22 отзыва оставили туристы

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при этом так эта информация логично и системно выстроена, что очень легко запоминается и укладывается в голове. Плюсом Люда показала и кофейню, где стоит выпить кофе и ресторан с отменными литовскими блюдами! Дала задания для самостоятельного просмотра и помогла с маршрутом. В общем, благодаря этому гиду и именно ей, я осталась в восторге от города! Рекомендую всем!!! А Людмиле огромное спасибо! За отношение к истории, к экскурсии (не только как к работе), к своей стране, к иностранным туристам!