  1. Экскурсии

Вильнюс на велосипедах

Назарий Б.
Назарий Б. – Гид из Вильнюса
Вильнюс на велосипедах
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €70 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Вильнюс на велосипедах
Вильнюс на велосипедах

Что вы увидите

  • Кафедральная площадь
  • Костел святых апостолов Петра и Павла
  • Ужупис
  • Бернардинский сад
  • проспект Гедиминаса
  • Банк Литвы
  • Конституционный суд
  • министерства
  • Сейм
  • драматический театр
  • Академия музыки
  • бывшее здание КГБ
  • «путь Свободы»
  • Национальная художественная галерея.
Вы увидите знаменитые достопримечательности 🏛️ Вильнюса: Кафедральную площадь, барочный костел святых Петра и Павла, проспект Гедиминаса, Бернардинский сад и «Республику в Республике» Ужупис. Я в доступной и увлекательной форме расскажу историю 📖 и легенды литовской столицы ⭐️, помогу понять менталитет местных жителей, покажу популярные и тайные места, помогу сделать отличные фотографии 📸 и раскрыть характер Вильнюса!

Вы с ветерком промчитесь от старинного центра до современного Сити и увидите множество интересных мест. В программе:

  • Кафедральная площадь — здесь я расскажу историю основания города.
  • Костел святых апостолов Петра и Павла — удивительный храм, возведенный литовским магнатом Казимиром Пацем. Вас впечатлит ослепительная роскошь его барочного убранства.
  • Ужупис — вы посетите «республику богемы» со своим президентом, конституцией, армией и таможней. А также увидите множество необычных галерей и скульптур.
  • Бернардинский сад — вы почувствуете аутентичную атмосферу XIX века и посмотрите на самый старый дуб Вильнюса.
  • Проспект Гедиминаса — центральный проспект города, на котором расположены главные учреждения культуры и правительственные здания. Я покажу вам Банк Литвы, Конституционный суд, министерства, Сейм, драматический театр, Академию музыки, бывшее здание КГБ и библиотеку.
  • Набережная — вы полюбуетесь мостами со знаками Вильнюса и увидите «влюбленные берега».
  • Район Сити — здесь вы увидите «путь Свободы», Национальную художественную галерею и современные многоэтажки.
Что входит
  • услуги гида
  • раздаточные материалы.
Что не входит
  • личные расходы
  • прокат велосипедов (2, 90 евро с человека на 3 дня (городская система проката).
Начало
🚩 Katedros varpinė, a. 2, Vilnius
Место завершения
🏁 Vinco Kudirkos aikštė
Вильнюс на велосипедах
Вильнюс на велосипедах
Вильнюс на велосипедах
Вильнюс на велосипедах
Вильнюс на велосипедах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Назарий Б.
Назарий Б.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Назарий Б. проводит ещё 1 экскурсию

Республика Ужупис: сказка наяву
65
2 часа
Республика Ужупис: сказка наяву

Еще несколько необычных экскурсий в Вильнюсе

Ежедневная прогулка по Вильнюсу
15
2 часа
Ежедневная прогулка по Вильнюсу
168 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Исторический центр Вильнюса
65
2 часа
Исторический центр Вильнюса
68 отзывов
Открыть историю, предания и традиции города и почувствовать себя в нем своим
Вильнюс — первое свидание
65
3 часа
Вильнюс — первое свидание
56 отзывов
Погулять по Старому городу, увидеть его «визитные карточки» и узнать их историю
Путешествие в прошлое. Старый город
65
3 часа
Путешествие в прошлое. Старый город
49 отзывов
История древнего Вильнюса и дух старины на прогулке по историческим местам
Вильнюс и Тракай — современная и древняя столицы Литвы
190
6 часов
Вильнюс и Тракай — современная и древняя столицы Литвы
48 отзывов
Разобраться в историческом и культурном значении двух важнейших городов страны
Чудеса и легенды Вильнюса
60
2 часа
Чудеса и легенды Вильнюса
42 отзыва
Познакомиться с магической стороной литовской столицы и раскрыть тайны ее главных мест