Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Приглашаем Вас в гастрономический тур по вильнюсским пабам, где у Вас будет возможность попробовать продукцию небольших литовских пивоварен — живое литовское пиво, оценить уют пабов в Вильнюсе, а также познакомиться к дружественными любителями пива.

Цель — понять литовскую культуру пива, найти любимейший сорт пива и весело 🥳 прогуляться 👣 по Вильнюсу!

Эту необычную экскурсию ⛳ начнём с лекции-дегустации* и приятной беседы с настоящим экспертом пива. Узнав все, что нужно для правильного выбора пива, пустимся в лабиринт улиц Вильнюса с целью укрепить полученные новые знания😃

В список рекомендуемых баров включим не менее пяти учреждений. Позже можно будет выбрать другие в зависимости от ситуации и потребностей, которые выясним в ходе действия😃

В стоимость тура включено: часовая (1 час) лекция-дегустация (в том числе пиво для дегустации и закуски) и/или часовая (1 часа) тематическая экскурсия-прогулка (которая может проходить до дегустации или в промежутках между баров). Остальные пиво и еда по пути в стоимость не включены😃