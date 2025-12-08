Описание экскурсииИдеальный тур для тех, кто любит окунаться в историю и посещать музеи, ведь Мелакка ⼀ крупный порт и САМЫЙ СТАРЫЙ ГОРОД МАЛАЙЗИИ, основанный в 1400-х годах. Это место с богатейшей историей правления колонизаторов ⼀ португальцев, голландцев, британцев и японцев. Мелакка целиком внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО! Тут дух старины, необычные маленькие улочки, Красная площадь (буквально вся красная!), речной канал, своя особая кухня, а также неповторимое уличное искусство! Программа: 1. ФОРТ А' ФАМОСА, вернее то, что от него осталось. Это руины огромной крепости, построенной португальцами для защиты от местного населения. 2. РУИНЫ ЦЕРКВИ СВЯТОГО ПАВЛА. Исторический памятник, место паломничества малазийских католиков. 3. Обзорная площадка с видом на Малаккский пролив. 4. Невероятно интересный МУЗЕЙ ШТАДХЕЙС, самое старое колониальное здание в мире, оставшееся от португальцев. Там можно познакомиться с историей всех колониальных эпох Мелакки, узнать быт и особенности местного населения. 5. Потрясающе красивая КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР. ЦЕРКОВЬ ХРИСТА, оставшаяся от голландцев. 6. Китайская улица ДЖОНКЕР СТРИТ – место скопления множества кафе, музеев, галерей и уличного искусства. 7. МУЗЕЙ БАБА НЬОНИ – знакомство с особой этнической группой, проживающей в Мелакке. 8. ТРИ СТАРЕЙШИХ ХРАМА: индуистский храм Шри Поятха Мурти, китайский храм Чэн Хун Тэн и мечеть Кампунг Клинг. 9. Получасовая ПРОГУЛКА НА КАТЕРЕ по речному каналу вдоль красивых цветных колоритных домиков. Что входит в тур: 1. Билеты в музей. 2. Билеты на катер. 3. Посещение самых популярных мест. 4. Интереснейшая информация и советы от опытного русскоязычного гида. 5. Комфортный автомобиль с кондиционером, на котором заберём Вас из отеля или из указанного Вами места и доставим обратно. 6. Вода. 7. Остановка на обед в проверенном месте с самобытной кухней или в кафе, ресторане на Ваш выбор (стоимость обеда не включена в тур). 🕐 Продолжительность: 8-9 часов. Начало: 8-10 утра.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Обговаривается лично
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
