11 отзывов оставили туристы

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Божественная Сигулда в тени креста и меча

Узнать о жизни средневековых рыцарей и впитать дух старины в окружении красивых ландшафтов

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 5.5 часов
  • 👥 Не более 3 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

€7867 за экскурсиюскидка15%

У этой экскурсии11 отзывов
5
Alexandra
Задать вопросОбычно отвечает за 27 мин.
Alexandra – Гид в Риге
Эта экскурсия ⛳ — для любителей средневековья и ценителей природы: необыкновенный ландшафт долины, чудом сохранившиеся руины средневековых замков и, конечно, легенды о грозных рыцарях, отважных вождях местных племен и величественных жрецах.

Мы будем подниматься по крутым лестницам, спускаться по узким тропинкам, лазить по руинам и впитывать дух старины.
Божественная Сигулда в тени креста и меча
Божественная Сигулда в тени креста и меча

Программа

  • Романтикам понравятся седые легенды Ливонской Швейцарии о коне судьбы, Турайдской Розе и замурованных в старинной церкви, любителей ботаники поразит разнообразие местной природы, уставшие жители больших городов получат долгожданный глоток воздуха на горе Дайн, а знатоки истории откроют немало интересных страниц прошлого Латвии.
  • Вы узнаете, где и как жили средневековые рыцари и монахи, как развивалась система замков Старой Ливонии, как расширялся и укреплялся Турайдский замок с 13 по 17 век, а также, кто виноват в том, что он превратился в живописные руины.
  • Кроме романтических руин замка архиепископа Турайда, я покажу вам самую большую пещеру в Латвии, где есть тропинка к источнику доброго духа, который возвращает молодость и силы. Стоит также посмотреть на долину реки с высоты дозорной башни или прокатиться по канатной дороге.
  • Мы также посетим музей истории замка, где я покажу вам карту Ливонского государства, и древности, найденные во время археологических раскопок, и расскажу о причудах монахов.

Приезжайте! И помните: сюда нельзя опоздать, в Сигулде красиво всегда!

Организационные детали

Дополнительные расходы:

  • Транспорт (от 65 евро, в зависимости от количества туристов)
  • Входные билеты на объекты: Сигулдский и Турайдский замки — 8 евро (6 евро в зимний период), детям и пенсионерам – скидки, для семьи с 2 детьми и более — выгодные семейные билеты; поездка по канатной дороге — 8 евро с человека.
Божественная Сигулда в тени креста и меча
Божественная Сигулда в тени креста и меча
Божественная Сигулда в тени креста и меча
Божественная Сигулда в тени креста и меча
Божественная Сигулда в тени креста и меча
Божественная Сигулда в тени креста и меча
Божественная Сигулда в тени креста и меча
Божественная Сигулда в тени креста и меча
Божественная Сигулда в тени креста и меча
Божественная Сигулда в тени креста и меча
Божественная Сигулда в тени креста и меча
Божественная Сигулда в тени креста и меча
Божественная Сигулда в тени креста и меча
Божественная Сигулда в тени креста и меча
Божественная Сигулда в тени креста и меча
Божественная Сигулда в тени креста и меча
Божественная Сигулда в тени креста и меча
Божественная Сигулда в тени креста и меча
Божественная Сигулда в тени креста и меча
Божественная Сигулда в тени креста и меча

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Alexandra
Alexandra
Мое увлечение путешествиями и историей со временем стало профессией. Я покажу Вам как самые известные места, так и романтические уголки, расскажу о богатой событиями истории города, поведаю захватывающие легенды, посоветую лучшие места для отдыха, покупок и развлечений. Помните, что восприятие города во многом зависит от того, кто тебя с ним знакомит!
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11 отзывов оставили туристы

25 июля 2020
Замечательная экскурсия, время с Александрой пролетело незаметно. С удовольствием отправимся вновь на другую экскурсию, если опять заглянем в Латвию.
4 октября 2019
Экскурсия очень интересная! У Александры прекрасная подача материала, всем рекомендую!
31 мая 2019
Содержательная, увлекательная экскурсия даже в дождливый день. Александра рассказывала подробно, но не утомительно. Отвечала на все вопросы, порекомендовала и другие интересные объекты в Риге. Время пролетело незаметно! С удовольствием запишемся на экскурсию с Александром при следующем посещении Риги.
5 ноября 2018
Очень понравилось, структура хорошая. За жизнь ещё и поболтали, когда мы закончили.
4 августа 2018
Места прекрасные. Главное, чтобы погода была хорошая. Дождь полностью помешает экскурсии. Нам очень повезло, дождя не было!
14 июля 2018
Успех определяется почти всегда человеком. Как ты ни была интересна тема экскурсии, главное - это рассказчик! Александра - замечательный экскурсовод!! Благодаря ей экскурсия стала одним из самых ярких впечатлений от Латвии!)
25 марта 2018
Благодарю Александру за экскурсию "Божественная Сигулда". Забронировала поездку для сына -подростка, но получили огромное удовольствие вместе. Благодаря Александре мы увидели совершенно другую Латвию. Многое Александра рассказала о Николае Кропоткине, жизнь которого связана с Сигулдой. Сын остался очень доволен посещением замков. Александра очень интересный собеседник, отлично знает историю, прекрасно преподносит материал. Надеюсь, что мы с ней встретимся в нашу следующую поездку.
13 октября 2017
Очень понравилась экскурсия, время пролетело незаметно, Александра очень хороший рассказчик, много знает и интересно подаёт материал, по просьбе дочери рассказывала все новые и новые легенды и истории из история края, выбирала экскурсовода по отзывам и была рада, что эти места посмотрела вместе с Александрой.
24 июля 2017
Уже не первый раз заказываю экскурсию у Александры и всегда прекрасные впечатления.
8 мая 2017
Прекрасная экскурсия с замечательным гидом Александрой. Были опасения, что 6-летний ребенок не выдержит, так так экскурсия длительная, и заскучает. Однако все переживания были напрасны - Александра смогла заинтересовать ребенка. Узнали много нового и интересного. Большое спасибо команде Трипстера за квалифицированный подбор гидов - это был мой третий опыт подбора гидов через различные сайты и он самый удачный.
Ещё 1 отзыв

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