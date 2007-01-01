Оксана проводит ещё 2 экскурсии

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Добро пожаловать в Бейрут!

Знаковые места, исторические артефакты и музей минералов на обзорной авто-пешеходной экскурсии

Оксана
Оксана – Гид из Бейрута
Вас ждет насыщенная первая встреча с «арабским Парижем»: вы увидите, как здесь Восток соседствует с Западом, а дома из стекла и бетона — с традиционными.

В начале экскурсии 🧭 прогуляемся по Даутауну на побережье, где вы погрузитесь в историю 📖 Бейрута, увидите главные мечети и площади.

А во второй части в двух музеях 🖼 познакомитесь с древним искусством Ливана и осмотрите красивейшие 🤩 минералы.

И в итоге сложите полное представление о прошлом и настоящем Бейрута.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €250 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Добро пожаловать в Бейрут!
Добро пожаловать в Бейрут!

Что вас ожидает

Прогулка по сердцу Бейрута в его прошлое
Знакомиться со столицей ⭐️ Ливана вы начнете в районе Даунтаун на северном побережье — оживленном финансовом и торговом центре страны. Я расскажу об историческом пути одного из древнейших городов мира: развитии в эпоху Древнего Рима, турецком и французском Бейруте, о разрушениях Гражданской войны и о современной жизни столицы. Маршрут включает все главные достопримечательности: кафедральную мечеть Аль-Амин, построенную в 21 веке, и старейшую мечеть Аль-Омари; православный храм Георгия Победоносца, хранящий следы византийской церкви, и развалины римских бань; площади Звезды и Мучеников — вы узнаете о строительстве и значении каждого места.

Контрасты Бейрута и музейные сокровища
Экскурсия ⛳ продолжится на автомобиле: мы проедем через жилые кварталы города, где вы увидите, как в Бейруте современные небоскребы соседствуют с традиционными каменными домами. А после вас ждут два главных бейрутских музея.

  • Национальный музей познакомит с коллекцией артефактов от доисторического времени до 14 века нашей эры. Вы рассмотрите изделия из стекла, меди и золота; статуи, монеты, вазы и мозаики, а также экспонаты из «мира мертвых». Мы поговорим о нахождении ключевых предметов, о финикийских легендах, о значимости саркофагов и об истории 📖 музея времен Гражданской войны.
  • В Музее минералов вы полюбуетесь красивейшими окаменелостями мира, с помощью спецэффектов увидите, как они растут и перемещаются. Узнаете, как формируются минералы и почему именно в Ливан так стремятся изучающие их ученые.

Организационные детали

  • Часть экскурсии 🧭 проводится на моем автомобиле 🚘. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Билеты в музеи 🖼 не входят в стоимость: Национальный музей — 4$; Музей минералов — 4$.
  • Я заберу вас в вашем отеле.
Добро пожаловать в Бейрут!
Добро пожаловать в Бейрут!
Добро пожаловать в Бейрут!
Добро пожаловать в Бейрут!
Добро пожаловать в Бейрут!
Добро пожаловать в Бейрут!
Добро пожаловать в Бейрут!
Добро пожаловать в Бейрут!
Добро пожаловать в Бейрут!
Добро пожаловать в Бейрут!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Оксана
Оксана
Я живу в Ливане с 2007 года. За это время успела полюбить эту страну и называю её своим вторым домом. Сначала с удовольствием путешествовала по стране, а с 2010 года туризм стал моей профессией. Я лицензированный гид и работаю на ведущие турфирмы Ливана. Я встречаю гостей и в зависимости от их пожеланий составляю программы. Специализируюсь на историческом туризме, хотя могу организовать гастрономические, паломнические, экотуры, а также посоветую, где лучше заняться шопингом.
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