Что вы знаете о Люксембурге? Наверняка немного. На этой экскурсии вы узнаете много интересного и увидите город с новой стороны
Люксембург часто недооценивают, считая его скучным и однообразным. Однако, на обзорной экскурсии вы откроете для себя совершенно другой город. История крепости, разрушенной более 150 лет назад, до сих пор жива читать дальшеуменьшить
в архитектуре и ландшафтах. Вы осмотрите основные достопримечательности, старые кварталы и укрепительные сооружения.
Узнаете о традициях и тайнах города, таких как ежегодное шествие баранов и шесть дубов в соседнем лесу. После экскурсии у вас останутся только положительные впечатления о Люксембурге
История города Люксембург — это история крепости, которая была разрушена более чем 150 лет назад. Крепости давно нет, а история есть. Есть и зримое и незримое ее присутствие в городских ландшафтах и архитектуре города. Увидеть ее не сложно, если мы вместе совершим пешеходную обзорную экскурсию по городу — шаг за шагом по вехам былого военного величия, от первых укреплений до могущественной цитадели в центре Европы.
Вы осмотрите основные достопримечательности, старые кварталы и укрепительные сооружения. Узнаете, почему жители Люксембурга, получив независимость, совсем ей не обрадовались, почему каждый год в августе по городу гуляют бараны, и какую тайну хранят шесть дубов в соседнем лесу. Вы познакомитесь с главными героями Люксембурга: некоторые из них остаются его символами на протяжении тысячелетней истории страны. Откроете много других секретов и узнаете много интересных фактов о городе и стране Люксембург.
После экскурсии уйдет в небытие шаблон, что Люксембург — это скучно. Приглашаю открыть его для себя!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Конституции (place de la Constitution)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Люксембурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 563 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна и я — официальный гид-экскурсовод в Великом герцогстве Люксембург. Мои экскурсии проходят позитивно и с юмором, интересно рассказываю о простом и увлекательно о сложном. Без занудства и монотонности. Никаких «посмотрите налево, посмотрите направо» и пересказа Википедии. Ваш мозг не взорвется от дат и имен, если Люксембург покажу вам именно я. Приходите, со мной скучно не будет!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
–
3
1
2
–
1
–
Леонид
Экскурсия понравилась как и сам Люксембург, было познавательно, интересно, красиво и впечатляюще. Спасибо
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Диана
Эта экскурсия по Люксембургу оказалась невероятно познавательной и увлекательной. Татьяна провела нас через историю этого удивительного государства с таким энтузиазмом и связностью, что каждый момент был захватывающим. Она не только читать дальшеуменьшить
рассказывала о развитии страны, но и визуализировала историю на картах и материалах, которые принесла с собой. Это добавило глубину и понимание культурного наследия Люксембурга. Мы узнали столько нового и по-настоящему вдохновились историей этого удивительного места. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет погрузиться в историю и культуру Люксембурга
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Н
Николай
Очень интересная и насыщенная экскурсия по городу с обзором Памятников достопримечательностей. Расскажет исторические данные, легенды о праздниках в Люксембурге и в общем приятный собеседник.
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K
Kristina
Все понравилось, дети довольны, и взрослые тоже. Хороший маршрут, интересные факты. Большое спасибо ❤️
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Mila
Все прекрасно! Повезло с погодой и с гидом. Татьяна влюбила в себя и Люксембург.
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Анастасия
Спасибо большое Татьяне за прекрасное начало дня в таком волшебном месте! Потрясающая страна,глубиной которой невозможно проникнуться без профессионала❤️Рекомендую Татьяну от всей души!
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