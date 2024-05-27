1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Природный парк Рагакапа: о рыбаках и поэтах Юрмалы
Узнать о рыбацком быте и курортных традициях, открыть заповедные места и редкие старинные интерьеры
Начало: В вашем отеле
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€67 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Город-курорт Юрмала
Начало: Рига, центральный ж/д вокзал
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€66 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Юрмала - янтарное ожерелье Латвии
Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кемери - курорт с историей
Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€75 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Природная тропа Большого Кемерского болота
Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€72 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Юрмала: замки на песке
Начало: По договорённости или у отеля
Расписание: по договоренности
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
€75 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Юрмала: курортный роман
Начало: У Юрмальского глобуса
10 июня в 12:30
11 июня в 10:30
€60 за человека
Индивидуальная
4 часа
Балтийская жемчужина. Экскурсия в Юрмалу из Риги
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 17:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€90 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ввалерия27 мая 2024Виктория очень приятный в общении человек, но не профессиональный гид. Я заказывала экскурсию для того, чтобы больше узнать о Юрмале.
- ООльга22 июля 2023Прекрасная экскурсия в природный парк Рагакапа! Нам очень повезло попасть на первый после трехлетнего перерыва мастер-класс по копчению рыбы! Виктория
- JJulia22 апреля 2023Увлекательная прогулка с интересным гидом. Рекомендуем!
- JJadvyga6 сентября 2021vsio bylo super
Ответы на вопросы от путешественников по Юрмале в категории «Индивидуальные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Юрмале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Сколько стоит экскурсия по Юрмале в июне 2024
Сейчас в Юрмале в категории "Индивидуальные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 60 до 110. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Юрмале? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Латвии на русском языке