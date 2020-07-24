22 отзыва оставили туристы

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Знакомьтесь, Каунас!

Насыщенная обзорная экскурсия по Старому городу

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

68 за экскурсию

У этой экскурсии22 отзыва
4.95
Liuda
Задать вопросОбычно отвечает за 37 мин.
Liuda – Гид в Каунасе
Вы погуляете по историческому центру Каунаса и поймете, почему его называют «готическим музеем под открытым небом».

Я покажу выдающиеся образцы архитектуры XIV–XIX веков, расскажу историю 📖 города и всей страны от средних веков до наших дней, раскрою секреты старинных улочек и поделюсь местными легендами и традициями.

А еще обязательно дам ценные практические рекомендации: где попробовать оригинальные блюда и напитки местной кухни 🥧 и куда сходить в свободное время.
Знакомьтесь, Каунас!
Знакомьтесь, Каунас!

Что вас ожидает

Каунас сквозь века
Каунас — чудесный старинный городок, где буквально на каждом шагу стоят удивительные памятники архитектуры прошлых столетий, которые хранят множество тайн. В программе экскурсии:

  • Кафедральный собор святых Петра и Павла — вы исследуете архитектурные особенного самого большого готического костела в Литве, возраст которого насчитывает уже более 600 лет.
  • Каунасский Замок — вы впечатлитесь этим монументальным средневековым сооружением и услышите интересные истории о набегах рыцарей-крестоносцев.
  • Костел св. Георгия и монастырь бернардинцев — здесь я расскажу о специфике литовской готической архитектуры.
  • Ратушная площадь — построенная в XV веке, она стала ярким примером прогрессивной урбанистической планировки своего времени.
  • Ратуша — самая красивая и старейшая в Литве. Рядом с ней я раскрою особенности жизни магдебургских городов.
  • Дом Перуна — средневековый жилой дом ганзейского купца в стиле «пылающей готики».
  • Костел Витаутаса — расположенный на набережной реки Неман, он издалека привлечет ваше внимание высокой колокольней и готическим фасадом.

Кому подойдет экскурсия

Всем возрастным группам, я раскрою материал в доступной форме, с учетом интересов и возраста участников.

Организационные детали

  • Экскурсия предполагает только внешний осмотр достопримечательностей
  • Дополнительные расходы (по желанию): Каунасский замок — 3 евро, Ратуша — 3 евро
  • Если вас 11-20 человек, стоимость экскурсии составит 88 евро
  • Если экскурсия начинается на вокзале Каунаса, а также в удаленных от Старого города гостиницах, дополнительно оплачивается проезд гида к месту встречи
Знакомьтесь, Каунас!
Знакомьтесь, Каунас!
Знакомьтесь, Каунас!
Знакомьтесь, Каунас!
Знакомьтесь, Каунас!
Знакомьтесь, Каунас!
Знакомьтесь, Каунас!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Liuda
Liuda
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Людмила, я лицензированный гид высшей категории. Работаю в профессиональном туризме с 2010 года. Живу в Каунасе, самом литовском городе страны. Предлагаю авторские экскурсии, где раскрываю мои любимые темы: история Литвы и соседних государств от древнейших времен до сегодняшних дней, архитектура Литвы от ранней готики XIV века до модернизма первой половины XX века, секреты традиционной и современной литовской гастрономии.
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22 отзыва оставили туристы

24 июля 2020
Потрясающе приятный гид и замечательная экскурсия! Всегда приятно гулять с неравнодушным человеком, которому интересно рассказывать, который готов открыть вам свой город. Рекомендую всем путешественникам, ни один путеводитель не расскажет про город так много, как хороший гид. Мы прошлись по старому городу, посмотрели все самое важное, дошли до новой части города. Экскурсия по Новому городу - наша следующая “must” часть поездки в прекрасный Каунас. Огромное спасибо!
13 июля 2020
Очень понравилась Люда - это очень опытный гид, обладающий огромным количеством знаний, и очень милая, заботливая женщина, готовая совершенно во всем помочь. Огромное ей спасибо за интереснейшую экскурсию и за заботу! С удовольствием буду ее рекомендовать всем знакомым и друзьям.
27 июня 2020
Экскурсия очень понравилась, рекомендую всем, спасибо большое нашему гиду-Людмиле-было очень интересно и познавательно, обязательно вернёмся ещё раз.
3 марта 2020
Мы были в городе всего один день, поездка была не запланирована, Людмила в короткие сроки помогла нам организовать экскурсию, гид интересно рассказала историю города, показала достопримечательности. Рекомендую)
13 января 2020
Замечательная экскурсовод! Мы задержались на границе и не успевали на экскурсию. Без проблем перенесли на более поздний срок. Насыщенная интересная экскурсия. Хотелось еще))) ЛЮдмила даже подсказала, где лучше поужинать))
9 января 2020
Познавательная и очень интересная экскурсия с углублением в историю. Время пролетело незаметно. Всем рекомендую!
8 января 2020
Хочу выразить огромную благодарность Люде за проведённую по Каунасу экскурсию! Если есть проблемы со знаниями истории, то вам точно к ней! Мягким спокойным голосом выдаётся такая огромная порция информации... но при этом так эта информация логично и системно выстроена, что очень легко запоминается и укладывается в голове. Плюсом Люда показала и кофейню, где стоит выпить кофе и ресторан с отменными литовскими блюдами! Дала задания для самостоятельного просмотра и помогла с маршрутом. В общем, благодаря этому гиду и именно ей, я осталась в восторге от города! Рекомендую всем!!! А Людмиле огромное спасибо! За отношение к истории, к экскурсии (не только как к работе), к своей стране, к иностранным туристам!
8 января 2020
Отличная экскурсия с позитивным настроением.
6 января 2020
Людмиле Большое Спасибо за знакомство с Каунасом! Людмила интересный, деликатный и внимательный гид. С большим терпением и вниманием относилась к нашим детям. Ориентировалась на них, чтобы им было интересно, но и не забывала о взрослых. Она рассказала как о истории города, так и познакомила с его современной жизнью. Также соорентировала в городе, и дала несколько полезных рекомендаций! Спасибо!
4 января 2020
Если хотите понять, что такое классная экскурсия, то обязательно погуляйте по Каунусу с Людмилой. Великолепное умение подстроится под аудиторию. Наши детки 6, 8 и 10 лет продержались 3 часа. Слушали, запоминали, восхищались. А для взрослых, экскурсия с глубокими и системными знаниями, при этом с легкостью повествования - одно из лучших воспоминаний этих новогодних каникул.
Ещё 12 отзывов

Liuda проводит ещё 1 экскурсию

Каунас — прогулка по Новому городуКаунас — прогулка по Новому городуКаунас — прогулка по Новому городу
68 за экскурсию
2 часа
2 отзыва
Пройти по главной пешеходной улице и рассмотреть модернистские здания с профессиональным гидом
Вы услышите историю Каунаса и Литвы конца XVIII-середины XX веков, исследуете региональные особенности межвоенной архитектуры и погрузитесь в эпоху, когда Каунас был Временной столицей страны. А еще узнаете о том, как живет город сегодня, и получите ценные практические советы.

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