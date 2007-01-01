Оксана проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка по сердцу Бейрута в его прошлое

Знакомиться со столицей ⭐️ Ливана вы начнете в районе Даунтаун на северном побережье — оживленном финансовом и торговом центре страны. Я расскажу об историческом пути одного из древнейших городов мира: развитии в эпоху Древнего Рима, турецком и французском Бейруте, о разрушениях Гражданской войны и о современной жизни столицы. Маршрут включает все главные достопримечательности: кафедральную мечеть Аль-Амин, построенную в 21 веке, и старейшую мечеть Аль-Омари; православный храм Георгия Победоносца, хранящий следы византийской церкви, и развалины римских бань; площади Звезды и Мучеников — вы узнаете о строительстве и значении каждого места.

Контрасты Бейрута и музейные сокровища

Экскурсия ⛳ продолжится на автомобиле: мы проедем через жилые кварталы города, где вы увидите, как в Бейруте современные небоскребы соседствуют с традиционными каменными домами. А после вас ждут два главных бейрутских музея.

Национальный музей познакомит с коллекцией артефактов от доисторического времени до 14 века нашей эры. Вы рассмотрите изделия из стекла, меди и золота; статуи, монеты, вазы и мозаики, а также экспонаты из «мира мертвых». Мы поговорим о нахождении ключевых предметов, о финикийских легендах, о значимости саркофагов и об истории 📖 музея времен Гражданской войны.

познакомит с коллекцией артефактов от доисторического времени до 14 века нашей эры. Вы рассмотрите изделия из стекла, меди и золота; статуи, монеты, вазы и мозаики, а также экспонаты из «мира мертвых». Мы поговорим о нахождении ключевых предметов, о финикийских легендах, о значимости саркофагов и об истории 📖 музея времен Гражданской войны. В Музее минералов вы полюбуетесь красивейшими окаменелостями мира, с помощью спецэффектов увидите, как они растут и перемещаются. Узнаете, как формируются минералы и почему именно в Ливан так стремятся изучающие их ученые.

Организационные детали