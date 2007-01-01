Оксана проводит ещё 2 экскурсии

Прогулка по сердцу Бейрута в его прошлое Знакомиться со столицей ⭐️ Ливана вы начнете в районе Даунтаун на северном побережье — оживленном финансовом и торговом центре страны. Я расскажу об историческом пути одного из древнейших городов мира: развитии в эпоху Древнего Рима, турецком и французском Бейруте, о разрушениях Гражданской войны и о современной жизни столицы. Маршрут включает все главные достопримечательности: кафедральную мечеть Аль-Амин, построенную в 21 веке, и старейшую мечеть Аль-Омари; православный храм Георгия Победоносца, хранящий следы византийской церкви, и развалины римских бань; площади Звезды и Мучеников — вы узнаете о строительстве и значении каждого места.
Контрасты Бейрута и музейные сокровища Экскурсия ⛳ продолжится на автомобиле: мы проедем через жилые кварталы города, где вы увидите, как в Бейруте современные небоскребы соседствуют с традиционными каменными домами. А после вас ждут два главных бейрутских музея.
Национальный музей познакомит с коллекцией артефактов от доисторического времени до 14 века нашей эры. Вы рассмотрите изделия из стекла, меди и золота; статуи, монеты, вазы и мозаики, а также экспонаты из «мира мертвых». Мы поговорим о нахождении ключевых предметов, о финикийских легендах, о значимости саркофагов и об истории 📖 музея времен Гражданской войны.
В Музее минералов вы полюбуетесь красивейшими окаменелостями мира, с помощью спецэффектов увидите, как они растут и перемещаются. Узнаете, как формируются минералы и почему именно в Ливан так стремятся изучающие их ученые.
Организационные детали
Часть экскурсии 🧭 проводится на моем автомобиле 🚘. Транспортные расходы включены в стоимость.
Билеты в музеи 🖼 не входят в стоимость: Национальный музей — 4$; Музей минералов — 4$.
Я заберу вас в вашем отеле.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Я живу в Ливане с 2007 года. За это время успела полюбить эту страну и называю её своим вторым домом. Сначала с удовольствием путешествовала по стране, а с 2010 года туризм стал моей профессией. Я лицензированный гид и работаю на ведущие турфирмы Ливана. Я встречаю гостей и в зависимости от их пожеланий составляю программы. Специализируюсь на историческом туризме, хотя могу организовать гастрономические, паломнические, экотуры, а также посоветую, где лучше заняться шопингом.