Вы увидите знаменитые достопримечательности 🏛️ Вильнюса: Кафедральную площадь, барочный костел святых Петра и Павла, проспект Гедиминаса, Бернардинский сад и «Республику в Республике» Ужупис. Я в доступной и увлекательной форме расскажу историю 📖 и легенды литовской столицы ⭐️, помогу понять менталитет местных жителей, покажу популярные и тайные места, помогу сделать отличные фотографии 📸 и раскрыть характер Вильнюса!
Вы с ветерком промчитесь от старинного центра до современного Сити и увидите множество интересных мест. В программе:
Кафедральная площадь — здесь я расскажу историю основания города.
Костел святых апостолов Петра и Павла — удивительный храм, возведенный литовским магнатом Казимиром Пацем. Вас впечатлит ослепительная роскошь его барочного убранства.
Ужупис — вы посетите «республику богемы» со своим президентом, конституцией, армией и таможней. А также увидите множество необычных галерей и скульптур.
Бернардинский сад — вы почувствуете аутентичную атмосферу XIX века и посмотрите на самый старый дуб Вильнюса.
Проспект Гедиминаса — центральный проспект города, на котором расположены главные учреждения культуры и правительственные здания. Я покажу вам Банк Литвы, Конституционный суд, министерства, Сейм, драматический театр, Академию музыки, бывшее здание КГБ и библиотеку.
Набережная — вы полюбуетесь мостами со знаками Вильнюса и увидите «влюбленные берега».
Район Сити — здесь вы увидите «путь Свободы», Национальную художественную галерею и современные многоэтажки.
Что входит
услуги гида
раздаточные материалы.
Что не входит
личные расходы
прокат велосипедов (2, 90 евро с человека на 3 дня (городская система проката).
Начало
🚩 Katedros varpinė, a. 2, Vilnius
Место завершения
🏁 Vinco Kudirkos aikštė
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.