6 отзывов оставили туристы

Традиции празднования Рождества в Европе уходят в века и с каждым годом становятся всё пышнее и разнообразнее. В праздничную пору особенно выделяются два старинных города - Люксембург и Трир.Путешествие начинается

на железнодорожной станции, откуда на машине отправляемся в центр Люксембурга. Здесь можно увидеть фестиваль огней, собор Нотр-Дам, Дворец Великого Герцога и Площадь Гийома II. Далее, минуя границу, попадаем в Трир, где наслаждаемся рождественскими базарами и историческими достопримечательностями. Впечатления от архитектуры, праздничной атмосферы и местных угощений останутся с вами надолго

Описание экскурсии

Рождество для европейцев — самый светлый, семейный и долгожданный праздник. Праздничные действия начинаются в последних числах ноября и длятся четыре недели, а в некоторых городах Европы — и вовсе до самого Нового года. Так что путешественники со всего мира и местные жители успевают сполна насладиться праздничной атмосферой.

Программа

Наше путешествие начнется на железнодорожной станции (город встречи оговорим заранее), куда вы сможете приехать из любой части Бельгии, либо соседних стран. Экскурсия проходит в вечером (начинать стоит не раньше 17.00) — это самое благоприятное время для наслаждения красотой рождественских городов Европы.

Я вас встречу на своей машине, и мы отправимся сначала в Люксембург, где посетим центр — самое сердце древнего города, и будем наблюдать фестиваль огней и анимации на улицах. Вы, безусловно, восхититесь красотой собора Нотр-Дам, где недавно венчался герцог Люксембургский. Я покажу Дворец Великого Герцога, Площадь Гийома II, на которой каждый год зажигаются огни рождественской ёлки. Особенно впечатляют своим величием в вечернее время Мост Адольфа и Золотая фрау — один из главных национальных символов Люксембурга. Я расскажу вам истории этих достопримечательностей, некоторые из которых немного мистические.

И стар и млад будут в восторге от выбора на местном рождественском базаре. Здесь и свечи ручной работы в форме сердца, и пряники, и игрушки, и различные украшения, и поздравительные открытки, и много очаровательных идей для подарков. И конечно, вы сможете попробовать различные традиционные яства и глинтвейн.

Затем, минуя границу между Люксембургом и Германией, мы попадем в старинный город Трир. Прогуливаясь по улицам «Северного Рима», я расскажу вам о великих гражданах этого города, сыгравших не последние роли в истории человечества. Вы удивитесь, как сохранились некоторые элементы архитектуры, построенные в начале IV века. Но главной нашей целью будет, конечно, знакомство с рождественским городом.

Рождественские базары Трира не уступают размаху и пышности Люксембурга. Легендарные Чёрные ворота сияют огнями, в воздухе пахнет всевозможными вкусностями, среди которых во главе стоят немецкие колбаски. Кроме рождественского пунша и глинтвейна, который, как и в Люксембурге, подается в специальных глиняных кружках (их по желанию можно приобрести на память), тут предостаточно и сладкого: медовики с разной начинкой и всеми любимая выпечка на вертеле. Павильоны ломятся от рождественских украшений, сувениров и подарков.

Организационные детали