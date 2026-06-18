41 отзыв оставили туристы

🌟 Уникальная возможность увидеть исторический центр Риги
🏰 Посещение древних храмов и замков
🔍 Узнаете интересные факты и тайны города
📸 Подниметесь на смотровую площадку с потрясающим видом
☕ Получите советы по местной кухне и напиткам
Лучшее время для посещения
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Май, июнь, июль, август и сентябрь идеально подходят для экскурсии «Рига как на ладони». В это время года можно насладиться комфортной прогулкой по историческому центру и получить максимум удовольствия от вида с высоты.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Церковь святого Георгия
Домский собор
Англиканская церковь
Собор святого Иакова
Шведские ворота
Замки Ливонского ордена
Рижский замок
Описание экскурсии
Душа и сердце Риги
Вы пройдете по уютным улочкам Старого города и впечатлитесь многочисленными средневековыми храмами. Я покажу вам древнюю церковь святого Георгия, величественный Домский собор, Англиканскую церковь XIX века и готический собор святого Иакова. Поделюсь тайной шведских ворот и таинственной историей о замурованных монахах.
Маленькие тайны и ценные советы местного жителя
Вы увидите замки Ливонского ордена и Рижский замок, где ныне располагается резиденция президента. А еще раскроете секрет трубочиста и сидящих на домах кошек, подниметесь на обзорную площадку и увидите Ригу с высоты птичьего полета. В завершение я посоветую, что попробовать из национальной кухни и где выпить настоящий рижский кофе.
Организационные детали
Входные билеты не включены в стоимость экскурсии. Я предложу вам на выбор три смотровые площадки: церковь св. Петра — 9 евро взрослые, 7 евро студенты, 3 евро школьники, дети бесплатно; Академия наук — 5 евро; кафе Скай Лайн — 7,5 евро за кофе.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провела экскурсии для 528 туристов
Меня зовут Виктория, я профессиональный гид, искусствовед. Родилась и живу в Риге, очень люблю путешествовать, вдохновляюсь новыми местами и людьми. Меня с детства впечатляли узкие улочки, средневековые башни, готические шпили Старой Риги. Всегда хотелось узнать о них больше, изучить новые страницы истории родного города. С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и эмоциями. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 51 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
45
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евгения
Виктория отлично провела тур. Очень понравилось всем и взрослым, и подростку, и ребенку! Виктория ответила на все наши разносторонние вопросы. Мы остались очень довольны.
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О
Ольга
Очень приятно было общаться с гидом Викторией. Не заметили как пролетели 2 часа.
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О
Ольга
Это была прекрасная экскурсия по историческому центру Риги! Виктория погрузила нас в историю создания и развития города, поделилась захватывающими историями из жизни города - особенно впечатлили история спасения церквей при читать дальшеуменьшить
бомбежке во время второй мировой войны благодаря башне на соборе св. Петра, которая будто бы приняла удар на себя, а также печальная история девушки, влюбленной в шведского солдата, в назидание гражданам замурованная в стену шведских ворот и после превратившуюся в призрак! Мы окунулись в мрачную атмосферу средневековья, очутившись в найденной таверне, где много столетий назад обедал магистрат города! Даже непостоянная погода Риги - за 2 часа дважды шёл дождь - добавила своеобразный колорит в ощущение Риги! Спасибо Виктории за столь увлекательное путешествие в историю! Мы обязательно ещё не раз вернёмся сюда!
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Елена
Виктория - отличный гид. Экскурсия была интересной и содержательной. Гид встретила нас в удобном для нас месте, что бесспорно большой плюс, ведь туристам в новом городе всегда сложно сориентироваться. Маршрут читать дальшеуменьшить
был подобран интересно, нам удалось посмотреть действительно практически весь Старый Город и составить о нем представление. Виктория показала очень интересное аутентичное кафе, сами бы никогда не нашли такое колоритное местечко. После экскурсии центр Риги уже был нам знаком и гуляя по городу мы постоянно вспоминали, что об этих домах и улочках нам рассказывала Виктория. Большое спасибо нашему чудесному гиду!
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Марина
Как бы мы не готовились к поезде в Ригу, как бы не читали путеводители, сами мы бы никогда не узнали столько исторических фактов, нюансов и тайн города с больше чем читать дальшеуменьшить
800летней историей. Хочу сказать нашему гиду Виктории Огромное спасибо! Отличный маршрут, интересный рассказ, умело приправленный деталями о современной жизни города. Не стесняйтесь задавать вопросы - Виктория ответит на любой, даже самый каверзный! Мы гуляли почти 2.5 часа и не скучали ни минуты! Наша любовь к Риге - целиком заслуга Виктории! Спасибо ещё раз!
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Е
Егор
Отзыв от Елены и Егора. Виктория нам очень понравилась. Гид с огромным опытом в своей сфере и интереснейшими историями и рассказами. Видно, что Виктории очень нравится то чем она занимается. читать дальшеуменьшить
За 2,5 часа нам показали очень много и рассказали аналогично. Всем рекомендую Викторию. Не пожалеете. Встретила в отеле, показала маршрут, невзирая на то что мы уже погуляли в центре. Вам очень понравилось. Мы остались безумно довольны.