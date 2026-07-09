Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Риги

Участники водной прогулки смогут увидеть Ригу с нового ракурса.
Маршрут охватывает знаковые объекты: дворец Петра, Домский собор, Морской вокзал, памятник Свободы, Рижский замок и пороховую башню.
Прогулка также включает Национальный театр, Вантовый
Маршрут охватывает знаковые объекты: дворец Петра, Домский собор, Морской вокзал, памятник Свободы, Рижский замок и пороховую башню.
Прогулка также включает Национальный театр, Вантовый
5 причин купить эту экскурсию
- 🛥️ Уникальные виды на Ригу
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🎭 Интересные рассказы о городе
- 🌉 Впечатляющие мосты и здания
- ⛪ Средневековые церкви
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки в Риге - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а городские пейзажи особенно живописны. В мае и сентябре также можно насладиться прогулкой, хотя температура может быть чуть ниже. В остальные месяцы, особенно зимой, прогулка может быть менее комфортной из-за холодной погоды, но для любителей зимних видов открываются уникальные виды на заснеженную Ригу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дворец Петра
- Домский собор
- Морской вокзал
- Памятник Свободы
- Рижский замок
- Пороховая башня
- Национальный театр
- Вантовый мост
- Бастионная горка
- Городская ратуша
Описание экскурсии
Водное путешествие охватит знаковые объекты Риги:
- дворец Петра и Домский собор
- Морской вокзал
- памятник Свободы
- Рижский замок и пороховая башня
- Национальный театр
- Вантовый мост
- Бастионная горка
- средневековые церквушки и городская ратуша.
Красивейшие ракурсы Риги я дополню интересными рассказами: объясню, как появился Вантовый мост и кому посвящен дом Маргариты, открою неожиданные детали строительства церквей и поделюсь историями о культовых личностях города — от градоначальника Джорджа Армистеда до танцовщика Мариса Лиепы.
в понедельник, вторник и среду в 11:00 и 15:00, в четверг в 11:00, в пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 13:00 и 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€25
|Дети до 14 лет
|€15
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Национальной оперы
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и среду в 11:00 и 15:00, в четверг в 11:00, в пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 13:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александрс — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 908 туристов
Я родился в Риге в 1956 году и всю жизнь живу здесь. С 16 лет, на протяжении 45 лет, связан с работой экскурсовода. Последние десять лет — это моя основная
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 50 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Могу рекомендовать Александра как человека, отлично знающего и любящего свой город. Экскурсия прошла хорошо, даже увидели больше, чем планировалось.
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Если не любите длинные экскурсии, выбирайте эту с Александром. Самые интересные легенды и факты Старого города в пешей прогулке с выходом к реке, и путешествие на кораблике с историями и красивыми видами. Много рекомендаций о тех местах, которые можно посетить самостоятельно. Александр говорит достаточно громко, слышно хорошо, даже при работающем двигателе кораблика. Спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
Отличная экскурсия с Александром в небольшой компании по старой Риге.
Александр очень хорошо знает историю города, и в подробных деталях старается передать свои знания на экскурсии.
Рекомендуем гида для гостей города и местных жителей, которые хотят освежить свои знания о городе.
Александр очень хорошо знает историю города, и в подробных деталях старается передать свои знания на экскурсии.
Рекомендуем гида для гостей города и местных жителей, которые хотят освежить свои знания о городе.
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N
Экскурсия прошла на одном дыхании) Экскурсовод Александр подробно рассказал о каждом объекте на пути следования! Рекомендую)
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А
Были на прогулке 29 августа. Александр просто непревзойдённый рассказчик, с чувством юмора и глубокими историческими размышлениями о подаваемом материале. Он удивительно тонко подмечает и указывает на детали. Информация усваивается легко,
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И
Отличная экскурсия. Содержательная, хорошо поставлен голос экскурсовода! Мы брали экскурсию на двоих. На пароходике с нами была шумная компания без экскурсионного сопровождения, которая сначала пыталась сорвать нам экскурсию громко и
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