Необычные экскурсии по Вильнюсу

Найдено 7 экскурсий в категории «Необычные» в Вильнюсе на русском языке, цены от €64. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Средневековый Вильнюс: вечерняя прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Вечерняя прогулка по Средневековому Вильнюсу: мистика и история
Погрузитесь в атмосферу средневековья в вечернем Вильнюсе. Исследуйте тайны и легенды, скрытые в темных уголках старого города
Начало: у ворот Острой брамы
Завтра в 08:30
11 июня в 16:00
67 за всё до 5 чел.
Самобытный творческий Ужупис
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Самобытный творческий Ужупис
Раскрыть богемную сторону Вильнюса в компании официального посла самопровозглашенной республики
Начало: Aušros vartai
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
70 за всё до 5 чел.
Чудеса и легенды Вильнюса
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
55 отзывов
Чудеса и легенды Вильнюса: Пешеходная экскурсия по древнему городу
Узнайте тайны Вильнюса, найдите клад иезуитов, плитку желаний и почувствуйте магию столицы Литвы с местным гидом
Начало: На Кафедральной площади
10 июня в 09:00
11 июня в 10:00
75 за всё до 5 чел.
Ужупис, или Республика в республике
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Ужупис, или Республика в республике
Прогулка по одному из старейших районов города - цветущему и богемному вильнюсскому Монмартру
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
120 за всё до 10 чел.
Непознанный Жверинас - Вильнюс, о котором вы не подозревали
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Непознанный Жверинас: Секретные истории и архитектурные жемчужины Вильнюса
Погрузитесь в атмосферу загадочного Жверинаса, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, далеко за пределами туристических троп
Начало: Возле Сейма (Парламента)
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
64 за всё до 10 чел.
Удивительные истории Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Удивительные истории Старого города Вильнюса: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Вильнюса, где каждый уголок хранит свою уникальную историю. Откройте для себя город, где мифы оживают
Начало: Экскурсия начинается от отеля, где остановились ту...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
70 за всё до 10 чел.
Вильнюс - северный Иерусалим
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Вильнюс - северный Иерусалим
По еврейским страницам истории Литвы и ее столицы
Сегодня в 15:30
11 июня в 10:00
120 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • G
    Gintaras
    2 июня 2024
    Непознанный Жверинас - Вильнюс, о котором вы не подозревали
    Super!
  • А
    Алла
    4 мая 2024
    Ужупис, или Республика в республике
    Очень интересная экскурсия от Лауры. Мы познакомились с Ужуписом,побывали во многих местах - даже в частных двориках Ужуписа. Рекомендую всем,кто хочет подробно ознакомиться с этой республикой
  • Ю
    Юрий
    8 марта 2024
    Вильнюс - северный Иерусалим
    Спасибо большое, Гинтарас, за экскурсию! Было очень интересно и нам по-настоящему повезло найти Вас!
  • І
    Іваненко
    31 января 2024
    Самобытный творческий Ужупис
    Великолепный гид Назар. Необыкновенно корректный, прекрасно владеющий мастерством рассказчика, с огромным багажем знаний по истории, культуре и архитектуре Вильнюса, влюблённый
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    в него. Имена великих зодчих, ученых, скульпторов, живописцев и их творения преобразовывались в яркие полноценные образы с характерами и настроениями… Не только провел мне крайне интересную экскурсию, с отдачей, акцентируя внимание на итерерсные детали, но и помог в организационном плане. Спасибо огромное за Вильнюс, с которым я, благодаря тебе была, пусть и не долго, но единым целым!

  • Т
    Татьяна
    9 января 2024
    Вильнюс - северный Иерусалим
    30.12.2023 группа из 4- туристов посетила экскурсию «Вильнюс -северный Иерусалим». Экскурсия проходила под дождем, но общего впечатления не испортила, экскурсоводом
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    остались довольны, летом планируем посетить Тракай и Каунас! Приезжали в Вильнюс из разных стран, экскурсия была выбрана не случайно, израильтян и немцев еврейского происхождения знания экскурсовода впечатлили. Спасибо большое.

  • М
    Максим
    26 ноября 2023
    Непознанный Жверинас - Вильнюс, о котором вы не подозревали
    Огромное спасибо Юлюсу, за умный, доброжелательный, увлекательный рассказ о Вильнюсе! Приятно встретить профессионального и очень интересного человека, отличного собеседника, приятного и внимательного к тебе человека! Мне сегодня повезло - мир показался добрее. Еще раз огромное спасибо, надеюсь на будущие встречи - привезу семью.
  • У
    Ульяна
    19 ноября 2023
    Чудеса и легенды Вильнюса
    Спасибо огромное Анне! Она раскрыла нам особый и очень атмосферный Вильнюс! 🙏🏻❤️ И что особенно приятно, что экскурсия понравилась дочке (а подросткам угодить очень трудно 😅
  • O
    Olena
    24 октября 2023
    Непознанный Жверинас - Вильнюс, о котором вы не подозревали
    Огромное спасибо за экскурсию! Замечательная экскурсия, знающий и любящий свое дело экскурсовод! Рекомендуем и советуем!
  • N
    Natalia
    21 октября 2023
    Чудеса и легенды Вильнюса
    Анна -замечательный рассказчик! Мы уже снова хотим в Вильнюс!
    Анна -замечательный рассказчик! Мы уже снова хотим в Вильнюс!Анна -замечательный рассказчик! Мы уже снова хотим в Вильнюс!Анна -замечательный рассказчик! Мы уже снова хотим в Вильнюс!
  • Р
    Рая
    7 октября 2023
    Чудеса и легенды Вильнюса
    Отличная была экскурсия с Анной, легкая, интересная, веселая! И историю города узнали и интересные места повидали и желания позагадавали:) очень рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «Необычные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Средневековый Вильнюс: вечерняя прогулка
  2. Самобытный творческий Ужупис
  3. Чудеса и легенды Вильнюса
  4. Ужупис, или Республика в республике
  5. Непознанный Жверинас - Вильнюс, о котором вы не подозревали
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Тракай
  3. Ужупис
Сколько стоит экскурсия по Вильнюсу в июне 2024
Сейчас в Вильнюсе в категории "Необычные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 64 до 120. Туристы уже оставили гидам 135 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Вильнюсе (Литва 🇱🇹) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Необычные», 135 ⭐ отзывов, цены от €64. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Литвы. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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