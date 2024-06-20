Экскурсии от вашего отеля в Куала-Лумпуре

Найдено 4 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Куала-Лумпуре на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Куала-Лумпур
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
36 отзывов
Знакомьтесь, Куала-Лумпур: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Куала-Лумпура, посетив пещеры Бату, башни Петронас и культурные кварталы. Узнайте больше о городе с нашим гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
129 за всё до 3 чел.
Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
Малакка - крупнейший торговый порт Юго-Восточной Азии, привлекающий архитектурными артефактами и мультикультурной атмосферой
Начало: У вашего отеля в Куала-Лумпуре
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
280 за всё до 3 чел.
Первое свидание с М. Куала-Лумпур
Мини-группа
4 часа
2 отзыва
Групповая экскурсия в Куала-Лумпур: Первое свидание с городом
Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по Куала-Лумпур, где каждый уголок скрывает свою историю
Начало: Начало экскурсии с вашей гостиницы
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$120 за человека
Великолепный Куала-Лумпур и пещеры Бату
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
Путешествие по Куала-Лумпуру и пещерам Бату: экскурсия
Малайзия - страна контрастов и культур. Узнайте, как Куала-Лумпур стал комфортной столицей, и посетите пещеры Бату с их древними легендами
Начало: У вашего отеля в пределах Куала-Лумпур
155 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    20 июня 2024
    Великолепный Куала-Лумпур и пещеры Бату
    Великолепный гид Илья - главное украшение этой экскурсии. Разносторонний и образованный, он отлично строил связи в подаче информации об устройстве страны, ее истории и сегодняшних реалиях. Это было очень интересно и красиво, конечно же. Куала-Лумпур и пещеры Бату действительно великолепны
  • A
    Alexey
    13 июня 2024
    Знакомьтесь, Куала-Лумпур
    Все прошло просто замечательно! 👌 Файзулла отличный рассказчик и знаток культуры, обычаев и истории страны. Маршрут был простроен с учётом наших интересов, а также нетуристических мест. Русско-язычным туристам точно highly recommended!
  • А
    Андрей
    4 июня 2024
    Знакомьтесь, Куала-Лумпур
    Экскурсия для тех кто хочет посмотреть много, но без погружения. Мы были в КЛ только 1 день и хотелось объехать
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    побольше мест. Для нас этот вариант был то что надо. Если есть желание подольше погулять в конкретных местах, лучше скорректировать маршрут, чтобы уложиться в 4 часа. Файзула много знает о стране и очень хорошо рассказывает. Узнали много про местные особенности, политику, кухню, культуру и религию. Файзула молодец, рекомендуем.

    Экскурсия для тех кто хочет посмотреть много, но без погружения. Мы были в КЛ только 1Экскурсия для тех кто хочет посмотреть много, но без погружения. Мы были в КЛ только 1Экскурсия для тех кто хочет посмотреть много, но без погружения. Мы были в КЛ только 1Экскурсия для тех кто хочет посмотреть много, но без погружения. Мы были в КЛ только 1Экскурсия для тех кто хочет посмотреть много, но без погружения. Мы были в КЛ только 1Экскурсия для тех кто хочет посмотреть много, но без погружения. Мы были в КЛ только 1
  • А
    Александра
    12 мая 2024
    Знакомьтесь, Куала-Лумпур
    Файзулла, большое спасибо за экскурсию! Остались очень довольны. Маршрут интересный, продуманный, без каких-то задержек и неожиданностей. Из дополнительных плюшечек, была возможность после экскурсии не отвозить в гостинницу. Спасибо большое
  • М
    Мария
    9 апреля 2024
    Великолепный Куала-Лумпур и пещеры Бату
    РЕКОМЕНДУЮ! Великолепная экскурсия! Илья - человек знающий Малайзию во всех ее деталях. Видно, что сам увлечен жизнью страны. Он чутко
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    прочувствовал наши интересы, раскрыл все интересующие темы. Видно, что умеет быть на волне собеседника. Были удивлены на сколько Илья разносторонний и увлечен такими многими и разнообразными сторонами жизни. Сын 13 лет остался в восторге от экскурсии и от Ильи, за это отдельная благодарность! В таком возрасте заинтересовать подростка это талант:) И после экскурсии сын, проникнувшись увиденным, и чувствуя себя частью чего-то нового, стал дальше шире изучать. Спасибо огромное!

  • А
    Анна
    1 апреля 2024
    Великолепный Куала-Лумпур и пещеры Бату
    Нам понравилось. Рекомендуем! Илья бьiстро вошел в темьi, которьiе нас интересовали, даже если они не затрагивали маршрут- про культуру, национальньiе особености, экономику Малайзии… Удивил знаниями и фактами. Спасибо, Илья!
  • D
    DENIS
    13 марта 2024
    Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
    Очень интересная и увлекательная экскурсия для тех, кто хочет узнать Малайзию не только по Куала-Лумпуру. Обязательно рекомендуем всем!!! Юлия прекрасно, интересно и подробно рассказывает, отлично ведет машину и вообще не замечаешь, как пролетело время экскурсии! Очень здорово!
  • С
    Светлана
    25 января 2024
    Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
    Были в Малайзии 3 дня. Очень хотелось увидеть какой-нибудь город кроме Куала-Лумпура. Выбор пал на Малакку. Все очень понравилось. Этот город богат историей. А также очень колоритен. Небольшое пожелание - добавить в экскурсию выход на набережную Малакского пролива.
  • О
    Ольга
    5 ноября 2023
    Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
    Отличная экскурсия. Замечательный экскурсовод. Всем остались довольны.
    Отличная экскурсия. Замечательный экскурсовод. Всем остались довольныОтличная экскурсия. Замечательный экскурсовод. Всем остались довольны
  • A
    ALEKSEY
    14 октября 2022
    Первое свидание с М. Куала-Лумпур
    Было супер! Гид Константин классно рассказал исторические переплеты различных правителей Малазии, колониальный период и постколониальный, сочетая этот рассказ с показом
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    архитектурных сооружений, зданий, религиозных храмов итд. Рассказал о этническом и культурном наследии, современных политических тенденциях, в общем всего не припомнишь. Было очень познавательно и интересно!

Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «От вашего отеля»

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Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в июле 2024
Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "От вашего отеля" можно забронировать 4 экскурсии от 120 до 280. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Куала-Лумпуре (Малайзия 🇲🇾) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «От вашего отеля», 58 ⭐ отзывов, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Малайзии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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