые объекты Риги:

  • дворец Петра и Домский собор
  • Морской вокзал
  • памятник Свободы
  • Рижский замок и пороховая башня
  • Национальный театр
  • Вантовый мост
  • Бастионная горка
  • средневековые церквушки и городская ратуша.

Красивейшие ракурсы Риги я дополню интересными рассказами: объясню, как появился Вантовый мост и кому посвящен дом Маргариты, открою неожиданные детали строительства церквей и поделюсь историями о культовых личностях города — от градоначальника Джорджа Армистеда до танцовщика Мариса Лиепы.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ, уточняйте в переписке, состоится ли экскурсия.
  • Билеты на кораблик не включены в стоимость и оплачиваются отдельно, цена — 10 евро с человека
🚩 Начало и место завершения: у Национальной оперы
Время проведения: в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00, в четверг в 11:00, в воскресенье в 15:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Aleksandrs
Aleksandrs
Я родился в Риге в 1956 году и всю жизнь живу здесь. С 16 лет, на протяжении 45 лет, связан с работой экскурсовода. Последние десять лет — это моя основная работа, предмет интереса: история, история искусства, геральдика, символика, религия. Провожу экскурсии почти во всех музеях Риги — более 50 экскурсий по столице, некоторые из них не встречаются ни у кого из моих коллег. Много экскурсий по Латвии, в том числе с организацией концертов.
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29 реальных отзывов от туристов

L
14 сен 2020
Очень понравилось сочетание прогулки по городу с путешествием на кораблике. Александр очень знающий гид и в то же время не нагружает специфическим историческими знаниями новичков. Спасибо
J
3 авг 2020
Нам очень понравилась экскурсия, не много по городу и на кораблике. Александр отличный расказчик, увлеченный своим делом человек. Спасибо.
Л
6 окт 2019
Большое спасибо за интересную экскурсию! Экскурсия с воды необычна! Гид замечательный рассказчик.
В
28 сен 2019
Спасибо!
А
18 сен 2019
Все было отлично, сложилось так, что у меня была персональная экскурсия. Отличная подача материала, обширные и разносторонние познания экскурсовода. Город открывается совсем с другой стороны
Е
16 сен 2019
Были на экскурсии 14/09. Александр Петрович прекрасный рассказчик. Узнали много интересного. Рекомендуем.
А
2 сен 2019
Были на прогулке 29 августа. Александр просто непревзойдённый рассказчик, с чувством юмора и глубокими историческими размышлениями о подаваемом материале. Он удивительно тонко подмечает и указывает на детали. Информация усваивается легко, запоминается, как будто читаешь очень интересную книгу, что невозможно оторваться. Показанные места хоть и туристические, но настолько красивые и раскрывают город совсем с другой стороны. Спасибо огромное! Превосходная экскурсия, советуем никому не упускать уникальную возможность посмотреть на Ригу с необычного ракурса.
О
23 авг 2019
Экскурсия замечательная и гид отличный, есть только одно замечание - цена на сайте указана не вполне корректно - она включает в себя только услуги гида, цена за кораблик указана так, что ее сразу не замечаешь и при выходе с кораблика вас ждёт сюрприз. Цена гид+кораблик и так вполне приемлемая, имело бы смысл указывать сразу полную цену
Е
20 авг 2019
Было очень интересно посмотреть на Ригу с вожу. Получили не только эстетическое удовольствие, но и большой объём информации, связанный и городом и его историей. Очень приятная прогулка.
Е
16 авг 2019
Экскурсия хорошая, но с оплатой полная неразбериха. Экскурсия называется Рига с необычного ракурса, т. е. с воды, стоит 10 евро и при предоплате 3 евро, написано, что после экскурсии надо подготовить для доплаты 7 евро. Неожиданно, после экскурсии выясняется, что надо заплатить ещё 10 евро за кораблик. Это мне показалось некорректным и испортило впечатление от экскурсии. Оплата только наличными. Сдачи нет. Похоже, что организаторы уходят от налогов.
С
14 авг 2019
Добрый день. Огромное спасибо Александру за интересную экскурсию. Рекомендую гида, Александр любит свой город это чувств передалось и мне
К
12 авг 2019
Ракурс экскурсии действительно необычен- удалось посмотреть Ригу и на суше, и с воды. Александр влюблен в Ригу, кажется, что он знает историю каждого дома здесь! Мне еще и повезло - я на экскурсии была одна и рассказ был лично для меня) После экскурсии люди подходили и спрашивали - где же я нашла личного гида? Некоторые признались, что боятся бронировать экскурсии в интернете. По поводу этой фирмы и лично Александра Петровича могу сказать - не бойтесь, экскурсия будет удивительной и незабываемой!
Нина
11 авг 2019
Очень понравилась экскурсия.
Н
3 авг 2019
1. Гид был уставшим после длинного дня (сам сказал). Видимо, поэтому он часто путал слова, забывал что хотел сказать, говорил монотонно по большей части, явно отбывая «номер».
2. Оплата за корабль и оставшаяся после предоплаты часть стоимости экскурсии принимается только наличными. Предупреждения не было, хорошо, что я спросила сама заранее.
3. Я должна была отдать гиду 16 евро + 20 за корабль. Сдачи 4 евро у него не было, занимал у капитана.
4. Единственное, что не забыл - это попросить отзыв оставить.
Ну что ж, оставляю…
Aleksandrs
Ответ гида:
Я действительно пришел на экскурсию уставшим. Две экскурсии от Трипстера и со старыми клиентами многочасовая экскурсия по городу. Совершенно точно несколько раз оговорился поправившись. Не могу спорить с клиентом о её впечатлениях по поводу проведенной экскурсии это её собственное мнение. Обидно, что клиент не сумел оценить, или неспособен, полноту и многообразие полученной информации. Во время экскурсии не было и минуты без экскурсионного сопровождения. Был полный рассказ о панораме города, садах и парках, всех памятниках истории и культуры. Клиент забыл указать, что экскурсовод отбывая номер в качестве бонуса бесплатно провёл клиенту будучи уставшим получасовую бесплатную экскурсию по городу. Для Наталии это просто ничего не стоящая обязанность всех экскурсоводов по отношению к её персоне. Наверное экскурсовод должен подготовиться к расчетам с клиентом, но это и обязанность клиента. Со своей стороны я подготовил сдачу 5 евро, но у клиента не нашлось 1 евро. Выход был найден очень быстро. По моему эта проблема выросла из внутреннего состояния Натальи. Никогда не водил экскурсий без внимательного отношения к клиенту, отбывая номер.
М
29 июля 2019
Шикарно. Гид еще и подстроился под мой поздний приезд.
Ещё 14 отзывов

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