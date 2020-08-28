41 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Душа и сердце Риги

Вы пройдете по уютным улочкам Старого города и впечатлитесь многочисленными средневековыми храмами. Я покажу вам древнюю церковь святого Георгия, величественный Домский собор, Англиканскую церковь XIX века и готический собор святого Иакова. Поделюсь тайной шведских ворот и таинственной историей о замурованных монахах.

Маленькие тайны и ценные советы местного жителя

Вы увидите замки Ливонского ордена и Рижский замок, где ныне располагается резиденция президента. А еще раскроете секрет трубочиста и сидящих на домах кошек, подниметесь на обзорную площадку и увидите Ригу с высоты птичьего полета. В завершение я посоветую, что попробовать из национальной кухни и где выпить настоящий рижский кофе.