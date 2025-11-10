Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия по Малайзии открывает доступ к её главным достопримечательностям. В Куала-Лумпуре вас ждут величественные Башни Петранас и Площадь Независимости. В Путраджайе увидите знаменитую Розовую мечеть. Пещеры Бату впечатляют своей природной красотой и религиозным значением. Вкус традиционных блюд добавит особый колорит вашему путешествию. Это идеальный выбор для тех, кто хочет за один день познакомиться с культурой и историей Малайзии 6 причин купить эту экскурсию 🏙️ Посещение знаковых мест

🕌 Визит в Розовую мечеть

🍲 Дегустация местной кухни

⛰️ Природные красоты Бату Кейвс

📸 Отличные фото возможности

🚶‍♂️ Удобный маршрут

Artur Ваш гид в Куала-Лумпуре Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-4 человека Когда Ежедневно согласно расписанию. 20% Скидка на заказ 170 выгода $34 $136 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Что можно увидеть Башни Петранас

Площадь Независимости

Розовая мечеть

Пещеры Бату

Описание экскурсии Экскурсия познакомит вас с главными историческими и культурными достопримечательностями Малайзии. Мы посетим Площадь Независимости,, побываем в Пещерах Бату и увидим Розовую мечеть в Путраджайе. Во время путешествия будет возможность попробовать традиционные блюда, чтобы полностью ощутить атмосферу этого уникального места, сочетая архитектуру, религию и кулинарные традиции.

