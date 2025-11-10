Экскурсия по Малайзии открывает доступ к её главным достопримечательностям. В Куала-Лумпуре вас ждут величественные Башни Петранас и Площадь Независимости. В Путраджайе увидите знаменитую Розовую мечеть. Пещеры Бату впечатляют своей природной красотой и религиозным значением. Вкус традиционных блюд добавит особый колорит вашему путешествию. Это идеальный выбор для тех, кто хочет за один день познакомиться с культурой и историей Малайзии
6 причин купить эту экскурсию
- 🏙️ Посещение знаковых мест
- 🕌 Визит в Розовую мечеть
- 🍲 Дегустация местной кухни
- ⛰️ Природные красоты Бату Кейвс
- 📸 Отличные фото возможности
- 🚶♂️ Удобный маршрут
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Что можно увидеть
- Башни Петранас
- Площадь Независимости
- Розовая мечеть
- Пещеры Бату
Описание экскурсииЭкскурсия познакомит вас с главными историческими и культурными достопримечательностями Малайзии. Мы посетим Площадь Независимости,, побываем в Пещерах Бату и увидим Розовую мечеть в Путраджайе. Во время путешествия будет возможность попробовать традиционные блюда, чтобы полностью ощутить атмосферу этого уникального места, сочетая архитектуру, религию и кулинарные традиции.
Ежедневно согласно расписанию.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Независимости (Merdeka Square)
- Султан Абдул Самад Билдинг
- Пещеры Бату (Batu Caves)
- Храм в пещерах (Cave Temple)
- Sri Subramaniar Swamy Temple
- Розовая мечеть (Putra Mosque)
- Дворец Путраджая (Putra Square)
- Мост Путара (Putra Bridge)
- Башни Петронас и KLCC Park
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Любое удобное для вас место
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно согласно расписанию.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
