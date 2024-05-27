Индивидуальные экскурсии в Юрмале с личным гидом

Найдено 8 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Юрмале на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Природный парк Рагакапа: о рыбаках и поэтах Юрмалы
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Природный парк Рагакапа: о рыбаках и поэтах Юрмалы
Узнать о рыбацком быте и курортных традициях, открыть заповедные места и редкие старинные интерьеры
Начало: В вашем отеле
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
67 за всё до 6 чел.
Город-курорт Юрмала
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Город-курорт Юрмала
Начало: Рига, центральный ж/д вокзал
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
66 за всё до 10 чел.
Юрмала - янтарное ожерелье Латвии
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
Юрмала - янтарное ожерелье Латвии
Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
110 за всё до 10 чел.
Кемери - курорт с историей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Кемери - курорт с историей
Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
75 за всё до 10 чел.
Природная тропа Большого Кемерского болота
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
Природная тропа Большого Кемерского болота
Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
72 за всё до 10 чел.
Юрмала: замки на песке
Индивидуальная
3 часа
Юрмала: замки на песке
Начало: По договорённости или у отеля
Расписание: по договоренности
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
75 за всё до 5 чел.
Юрмала: курортный роман
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Юрмала: курортный роман
Начало: У Юрмальского глобуса
10 июня в 12:30
11 июня в 10:30
60 за человека
Балтийская жемчужина. Экскурсия в Юрмалу из Риги
Индивидуальная
4 часа
Балтийская жемчужина. Экскурсия в Юрмалу из Риги
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 17:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
90 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • в
    валерия
    27 мая 2024
    Природный парк Рагакапа: о рыбаках и поэтах Юрмалы
    Виктория очень приятный в общении человек, но не профессиональный гид. Я заказывала экскурсию для того, чтобы больше узнать о Юрмале.
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    Честно говоря, особо ничего не узнала. Рыбацкая деревня скорее детское развлечение, по самой Юрмале гуляли минут 20. О купальне прочитала уже позже в википедии. В таком виде эта экскурсия не имеет смысла для тех, кто уже не в первый раз приезжает в Латвию

  • О
    Ольга
    22 июля 2023
    Природный парк Рагакапа: о рыбаках и поэтах Юрмалы
    Прекрасная экскурсия в природный парк Рагакапа! Нам очень повезло попасть на первый после трехлетнего перерыва мастер-класс по копчению рыбы! Виктория
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    рассказала много интересных фактов из жизни рыбаков, мы с удовольствием прогулялись по лесу - даже погода благоволила нам, удержавшись от дождя! Вторая часть экскурсии была посвящена светской жизни Юрмалы, начиная с 19 века - Виктория зачитывала нам отзывы Леонида Андреева о курортной жизни Юрмалы начала 20 века, показывала фото - мы прямо погрузились в это время! Было очень здорово! Завершили нашу экскурсию в музее Юрмалы, где представлена история создания курорта и современная живопись, где вся наша семья проголосовала стикерами за понравившуюся картину. Виктория рекомендовала нам попробрвать латышские бдюда - особенно мне понравился хлебный суп! Большое спасибо за чудесный день, Виктория!

  • J
    Julia
    22 апреля 2023
    Город-курорт Юрмала
    Увлекательная прогулка с интересным гидом. Рекомендуем!
  • J
    Jadvyga
    6 сентября 2021
    Природный парк Рагакапа: о рыбаках и поэтах Юрмалы
    vsio bylo super

Ответы на вопросы от путешественников по Юрмале в категории «Индивидуальные»

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  1. Природный парк Рагакапа: о рыбаках и поэтах Юрмалы
  2. Город-курорт Юрмала
  3. Юрмала - янтарное ожерелье Латвии
  4. Кемери - курорт с историей
  5. Природная тропа Большого Кемерского болота
Сколько стоит экскурсия по Юрмале в июне 2024
Сейчас в Юрмале в категории "Индивидуальные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 60 до 110. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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