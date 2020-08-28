41 отзыв оставили туристы

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Рига как на ладони

Погулять по Старому городу и насладиться панорамой латышской столицы с высоты птичьего полета

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 7 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча — ваш отель
  • Заказать экскурсию

65 за экскурсию

У этой экскурсии41 отзыв
4.83
Виктория
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Виктория – Гид в Риге
Вы услышите историю 📖 самых важных храмов и замков исторического центра.

Узнаете, где протекала река, в честь которой названа Рига, и какая птица стала национальным символом Латвии.

Подниметесь на смотровую площадку и оцените лучший вид на город!
Рига как на ладони
Рига как на ладони

Что вас ожидает

Душа и сердце Риги
Вы пройдете по уютным улочкам Старого города и впечатлитесь многочисленными средневековыми храмами. Я покажу вам древнюю церковь святого Георгия, величественный Домский собор, Англиканскую церковь XIX века и готический собор святого Иакова. Поделюсь тайной шведских ворот и таинственной историей о замурованных монахах.

Маленькие тайны и ценные советы местного жителя
Вы увидите замки Ливонского ордена и Рижский замок, где ныне располагается резиденция президента. А еще раскроете секрет трубочиста и сидящих на домах кошек, подниметесь на обзорную площадку и увидите Ригу с высоты птичьего полета. В завершение я посоветую, что попробовать из национальной кухни и где выпить настоящий рижский кофе.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость экскурсии. Я предложу вам на выбор три смотровые площадки: церковь св. Петра — 9 евро взрослые, 7 евро студенты, 3 евро школьники, дети бесплатно; Академия наук — 5 евро; кафе Скай Лайн — 7,5 евро за кофе.

Рига как на ладони
Рига как на ладони
Рига как на ладони
Рига как на ладони

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала — ваш отель.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виктория
Виктория
Меня зовут Виктория, я профессиональный гид, искусствовед. Родилась и живу в Риге, очень люблю путешествовать, вдохновляюсь новыми местами и людьми. Меня с детства впечатляли узкие улочки, средневековые башни, готические шпили Старой Риги. Всегда хотелось узнать о них больше, изучить новые страницы истории родного города. С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и эмоциями. До встречи!
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41 отзыв оставили туристы

28 августа 2020
Виктория, большая умница!!! Все прошло великолепно и даже больше!!! Очень глубокий и интересный человек!! РЕКОМЕНДУЕМ!!! Не пожалеете!!!
17 августа 2020
Наша семья любит путешествия и культурная программа - обязательна😊Наш гид Виктория замечательно провела экскурсию в очень подходящем темпе. Ответила на все каверзные вопросы главы семьи и детей😊 Мы почувствовали, как Рига разнообразна и красива. Спасибо Виктории!!!💯
26 февраля 2020
Виктория огромное спасибо за интересно проведённое время, все понравилось! За два с половиной часа много прошли, узнали и поняли!
4 февраля 2020
Спасибо большое Виктории за нашу обзорную экскурсию по Риге. Мы получили много полезной информации для первого знакомства с этим городом. Виктория очень профессиональный гид, хороший рассказчик и доброжелательный человек. Нам с дочерью все очень понравилось. Будем рекомендовать.
3 февраля 2020
Спасибо Виктории за классную экскурсию.
Юрий
20 января 2020
Экскурсия Виктории интересная, насыщенная и содержательная. Спасибо за терпение, за советы по Риге и Юрмале!
Валерия
6 января 2020
Содержательные экскурсия, посмотрели самые интересные места Риги. Спасибо, Виктория! Очень рекомендую.
31 декабря 2019
Спасибо за экскурсию. Мы второй раз в Риге, но на экскурсии было не скучно, интересно и познавательно. Рекомендуем.
29 декабря 2019
хорошая обзорная экскурсия в достаточно быстром темпе, что нам и было нужно. Увидели все обязательные достопримечательности, ориентировались в городе и определились, что достойно более глубокого изучения, а что - нет. Благодаря Виктории попали на выставку Айвазовского (небольшую, но интересную) и посмотрели на Рериха. Посмотрели сверху на то, до чего не дошли, да и не планировали доходить Нам понравилось. Очень
20 декабря 2019
Огромное спасибо Виктория за интересно и увлекательно проведённое время! Такой формат общения создаёт дружескую обстановку, и время течёт не заметно. Виктория показала нам старую Ригу, и мы ещё не уехали, а хочется уже вернуться. Рекомендую!
Ещё 31 отзыв

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65 за экскурсию
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