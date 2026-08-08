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Великолепный Куала-Лумпур и пещеры Бату

Исследовать одну из самых молодых столиц мира и древний индуистский храмовый комплекс за 1 день
Малайзия — современная мультирелигиозная страна с богатой культурой.

Вы узнаете, как всего за 150 лет Куала-Лумпур проделал путь от поселка оловодобытчиков до самой комфортной для жизни иностранцев столицы на планете. Я расскажу, в чем еще он стал самым-самым, раскрою его душу и сердце. А также мы съездим в сказочные пещеры Бату, обжитые забавными местными мартышками.
5
32 отзыва
Великолепный Куала-Лумпур и пещеры Бату
Великолепный Куала-Лумпур и пещеры Бату
Великолепный Куала-Лумпур и пещеры Бату

Описание экскурсии

Фантастический Куала-Лумпур

Куала-Лумпур входит в десятку самых посещаемых городов на планете. И это не случайно: здесь множество впечатляющих мест! Вы увидите высочайшие в мире Башни-близнецы Петронас, посетите площадь Независимости с 95-метровым флагштоком и комплексом зданий Британского колониальной администрации в «мавританском» стиле. А также расшифруете оригинальную архитектуру Национальной мечети и сфотографируетесь с почётным караулом у Королевского дворца и полюбуетесь Китайским храмом на живописном холме.

Загадочный индуизм и древние пещеры

Мы посетим пещеры Бату — гигантский храмовый пещерный комплекс, ставший одной из главных индуистских святынь Малайзии. Вы познакомитесь с этой удивительной религией, оцените грандиозную статую бога Муругана высотой в 43 метра и подниметесь по фотогеничной лестнице из 272 ступеней. А еще понаблюдаете за любопытными мартышками!

Организационные детали

  • После экскурсии мы привезём вас в отель в центре Куала-Лумпура
  • При бронировании обязательно уточняйте детали вашего рейса прибытия и отель в котором остановитесь
  • Экскурсия проходит на комфортном легковом автомобиле, где поместится 2 взрослых и один ребенок до 12 лет (для ребёнка экскурсия бесплатно). Транспорт включён в стоимость
  • Экскурсию можно провести для большего числа участников. Детали уточняйте в личном сообщении:
  • до 4 человек — €180 на MPV
  • до 7 человек — €206 на Toyota HiAce
  • Оставшуюся сумму на месте необходимо оплатить в долларах и евро (купюры номиналом только 50 и 100, не старше 2013 года, в хорошем состоянии — это правило для обмена денег в Малайзии), а вместо мелких купюр необходимо доплатить в местной валюте (Малазийский ринггит) по текущему среднему курсу. Уточняйте варианты оплаты в переписке.
  • Обязательно выбирайте удобную обувь (не сланцы); для посещения храмов — платье или юбка ниже колен (либо парео из плотной ткани, повязанное как юбка)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От отеля в Центре Куала-Лумпура
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — ваш гид в Куала-Лумпуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провёл экскурсии для 269 туристов
Дорогие гости, добро пожаловать в мою любимую Малайзию! Я живу здесь и работаю в туристической отрасли с 1999 года. Осталось не так много мест в этой прекрасной стране, где я
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еще не был. По образованию я инженер, химик-исследователь. Увлекаюсь дайвингом, силовым фитнесом и кухнями мира. А также историей, культурой и традициями Малайзии. С радостью поделюсь своими знаниями и отвечу на любые ваши вопросы.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
4
3
2
1
Виктория
Отличный гид и организатор! итресная легкая экскурсия, то, что нам было надо на все 100%! в дополнение, помог нам с забытыми вещами, которые мы оставили при переезде.
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А
Большое спасибо Илье за интересную и познавательную экскурсию, узнали много полезного о Куала-Лумпуре и Малазии, рекомендую всем кто хочет открыть для себя, такую загадочную страну и получить новые впечатления.
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Ирина
Экскурсия нам очень понравилась, Илья экскурсовод все интересно и понятно рассказал и показал, дал много полезных советов про отдых в Малайзии, спасибо ему большое.
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Светлана
Супер все организовано👍 Из всего количества предложений было сложно выбрать, но все же было ощущение, что именно с Ильей все будет так как мы любим, так все и прошло -
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все своевременно организовано, интересные и содержательные экскурсии, не нужно дополнительно ничего доплачивать, нет поездок по знакомым ювелирам, лавкам и тд и тп. Илья более 20 лет в индустрии туризма, можно и в 18 назваться эксурсоводом и с десяток придумать экскурсий, но опыт есть опыт. Короче, если путешествие в Малайзию, то, конечно, оптимально обращаться к Илье.

Супер все организовано👍 Из всего количества предложений было сложно выбрать, но все же было ощущение, что
Супер все организовано👍 Из всего количества предложений было сложно выбрать, но все же было ощущение, что
Супер все организовано👍 Из всего количества предложений было сложно выбрать, но все же было ощущение, что
Супер все организовано👍 Из всего количества предложений было сложно выбрать, но все же было ощущение, что
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Светлана
Илья нам многое рассказал, погрузил в важные детали. Позаботился о нашем комфорте - в машине был кондиционер, по жаре много не ходили. Экскурсию завершили возле фудкорта по нашему пожеланию с
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инструкциями как можем прогуляться дальше самостоятельно. Сам город очень понравился, хотелось бы побывать здесь снова. Илье спасибо за организацию, которая сэкономила нам массу времени и сил и позволила погрузится глубже в историю Малайзии и самого Куала-Лумпур.

Илья нам многое рассказал, погрузил в важные детали. Позаботился о нашем комфорте - в машине был
Илья нам многое рассказал, погрузил в важные детали. Позаботился о нашем комфорте - в машине был
Илья нам многое рассказал, погрузил в важные детали. Позаботился о нашем комфорте - в машине был
Илья нам многое рассказал, погрузил в важные детали. Позаботился о нашем комфорте - в машине был
Илья нам многое рассказал, погрузил в важные детали. Позаботился о нашем комфорте - в машине был
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Kim
Илья действительно знает и любит свою работу, любезно нас фотографировал и помогал по всем вопросам, даже после экскурсии 🙌🏻 Было очень комфортно передвигаться на машине и знакомиться со всеми основными достопримечательностями) если у вас совсем немного времени в Куала-Лумпуре, настоятельно рекомендую эту экскурсию с гидом! Единственное, чуток бы поменьше исторических историй и побольше современных, но это сугубо наше предпочтение)
Илья действительно знает и любит свою работу, любезно нас фотографировал и помогал по всем вопросам, даже
Илья действительно знает и любит свою работу, любезно нас фотографировал и помогал по всем вопросам, даже
Илья действительно знает и любит свою работу, любезно нас фотографировал и помогал по всем вопросам, даже
Илья действительно знает и любит свою работу, любезно нас фотографировал и помогал по всем вопросам, даже
Илья действительно знает и любит свою работу, любезно нас фотографировал и помогал по всем вопросам, даже
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