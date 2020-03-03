8 отзывов оставили туристы

  1. Экскурсии

Люксембург и Трир: легенды двух городов

Сравнить традиции, истории и архитектуру двух самобытных городов в авто-пешеходном путешествии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 6 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

€293235 за экскурсиюскидка20%

У этой экскурсии8 отзывов
5
Julia
Задать вопросОбычно отвечает за 59 мин.
Julia – Гид в Люксембурге
В этой поездке перед вами предстанут сразу два старинных европейских центра — аристократичный Люксембург и колоритный немецкий Трир.

Вы познакомитесь с главными символами «карликового» государства, услышите легенду о Золотой Фрау и осмотрите сказочный Люксембург с крепостной стены.

А после мы отыщем римские и французские корни в древнем городке Трире и осмотрим его достопримечательности — от Черных Ворот до площади Гауптмаркт.

Так, за один день вы сравните не только изящную архитектуру двух городов, но и культуры соседних стран — Люксембурга и Германии.
Люксембург и Трир: легенды двух городов
Люксембург и Трир: легенды двух городов

Что вас ожидает

Прогулка по величественному Люксембургу
Первая часть нашего путешествия будет посвящена миниатюрному, но грациозному Люксембургу и его главным архитектурным доминантам. В соборе Девы Люксембургской вы увидите святыни семьи Великих герцогов — усыпальницу правителей государства. Рассмотрите символ города, мост Герцога Aдольфа, и услышите увлекательную историю Золотой Фрау. Мы пройдем по самым фотогеничным и знаковым улочкам Люксембурга, поговорим о перипетиях в судьбе самого богатого монарха Eвропы у его дворца, заглянем в уютную церковь Cвятого Михаила. И, разумеется, насладимся чудесной панорамой города с высоты крепостной стены. А затем на автомобиле пересечем границу двух государств и отправимся в немецкий Трир.

Переплетение культур и традиций Трира
Безусловно Трир — немецкий город, но именно здесь вы почувствуете дух Древнего Рима и отыщете культурные следы Франции и Люксембурга. В центре нашего внимания окажутся главные достопримечательности города: вы исследуете исторический центр, посетите Черные ворота — визитную карточку города — и прикоснетесь к истории Трира в музее Симеонштифт. Следом мы пройдем по городской площади Гауптмаркт с красивейшим фонтаном, посвященным Святому Петру и Четырем девам. Оценим внутреннее убранство барочной церкви Святого Гангольфа 14 века. А еще рассмотрим базилику, построенную в 4 веке по приказу императора Константина, и два главных храма Трира — собор Девы Марии и Кафедральный собор.

Организационные детали

  • Наше путешествие начнется на ж/д станции (город встречи оговорим заранее), куда вы сможете приехать из любой части Бельгии либо соседних стран
  • Для одного путешественника скидка 20%
  • В стоимость экскурсии входит трансфер на моём автомобиле: Люксембург — Трир — Люксембург
  • Дополнительные расходы: билеты в музей Симеонштифт в Трире (для взрослых 5.50 евро, студентам — 4 евро). Музей открыт с 10 утра и до 18 вечера, выходной — понедельник.
Люксембург и Трир: легенды двух городов
Люксембург и Трир: легенды двух городов
Люксембург и Трир: легенды двух городов
Люксембург и Трир: легенды двух городов
Люксембург и Трир: легенды двух городов
Люксембург и Трир: легенды двух городов
Люксембург и Трир: легенды двух городов
Люксембург и Трир: легенды двух городов
Люксембург и Трир: легенды двух городов
Люксембург и Трир: легенды двух городов
Люксембург и Трир: легенды двух городов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Julia
Julia
Меня зовут Юлия, я живу в самом сердце Валлонии и всего в 50 км. от прекрасного Люксембурга — в Европе все рядом — обожаю Бельгию и особенно мой регион — старинный, загадочный и живописный. У меня большая семья — два прекрасных сыночка и красавица дочка, я люблю путешествовать с ними, и чтобы им было интереснее изучать историю своего края, я собираю и рассказываю им загадочные истории, произошедшие в разных городах Eвропы, объясняю им, как они повлияли на судьбу Бельгии и Eвропы в целом, этим я и хочу поделиться с вами — историями, легендами, сказками.
Напишите мне

