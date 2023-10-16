Мы покажем вам историю города и его современную жизнь. Вы увидите здания периода колониального правления – железнодорожный вокзал и офис железной дороги, национальную мечеть, второе по высоте здание в мире – Мердека 118, дворец Султана Абдул Хамада, городскую ратушу и Национальный музей текстиля, площадь Мердека, часовую башню Медан Пасар, прогуляетесь по старейшему рынку Куала-Лумпура - Пасар Сени, увидите англиканскую церковь Святой Марии, индуистский храм Шри Махамариамман, китайские храмы Син Цзе Си Я и Гуан Ди, посетите Китайский квартал. Мы прокатимся на монорельсе до символа прогрессирующей Малайзии - башен Петронас.