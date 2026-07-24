22 отзыва оставили туристы

Экскурсия по Каунасу - это уникальная возможность познакомиться с богатой историей города.
Прогулка по старинным улочкам и осмотр архитектурных памятников, таких как Кафедральный собор святых Петра и Павла, Каунасский замок и Дом Перуна, позволят вам ощутить дух средневековья. Узнайте о жизни магдебургских городов и специфике литовской готики. Завершите день, наслаждаясь местной кухней и напитками, следуя практическим рекомендациям
Прогулка по старинным улочкам и осмотр архитектурных памятников, таких как Кафедральный собор святых Петра и Павла, Каунасский замок и Дом Перуна, позволят вам ощутить дух средневековья. Узнайте о жизни магдебургских городов и специфике литовской готики. Завершите день, наслаждаясь местной кухней и напитками, следуя практическим рекомендациям
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть готические памятники
- 📜 Узнать историю Каунаса
- 🏛️ Посетить старинные соборы
- 🗺️ Прогуляться по Ратушной площади
- 🍽️ Попробовать местную кухню
Что можно увидеть
- Кафедральный собор святых Петра и Павла
- Каунасский Замок
- Костел св. Георгия и монастырь бернардинцев
- Ратушная площадь
- Ратуша
- Дом Перуна
- Костел Витаутаса
Описание экскурсии
Каунас сквозь века
Каунас — чудесный старинный городок, где буквально на каждом шагу стоят удивительные памятники архитектуры прошлых столетий, которые хранят множество тайн. В программе экскурсии:
- Кафедральный собор святых Петра и Павла — вы исследуете архитектурные особенного самого большого готического костела в Литве, возраст которого насчитывает уже более 600 лет.
- Каунасский Замок — вы впечатлитесь этим монументальным средневековым сооружением и услышите интересные истории о набегах рыцарей-крестоносцев.
- Костел св. Георгия и монастырь бернардинцев — здесь я расскажу о специфике литовской готической архитектуры.
- Ратушная площадь — построенная в XV веке, она стала ярким примером прогрессивной урбанистической планировки своего времени.
- Ратуша — самая красивая и старейшая в Литве. Рядом с ней я раскрою особенности жизни магдебургских городов.
- Дом Перуна — средневековый жилой дом ганзейского купца в стиле «пылающей готики».
- Костел Витаутаса — расположенный на набережной реки Неман, он издалека привлечет ваше внимание высокой колокольней и готическим фасадом.
Кому подойдет экскурсия
Всем возрастным группам, я раскрою материал в доступной форме, с учетом интересов и возраста участников.
Организационные детали
- Экскурсия предполагает только внешний осмотр достопримечательностей
- Дополнительные расходы (по желанию): Каунасский замок — 3 евро, Ратуша — 3 евро
- Если вас 11-20 человек, стоимость экскурсии составит 88 евро
- Если экскурсия начинается на вокзале Каунаса, а также в удаленных от Старого города гостиницах, дополнительно оплачивается проезд гида к месту встречи
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Каунасе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 344 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Людмила, я лицензированный гид высшей категории. Работаю в профессиональном туризме с 2010 года. Живу в Каунасе, самом литовском городе страны. Предлагаю авторские экскурсии, где
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия очень понравилась. Много интересной информации, красивый город, очень приятная и дружелюбная атмосфера. Рекомендуем для семей с детьми!
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Отличная экскурсия с прекрасным гидом!
Большое спасибо Людмиле за отличное знакомство с городом Каунас.
От всего сердца рекомендую.
Большое спасибо Людмиле за отличное знакомство с городом Каунас.
От всего сердца рекомендую.
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А
Хочу выразить огромную благодарность Люде за проведённую по Каунасу экскурсию! Если есть проблемы со знаниями истории, то вам точно к ней! Мягким спокойным голосом выдаётся такая огромная порция информации… но
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В
Долго сомневались, стоит ли ехать в Каунас, но всё таки решили съездить и однозначно не пожалели. Людмила - отличный и внимательный гид. Экскурсия структурирована. Рассказ шёл планомерно от самого зарождения
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N
Добрый день! Большое спасибо гиду что она оперативно откликнулась и провела нам очень познавательную и интересную но неутомительную экскурсию по Каунасу. Гид Людмила очень интересно показала нам основные достопримечательности в
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М
Когда мы ехали в Каунас, то никаких особых ожиданий не было. Просто небольшой городок, ну что там может быть особо интересного? Оказалось, что интересного там очень много, и благодаря Людмиле,
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