Великолепный Куала-Лумпур и пещеры Бату

Исследовать одну из самых молодых столиц мира и древний индуистский храмовый комплекс за 1 день

5
1 отзыв
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Малайзия — современная мультирелигиозная страна с богатой культурой.

Вы узнаете, как всего за 150 лет Куала-Лумпур проделал путь от поселка оловодобытчиков до самой комфортной для жизни иностранцев столицы на планете. Я расскажу, в чем еще он стал самым-самым, раскрою его душу и сердце. А также мы съездим в сказочные пещеры Бату, расположенные в окрестностях города.
Великолепный Куала-Лумпур и пещеры Бату
Великолепный Куала-Лумпур и пещеры Бату
Великолепный Куала-Лумпур и пещеры Бату
Великолепный Куала-Лумпур и пещеры Бату
Великолепный Куала-Лумпур и пещеры Бату
Великолепный Куала-Лумпур и пещеры Бату
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Описание

Что вас ожидает

Фантастический Куала-Лумпур

Куала-Лумпур входит в десятку самых посещаемых городов на планете. И это не случайно: здесь множество впечатляющих мест! Вы увидите высочайшие в мире башни-близнецы Петронас. Посетите площадь Независимости с 95-метровым флагштоком и расшифруете оригинальную архитектуру Национальной мечети. Сфотографируетесь с почетным караулом у Королевского дворца и полюбуетесь Китайским храмом на живописном холме.

Загадочный индуизм и древние пещеры

Мы посетим пещеры Бату — гигантский храмовый пещерный комплекс, ставший одной из главных индуистских святынь Малайзии. Вы познакомитесь с этой удивительной религией, оцените грандиозную статую бога Муругана и подниметесь по фотогеничной лестнице из 272 ступеней. А еще понаблюдаете за любопытными мартышками! Я поделюсь историей этого волшебного места и связанными с ним легендами.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном легковом автомобиле, где поместится 2 взрослых и один ребенок до 12 лет. Транспорт включен в стоимость.
  • Экскурсию можно провести для большего числа человек:
    — Для компании до 4 путешественников стоимость составит 175€ (на минивэне MPV)
    — Для компании до 6 путешественников стоимость составит 200€ (на минивэне Toyota)
  • Оставшуюся сумму на месте вы можете оплатить в долларах и евро (купюры номиналом 50 и 100, не старше 2013 года, в хорошем состоянии — это правило для обмена денег в Малазии). Также можно вместо мелких купюр доплатить в местной валюте (Малазийский ринггит) по текущему среднему курсу.
  • Обязательно выбирайте удобную обвь (не сланцы); для посещения храмов — платье/юбка ниже колен(либо парео из плотной ткани, повязанное как юбка).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в пределах Куала-Лумпур
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
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Е
10 фев 2023
Огромное спасибо Илье!
Было очень интересно 👍

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