André&Tatiana D. проводит ещё 1 экскурсию

Посетите с нами люксембургскую область Мозель. Наш роскошный автобус доставит вас из столицы ⭐️ в Мондорф- ле-Бен — известный курортный городок. Насладитесь этой жемчужиной региона, а также посетите казино Мондорф- ле-Бен. Оттуда мы направимся к месту, которое, как никакое другое, связано с Европой — в Шенген. В информационном центре вы сможете узнать больше о захватывающей истории 📖 Европы или отдохнуть в саду Шенгенского замка. В Ремише вы сможете прогуляться 👣 по набережной или пообедать в одном из многочисленных ресторанчиков. Из Ремиша мы отправимся в Музей 🖼 вина в деревушке Энен, где вы узнаете все об истории изготовления и употребления вина. Последняя остановка — возле погребов традиционного люксембургского игристого вина " Schampes " недалеко от городка Вормельданж. Вино 🍷, которое до сих производится по древней традиции, можно будет продегустировать и приобрести. После этого мы доставим вас обратно в столицу.

Входит в стоимость

Поездка в мини-автобусе класса люкс (максимально 5 человек, кожаные кресла, кондиционер, мини-бар, аудио и видео оборудование). Входные билеты 🎫, напитки, возможность перекусить в автобусе 🚌, гид, фотографии 📸 на память.

Оплачивается отдельно

Дополнительно: Обед