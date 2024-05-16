Индивидуальная
8 часов
Ливанская сказка: грот Джейта и древний Библос
Прогулка на лодке по пещерам и знакомство с одним из старейших городов мира
«Здесь вы посетите музей окаменелостей, прогуляетесь по средневековому рынку и живописному финикийскому порту и заглянете в церковь крестоносцев»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Добро пожаловать в Бейрут
Знаковые места, исторические артефакты и музей минералов на обзорной авто-пешеходной экскурсии
«Контрасты Бейрута и музейные сокровища»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Баальбек - гордость Древнего Рима
Погрузиться в историю Финикии, открыть тайны древних строителей и осознать величие этой земли
«И конечно, здесь, в центре древней Финикии, вы познакомитесь с ее историей и культурой, изучая общее собрание артефактов Баальбека, экспонаты музеев загробного мира и арабского времени»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССтанислав16 мая 2024Отличный день в приятной компании! Познавательно и комфортно! Спасибо за рассказ и внимание
- ИИрина26 апреля 2024Посещала данную экскурсию. Осталась очень довольна. Нас сопровождала Оксана. Долго описывать эмоции не буду, но если вернусь в Ливан, то
- ЛЛюбовь19 января 2024Очень красивая экскурсия! Хорошее знание материала, комфортное авто - день прошел быстро, много красивых фото)
- ЕЕвгений15 июня 2023Оксана хорошо знает и рассказывает историю и реальность Ливана. И хорошо водит машину, что в Ливане очень важно. Сами объекты экскурсии изумительны.
- ВВиталий20 апреля 2023Большое спасибо Оксане за организацию и отличное знание материала, а также за отличное вождение автомобиля! Очень впечатлены природной достопримечательностью -
- ВВиталий16 апреля 2023Спасибо Оксане за прекрасную поездку! Организация на достойном уровне, все нужные моменты учтены. Отличное и неповторимое место для посещения! Полное
- ДДенис26 декабря 2022Уважаемая Оксана. Благодарю вас за прекрасную экскурсию. Ваши знания и любовь к стране вызывают восхищение.
- ННиколай2 октября 2021Отличная насыщенная экскурсия со множеством информации, настроения и доброты. Получил огромное удовольствие от знакомства с Оксаной. Рекомендую! Уверен, что эта экскурсия - одна из лучших инвестиций, которую только можно сделать в Ливане)
Ответы на вопросы от путешественников по Бейруту в категории «Музеи»
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