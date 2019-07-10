6 отзывов оставили туристы

Рождество для европейцев — самый светлый, семейный и долгожданный праздник. Праздничные действия начинаются в последних числах ноября и длятся четыре недели, а в некоторых городах Европы — и вовсе до самого Нового года. Так что путешественники со всего мира и местные жители успевают сполна насладиться праздничной атмосферой.
Наше путешествие начнется на железнодорожной станции (город встречи оговорим заранее), куда вы сможете приехать из любой части Бельгии, либо соседних стран. Экскурсия проходит в вечером (начинать стоит не раньше 17.00) — это самое благоприятное время для наслаждения красотой рождественских городов Европы.
Я вас встречу на своей машине, и мы отправимся сначала в Люксембург, где посетим центр — самое сердце древнего города, и будем наблюдать фестиваль огней и анимации на улицах. Вы, безусловно, восхититесь красотой собора Нотр-Дам, где недавно венчался герцог Люксембургский. Я покажу Дворец Великого Герцога, Площадь Гийома II, на которой каждый год зажигаются огни рождественской ёлки. Особенно впечатляют своим величием в вечернее время Мост Адольфа и Золотая фрау — один из главных национальных символов Люксембурга. Я расскажу вам истории этих достопримечательностей, некоторые из которых немного мистические.
И стар и млад будут в восторге от выбора на местном рождественском базаре. Здесь и свечи ручной работы в форме сердца, и пряники, и игрушки, и различные украшения, и поздравительные открытки, и много очаровательных идей для подарков. И конечно, вы сможете попробовать различные традиционные яства и глинтвейн.
Затем, минуя границы Люксембурга, Бельгии и Германии, мы попадем в старинный город Трир. Прогуливаясь по улицам «Северного Рима», я расскажу вам о великих гражданах этого города, сыгравших не последние роли в истории человечества. Вы удивитесь, как сохранились некоторые элементы архитектуры, построенные в начале IV века. Но главной нашей целью будет, конечно, знакомство с рождественским городом.
Рождественские базары Трира не уступают размаху и пышности Люксембурга. Легендарные Чёрные ворота сияют огнями, в воздухе пахнет всевозможными вкусностями, среди которых во главе стоят немецкие колбаски. Кроме рождественского пунша и глинтвейна, который, как и в Люксембурге, подается в специальных глиняных кружках (их по желанию можно приобрести на память), тут предостаточно и сладкого: медовики с разной начинкой и всеми любимая выпечка на вертеле. Павильоны ломятся от рождественских украшений, сувениров и подарков.