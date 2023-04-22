Найдено 3 экскурсии в категории « На автобусе » в Юрмале на русском языке, цены от €66. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Город-курорт Юрмала Начало: Рига, центральный ж/д вокзал Расписание: ежедневно в светлое время суток € 66 за всё до 10 чел. 🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 6 часов Юрмала - янтарное ожерелье Латвии Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала Расписание: ежедневно в светлое время суток € 110 за всё до 10 чел. 🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 4 часа Природная тропа Большого Кемерского болота Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала Расписание: ежедневно в светлое время суток € 72 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Юрмалы Последние отзывы на экскурсии J Julia Город-курорт Юрмала Увлекательная прогулка с интересным гидом. Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Юрмале в категории «На автобусе»

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