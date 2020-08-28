41 отзыв оставили туристы

Душа и сердце Риги Вы пройдете по уютным улочкам Старого города и впечатлитесь многочисленными средневековыми храмами. Я покажу вам древнюю церковь святого Георгия, величественный Домский собор, Англиканскую церковь XIX века и готический собор святого Иакова. Поделюсь тайной шведских ворот и таинственной историей о замурованных монахах.
Маленькие тайны и ценные советы местного жителя Вы увидите замки Ливонского ордена и Рижский замок, где ныне располагается резиденция президента. А еще раскроете секрет трубочиста и сидящих на домах кошек, подниметесь на обзорную площадку и увидите Ригу с высоты птичьего полета. В завершение я посоветую, что попробовать из национальной кухни и где выпить настоящий рижский кофе.
Организационные детали
Входные билеты не включены в стоимость экскурсии. Я предложу вам на выбор три смотровые площадки: церковь св. Петра — 9 евро взрослые, 7 евро студенты, 3 евро школьники, дети бесплатно; Академия наук — 5 евро; кафе Скай Лайн — 7,5 евро за кофе.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Место встречи для начала — ваш отель.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Виктория, я профессиональный гид, искусствовед. Родилась и живу в Риге, очень люблю путешествовать, вдохновляюсь новыми местами и людьми. Меня с детства впечатляли узкие улочки, средневековые башни, готические шпили Старой Риги. Всегда хотелось узнать о них больше, изучить новые страницы истории родного города. С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и эмоциями. До встречи!
Виктория, большая умница!!! Все прошло великолепно и даже больше!!! Очень глубокий и интересный человек!! РЕКОМЕНДУЕМ!!! Не пожалеете!!!
Галя
17 августа 2020
Наша семья любит путешествия и культурная программа - обязательна😊Наш гид Виктория замечательно провела экскурсию в очень подходящем темпе. Ответила на все каверзные вопросы главы семьи и детей😊 Мы почувствовали, как Рига разнообразна и красива. Спасибо Виктории!!!💯
Евгений
26 февраля 2020
Виктория огромное спасибо за интересно проведённое время, все понравилось! За два с половиной часа много прошли, узнали и поняли!
Оксана
4 февраля 2020
Спасибо большое Виктории за нашу обзорную экскурсию по Риге. Мы получили много полезной информации для первого знакомства с этим городом. Виктория очень профессиональный гид, хороший рассказчик и доброжелательный человек. Нам с дочерью все очень понравилось. Будем рекомендовать.
Александр
3 февраля 2020
Спасибо Виктории за классную экскурсию.
Юрий
20 января 2020
Экскурсия Виктории интересная, насыщенная и содержательная. Спасибо за терпение, за советы по Риге и Юрмале!
Валерия
6 января 2020
Содержательные экскурсия, посмотрели самые интересные места Риги. Спасибо, Виктория! Очень рекомендую.
Оксана
31 декабря 2019
Спасибо за экскурсию. Мы второй раз в Риге, но на экскурсии было не скучно, интересно и познавательно. Рекомендуем.
Наталья
29 декабря 2019
хорошая обзорная экскурсия в достаточно быстром темпе, что нам и было нужно. Увидели все обязательные достопримечательности, ориентировались в городе и определились, что достойно более глубокого изучения, а что - нет. Благодаря Виктории попали на выставку Айвазовского (небольшую, но интересную) и посмотрели на Рериха. Посмотрели сверху на то, до чего не дошли, да и не планировали доходить Нам понравилось. Очень
Ольга
20 декабря 2019
Огромное спасибо Виктория за интересно и увлекательно проведённое время! Такой формат общения создаёт дружескую обстановку, и время течёт не заметно. Виктория показала нам старую Ригу, и мы ещё не уехали, а хочется уже вернуться. Рекомендую!
Проникнуть в тайны площадей, подземелий и секретных уголков Старого города
Эта прогулка для тех, кто хочет исследовать закоулки старой Риги и на пару часов заблудиться в лабиринте улочек, наполненных загадочными сюжетами и легендами! Мы прогуляемся по важнейшим местам средневекового города от Ратушной площади до Шведских ворот, спустимся в подземелья и лабораторию алхимика, поговорим о братстве Черноголовых и отыщем золотых петушков на рижских соборах. Вы убедитесь, что многовековая история Риги не менее загадочна и удивительна, чем её колоритные предания.
Приглашаю вас на экскурсию по Старому городу! «Старушка» (именно так с любовью называют Старую Ригу сами рижане) запомнится вам благодаря неповторимому очарованию узких улочек, великолепным силуэтам средневековых церквей, деталям зданий, разноголосому хору уличных музыкантов и прекрасным ресторанчикам и кафе.
Увидеть всё самое главное в историческом центре, узнать его секреты и прокатиться на кораблике
Старая Рига — это островок, где сосредоточены интереснейшие места города. Я предлагаю отправиться на водную прогулку и рассмотреть их под нетипичным углом. Вы поймёте, как появился памятник Свободы и когда возвели Домский собор. Полюбуетесь средневековым Рижским замком и проникнетесь духом латвийской столицы.
О зарождении города, крестоносцах, войнах и прошлом быте рижан
Для человека, впервые прибывшего в Ригу, прогулка по старому городу неизбежна. Туда непременно заманят высокие башенки церквей, увенчанные золотыми петушками, которые как ориентир видны почти во всех районах города. Старая Рига — это не только центр города со всеми соблазнами столичной жизни, но и точка отсчёта в истории, с неё мы и начнём нашу прогулку.
Проследить эпохи развития города и его архитектуры на большой прогулке по центру
На этой длинной прогулке по центру Риги: району Старой Риги, знаменитым Рижским бульварам и по уникальным кварталам югендстиля — вы увидите и узнаете, как менялся город на протяжение веков. Мы погуляем по узким улочкам со своеобразными названиями, увидим крепостные стены, Пороховую башню, Шведские ворота, знаменитых на весь мир «Трех братьев», «Кошкин дом», Домский собор, Ратушную площадь, Дом Черноголовых, Церковь Святого Петра и многое другое.
Познакомиться с историей и городскими легендами средневековых зданий в сказочной подсветке
Прогулка по Риге прекрасна в любое время суток, но особое очарование она приобретает по вечерам, погружая в настоящее Средневековье. В свете зажигающихся огней и под музыку городских колоколов вы услышите рижские легенды о Петре I, братстве Черноголовых, Бедном Грешнике и даже о кошках. Пройдете по местам, где ходил сам Штирлиц и Шерлок; увидите старейшие площади и узнаете, из каких событий ткалось историческое полотно города. А в завершение я порекомендую атмосферные заведения, где вы сможете прекрасно провести остаток вечера за местными напитками.