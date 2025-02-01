Экскурсии Куала-Лумпура об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Куала-Лумпуре на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Куала-Лумпур - город мечты
На машине
3 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Куала-Лумпур - город мечты
Путешествие по Куала-Лумпуру подарит вам незабываемые впечатления: от величественных храмов до современных небоскрёбов, каждый момент будет особенным
Начало: По договорённости с организатором
11 фев в 16:00
12 фев в 12:00
135 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Малайзию за 1 день
На машине
8 часов
Индивидуальная
Влюбиться в Малайзию за 1 день
Яркий Куала-Лумпур, величественные пещеры Бату и волшебная река светлячков
Завтра в 14:00
11 фев в 14:30
от 385 за человека
Ежедневная пешеходная экскурсия по Куала-Лумпур
2 часа
Групповая
Ежедневная пешеходная экскурсия по Куала-Лумпур
Присоединяйтесь к нам в путешествии по Куала-Лумпур, где история и современность сливаются в единое целое
Расписание: Ежедневно в 15:15
30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    1 февраля 2025
    Куала-Лумпур - город мечты
    Легкая и познавательная экскурсия.
  • И
    Ирина
    21 января 2025
    Куала-Лумпур - город мечты
    Идеальный выбор для знакомства с городом и страной! За несколько часов, проведенных на экскурсии вместе, Инна смогла влюбить нас в
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    сказочную Малайзию🤍 Маршрут построен таким образом, чтобы гости смогли увидеть за один раз самые разные места, в том числе, те, куда сами бы мы вряд ли добрались. И, конечно же, сделать там сотни классных фото) А уж сколько всего интересного успела рассказать нам Инна о стране и быте малайцев! От всей души благодарим нашего гида за прекраснейшую экскурсию и море ярких впечатлений! 🤗

    Идеальный выбор для знакомства с городом и страной! За несколько часов, проведенных на экскурсии вместе, ИннаИдеальный выбор для знакомства с городом и страной! За несколько часов, проведенных на экскурсии вместе, ИннаИдеальный выбор для знакомства с городом и страной! За несколько часов, проведенных на экскурсии вместе, ИннаИдеальный выбор для знакомства с городом и страной! За несколько часов, проведенных на экскурсии вместе, ИннаИдеальный выбор для знакомства с городом и страной! За несколько часов, проведенных на экскурсии вместе, ИннаИдеальный выбор для знакомства с городом и страной! За несколько часов, проведенных на экскурсии вместе, Инна
  • М
    Мария
    20 января 2025
    Куала-Лумпур - город мечты
    В восторге от экскурсии Инны, она большая молодец! Мы проехали по всем основным достопримечательностям Куала-Лумпура, очень комфортно, Инна все очень подробно
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    и интересно рассказывала. Огромное Вам спасибо! Очень многое зависит от гида, Инна - человек с невероятной позитивной энергетикой, которой она делится с туристами, поэтому Куала-Лумпур прекрасен! Инна, до скорой встречи!

Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «История и архитектура»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Влюбиться в Малайзию за 1 день
  3. Ежедневная пешеходная экскурсия по Куала-Лумпур
Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в феврале 2025
Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 385. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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