3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Приехали в Куала-Лумпур? За 4 часа вы узнаете столицу Малайзии, посетите башни Петронас, пещеры Бату и попробуете местные вкусности
Приехали в Куала-Лумпур специально или это пересадочный пункт в поездке? В любом случае обратите внимание на необыкновенный город - за 4 часа можно узнать и понять столицу Малайзии, чтобы о читать дальшеуменьшить
ней остались приятные воспоминания.
Маршрут охватит главные достопримечательности: башни Петронас, площадь Независимости, яркий китайский квартал, колониальные постройки и потрясающие пещеры Бату. Кроме того, оцените традиционные вкусности. А дополнят этот день рассказы о местной жизни, малазийском языке и менталитете
Лучшие месяцы для посещения Куала-Лумпура - с мая по август. В это время погода наиболее комфортная, осадков меньше, а влажность умеренная, что делает прогулки по городу и окрестностям приятными. Март, апрель, октябрь и ноябрь также подходят для экскурсии, но возможны кратковременные дожди. В остальное время года путешествие также возможно, но стоит быть готовым к более влажной погоде и высокой вероятности дождей, что может повлиять на комфортность пребывания на открытом воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Башни Петронас
Площадь Независимости
Китайский квартал
Мечеть Негара
Индийский район Брикфилд
Храм Тянь Хоу
Пещеры Бату
Описание экскурсии
Достопримечательности мегаполиса и пещеры Бату в тропиках
С ветерком мы проедем по ключевым точкам Куала-Лумпура, и я помогу вам понять его контрастность, которая заметна и в архитектуре, и в культуре. В сердце столицы вы подойдёте к ее символу — башням Петронас — и узнаете о создании этого проекта. Проедете мимо телебашни, модерновой мечети Негара и по этническим кварталам, индийскому району Брикфилд и чайна-тауну, а также посмотрите на яркий китайский храм Тянь Хоу, где можно узнать будущее. Все эти места познакомят вас с архитектурным разнообразием Куала-Лумпура. А особое внимание обратим на колониальный стиль — на площади Независимости и около реки вы увидите, как причудливо викторианские элементы переплетаются с национальными мотивами.
А следом приготовьтесь оказаться в сказочном пещерном дворце! Неподалеку от города вы посетите пещеры Бату — индуистский храмовый комплекс в тропических лесах. Я расскажу об этом месте с точки зрения уникальной природы, о создании храмов, об особенностях индуизма и буду ждать внизу — у подножия лестницы.
Прошлое и настоящее малазийской столицы
С первых минут экскурсии вы погрузитесь в рассказы о колоритной Малайзии и о ее жителях. Вы узнаете об интересных тонкостях малазийского языка и о главных эпизодах в «биографии» сравнительно молодого Куала-Лумпура. Я раскрою любопытные детали местной жизни: мы поговорим о зарплатах и пенсиях, о богатствах, за счет которых живет Малайзия, и о традициях. А у центрального рынка вы оцените малазийскую кухню — например, здесь можно попробовать коктейль «чендол» с кокосовым молоком, фасолью и кукурузой и рис, который подают на банановом листе.
Организационные детали
Транспортные расходы по городу включены в стоимость (с вами будет гид и водитель). Если вас необходимо забрать из порта или аэропорта, то дорога оплачивается дополнительно — стоимость от $50
Я встречу вас в любом удобном вам месте в городе
Расходы на питание не входят в стоимость
Дамам для посещения пещер Бату необходимо выбрать одежду, закрывающую колени
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Куала-Лумпуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1080 туристов
Я из Беларуси, но живу в Малайзии с 2010 года. Если вы в раздумьях, куда поехать в отпуск и какую страну открыть для себя, Малайзия — отличный выбор. Страна, где читать дальшеуменьшить
кокосы падают с пальм, кондиционеры работают круглый год, а улыбки местных жарче солнца. Где шумные китайские рынки, ароматные индийские специи, затерянные водопады в джунглях, уединённые пляжи и небоскрёбы, словно из будущего.
Мне удалось побывать во многих уголках страны, изучить её историю и культуру и теперь делиться этими знаниями с другими. Говорю на русском, английском и «на пальцах» малайском.
