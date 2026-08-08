Малайзия — современная мультирелигиозная страна с богатой культурой. Вы узнаете, как всего за 150 лет Куала-Лумпур проделал путь от поселка оловодобытчиков до самой комфортной для жизни иностранцев столицы на планете. Я расскажу, в чем еще он стал самым-самым, раскрою его душу и сердце. А также мы съездим в сказочные пещеры Бату, обжитые забавными местными мартышками.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Фантастический Куала-Лумпур

Куала-Лумпур входит в десятку самых посещаемых городов на планете. И это не случайно: здесь множество впечатляющих мест! Вы увидите высочайшие в мире Башни-близнецы Петронас, посетите площадь Независимости с 95-метровым флагштоком и комплексом зданий Британского колониальной администрации в «мавританском» стиле. А также расшифруете оригинальную архитектуру Национальной мечети и сфотографируетесь с почётным караулом у Королевского дворца и полюбуетесь Китайским храмом на живописном холме.

Загадочный индуизм и древние пещеры

Мы посетим пещеры Бату — гигантский храмовый пещерный комплекс, ставший одной из главных индуистских святынь Малайзии. Вы познакомитесь с этой удивительной религией, оцените грандиозную статую бога Муругана высотой в 43 метра и подниметесь по фотогеничной лестнице из 272 ступеней. А еще понаблюдаете за любопытными мартышками!

Организационные детали

После экскурсии мы привезём вас в отель в центре Куала-Лумпура

При бронировании обязательно уточняйте детали вашего рейса прибытия и отель в котором остановитесь

Экскурсия проходит на комфортном легковом автомобиле, где поместится 2 взрослых и один ребенок до 12 лет (для ребёнка экскурсия бесплатно). Транспорт включён в стоимость

Экскурсию можно провести для большего числа участников. Детали уточняйте в личном сообщении:

до 4 человек — €180 на MPV

до 7 человек — €206 на Toyota HiAce