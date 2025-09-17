Добро пожаловать на Мадагаскар: активное путешествие от столицы вглубь острова
Увидеть совсем иную жизнь, погулять по каменному лесу, понаблюдать за лемурами и отдохнуть у океана
Начало: Антананариву, аэропорт, 15:00
17 сен в 15:00
15 окт в 15:00
$2580 за человека
Тур-прикосновение к Мадагаскару: встречи с природой, культурой и людьми
Подружиться с местными жителями, насладиться пикником под баобабами и погулять по джунглям
Начало: Антананариву, аэропорт, время по договорённости
11 окт в 10:00
23 окт в 10:00
€2990 за человека
Сафари по заповедному Мадагаскару с отдыхом у бассейна в перерывах (мини-группа)
Понаблюдать за лемурами, хамелеонами, ай-ай, погулять среди баобабов и узнать, как живут местные
Начало: Аэропорт Антананариву, время по договорённости
3 янв в 10:00
€2200 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Антананариву в категории «Из аэропорта»
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Сколько стоит тур в Антананариву в июле 2025
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