Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с основными достопримечательностями Куала-Лумпура. Пещеры Бату удивят своей величественностью, а Башни-близнецы поражают современностью. В Китайском Храме Тянь Хоу можно почувствовать атмосферу духовности. Экскурсия позволяет узнать о жизни местных жителей, их традициях и культуре. Девушкам рекомендуется надевать одежду, закрывающую колени, при посещении Пещер Бату. Путешествие оставит незабываемые впечатления и обогатит знаниями о городе
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальные достопримечательности
- 🌍 Погружение в местную культуру
- 👥 Индивидуальный подход
- 🗺️ Профессиональный гид
- 📸 Отличные фотомоменты
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Пещеры Бату
- Башни-близнецы
- Китайский Храм Тянь Хоу
Описание экскурсии
В эту экскурсию входят все основные визитные карточки Куала Лумпура. Вы увидите пещеры Бату, Башни-близнецы, Китайский Храм Тянь Хоу. Также вы узнаете, как живут местные жители, услышите о прошлой и современной жизни. Важная информация:
При посещении Пещеры Бату девушкам желательно надевать одежду, закрывающую колени, либо на месте покупать платок, чтобы обернуть вокруг талии. Для мужчин дресс-кода нет.
По желанию гостей.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пещеры Бату (посещение и подъём)
- Китайский Храм Тянь Хоу (посещение)
- Индийский квартал Литл Индия (проедем мимо, без посещения)
- Национаьная мечеть Малайзии (посещение)
- Площадь Независимости (прогулка по площади)
- Башни-Близнецы (фотостоп)
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Питьевая вода
Что не входит в цену
- Платок (чтобы обернуть вокруг талии при посещении пещеры): около $3, 5
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель или где вам удобно
Завершение: Ваш отель ии где вам удобно
Когда и сколько длится?
Когда: По желанию гостей.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
