1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Знакомьтесь, Куала-Лумпур: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Куала-Лумпура, посетив пещеры Бату, башни Петронас и культурные кварталы. Узнайте больше о городе с нашим гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€129 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
Малакка - крупнейший торговый порт Юго-Восточной Азии, привлекающий архитектурными артефактами и мультикультурной атмосферой
Начало: У вашего отеля в Куала-Лумпуре
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
€280 за всё до 3 чел.
Мини-группа
4 часа
Групповая экскурсия в Куала-Лумпур: Первое свидание с городом
Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по Куала-Лумпур, где каждый уголок скрывает свою историю
Начало: Начало экскурсии с вашей гостиницы
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$120 за человека
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по Куала-Лумпуру и пещерам Бату: экскурсия
Малайзия - страна контрастов и культур. Узнайте, как Куала-Лумпур стал комфортной столицей, и посетите пещеры Бату с их древними легендами
Начало: У вашего отеля в пределах Куала-Лумпур
€155 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна20 июня 2024Великолепный гид Илья - главное украшение этой экскурсии. Разносторонний и образованный, он отлично строил связи в подаче информации об устройстве страны, ее истории и сегодняшних реалиях. Это было очень интересно и красиво, конечно же. Куала-Лумпур и пещеры Бату действительно великолепны
- AAlexey13 июня 2024Все прошло просто замечательно! 👌 Файзулла отличный рассказчик и знаток культуры, обычаев и истории страны. Маршрут был простроен с учётом наших интересов, а также нетуристических мест. Русско-язычным туристам точно highly recommended!
- ААндрей4 июня 2024Экскурсия для тех кто хочет посмотреть много, но без погружения. Мы были в КЛ только 1 день и хотелось объехать
- ААлександра12 мая 2024Файзулла, большое спасибо за экскурсию! Остались очень довольны. Маршрут интересный, продуманный, без каких-то задержек и неожиданностей. Из дополнительных плюшечек, была возможность после экскурсии не отвозить в гостинницу. Спасибо большое
- ММария9 апреля 2024РЕКОМЕНДУЮ! Великолепная экскурсия! Илья - человек знающий Малайзию во всех ее деталях. Видно, что сам увлечен жизнью страны. Он чутко
- ААнна1 апреля 2024Нам понравилось. Рекомендуем! Илья бьiстро вошел в темьi, которьiе нас интересовали, даже если они не затрагивали маршрут- про культуру, национальньiе особености, экономику Малайзии… Удивил знаниями и фактами. Спасибо, Илья!
- DDENIS13 марта 2024Очень интересная и увлекательная экскурсия для тех, кто хочет узнать Малайзию не только по Куала-Лумпуру. Обязательно рекомендуем всем!!! Юлия прекрасно, интересно и подробно рассказывает, отлично ведет машину и вообще не замечаешь, как пролетело время экскурсии! Очень здорово!
- ССветлана25 января 2024Были в Малайзии 3 дня. Очень хотелось увидеть какой-нибудь город кроме Куала-Лумпура. Выбор пал на Малакку. Все очень понравилось. Этот город богат историей. А также очень колоритен. Небольшое пожелание - добавить в экскурсию выход на набережную Малакского пролива.
- ООльга5 ноября 2023Отличная экскурсия. Замечательный экскурсовод. Всем остались довольны.
- AALEKSEY14 октября 2022Было супер! Гид Константин классно рассказал исторические переплеты различных правителей Малазии, колониальный период и постколониальный, сочетая этот рассказ с показом
Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «От вашего отеля»
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Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в июле 2024
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