Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Дегустация литовского пива: вильнюсские пабы

Гид S.
Гид S. – Гид из Каунаса
Дегустация литовского пива: вильнюсские пабы
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €64 за человека

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Дегустация литовского пива: вильнюсские пабы
Дегустация литовского пива: вильнюсские пабы
Приглашаем Вас в гастрономический тур по вильнюсским пабам, где у Вас будет возможность попробовать продукцию небольших литовских пивоварен — живое литовское пиво, оценить уют пабов в Вильнюсе, а также познакомиться к дружественными любителями пива.
Цель — понять литовскую культуру пива, найти любимейший сорт пива и весело 🥳 прогуляться 👣 по Вильнюсу!
Эту необычную экскурсию ⛳ начнём с лекции-дегустации* и приятной беседы с настоящим экспертом пива. Узнав все, что нужно для правильного выбора пива, пустимся в лабиринт улиц Вильнюса с целью укрепить полученные новые знания😃
В список рекомендуемых баров включим не менее пяти учреждений. Позже можно будет выбрать другие в зависимости от ситуации и потребностей, которые выясним в ходе действия😃
В стоимость тура включено: часовая (1 час) лекция-дегустация (в том числе пиво для дегустации и закуски) и/или часовая (1 часа) тематическая экскурсия-прогулка (которая может проходить до дегустации или в промежутках между баров). Остальные пиво и еда по пути в стоимость не включены😃
Начало и место завершения
🚩 Kaunas

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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