41 отзыв оставили туристы

Май, июнь, июль, август и сентябрь идеально подходят для экскурсии «Рига как на ладони». В это время года можно насладиться комфортной прогулкой по историческому центру и получить максимум удовольствия от вида с высоты.

Во время этой индивидуальной экскурсии по Риге вы узнаете истории, скрытые за стенами древних храмов и могучих замков.Вас ждет не только знакомство с архитектурными шедеврами, но и увлекательные рассказы о

малоизвестных фактах города. Вы узнаете, почему Рига получила свое название, какая птица считается символом Латвии и какие кулинарные изыски стоит попробовать каждому гостю столицы. Экскурсия завершится на одной из смотровых площадок, откуда открывается завораживающий вид на город, позволяющий увидеть Ригу как на ладони

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Описание экскурсии

Душа и сердце Риги

Вы пройдете по уютным улочкам Старого города и впечатлитесь многочисленными средневековыми храмами. Я покажу вам древнюю церковь святого Георгия, величественный Домский собор, Англиканскую церковь XIX века и готический собор святого Иакова. Поделюсь тайной шведских ворот и таинственной историей о замурованных монахах.

Маленькие тайны и ценные советы местного жителя

Вы увидите замки Ливонского ордена и Рижский замок, где ныне располагается резиденция президента. А еще раскроете секрет трубочиста и сидящих на домах кошек, подниметесь на обзорную площадку и увидите Ригу с высоты птичьего полета. В завершение я посоветую, что попробовать из национальной кухни и где выпить настоящий рижский кофе.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость экскурсии. Я предложу вам на выбор три смотровые площадки: церковь св. Петра — 9 евро взрослые, 7 евро студенты, 3 евро школьники, дети бесплатно; Академия наук — 5 евро; кафе Скай Лайн — 7,5 евро за кофе.