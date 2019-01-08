6 отзывов оставили туристы

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Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи

Откройте для себя магию Рождества в Люксембурге и Трире, прогуливаясь по праздничным базарам
Традиции празднования Рождества в Европе уходят в века и с каждым годом становятся всё пышнее и разнообразнее. В праздничную пору особенно выделяются два старинных города - Люксембург и Трир.

Путешествие начинается
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на железнодорожной станции, откуда на машине отправляемся в центр Люксембурга. Здесь можно увидеть фестиваль огней, собор Нотр-Дам, Дворец Великого Герцога и Площадь Гийома II.

Далее, минуя границу, попадаем в Трир, где наслаждаемся рождественскими базарами и историческими достопримечательностями. Впечатления от архитектуры, праздничной атмосферы и местных угощений останутся с вами надолго

5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎄 Погружение в рождественскую атмосферу
  • 🚗 Удобное путешествие на машине
  • 🏰 Посещение исторических достопримечательностей
  • 🎁 Уникальные подарки и сувениры
  • 🍷 Дегустация традиционных яств и напитков
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи

Что можно увидеть

  • Собор Нотр-Дам
  • Дворец Великого Герцога
  • Площадь Гийома II
  • Мост Адольфа
  • Золотая фрау
  • Чёрные ворота

Описание экскурсии

Рождество для европейцев — самый светлый, семейный и долгожданный праздник. Праздничные действия начинаются в последних числах ноября и длятся четыре недели, а в некоторых городах Европы — и вовсе до самого Нового года. Так что путешественники со всего мира и местные жители успевают сполна насладиться праздничной атмосферой.

Программа

Наше путешествие начнется на железнодорожной станции (город встречи оговорим заранее), куда вы сможете приехать из любой части Бельгии, либо соседних стран. Экскурсия проходит в вечером (начинать стоит не раньше 17.00) — это самое благоприятное время для наслаждения красотой рождественских городов Европы.

Я вас встречу на своей машине, и мы отправимся сначала в Люксембург, где посетим центр — самое сердце древнего города, и будем наблюдать фестиваль огней и анимации на улицах. Вы, безусловно, восхититесь красотой собора Нотр-Дам, где недавно венчался герцог Люксембургский. Я покажу Дворец Великого Герцога, Площадь Гийома II, на которой каждый год зажигаются огни рождественской ёлки. Особенно впечатляют своим величием в вечернее время Мост Адольфа и Золотая фрау — один из главных национальных символов Люксембурга. Я расскажу вам истории этих достопримечательностей, некоторые из которых немного мистические.

И стар и млад будут в восторге от выбора на местном рождественском базаре. Здесь и свечи ручной работы в форме сердца, и пряники, и игрушки, и различные украшения, и поздравительные открытки, и много очаровательных идей для подарков. И конечно, вы сможете попробовать различные традиционные яства и глинтвейн.

Затем, минуя границу между Люксембургом и Германией, мы попадем в старинный город Трир. Прогуливаясь по улицам «Северного Рима», я расскажу вам о великих гражданах этого города, сыгравших не последние роли в истории человечества. Вы удивитесь, как сохранились некоторые элементы архитектуры, построенные в начале IV века. Но главной нашей целью будет, конечно, знакомство с рождественским городом.

Рождественские базары Трира не уступают размаху и пышности Люксембурга. Легендарные Чёрные ворота сияют огнями, в воздухе пахнет всевозможными вкусностями, среди которых во главе стоят немецкие колбаски. Кроме рождественского пунша и глинтвейна, который, как и в Люксембурге, подается в специальных глиняных кружках (их по желанию можно приобрести на память), тут предостаточно и сладкого: медовики с разной начинкой и всеми любимая выпечка на вертеле. Павильоны ломятся от рождественских украшений, сувениров и подарков.

Организационные детали

  • Не забывайте, что рождество в Европе отмечают в ночь с 24 на 25 декабря, Рождественские базары и приготовления начинаются с конца ноября и длятся до 21-22 (декабря. Поэтому, если вы хотите увидеть эту сказку, нужно планировать поездку именно в этот период
  • Продолжительность экскурсии — 6 часов. Может быть и 6.5 часов, в зависимости от времени на посещение рождественских аттракционов, баров, кондитерских и сувенирных магазинов.
  • Экскурсия пройдет на моем автомобиле. В стоимость включены транспортные услуги.
  • Дополнительные расходы: глинтвейн — от 5 € (входит стоимость глиняной кружки); закуски — стоимость зависит от вашего выбора.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Люксембурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 421 туриста
Меня зовут Юлия, я живу в самом сердце Валлонии и всего в 50 км. от прекрасного Люксембурга — в Европе все рядом — обожаю Бельгию и особенно мой регион —
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старинный, загадочный и живописный. У меня большая семья — два прекрасных сыночка и красавица дочка, я люблю путешествовать с ними, и чтобы им было интереснее изучать историю своего края, я собираю и рассказываю им загадочные истории, произошедшие в разных городах Eвропы, объясняю им, как они повлияли на судьбу Бельгии и Eвропы в целом, этим я и хочу поделиться с вами — историями, легендами, сказками.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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Искрення благодарность Юлии за отличную возможность ощутить сказку. Великолепная подача материала. Массив информации, который продуманно подается гидом, - гарантия того, что в компании с Юлей и шикарными европейскими городами вы
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точно не заскучаете. У нас остались лишь самые положительные эмоции. Интересно, удобно (гид на автомобиле), ненапряжно, сказочно, в конце концов. Рекомендуем всем категориям путешественников (и с детьми тоже). Юля сможет заинтеросвать всех) Спасибо, обязательно воспользуемся услугами еще раз.

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В
Спасибо Юлии за экскурсию. Очень понравился город, красивый чистый. Получили много новой информации для себя, исторических фактов, также побывали в чудном парке для детей. Хороший маршрут, посмотрели практически все достопримечательности, погуляли по городу, попробовали горячий шоколад и Люксембургское вино. Еще раз большое спасибо Юлии за прекрасно проведенное время и замечательную экскурсию.
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Рената
Интересная экскурсия. Юля любит и знает места и города, по которым возит гостей. Много интересных подробностей, а также рекомендаций на самостоятельное времяпрепровождение. Юля (гид) на машине, что очень удобно и комфортно. Спасибо огромное за экскурсию и советы!!!
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L
Экскурсия очень понравилась! За один день мы увидели все основные достопримечательности Трира и Люксембурга. Несмотря на дождливую погоду Юлия все организовала так, что мы везде успели и погода практически не повлияла на нашу экскурсию. Спасибо большое, Юлия!
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М
Экскурсия с Юлией прошла отлично. Посмотрели два великолепных города. Время пролетело быстро. Города красивые, хочется вернуться
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Семен
Юлия очень тонко чувствует Люксембург и Трир, она прекрасный рассказчик многих удивительных историй про эти места!
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