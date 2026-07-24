22 отзыва оставили туристы

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Знакомьтесь, Каунас

Откройте для себя Каунас через его архитектурные шедевры и увлекательные истории. Прогулка по историческому центру станет настоящим путешествием во времени
Экскурсия по Каунасу - это уникальная возможность познакомиться с богатой историей города.

Прогулка по старинным улочкам и осмотр архитектурных памятников, таких как Кафедральный собор святых Петра и Павла, Каунасский замок и Дом Перуна, позволят вам ощутить дух средневековья. Узнайте о жизни магдебургских городов и специфике литовской готики. Завершите день, наслаждаясь местной кухней и напитками, следуя практическим рекомендациям
5
32 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Увидеть готические памятники
  • 📜 Узнать историю Каунаса
  • 🏛️ Посетить старинные соборы
  • 🗺️ Прогуляться по Ратушной площади
  • 🍽️ Попробовать местную кухню
Знакомьтесь, Каунас
Знакомьтесь, Каунас
Знакомьтесь, Каунас

Что можно увидеть

  • Кафедральный собор святых Петра и Павла
  • Каунасский Замок
  • Костел св. Георгия и монастырь бернардинцев
  • Ратушная площадь
  • Ратуша
  • Дом Перуна
  • Костел Витаутаса

Описание экскурсии

Каунас сквозь века

Каунас — чудесный старинный городок, где буквально на каждом шагу стоят удивительные памятники архитектуры прошлых столетий, которые хранят множество тайн. В программе экскурсии:

  • Кафедральный собор святых Петра и Павла — вы исследуете архитектурные особенного самого большого готического костела в Литве, возраст которого насчитывает уже более 600 лет.
  • Каунасский Замок — вы впечатлитесь этим монументальным средневековым сооружением и услышите интересные истории о набегах рыцарей-крестоносцев.
  • Костел св. Георгия и монастырь бернардинцев — здесь я расскажу о специфике литовской готической архитектуры.
  • Ратушная площадь — построенная в XV веке, она стала ярким примером прогрессивной урбанистической планировки своего времени.
  • Ратуша — самая красивая и старейшая в Литве. Рядом с ней я раскрою особенности жизни магдебургских городов.
  • Дом Перуна — средневековый жилой дом ганзейского купца в стиле «пылающей готики».
  • Костел Витаутаса — расположенный на набережной реки Неман, он издалека привлечет ваше внимание высокой колокольней и готическим фасадом.

Кому подойдет экскурсия

Всем возрастным группам, я раскрою материал в доступной форме, с учетом интересов и возраста участников.

Организационные детали

  • Экскурсия предполагает только внешний осмотр достопримечательностей
  • Дополнительные расходы (по желанию): Каунасский замок — 3 евро, Ратуша — 3 евро
  • Если вас 11-20 человек, стоимость экскурсии составит 88 евро
  • Если экскурсия начинается на вокзале Каунаса, а также в удаленных от Старого города гостиницах, дополнительно оплачивается проезд гида к месту встречи

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваш гид в Каунасе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 344 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Людмила, я лицензированный гид высшей категории. Работаю в профессиональном туризме с 2010 года. Живу в Каунасе, самом литовском городе страны. Предлагаю авторские экскурсии, где
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раскрываю мои любимые темы: история Литвы и соседних государств от древнейших времен до сегодняшних дней, архитектура Литвы от ранней готики XIV века до модернизма первой половины XX века, секреты традиционной и современной литовской гастрономии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
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3
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1
Наталья
Экскурсия очень понравилась. Много интересной информации, красивый город, очень приятная и дружелюбная атмосфера. Рекомендуем для семей с детьми!
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Рита
Отличная экскурсия с прекрасным гидом!
Большое спасибо Людмиле за отличное знакомство с городом Каунас.
От всего сердца рекомендую.
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А
Хочу выразить огромную благодарность Люде за проведённую по Каунасу экскурсию! Если есть проблемы со знаниями истории, то вам точно к ней! Мягким спокойным голосом выдаётся такая огромная порция информации… но
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при этом так эта информация логично и системно выстроена, что очень легко запоминается и укладывается в голове. Плюсом Люда показала и кофейню, где стоит выпить кофе и ресторан с отменными литовскими блюдами! Дала задания для самостоятельного просмотра и помогла с маршрутом. В общем, благодаря этому гиду и именно ей, я осталась в восторге от города! Рекомендую всем!!! А Людмиле огромное спасибо! За отношение к истории, к экскурсии (не только как к работе), к своей стране, к иностранным туристам!

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В
Долго сомневались, стоит ли ехать в Каунас, но всё таки решили съездить и однозначно не пожалели. Людмила - отличный и внимательный гид. Экскурсия структурирована. Рассказ шёл планомерно от самого зарождения
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города и до нынешнего времени. Довольно часто гиды "прыгают" от одной эпохи к другой (иногда это происходит из-за расположения достопримечательностей, а иногда именно гиды ошибаются в построении маршрута), тогда на выходе в головах туристов получается "каша". В данном случае, всё было хорошо:) Помимо экскурсии, Людмила сориентировала и в литовской кухне, подсказала хорошие рестораны, подсказала, где можно самостоятельно погулять, что посмотреть, и ещё много чего…

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N
Добрый день! Большое спасибо гиду что она оперативно откликнулась и провела нам очень познавательную и интересную но неутомительную экскурсию по Каунасу. Гид Людмила очень интересно показала нам основные достопримечательности в
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Старом городе, по окончанию экскурсии подарила нам сувениры- ручку и магнитик. Нам все понравилось, всем рекомендую данного гида и настоятельно советую брать экскурсии в городах пребывания чтобы представление о городе было полным. В качестве рекомендации - возможно было бы неплохо изменить маршрут и пройти по яркой главной пешеходной ул Каунаса кот заканчивается красивым Собором - но мы это сделали сами. Еще раз спасибо!

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М
Когда мы ехали в Каунас, то никаких особых ожиданий не было. Просто небольшой городок, ну что там может быть особо интересного? Оказалось, что интересного там очень много, и благодаря Людмиле,
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настоящему профессионалу, мы с огромным удовольствием погуляли по городу, зашли в местные музеи, попробовали аутентичную литовскую кухню в местном ресторане, полюбовались зданиями в стиле модерн. Несмотря на то, что было холодно и дождь, от поездки в Каунас остались прекрасные воспоминания. Вот что значит отличный гид!

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