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Обзорная экскурсия по Люксембургу

Открыть секреты, которыми полон город, и понять, что он не то, чем кажется

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча площадь Конституции (place de la Constitution)
  • Заказать экскурсию

195 за экскурсию

У этой экскурсии10 отзывов
5
Татьяна
Задать вопросОбычно отвечает за 60 мин.
Татьяна – Гид в Люксембурге
Что вы знаете о Люксембурге? Думаю, немного, потому что найти информацию об этой стране и ее городах крайне сложно, а та информация, что есть — очень однообразна, все статьи похожи друг на друга как две капли воды.

Поэтому порой у путешественников складывается неверное впечатление: мол, делать тут нечего, от силы полдня-день — и все посмотрели.

Я же вам расскажу и покажу совсем другой Люксембург!
Обзорная экскурсия по Люксембургу
Обзорная экскурсия по Люксембургу

Что вас ожидает

История города Люксембург — это история крепости, которая была разрушена более чем 150 лет назад. Крепости давно нет, а история есть. Есть и зримое и незримое ее присутствие в городских ландшафтах и архитектуре города. Увидеть ее не сложно, если мы вместе совершим пешеходную обзорную экскурсию по городу — шаг за шагом по вехам былого военного величия, от первых укреплений до могущественной цитадели в центре Европы.

Вы осмотрите основные достопримечательности, старые кварталы и укрепительные сооружения. Узнаете, почему жители Люксембурга, получив независимость, совсем ей не обрадовались, почему каждый год в августе по городу гуляют бараны, и какую тайну хранят шесть дубов в соседнем лесу. Вы познакомитесь с главными героями Люксембурга: некоторые из них остаются его символами на протяжении тысячелетней истории страны. Откроете много других секретов и узнаете много интересных фактов о городе и стране Люксембург.

После экскурсии уйдет в небытие шаблон, что Люксембург — это скучно. Приглашаю открыть его для себя!

Обзорная экскурсия по Люксембургу
Обзорная экскурсия по Люксембургу
Обзорная экскурсия по Люксембургу
Обзорная экскурсия по Люксембургу
Обзорная экскурсия по Люксембургу
Обзорная экскурсия по Люксембургу
Обзорная экскурсия по Люксембургу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала площадь Конституции (place de la Constitution).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна и я — официальный гид-экскурсовод в Великом герцогстве Люксембург. Существует распространенный стереотип, что в Люксембурге нечего смотреть. Остановились на полдня — и снова в дорогу. Мнение ошибочное, потому что Люксембург — страна-загадка. Найти о ней информацию крайне сложно, а та информация, что имеется — очень однообразна. Проведя немалое количество времени, изучая историческую и современную информацию на разных языках, объехав все герцогство, обойдя все известные и тайные тропки, я разработала экскурсии по разным направлениям и интересам. Экскурсии различной тематики, но все они пропитаны духом прошедших столетий, историями и легендами, где быль порой слилась с явью. И главное — их объединяет мое искреннее желание поделиться своими знаниями с вами. Жду вас на своих экскурсиях!
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10 отзывов оставили туристы

10 февраля 2020
Легкая и интересная экскурсия
17 августа 2019
Хотим поблагодарить нашего экскурсовода Татьяну за прекрасно проведенную экскурсию! Получили большое удовольствие-очень информативно, грамотно, с чувством юмора, прекрасно построен маршрут, вообщем мы остались очень довольны и поездкой в Люксембург на один день и экскурсией. Искренне рекомендую Татьяну, как профессионального экскурсовода и просто милейшую, обаятельную женщину! Спасибо большое! Елена
11 мая 2019
Большое спасибо нашему гиду Татьяне! Замечательная прогулка по городу: познавательная и с удовольствием!
3 ноября 2018
Благодаря чудесному, внимательному, эрудированному гиду мы влюбились в город Люксембург, несмотря на дождливую и холодную погоду. Хотелось ходить ещё и ещё, и слушать, смотреть, и снова слушать и смотреть.
14 августа 2018
Благодаря Татьяне, Люксембург ожил на глазах!
23 мая 2018
Татьяна провела прекрасную экскурсию для моей семьи. Я заранее предупредила Татьяну, что моей маме 76 лет. Татьяна всё учла и построила экскурсию таким образом, что и мама не устала, но при этом мы увидели и услышали очень много интересного. Такого не найдёшь ни в одном путеводителе. Также Татьяна дала нам ценные советы по посещению замков Люксембурга. Нам очень понравилось, и мы рекомендуем всем знакомиться с Люксембургом вместе с прекрасным гидом-знатоком Татьяной.
29 апреля 2018
Татьяна, замечательный экскурсовод, поменявшее наше мнение, что в Люксембурге "делать нечего" (мнение, которое мы слышали от людей, посещавших ранее страну). Рассказ интересный, захватывающий. Теперь обязательно хотим вернуться и позвать друзей. Настоятельно рекомендуем.
26 апреля 2017
Мы были в Люксембурге первый раз, хотелось посмотреть и узнать по максимуму. С Татьяной все получилось! Гуляли 3 часа, совсем не устали, рассказ интересный, датами и именами не перегружен! На все доп. Вопросы мы получили ответы. Спасибо гиду Татьяне!
9 января 2017
Очень хорошая познавательная экскурсия.
17 августа 2016
Экскурсия нам очень понравилась. Татьяна встретила нас в отеле, проводила до места начала экскурсии, терпеливо отвечала на многочисленные вопросы. С ее помощью мы смогли не только окунуться в историю, но и лучше понять современную жизнь этого необыкновенного герцогства.

Татьяна проводит ещё 4 экскурсии

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