8 отзывов оставили туристы

3 марта 2020
Были на экскурсии я с мужем и двое наших друзей. Все мы остались довольны экскурсией и гидом Юлией. Экскурсовод забрала нас в оговоренной начальной точке маршрута вовремя. Содержание экскурсии не перегружено лишними датами, при этом всё было интересно и познавательно. Нам было приятно общаться с Юлией, она активно отвечала на наши вопросы и отзывалась на наши просьбы. Я бы сказала, что экскурсия прошла в приятной дружеской атмосфере и мы для себя узнали много нового. Рекомендуем экскурсию и экскурсовода.
11 января 2020
Здравствуйте! Спасибо Юлии за интересную и познавательную экскурсию! Она нас влюбила в эти места, приедем ещё. Экскурсия прошла продуктивно, легко, 6 часов пролетели незаметно.
7 января 2020
Спасибо Юлии за увлекательный день в двух новых для нас странах! Экскурсия интересная, в эти города хочется вернуться.
4 сентября 2019
Добрый день, очень рекомендую к посещению эту экскурсию. Гуляли с гидом Юлией, все быстро, обзорно и по существу.
21 июля 2019
Отличная экскурсия. Очень довольны. Спасибо Юлии
2 июля 2019
Спасибо Юлии за прекрасно проведенную экскурсию, узнали много интересного об истории обоих городов
13 мая 2019
Юлия просто клад какой-то! Милая, очаровательная, прекрасный водитель, знающая и любящая регион. Посмотрели все что могли и даже не могли (из-за проливного дождя). Получили кучу информации и удовольствия. Спасибо огромное!
3 мая 2019
Замечательный гид. Юлии удалось заинтересовать нас. Мы сразу подружились и экскурсия превратилась в прогулку добрых приятелей по очаровательные городам. Интересно, ненавязчиво, познавательно.

Julia проводит ещё 4 экскурсии

Люксембург — малый городЛюксембург — малый городЛюксембург — малый город
скидка20%
€293
235 за экскурсию
5.5 часов
12 отзывов
Обойти пешком сердце крохотной страны и прочувствовать его величие
Про столицу карликового герцогства и город белых воротничков, где работает самый состоятельный монарх Европы, можно смело сказать: мал да удал! За время прогулки по Люксембургу я открою вам его суть — сочетание богатейшей истории, изящества старинной и современной архитектуры и деловитости самого офисного города мира. Я познакомлю вас с наиболее интересными достопримечательностями, развлечениями и кухней Люксембурга, и вам больше и в голову не придёт вопрос «Да что в таком маленьком городе делать?».
Старинный и волшебный ДинанСтаринный и волшебный ДинанСтаринный и волшебный Динан
скидка15%
€276
235 за экскурсию
4.5 часов
Открыть эталонные средневековые пейзажи города и познакомиться с историей его памятников
В уютном бельгийском городке есть все, чтобы провести время душевно и с интересом. Вы услышите историю древней цитадели и осмотрите поразительные витражи готического собора, узнаете об аббатстве, давшем имя самому известному пиву Бельгии, прогуляетесь по замку и изысканным садам Фрейр. А также выясните, почему в Динане так много символов саксофона.
Трир — старейший город ГерманииТрир — старейший город ГерманииТрир — старейший город Германии
скидка15%
€215
183 за экскурсию
3 часа
Вдумчивая прогулка по городу с серьезной историей и богатой архитектурной жизнью
Почтенный немецкий город с древнеримским и французским влиянием впечатляет возрастом и строгой мудростью, которая читается в его улицах, площадях и фасадах зданий. Вы познакомитесь с историей старейшего храма Германии, возведенного при императоре Константине, проследите ключевые эпохи города и узнаете, как менялся его облик.
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночиЛюксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночиЛюксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
скидка20%
€293
235 за экскурсию
6 часов
6 отзывов
Волшебное Рождество в старой Европе — автомобильная поездка в два сказочных города
Традиции празднования в Европе уходят в века и с каждым годом становятся всё пышнее и разнообразнее. Я посещала разные европейские страны и города специально в праздничную пору, и излюбленными для меня и моей семьи стали два старинных и сказочных города — Люксембург (Великое Герцогство Люксембург) и Трир (Германия). Приглашаю вместе отправится в настоящую сказку — волшебное Рождество в старой Европе!

Экскурсии из Люксембурга

Из Люксембурга в Мозельскую долинуИз Люксембурга в Мозельскую долинуИз Люксембурга в Мозельскую долину
312 за экскурсию
5 часов
1 отзыв
Погулять по заповедному Мозерлэнду и узнать историю Евросоюза в Шенгене
Представьте благоухающее цветочное поле, живописный панорамный вид долины и невиданные растения... Этот идилличный пейзаж ждёт вас на экскурсии! Вы побываете в природном заповеднике, услышите о фауне и флоре Мозельской долины. И окажетесь на границе трёх европейских государств, где в музее узнаете историю Европейского союза, начавшуюся здесь — в деревне Шенген.

Выбирайте и другие экскурсии в Люксембурге

История и архитектураВсеОбзорныеСо скидкойВ другой городИндивидуальныеЗа городомНа автомобилеНеобычные маршрутыПешком
235 за экскурсию
Заказать экскурсию