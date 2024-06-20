Т Татьяна Великолепный Куала-Лумпур и пещеры Бату Великолепный гид Илья - главное украшение этой экскурсии. Разносторонний и образованный, он отлично строил связи в подаче информации об устройстве страны, ее истории и сегодняшних реалиях. Это было очень интересно и красиво, конечно же. Куала-Лумпур и пещеры Бату действительно великолепны

A Alexey Знакомьтесь, Куала-Лумпур Все прошло просто замечательно! 👌 Файзулла отличный рассказчик и знаток культуры, обычаев и истории страны. Маршрут был простроен с учётом наших интересов, а также нетуристических мест. Русско-язычным туристам точно highly recommended!

А Андрей Знакомьтесь, Куала-Лумпур читать дальше побольше мест. Для нас этот вариант был то что надо. Если есть желание подольше погулять в конкретных местах, лучше скорректировать маршрут, чтобы уложиться в 4 часа. Файзула много знает о стране и очень хорошо рассказывает. Узнали много про местные особенности, политику, кухню, культуру и религию. Файзула молодец, рекомендуем. Экскурсия для тех кто хочет посмотреть много, но без погружения. Мы были в КЛ только 1 день и хотелось объехать

А Александра Знакомьтесь, Куала-Лумпур Файзулла, большое спасибо за экскурсию! Остались очень довольны. Маршрут интересный, продуманный, без каких-то задержек и неожиданностей. Из дополнительных плюшечек, была возможность после экскурсии не отвозить в гостинницу. Спасибо большое

М Мария Великолепный Куала-Лумпур и пещеры Бату читать дальше прочувствовал наши интересы, раскрыл все интересующие темы. Видно, что умеет быть на волне собеседника. Были удивлены на сколько Илья разносторонний и увлечен такими многими и разнообразными сторонами жизни. Сын 13 лет остался в восторге от экскурсии и от Ильи, за это отдельная благодарность! В таком возрасте заинтересовать подростка это талант:) И после экскурсии сын, проникнувшись увиденным, и чувствуя себя частью чего-то нового, стал дальше шире изучать. Спасибо огромное! РЕКОМЕНДУЮ! Великолепная экскурсия! Илья - человек знающий Малайзию во всех ее деталях. Видно, что сам увлечен жизнью страны. Он чутко

А Анна Великолепный Куала-Лумпур и пещеры Бату Нам понравилось. Рекомендуем! Илья бьiстро вошел в темьi, которьiе нас интересовали, даже если они не затрагивали маршрут- про культуру, национальньiе особености, экономику Малайзии… Удивил знаниями и фактами. Спасибо, Илья!

D DENIS Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура Очень интересная и увлекательная экскурсия для тех, кто хочет узнать Малайзию не только по Куала-Лумпуру. Обязательно рекомендуем всем!!! Юлия прекрасно, интересно и подробно рассказывает, отлично ведет машину и вообще не замечаешь, как пролетело время экскурсии! Очень здорово!

С Светлана Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура Были в Малайзии 3 дня. Очень хотелось увидеть какой-нибудь город кроме Куала-Лумпура. Выбор пал на Малакку. Все очень понравилось. Этот город богат историей. А также очень колоритен. Небольшое пожелание - добавить в экскурсию выход на набережную Малакского пролива.

О Ольга Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура Отличная экскурсия. Замечательный экскурсовод. Всем остались довольны.