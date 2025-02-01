3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Куала-Лумпур - город мечты
Путешествие по Куала-Лумпуру подарит вам незабываемые впечатления: от величественных храмов до современных небоскрёбов, каждый момент будет особенным
Начало: По договорённости с организатором
11 фев в 16:00
12 фев в 12:00
€135 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
Влюбиться в Малайзию за 1 день
Яркий Куала-Лумпур, величественные пещеры Бату и волшебная река светлячков
Завтра в 14:00
11 фев в 14:30
от €385 за человека
2 часа
Групповая
Ежедневная пешеходная экскурсия по Куала-Лумпур
Присоединяйтесь к нам в путешествии по Куала-Лумпур, где история и современность сливаются в единое целое
Расписание: Ежедневно в 15:15
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон1 февраля 2025Легкая и познавательная экскурсия.
- ИИрина21 января 2025Идеальный выбор для знакомства с городом и страной! За несколько часов, проведенных на экскурсии вместе, Инна смогла влюбить нас в
- ММария20 января 2025В восторге от экскурсии Инны, она большая молодец! Мы проехали по всем основным достопримечательностям Куала-Лумпура, очень комфортно, Инна все очень подробно
Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в феврале 2025
Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 385. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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