Ежедневная пешеходная экскурсия по Куала-Лумпур

Описание
О гиде
Ответы на вопросы
Ежедневная пешеходная экскурсия по Куала-Лумпур
Ежедневная пешеходная экскурсия по Куала-Лумпур
Ежедневная пешеходная экскурсия по Куала-Лумпур
Ежедневная пешеходная экскурсия по Куала-Лумпур

Что вас ожидает:

  • Дворец Султана Абдул Самада
  • Музей текстиля
  • Площадь Мердека
  • Часовая башня Меден Пасар
  • Рынок Пасар Сени
  • Церковь Святой Марии
  • Индуистский храм Шри Махамариамман
  • Китайские храмы Гуан Ди и Син Цзе Си Я
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Мы покажем вам историю города и его современную жизнь. Вы увидите здания периода колониального правления – железнодорожный вокзал и офис железной дороги, национальную мечеть, второе по высоте здание в мире – Мердека 118, дворец Султана Абдул Хамада, городскую ратушу и Национальный музей текстиля, площадь Мердека, часовую башню Медан Пасар, прогуляетесь по старейшему рынку Куала-Лумпура - Пасар Сени, увидите англиканскую церковь Святой Марии, индуистский храм Шри Махамариамман, китайские храмы Син Цзе Си Я и Гуан Ди, посетите Китайский квартал. Мы прокатимся на монорельсе до символа прогрессирующей Малайзии - башен Петронас.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Пунктиром на карте обозначен кусок маршрута
  • Который проезжают на метро
  • Проездные билеты включены в стоимость экскурсии
Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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