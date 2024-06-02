1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя прогулка по Средневековому Вильнюсу: мистика и история
Погрузитесь в атмосферу средневековья в вечернем Вильнюсе. Исследуйте тайны и легенды, скрытые в темных уголках старого города
Начало: у ворот Острой брамы
Завтра в 08:30
11 июня в 16:00
€67 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Самобытный творческий Ужупис
Раскрыть богемную сторону Вильнюса в компании официального посла самопровозглашенной республики
Начало: Aušros vartai
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
€70 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Чудеса и легенды Вильнюса: Пешеходная экскурсия по древнему городу
Узнайте тайны Вильнюса, найдите клад иезуитов, плитку желаний и почувствуйте магию столицы Литвы с местным гидом
Начало: На Кафедральной площади
10 июня в 09:00
11 июня в 10:00
€75 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ужупис, или Республика в республике
Прогулка по одному из старейших районов города - цветущему и богемному вильнюсскому Монмартру
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Непознанный Жверинас: Секретные истории и архитектурные жемчужины Вильнюса
Погрузитесь в атмосферу загадочного Жверинаса, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, далеко за пределами туристических троп
Начало: Возле Сейма (Парламента)
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
€64 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Удивительные истории Старого города Вильнюса: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Вильнюса, где каждый уголок хранит свою уникальную историю. Откройте для себя город, где мифы оживают
Начало: Экскурсия начинается от отеля, где остановились ту...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вильнюс - северный Иерусалим
По еврейским страницам истории Литвы и ее столицы
Сегодня в 15:30
11 июня в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- GGintaras2 июня 2024Super!
- ААлла4 мая 2024Очень интересная экскурсия от Лауры. Мы познакомились с Ужуписом,побывали во многих местах - даже в частных двориках Ужуписа. Рекомендую всем,кто хочет подробно ознакомиться с этой республикой
- ЮЮрий8 марта 2024Спасибо большое, Гинтарас, за экскурсию! Было очень интересно и нам по-настоящему повезло найти Вас!
- ІІваненко31 января 2024Великолепный гид Назар. Необыкновенно корректный, прекрасно владеющий мастерством рассказчика, с огромным багажем знаний по истории, культуре и архитектуре Вильнюса, влюблённый
- ТТатьяна9 января 202430.12.2023 группа из 4- туристов посетила экскурсию «Вильнюс -северный Иерусалим». Экскурсия проходила под дождем, но общего впечатления не испортила, экскурсоводом
- ММаксим26 ноября 2023Огромное спасибо Юлюсу, за умный, доброжелательный, увлекательный рассказ о Вильнюсе! Приятно встретить профессионального и очень интересного человека, отличного собеседника, приятного и внимательного к тебе человека! Мне сегодня повезло - мир показался добрее. Еще раз огромное спасибо, надеюсь на будущие встречи - привезу семью.
- УУльяна19 ноября 2023Спасибо огромное Анне! Она раскрыла нам особый и очень атмосферный Вильнюс! 🙏🏻❤️ И что особенно приятно, что экскурсия понравилась дочке (а подросткам угодить очень трудно 😅
- OOlena24 октября 2023Огромное спасибо за экскурсию! Замечательная экскурсия, знающий и любящий свое дело экскурсовод! Рекомендуем и советуем!
- NNatalia21 октября 2023Анна -замечательный рассказчик! Мы уже снова хотим в Вильнюс!
- РРая7 октября 2023Отличная была экскурсия с Анной, легкая, интересная, веселая! И историю города узнали и интересные места повидали и желания позагадавали:) очень рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «Необычные»
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