Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Путраджайя и Бату Кейвс - за один день

Познакомьтесь с культурой и историей Малайзии, посетив её знаковые места. Уникальная возможность увидеть Путраджайю и Бату Кейвс за один день
Экскурсия по Малайзии открывает доступ к её главным достопримечательностям. В Куала-Лумпуре вас ждут величественные Башни Петранас и Площадь Независимости. В Путраджайе увидите знаменитую Розовую мечеть. Пещеры Бату впечатляют своей природной красотой и религиозным значением. Вкус традиционных блюд добавит особый колорит вашему путешествию. Это идеальный выбор для тех, кто хочет за один день познакомиться с культурой и историей Малайзии

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏙️ Посещение знаковых мест
  • 🕌 Визит в Розовую мечеть
  • 🍲 Дегустация местной кухни
  • ⛰️ Природные красоты Бату Кейвс
  • 📸 Отличные фото возможности
  • 🚶‍♂️ Удобный маршрут
Что можно увидеть

  • Башни Петранас
  • Площадь Независимости
  • Розовая мечеть
  • Пещеры Бату

Описание экскурсии

Экскурсия познакомит вас с главными историческими и культурными достопримечательностями Малайзии. Мы посетим Площадь Независимости,, побываем в Пещерах Бату и увидим Розовую мечеть в Путраджайе. Во время путешествия будет возможность попробовать традиционные блюда, чтобы полностью ощутить атмосферу этого уникального места, сочетая архитектуру, религию и кулинарные традиции.

Ежедневно согласно расписанию.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Независимости (Merdeka Square)
  • Султан Абдул Самад Билдинг
  • Пещеры Бату (Batu Caves)
  • Храм в пещерах (Cave Temple)
  • Sri Subramaniar Swamy Temple
  • Розовая мечеть (Putra Mosque)
  • Дворец Путраджая (Putra Square)
  • Мост Путара (Putra Bridge)
  • Башни Петронас и KLCC Park
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Любое удобное для вас место
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно согласно расписанию.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

