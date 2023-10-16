Что вас ожидает:
- Дворец Султана Абдул Самада
- Музей текстиля
- Площадь Мердека
- Часовая башня Меден Пасар
- Рынок Пасар Сени
- Церковь Святой Марии
- Индуистский храм Шри Махамариамман
- Китайские храмы Гуан Ди и Син Цзе Си Я
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Мы покажем вам историю города и его современную жизнь. Вы увидите здания периода колониального правления – железнодорожный вокзал и офис железной дороги, национальную мечеть, второе по высоте здание в мире – Мердека 118, дворец Султана Абдул Хамада, городскую ратушу и Национальный музей текстиля, площадь Мердека, часовую башню Медан Пасар, прогуляетесь по старейшему рынку Куала-Лумпура - Пасар Сени, увидите англиканскую церковь Святой Марии, индуистский храм Шри Махамариамман, китайские храмы Син Цзе Си Я и Гуан Ди, посетите Китайский квартал. Мы прокатимся на монорельсе до символа прогрессирующей Малайзии - башен Петронас.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги русскоговорящего гида
- Пунктиром на карте обозначен кусок маршрута
- Который проезжают на метро
- Проездные билеты включены в стоимость экскурсии
- Что не входит
- Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 15:15Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Куала-Лумпуре
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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