Люксембург часто недооценивают, считая его скучным и однообразным. Однако, на обзорной экскурсии вы откроете для себя совершенно другой город. История крепости, разрушенной более 150 лет назад, до сих пор жива

в архитектуре и ландшафтах. Вы осмотрите основные достопримечательности, старые кварталы и укрепительные сооружения. Узнаете о традициях и тайнах города, таких как ежегодное шествие баранов и шесть дубов в соседнем лесу. После экскурсии у вас останутся только положительные впечатления о Люксембурге

Описание экскурсии

История города Люксембург — это история крепости, которая была разрушена более чем 150 лет назад. Крепости давно нет, а история есть. Есть и зримое и незримое ее присутствие в городских ландшафтах и архитектуре города. Увидеть ее не сложно, если мы вместе совершим пешеходную обзорную экскурсию по городу — шаг за шагом по вехам былого военного величия, от первых укреплений до могущественной цитадели в центре Европы.

Вы осмотрите основные достопримечательности, старые кварталы и укрепительные сооружения. Узнаете, почему жители Люксембурга, получив независимость, совсем ей не обрадовались, почему каждый год в августе по городу гуляют бараны, и какую тайну хранят шесть дубов в соседнем лесу. Вы познакомитесь с главными героями Люксембурга: некоторые из них остаются его символами на протяжении тысячелетней истории страны. Откроете много других секретов и узнаете много интересных фактов о городе и стране Люксембург.

После экскурсии уйдет в небытие шаблон, что Люксембург — это скучно. Приглашаю открыть его для себя!