Я не просто гид, а тот человек, кто знает, где в Куала-Лумпуре лучше остановиться, где поесть, куда сходить помимо экскурсии, какие блюда попробовать и как сэкономить деньги.
Цель — не просто показать достопримечательности, а познакомить с настоящей Малайзией: разнообразной, колоритной, дружелюбной и, конечно же, безопасной. Услышите то, чего нет в путеводителях: о людях, еде, обычаях, скрытых уголках природы и города. Получите не сухую экскурсию с заученными фактами, а живое, весёлое, душевное путешествие.
Если хочется не просто побывать в Малайзии, а почувствовать её — давайте знакомиться.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 56 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
48
4
4
3
–
2
2
1
2
мария
Экскурсия и ее организация понравились. Татьяна интересный рассказчик, ответила на множество наших вопросов, учла наши пожелания в плане купить сувениры, покушать- все успели, все посмотрели. Пещеры Бату невероятные, китайский храм, площадь независимости очень понравились. Мы в Куала Лумпур остановились всего на 3 дня, и данная экскурсия помогла нам почувствовать разнообразие этого города и прикоснуться к истории Малайзии.
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Elena
Впечатления от поездки совпали с нашим ожиданием ярких картинок и необычных мест. Куала-Лумпур находится практически у экватора, где-то на 3,14 северной широты, поэтому выбор экскурсии с машиной и кондиционером стал читать дальшеуменьшить
нашим спасением. Татьяна очень вниматеный экскурсовод, дала нам возможность в нашем темпе забраться на 272 ступеньки в пещеру Бату и даже немного охладиться в кафешке. Мы все успели осмотреть и прочувствовать. Особо хочу отметить профессионализм водителя, всегда был там, где нужно! Рекомендую при выборе экскурсии в жарком климате!
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В
Вячеслав
В целом экскурсия была нормальной, проехали по всему городу, рассказали основную информацию. Но что больше всего расстроило, и за что был снят балл: мы спрашивали что привезти из сувениров, нам читать дальшеуменьшить
порекомндовали местный шоколад и отвезли в магазинчик, где он продается. На вопрос о ценах гид ответил, что здесь самые лучшие, оптово-розничные цены. Мы закупились конфетами на хорошую сумму, а через пару дней, гуляя по ТЦ Петронас, мы увидели те же конфеты по цене в 2 раза дешевле!!!! Я конечно все понимаю, что гиды зарабатывают на ресторанах, сувенирных лавках, куда приводят туристов, но не также. Мы побывали во многих странах, но с таким еще не сталкивались. Приложу фото чека и фото конфет в ТЦ, где разница очевидна
Татьяна
Ответ организатора:
Уважаемый Вячеслав, спасибо за бронирование и хороший отзыв. Я полностью понимаю ваше возмущение на счёт шоколада. Гид уже получил выговор. У нас шоколадная фабрика не входит в программу экскурсии. Приносим свои извинения
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Софинская
Хочу выразить благодарность Татьяне за организацию экскурсии по Куала Лумпур. Мы были с детьми разного возраста, 19, 17 и 8 лет, абсолютно все остались довольны. Много успели за 4 часа увидеть, интересные факты о жизни города и народа запомнились) рекомендуем! Спасибо!
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A
Anna
К сожалению, экскурсия моим туристам не понравилась. Гид не сумела заинтересовать, дать развернутые впечатления о стране, обычаях. Экзаменовала вопросами, будто люди не отдыхать и познавать мир приехали, а сдавали зачет читать дальшеуменьшить
по программе. Туристы спрашивали про красивые места, кафе, рестораны, еду, но толковых ответов не было. Внешний вид и история болезни гида тоже не добавила впечатлений (я не про одежду, макияж и др, а про физическое состояние (зачем туристам знать про ваше давление и болезни???). Я получила отчет на 18 минут голосового сообщения от туристов и не было там ни одного положительного момента, поэтому данного гида порекомендовать не могу.
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Денис
гид Яна просто супер, были всей семьёй- понравилось и взрослым и детям! много узнали об истории города и традициях
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