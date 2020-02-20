3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть главное в городе контрастов, познать его жизнь и побывать в пещерах Бату в авто-путешествии

Tatiana
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Tatiana – ваш гид
Вы приехали в Куала-Лумпур специально или это пересадочный пункт в поездке? В любом случае обратите внимание на необыкновенный город — за 4 часа я помогу вам узнать и понять столицу Малайзии, чтобы о ней остались приятные воспоминания.

Маршрут охватит главные достопримечательности: башни Петронас, площадь Независимости, яркий китайский квартал, колониальные постройки и потрясающие пещеры Бату.

Кроме того, вы оцените традиционные вкусности.

А дополнят этот день рассказы о местной жизни, малазийском языке и менталитете.
От 110 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Знакомство с многогранным Куала-Лумпуром
Знакомство с многогранным Куала-Лумпуром

Что вас ожидает

Достопримечательности мегаполиса и пещеры Бату в тропиках
С ветерком мы проедем по ключевым точкам Куала-Лумпура, и я помогу вам понять его контрастность, которая заметна и в архитектуре, и в культуре. В сердце столицы вы подойдете к ее символу — башням Петронас — и узнаете о создании этого проекта. Проедете мимо телебашни, модерновой мечети Негара и по этническим кварталам, индийскому району Брикфилд и чайна-тауну, а также посмотрите на яркий китайский храм Тянь Хоу, где можно узнать будущее. Все эти места познакомят вас с архитектурным разнообразием Куала-Лумпура. А особое внимание обратим на колониальный стиль — на площади Независимости и около реки вы увидите, как причудливо викторианские элементы переплетаются с национальными мотивами.

А следом приготовьтесь оказаться в сказочном пещерном дворце! Неподалеку от города вы посетите пещеры Бату — индуистский храмовый комплекс в тропических лесах. В интерьерах пещер и среди рукотворных статуй я расскажу об этом месте с точки зрения уникальной природы, о создании храмов и об особенностях индуизма.

Прошлое и настоящее малазийской столицы
С первых минут экскурсии вы погрузитесь в рассказы о колоритной Малайзии и о ее жителях. Вы узнаете об интересных тонкостях малазийского языка и о главных эпизодах в «биографии» сравнительно молодого Куала-Лумпура. Я раскрою любопытные детали местной жизни: мы поговорим о зарплатах и пенсиях, о богатствах, за счет которых живет Малайзия, и о традициях. А у центрального рынка вы оцените малазийскую кухню — например, здесь можно попробовать коктейль «чендол» с кокосовым молоком, фасолью и кукурузой и рис, который подают на банановом листе.

Организационные детали

  • Транспортные расходы по городу включены в стоимость (с вами будет гид и водитель). Если вас необходимо забрать из порта или аэропорта, то дорога оплачивается дополнительно – стоимость от 50 долларов.
  • Я встречу вас в любом удобном вам месте в городе.
  • Расходы на питание не входят в стоимость.
  • Дамам для посещения пещер Бату необходимо выбрать одежду, закрывающую колени.
Знакомство с многогранным Куала-Лумпуром
Знакомство с многогранным Куала-Лумпуром
Знакомство с многогранным Куала-Лумпуром
Знакомство с многогранным Куала-Лумпуром
Знакомство с многогранным Куала-Лумпуром
Знакомство с многогранным Куала-Лумпуром
Знакомство с многогранным Куала-Лумпуром
Знакомство с многогранным Куала-Лумпуром
Знакомство с многогранным Куала-Лумпуром
Знакомство с многогранным Куала-Лумпуром

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Tatiana
Tatiana
Добрый день! Меня зовут Татьяна. Я живу в Малайзии с 2010 года и работаю гидом для русскоговорящих путешественников. Возможно, вы только планируете посетить Малайзию. А может, уже купили билет (кстати, очень советую AirAsia). Я провожу интересные экскурсии любой сложности и по индивидуальному маршруту. Предпочитаю преподносить Малайзию такой, какая она есть: милой, высокотехнологичной, где, словно в Вавилоне, смешивается этническое, культурное и языковое. В любом случае, не влюбиться в эту прекрасную разнокультурную страну невозможно. Поэтому я уверена, у вас останутся самые теплые и яркие воспоминания после визита в удивительную Малайзию.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Ольга
20 февраля 2020
Огромнейшее спасибо Татьяне, она не только очень профессиональный гид, но и прекрасный человек, уникальный собеседник!!! Мы двоем с сынишкой проверили чудесный день в Куала-Лумпур, Татьяна учла все наши пожелания и предпочтения в еде, в интересах по местам для посещений, рассказала об особенностях страны, в такой краткий срок затронув все исторические аспекты, национальные особенности!! Благодарим и рекомендуем Татьяну тем, кто собирается семьёй или один, в компании друзей или даже группой!!! Очень пунктуальна и внимательна!!! Татьяна, до новых встреч!!! Спасибо вам!!!
6 января 2020
Благодарим за проведённую экскурсию, гид был прекрасно ориентирован в Куала-Лумпуре, кроме того отзывчивый и внимательный человек, экскурсия проходит на автомобиле , что крайне было удобно , тк такой объём пешей экскурсией не пройти.еще раз спасибо.
10 ноября 2019
Наша компания из 8 человек, выражает благодарность нашему гиду Татьяне за интересную экскурсионную программу. За один день мы увидели самые важные достопримечательности Куала -Лумпура и его окрестностей, получили ответы на все интересующие нас вопросы и послушали историю зарождения города. Угодить такой компании очень трудно, Татьяна справилась на 5 баллов!!! Рекомендую!!!

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