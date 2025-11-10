В эту экскурсию входят все основные визитные карточки Куала Лумпура. Вы увидите пещеры Бату, Башни-близнецы, Китайский Храм Тянь Хоу. Также вы узнаете, как живут местные жители, услышите о прошлой и современной жизни. Важная информация:

При посещении Пещеры Бату девушкам желательно надевать одежду, закрывающую колени, либо на месте покупать платок, чтобы обернуть вокруг талии. Для мужчин дресс-кода нет.