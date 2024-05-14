1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Люксембургу
Открыть секреты, которыми полон город, и понять, что он не то, чем кажется
Начало: Площадь Конституции (place de la Constitution)
«История города Люксембург — это история крепости, которая была разрушена более чем 150 лет назад»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€254 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Люксембург и Трир: легенды двух городов
Сравнить традиции, истории и архитектуру двух самобытных городов в авто-пешеходном путешествии
«Прогулка по величественному Люксембургу»
10 июня в 11:00
11 июня в 08:00
€345 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Люксембург - малый город
Обойти пешком сердце крохотной страны и прочувствовать его величие
«Помпезные дворцы и замковые развалины, скромные площади и изящные церкви, многоярусность и зелёные сады — всё это Люксембург, каким вы его увидите»
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
€345 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Замки Люксембурга
Север герцогства: живописные виды и извилистые горные дороги
«Замок Бофор — жемчужина региона Мюллерталь и ближайший к городу Люксембург»
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
€427 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Волшебное Рождество в старой Европе - автомобильная поездка в два сказочных города
«Я вас встречу на своей машине, и мы отправимся сначала в Люксембург, где посетим центр — самое сердце древнего города, и будем наблюдать фестиваль огней и анимации на улицах»
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
€345 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Люксембурга в Мозельскую долину
Погулять по заповедному Мозерлэнду и узнать историю Евросоюза в Шенгене
«Мозельская долина — это колыбель лучших марок люксембургских вин»
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
€427 за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Люксембург - европейский и подлинный
Начало: После личной консультации в Люксембурге
«Посетите с нами люксембургскую область Мозель»
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
€199 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДиана14 мая 2024Эта экскурсия по Люксембургу оказалась невероятно познавательной и увлекательной. Татьяна провела нас через историю этого удивительного государства с таким энтузиазмом
- ВВалерий9 апреля 2024Нашей группе очень понравилась обзорная экскурсия по Люксембургу. Супер! Татьяна - прекрасный гид, очень эрудированный и незаурядный человек. Информация была
- ООксана2 апреля 2024Это была незабываемая экскурсия. Великолепный город с очень теплой атмосферой. У нас был просто великолепный гид. Экскурсия длилась 5 часов,
- AAnton10 января 2024Отлично продуманный маршрут в замечательной компании милого и отзывчивого гида Юлии. Рекомендую!
- OOlga8 января 2024информативно и бодро. прекрасная экскурсия. было интерсно и взрослым и детям.
- ААнатолий27 сентября 2023Юлия пунктуальный и хорошо организованный гид, подаёт информацию непринужденно и интересно. Рекомендую эту экскурсию
- AAlex27 августа 2023Всё было замечательно, Юлия хороший гид, у всех остались только хорошие впечатления. Могу всем только рекомендовать.
- ССергей19 августа 2023Юрия отличный гид, знает город и прекрасно организовала маршрут и всю логистику. Спасибо большое за приятное времяпрепровождение!
- ММарина6 августа 2023Большое спасибо Юлии за экскурсию! В Люксембурге мы были впервые, и с Юлией мы прошли по самым красивым местам города, смотровым площадкам с великолепными видами. Юлия - прекрасный рассказчик и приятный в общении человек. Нам всё понравилось!
- ССветлана12 мая 2023Большое спасибо. Все очень интересно. Спасибо Татьяне за увлекательный рассказ . Рекомендую всем.
Ответы на вопросы от путешественников по Люксембургу в категории «VIP-туры»
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