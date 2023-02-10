Куала-Лумпур входит в десятку самых посещаемых городов на планете. И это не случайно: здесь множество впечатляющих мест! Вы увидите высочайшие в мире башни-близнецы Петронас. Посетите площадь Независимости с 95-метровым флагштоком и расшифруете оригинальную архитектуру Национальной мечети. Сфотографируетесь с почетным караулом у Королевского дворца и полюбуетесь Китайским храмом на живописном холме.
Мы посетим пещеры Бату — гигантский храмовый пещерный комплекс, ставший одной из главных индуистских святынь Малайзии. Вы познакомитесь с этой удивительной религией, оцените грандиозную статую бога Муругана и подниметесь по фотогеничной лестнице из 272 ступеней. А еще понаблюдаете за любопытными мартышками! Я поделюсь историей этого волшебного места и связанными с ним легендами.