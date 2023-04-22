1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Город-курорт Юрмала
Начало: Рига, центральный ж/д вокзал
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€66 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Юрмала - янтарное ожерелье Латвии
Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кемери - курорт с историей
Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€75 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Природная тропа Большого Кемерского болота
Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€72 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Юрмала: курортный роман
Начало: У Юрмальского глобуса
10 июня в 12:30
11 июня в 10:30
€60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- JJulia22 апреля 2023Увлекательная прогулка с интересным гидом. Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Юрмале в категории «Пешеходные»
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Сколько стоит экскурсия по Юрмале в июне 2024
Сейчас в Юрмале в категории "Пешеходные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 60 до 110. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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