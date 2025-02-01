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сказочную Малайзию🤍 Маршрут построен таким образом, чтобы гости смогли увидеть за один раз самые разные места, в том числе, те, куда сами бы мы вряд ли добрались. И, конечно же, сделать там сотни классных фото) А уж сколько всего интересного успела рассказать нам Инна о стране и быте малайцев! От всей души благодарим нашего гида за прекраснейшую экскурсию и море ярких впечатлений! 🤗