3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Достопримечательности мегаполиса и пещеры Бату в тропиках

С ветерком мы проедем по ключевым точкам Куала-Лумпура, и я помогу вам понять его контрастность, которая заметна и в архитектуре, и в культуре. В сердце столицы вы подойдете к ее символу — башням Петронас — и узнаете о создании этого проекта. Проедете мимо телебашни, модерновой мечети Негара и по этническим кварталам, индийскому району Брикфилд и чайна-тауну, а также посмотрите на яркий китайский храм Тянь Хоу, где можно узнать будущее. Все эти места познакомят вас с архитектурным разнообразием Куала-Лумпура. А особое внимание обратим на колониальный стиль — на площади Независимости и около реки вы увидите, как причудливо викторианские элементы переплетаются с национальными мотивами.

А следом приготовьтесь оказаться в сказочном пещерном дворце! Неподалеку от города вы посетите пещеры Бату — индуистский храмовый комплекс в тропических лесах. В интерьерах пещер и среди рукотворных статуй я расскажу об этом месте с точки зрения уникальной природы, о создании храмов и об особенностях индуизма.

Прошлое и настоящее малазийской столицы

С первых минут экскурсии вы погрузитесь в рассказы о колоритной Малайзии и о ее жителях. Вы узнаете об интересных тонкостях малазийского языка и о главных эпизодах в «биографии» сравнительно молодого Куала-Лумпура. Я раскрою любопытные детали местной жизни: мы поговорим о зарплатах и пенсиях, о богатствах, за счет которых живет Малайзия, и о традициях. А у центрального рынка вы оцените малазийскую кухню — например, здесь можно попробовать коктейль «чендол» с кокосовым молоком, фасолью и кукурузой и рис, который подают на банановом листе.