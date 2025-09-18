Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по г. Куала-Лумпуру
Начало: Oтель или оговаривается индивидуально
«Узкие улочки, уличная еда и Квай Чай Хонг с фресками, возвращающими нас в атмосферу 1960-х годов»
Завтра в 08:00
19 сен в 08:00
$125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Мегаполис Куала-Лумпура
Откройте для себя столицу Малайзии с её современными и историческими достопримечательностями. Башни Петронас, пещеры Бату и многое другое ждут вас
Начало: Ваш отель в Куала-Лумпуре
«Куала-Лумпур славится своим разнообразием кулинарных угощений, включая уличную еду на ночных рынках»
Расписание: По договорённости с гидом.
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
$150 за человека
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Малайзия с нуля: Куала-Лумпур и окрестности
Познакомьтесь с культурой и историей Малайзии, посетив её знаковые места. Уникальная возможность увидеть Путраджайю и Бату Кейвс за один день
Начало: Любое удобное для вас место
«Во время путешествия будет возможность попробовать традиционные блюда, чтобы полностью ощутить атмосферу этого уникального места, сочетая архитектуру, религию и кулинарные традиции»
Расписание: Ежедневно согласно расписанию.
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
$136
$170 за всё до 4 чел.
