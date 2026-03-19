8 отзывов оставили туристы

Погрузитесь в атмосферу Люксембурга и Трира на индивидуальной экскурсии, где вас ждут архитектурные шедевры и исторические памятники
В этой увлекательной поездке перед вами откроются два старинных европейских центра - аристократичный Люксембург и колоритный немецкий Трир. В Люксембурге вы увидите собор Девы Люксембургской, мост Герцога Адольфа и крепостную стену. В Трире вас ждут Черные ворота, музей Симеонштифт и площадь Гауптмаркт.
За один день вы сможете сравнить архитектуру и культуру двух соседних стран - Люксембурга и Германии
Первая часть нашего путешествия будет посвящена миниатюрному, но грациозному Люксембургу и его главным архитектурным доминантам. В соборе Девы Люксембургской вы увидите святыни семьи Великих герцогов — усыпальницу правителей государства. Рассмотрите символ города, мост Герцога Aдольфа, и услышите увлекательную историю Золотой Фрау. Мы пройдем по самым фотогеничным и знаковым улочкам Люксембурга, поговорим о перипетиях в судьбе самого богатого монарха Eвропы у его дворца, заглянем в уютную церковь Cвятого Михаила. И, разумеется, насладимся чудесной панорамой города с высоты крепостной стены. А затем на автомобиле пересечем границу двух государств и отправимся в немецкий Трир.
Переплетение культур и традиций Трира
Безусловно Трир — немецкий город, но именно здесь вы почувствуете дух Древнего Рима и отыщете культурные следы Франции и Люксембурга. В центре нашего внимания окажутся главные достопримечательности города: вы исследуете исторический центр, посетите Черные ворота — визитную карточку города — и прикоснетесь к истории Трира в музее Симеонштифт. Следом мы пройдем по городской площади Гауптмаркт с красивейшим фонтаном, посвященным Святому Петру и Четырем девам. Оценим внутреннее убранство барочной церкви Святого Гангольфа 14 века. А еще рассмотрим базилику, построенную в 4 веке по приказу императора Константина, и два главных храма Трира — собор Девы Марии и Кафедральный собор.
Организационные детали
Наше путешествие начнется на ж/д станции (город встречи оговорим заранее), куда вы сможете приехать из любой части Бельгии либо соседних стран
В стоимость экскурсии входит трансфер на моём автомобиле: Люксембург — Трир — Люксембург
Дополнительные расходы: билеты в музей Симеонштифт в Трире (для взрослых 5.50 евро, студентам — 4 евро). Музей открыт с 10 утра и до 18 вечера, выходной — понедельник.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Люксембурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 421 туриста
Меня зовут Юлия, я живу в самом сердце Валлонии и всего в 50 км. от прекрасного Люксембурга — в Европе все рядом — обожаю Бельгию и особенно мой регион — читать дальшеуменьшить
старинный, загадочный и живописный. У меня большая семья — два прекрасных сыночка и красавица дочка, я люблю путешествовать с ними, и чтобы им было интереснее изучать историю своего края, я собираю и рассказываю им загадочные истории, произошедшие в разных городах Eвропы, объясняю им, как они повлияли на судьбу Бельгии и Eвропы в целом, этим я и хочу поделиться с вами — историями, легендами, сказками.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Олег
Немного не повезло с погодой, но очень повезло с гидом. Отдельно проговорили встречу и время начало экскурсии. на трипстере всё шаблонно. А мы приехали на поезде, соответсвенно гид подстроился под читать дальшеуменьшить
расписание и возил наши чемоданы до конца экскурсии. привез в отель. Теперь по делу: иногда ты и сам не знаешь, чего хочешь. Мы полностью доверелись Юлие и не прогадали. Мы были в местах, о которых ничего не знали, и получили ВАУ. даже погода не смогла испортить впечатление.
Юлия
Ответ организатора:
Благодарю Вас, Олег🙏Мне было очень приятно познакомить Вас с прекрасными городами и их историей. С уважением Юлия
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ОЛЕГ
Очень грамотный и профессиональный экскурсовод Юлия. Было все понятно и доступно. Нам с женой даже было как то по домашнему приятно оказаться в окружении такого чуткого человека. Экскурсия понравилась. Рекомендую всем.
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Е
Елена
Были на экскурсии я с мужем и двое наших друзей. Все мы остались довольны экскурсией и гидом Юлией. Экскурсовод забрала нас в оговоренной начальной точке маршрута вовремя. Содержание экскурсии не читать дальшеуменьшить
перегружено лишними датами, при этом всё было интересно и познавательно. Нам было приятно общаться с Юлией, она активно отвечала на наши вопросы и отзывалась на наши просьбы. Я бы сказала, что экскурсия прошла в приятной дружеской атмосфере и мы для себя узнали много нового. Рекомендуем экскурсию и экскурсовода.
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Любовь
Замечательно провели время на экскурсии с Юлией! Очень впечатлились городом Трир - небольшим, но уникальным с точки зрения памятников истории и архитектуры. В Люксембурге мы проживали и у нас была возможность больше познакомиться с городом, как на экскурсии, так и самостоятельно (конечно, Юлия дала нам рекомендации). Большая благодарность Юлии, нашему проводнику в глубину веков, за ее знания, заинтересованность и душевность.
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Kamila
В восторге от Юлии и от экскурсии. Очень правильно составлен маршрут. Юлия очаровательная, знающая и очень интересный собеседник. Рекумендую всем и сама планирую воспользоваться знаниями и услугами Юлии в дальнейших поездках в тех краях. Огромное спасибо вам Юлия🌹💖😊
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А
Александра
Юлия просто клад какой-то! Милая, очаровательная, прекрасный водитель, знающая и любящая регион. Посмотрели все что могли и даже не могли (из-за проливного дождя). Получили кучу информации и удовольствия. Спасибо огромное!
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