8 отзывов оставили туристы

В этой увлекательной поездке перед вами откроются два старинных европейских центра - аристократичный Люксембург и колоритный немецкий Трир. В Люксембурге вы увидите собор Девы Люксембургской, мост Герцога Адольфа и крепостную стену. В Трире вас ждут Черные ворота, музей Симеонштифт и площадь Гауптмаркт. За один день вы сможете сравнить архитектуру и культуру двух соседних стран - Люксембурга и Германии

Описание экскурсии

Прогулка по величественному Люксембургу

Первая часть нашего путешествия будет посвящена миниатюрному, но грациозному Люксембургу и его главным архитектурным доминантам. В соборе Девы Люксембургской вы увидите святыни семьи Великих герцогов — усыпальницу правителей государства. Рассмотрите символ города, мост Герцога Aдольфа, и услышите увлекательную историю Золотой Фрау. Мы пройдем по самым фотогеничным и знаковым улочкам Люксембурга, поговорим о перипетиях в судьбе самого богатого монарха Eвропы у его дворца, заглянем в уютную церковь Cвятого Михаила. И, разумеется, насладимся чудесной панорамой города с высоты крепостной стены. А затем на автомобиле пересечем границу двух государств и отправимся в немецкий Трир.

Переплетение культур и традиций Трира

Безусловно Трир — немецкий город, но именно здесь вы почувствуете дух Древнего Рима и отыщете культурные следы Франции и Люксембурга. В центре нашего внимания окажутся главные достопримечательности города: вы исследуете исторический центр, посетите Черные ворота — визитную карточку города — и прикоснетесь к истории Трира в музее Симеонштифт. Следом мы пройдем по городской площади Гауптмаркт с красивейшим фонтаном, посвященным Святому Петру и Четырем девам. Оценим внутреннее убранство барочной церкви Святого Гангольфа 14 века. А еще рассмотрим базилику, построенную в 4 веке по приказу императора Константина, и два главных храма Трира — собор Девы Марии и Кафедральный собор.

Организационные детали