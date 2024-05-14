VIP-экскурсии в Люксембурге с премиальным подходом

Найдено 7 экскурсий в категории «VIP-туры» в Люксембурге на русском языке, цены от €199. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Люксембургу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
24 отзыва
Обзорная экскурсия по Люксембургу
Открыть секреты, которыми полон город, и понять, что он не то, чем кажется
Начало: Площадь Конституции (place de la Constitution)
«История города Люксембург — это история крепости, которая была разрушена более чем 150 лет назад»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
254 за всё до 5 чел.
Люксембург и Трир: легенды двух городов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Люксембург и Трир: легенды двух городов
Сравнить традиции, истории и архитектуру двух самобытных городов в авто-пешеходном путешествии
«Прогулка по величественному Люксембургу»
10 июня в 11:00
11 июня в 08:00
345 за всё до 4 чел.
Люксембург - малый город
Индивидуальная
5 часов
16 отзывов
Люксембург - малый город
Обойти пешком сердце крохотной страны и прочувствовать его величие
«Помпезные дворцы и замковые развалины, скромные площади и изящные церкви, многоярусность и зелёные сады — всё это Люксембург, каким вы его увидите»
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
345 за всё до 4 чел.
Замки Люксембурга
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Замки Люксембурга
Север герцогства: живописные виды и извилистые горные дороги
«Замок Бофор — жемчужина региона Мюллерталь и ближайший к городу Люксембург»
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
427 за всё до 4 чел.
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Волшебное Рождество в старой Европе - автомобильная поездка в два сказочных города
«Я вас встречу на своей машине, и мы отправимся сначала в Люксембург, где посетим центр — самое сердце древнего города, и будем наблюдать фестиваль огней и анимации на улицах»
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
345 за всё до 4 чел.
Из Люксембурга в Мозельскую долину
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Из Люксембурга в Мозельскую долину
Погулять по заповедному Мозерлэнду и узнать историю Евросоюза в Шенгене
«Мозельская долина — это колыбель лучших марок люксембургских вин»
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
427 за всё до 4 чел.
Люксембург - европейский и подлинный
Мини-группа
10 часов
Люксембург - европейский и подлинный
Начало: После личной консультации в Люксембурге
«Посетите с нами люксембургскую область Мозель»
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
199 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Диана
    14 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    Эта экскурсия по Люксембургу оказалась невероятно познавательной и увлекательной. Татьяна провела нас через историю этого удивительного государства с таким энтузиазмом
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    и связностью, что каждый момент был захватывающим. Она не только рассказывала о развитии страны, но и визуализировала историю на картах и материалах, которые принесла с собой. Это добавило глубину и понимание культурного наследия Люксембурга. Мы узнали столько нового и по-настоящему вдохновились историей этого удивительного места. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет погрузиться в историю и культуру Люксембурга

    Эта экскурсия по Люксембургу оказалась невероятно познавательной и увлекательной. Татьяна провела нас через историю этого удивительногоЭта экскурсия по Люксембургу оказалась невероятно познавательной и увлекательной. Татьяна провела нас через историю этого удивительного
  • В
    Валерий
    9 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    Нашей группе очень понравилась обзорная экскурсия по Люксембургу. Супер! Татьяна - прекрасный гид, очень эрудированный и незаурядный человек. Информация была
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    очень содержательной и интересной. Маршрут проложен так, что от одной достопримечательности города до следующей мы проходили не более одной минуты и так три часа пролетели на одном дыхании. Спасибо!

    Нашей группе очень понравилась обзорная экскурсия по Люксембургу. Супер! Татьяна - прекрасный гид, очень эрудированный и
  • О
    Оксана
    2 апреля 2024
    Люксембург - малый город
    Это была незабываемая экскурсия. Великолепный город с очень теплой атмосферой. У нас был просто великолепный гид. Экскурсия длилась 5 часов,
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    но это время пролетело так незаметно и так легко, что дети даже не успели устать. Юлия просто кладезь исторических знаний, узнали много интересного. Дети были просто в восторге от нее. Очень рекомендую Юлию. Надеюсь еще вернуться в Люксембург и остаться там подольше.

  • A
    Anton
    10 января 2024
    Люксембург и Трир: легенды двух городов
    Отлично продуманный маршрут в замечательной компании милого и отзывчивого гида Юлии. Рекомендую!
  • O
    Olga
    8 января 2024
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    информативно и бодро. прекрасная экскурсия. было интерсно и взрослым и детям.
  • А
    Анатолий
    27 сентября 2023
    Люксембург и Трир: легенды двух городов
    Юлия пунктуальный и хорошо организованный гид, подаёт информацию непринужденно и интересно. Рекомендую эту экскурсию
  • A
    Alex
    27 августа 2023
    Люксембург - малый город
    Всё было замечательно, Юлия хороший гид, у всех остались только хорошие впечатления. Могу всем только рекомендовать.
  • С
    Сергей
    19 августа 2023
    Люксембург и Трир: легенды двух городов
    Юрия отличный гид, знает город и прекрасно организовала маршрут и всю логистику. Спасибо большое за приятное времяпрепровождение!
  • М
    Марина
    6 августа 2023
    Люксембург - малый город
    Большое спасибо Юлии за экскурсию! В Люксембурге мы были впервые, и с Юлией мы прошли по самым красивым местам города, смотровым площадкам с великолепными видами. Юлия - прекрасный рассказчик и приятный в общении человек. Нам всё понравилось!
  • С
    Светлана
    12 мая 2023
    Из Люксембурга в Мозельскую долину
    Большое спасибо. Все очень интересно. Спасибо Татьяне за увлекательный рассказ . Рекомендую всем.

Ответы на вопросы от путешественников по Люксембургу в категории «VIP-туры»

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Сколько стоит экскурсия по Люксембургу в июне 2024
Сейчас в Люксембурге в категории "VIP-туры" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 199 до 427. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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