Малайзия — современная мультирелигиозная страна с богатой культурой. Вы узнаете, как всего за 150 лет Куала-Лумпур проделал путь от поселка оловодобытчиков до самой комфортной для жизни иностранцев столицы на планете. Я расскажу, в чем еще он стал самым-самым, раскрою его душу и сердце. А также мы съездим в сказочные пещеры Бату, расположенные в окрестностях города.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Фантастический Куала-Лумпур

Куала-Лумпур входит в десятку самых посещаемых городов на планете. И это не случайно: здесь множество впечатляющих мест! Вы увидите высочайшие в мире башни-близнецы Петронас. Посетите площадь Независимости с 95-метровым флагштоком и расшифруете оригинальную архитектуру Национальной мечети. Сфотографируетесь с почетным караулом у Королевского дворца и полюбуетесь Китайским храмом на живописном холме.

Загадочный индуизм и древние пещеры

Мы посетим пещеры Бату — гигантский храмовый пещерный комплекс, ставший одной из главных индуистских святынь Малайзии. Вы познакомитесь с этой удивительной религией, оцените грандиозную статую бога Муругана и подниметесь по фотогеничной лестнице из 272 ступеней. А еще понаблюдаете за любопытными мартышками! Я поделюсь историей этого волшебного места и связанными с ним легендами.

Организационные детали