Вы увидите знаменитые достопримечательности 🏛️ Вильнюса: Кафедральную площадь, барочный костел святых Петра и Павла, проспект Гедиминаса, Бернардинский сад и «Республику в Республике» Ужупис. Я в доступной и увлекательной форме расскажу историю 📖 и легенды литовской столицы ⭐️, помогу понять менталитет местных жителей, покажу популярные и тайные места, помогу сделать отличные фотографии 📸 и раскрыть характер Вильнюса!

Вы с ветерком промчитесь от старинного центра до современного Сити и увидите множество интересных мест. В программе: