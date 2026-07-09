Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Риги

мост, Бастионную горку, средневековые церкви и городскую ратушу. Гид расскажет о Вантовом мосте, доме Маргариты, строительстве церквей и известных личностях, таких как Джордж Армистед и Марис Лиепа. Это уникальная возможность увидеть город с воды и узнать его историю

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для водной прогулки в Риге - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а городские пейзажи особенно живописны. В мае и сентябре также можно насладиться прогулкой, хотя температура может быть чуть ниже. В остальные месяцы, особенно зимой, прогулка может быть менее комфортной из-за холодной погоды, но для любителей зимних видов открываются уникальные виды на заснеженную Ригу.

Сейчас август — это идеальное время.