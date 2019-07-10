6 отзывов оставили туристы

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Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи

Волшебное Рождество в старой Европе — автомобильная поездка в два сказочных города

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 6 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

€293235 за экскурсиюскидка20%

У этой экскурсии6 отзывов
5
Julia
Задать вопросОбычно отвечает за 59 мин.
Julia – Гид в Люксембурге
Традиции празднования в Европе уходят в века и с каждым годом становятся всё пышнее и разнообразнее.

Я посещала разные европейские страны и города специально в праздничную пору, и излюбленными для меня и моей семьи стали два старинных и сказочных города — Люксембург (Великое Герцогство Люксембург) и Трир (Германия).

Приглашаю вместе отправится в настоящую сказку — волшебное Рождество в старой Европе!
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи

Рождество для европейцев — самый светлый, семейный и долгожданный праздник. Праздничные действия начинаются в последних числах ноября и длятся четыре недели, а в некоторых городах Европы — и вовсе до самого Нового года. Так что путешественники со всего мира и местные жители успевают сполна насладиться праздничной атмосферой.

Программа

Наше путешествие начнется на железнодорожной станции (город встречи оговорим заранее), куда вы сможете приехать из любой части Бельгии, либо соседних стран. Экскурсия проходит в вечером (начинать стоит не раньше 17.00) — это самое благоприятное время для наслаждения красотой рождественских городов Европы.

Я вас встречу на своей машине, и мы отправимся сначала в Люксембург, где посетим центр — самое сердце древнего города, и будем наблюдать фестиваль огней и анимации на улицах. Вы, безусловно, восхититесь красотой собора Нотр-Дам, где недавно венчался герцог Люксембургский. Я покажу Дворец Великого Герцога, Площадь Гийома II, на которой каждый год зажигаются огни рождественской ёлки. Особенно впечатляют своим величием в вечернее время Мост Адольфа и Золотая фрау — один из главных национальных символов Люксембурга. Я расскажу вам истории этих достопримечательностей, некоторые из которых немного мистические.

И стар и млад будут в восторге от выбора на местном рождественском базаре. Здесь и свечи ручной работы в форме сердца, и пряники, и игрушки, и различные украшения, и поздравительные открытки, и много очаровательных идей для подарков. И конечно, вы сможете попробовать различные традиционные яства и глинтвейн.

Затем, минуя границы Люксембурга, Бельгии и Германии, мы попадем в старинный город Трир. Прогуливаясь по улицам «Северного Рима», я расскажу вам о великих гражданах этого города, сыгравших не последние роли в истории человечества. Вы удивитесь, как сохранились некоторые элементы архитектуры, построенные в начале IV века. Но главной нашей целью будет, конечно, знакомство с рождественским городом.

Рождественские базары Трира не уступают размаху и пышности Люксембурга. Легендарные Чёрные ворота сияют огнями, в воздухе пахнет всевозможными вкусностями, среди которых во главе стоят немецкие колбаски. Кроме рождественского пунша и глинтвейна, который, как и в Люксембурге, подается в специальных глиняных кружках (их по желанию можно приобрести на память), тут предостаточно и сладкого: медовики с разной начинкой и всеми любимая выпечка на вертеле. Павильоны ломятся от рождественских украшений, сувениров и подарков.

Организационные детали

  • Не забывайте, что рождество в Европе отмечают в ночь с 24 на 25 декабря, Рождественские базары и приготовления начинаются с конца ноября и длятся до 21-22 (декабря. Поэтому, если вы хотите увидеть эту сказку, нужно планировать поездку именно в этот период
  • Для одного путешественника скидка 20%.​​​
  • Продолжительность экскурсии — 6 часов. Может быть и 6.5 часов, в зависимости от времени на посещение рождественских аттракционов, баров, кондитерских и сувенирных магазинов.
  • Экскурсия пройдет на моем автомобиле. В стоимость включены транспортные услуги.
  • Дополнительные расходы: глинтвейн — от 5 € (входит стоимость глиняной кружки); закуски — стоимость зависит от вашего выбора.
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Julia
Julia
Меня зовут Юлия, я живу в самом сердце Валлонии и всего в 50 км. от прекрасного Люксембурга — в Европе все рядом — обожаю Бельгию и особенно мой регион — старинный, загадочный и живописный. У меня большая семья — два прекрасных сыночка и красавица дочка, я люблю путешествовать с ними, и чтобы им было интереснее изучать историю своего края, я собираю и рассказываю им загадочные истории, произошедшие в разных городах Eвропы, объясняю им, как они повлияли на судьбу Бельгии и Eвропы в целом, этим я и хочу поделиться с вами — историями, легендами, сказками.
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6 отзывов оставили туристы

10 июля 2019
Экскурсия с Юлией прошла отлично. Посмотрели два великолепных города. Время пролетело быстро. Города красивые, хочется вернуться
18 марта 2019
Экскурсия очень понравилась! За один день мы увидели все основные достопримечательности Трира и Люксембурга. Несмотря на дождливую погоду Юлия все организовала так, что мы везде успели и погода практически не повлияла на нашу экскурсию. Спасибо большое, Юлия!
17 марта 2019
Остались очень довольны.
8 января 2019
Искрення благодарность Юлии за отличную возможность ощутить сказку. Великолепная подача материала. Массив информации, который продуманно подается гидом, - гарантия того, что в компании с Юлей и шикарными европейскими городами вы точно не заскучаете. У нас остались лишь самые положительные эмоции. Интересно, удобно (гид на автомобиле), ненапряжно, сказочно, в конце концов. Рекомендуем всем категориям путешественников (и с детьми тоже). Юля сможет заинтеросвать всех) Спасибо, обязательно воспользуемся услугами еще раз.
4 октября 2018
Интересная экскурсия. Юля любит и знает места и города, по которым возит гостей. Много интересных подробностей, а также рекомендаций на самостоятельное времяпрепровождение. Юля (гид) на машине, что очень удобно и комфортно. Спасибо огромное за экскурсию и советы. !!!
17 мая 2016
Спасибо Юлии за экскурсию. Очень понравился город, красивый чистый. Получили много новой информации для себя, исторических фактов, также побывали в чудном парке для детей. Хороший маршрут, посмотрели практически все достопримечательности, погуляли по городу, попробовали горячий шоколад и Люксембургское вино. Еще раз большое спасибо Юлии за прекрасно проведенное время и замечательную экскурсию.

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