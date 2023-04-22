1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Город-курорт Юрмала
Начало: Рига, центральный ж/д вокзал
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€66 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Юрмала - янтарное ожерелье Латвии
Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Природная тропа Большого Кемерского болота
Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€72 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- JJulia22 апреля 2023Увлекательная прогулка с интересным гидом. Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Юрмале в категории «На автобусе»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Юрмале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Юрмале в июне 2024
Сейчас в Юрмале в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 66 до 110. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Юрмале (Латвия 🇱🇻) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на автобусе, 1 ⭐ отзыв, цены от €66. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Латвии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август