11 отзывов оставили туристы

Представьте себя путешественником во времени, исследующим тайны средневековых замков и легенд в Сигулде.
Эта экскурсия предлагает уникальное сочетание исторических руин, впечатляющих ландшафтов и увлекательных рассказов о прошлом.
От крутых лестниц до узких
Эта экскурсия предлагает уникальное сочетание исторических руин, впечатляющих ландшафтов и увлекательных рассказов о прошлом.
От крутых лестниц до узких
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в атмосферу средневековья
- 🌲 Восхитительные природные пейзажи
- 🗺 Увлекательные исторические факты
- 🚶♂️ Активный отдых на свежем воздухе
- 🧙♂️ Легенды и мифы Ливонской Швейцарии
- 👨👩👧👦 Идеально для семейного отдыха
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Сигулды - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, природа радует яркими красками, а экскурсии на свежем воздухе приносят максимум удовольствия. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже можно насладиться красотой региона, хотя возможны дожди и прохлада. Зимой, несмотря на холод, можно ощутить особую атмосферу, хотя некоторые объекты могут быть недоступны.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Турайдский замок
- Сигулдский замок
- Пещера Гутманя
- Дозорная башня
- Канатная дорога
Описание экскурсии
Программа
- Романтикам понравятся седые легенды Ливонской Швейцарии о коне судьбы, Турайдской Розе и замурованных в старинной церкви, любителей ботаники поразит разнообразие местной природы, уставшие жители больших городов получат долгожданный глоток воздуха на горе Дайн, а знатоки истории откроют немало интересных страниц прошлого Латвии.
- Вы узнаете, где и как жили средневековые рыцари и монахи, как развивалась система замков Старой Ливонии, как расширялся и укреплялся Турайдский замок с 13 по 17 век, а также, кто виноват в том, что он превратился в живописные руины.
- Кроме романтических руин замка архиепископа Турайда, я покажу вам самую большую пещеру в Латвии, где есть тропинка к источнику доброго духа, который возвращает молодость и силы. Стоит также посмотреть на долину реки с высоты дозорной башни или прокатиться по канатной дороге.
- Мы также посетим музей истории замка, где я покажу вам карту Ливонского государства, и древности, найденные во время археологических раскопок, и расскажу о причудах монахов.
Приезжайте! И помните: сюда нельзя опоздать, в Сигулде красиво всегда!
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость для группы до 3-х человек, от 4 до 6 человек — доплата по договорённости
- Если вы на своём авто, стоимость услуг гида составит €100
- Входные билеты на объекты*: Сигулдский и Турайдский замки — €11, детям и пенсионерам — скидки, для семьи с 2 детьми и более — выгодные семейные билеты; поездка по канатной дороге — €14 с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3601 туриста
Мое увлечение путешествиями и историей со временем стало профессией. Я покажу Вам как самые известные места, так и романтические уголки, расскажу о богатой событиями истории города, поведаю захватывающие легенды, посоветую лучшие места для отдыха, покупок и развлечений. Помните, что восприятие города во многом зависит от того, кто тебя с ним знакомит!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
20 августа были на экскурсии в Сигулде с Александрой. Очень красивые природные ландшафты, горы, реки, долины. Среди этого великолепия старинные замки и пещеры. Всё увиденное сопровождалось интересными легендами и историческими фактами. Впервые в Латвии и столько познавательного и увлекательного. Очень хочется побывать осенью, когда оттенков жёлтого и красного прибавится к зелени. Спасибо.
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Н
Благодарю Александру за экскурсию "Божественная Сигулда". Забронировала поездку для сына -подростка, но получили огромное удовольствие вместе. Благодаря Александре мы увидели совершенно другую Латвию. Многое Александра рассказала о Николае Кропоткине, жизнь которого связана с Сигулдой. Сын остался очень доволен посещением замков. Александра очень интересный собеседник, отлично знает историю, прекрасно преподносит материал. Надеюсь, что мы с ней встретимся в нашу следующую поездку.
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Е
Прекрасная экскурсия с замечательным гидом Александрой. Были опасения, что 6-летний ребенок не выдержит, так так экскурсия длительная, и заскучает. Однако все переживания были напрасны - Александра смогла заинтересовать ребенка. Узнали много нового и интересного. Большое спасибо команде Трипстера за квалифицированный подбор гидов - это был мой третий опыт подбора гидов через различные сайты и он самый удачный.
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Очень понравилась экскурсия, время пролетело незаметно, Александра очень хороший рассказчик, много знает и интересно подаёт материал, по просьбе дочери рассказывала все новые и новые легенды и истории из история края, выбирала экскурсовода по отзывам и была рада, что эти места посмотрела вместе с Александрой.
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С
Содержательная, увлекательная экскурсия даже в дождливый день. Александра рассказывала подробно, но не утомительно. Отвечала на все вопросы, порекомендовала и другие интересные объекты в Риге. Время пролетело незаметно! С удовольствием запишемся на экскурсию с Александром при следующем посещении Риги.
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А
Лучшая экскурсия на который мы были. Александра рассказывает очень интересно, колоссальное количество исторических фактов. Маршрут приятный, вдоволь можно насладиться каждой локацией. Очень рекомендуем к посещению. Остались максимально приятные впечатления.
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