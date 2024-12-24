Найдено 3 экскурсии в категории « На автобусе » в Куала-Лумпуре на русском языке, цены от €55. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе 9 часов Групповая День вне времени: культура Мах Мери, дворец султана и тропа в облаках Путешествие из Куала-Лумпура для тех, кто хочет понять Малайзию глубже: через людей и их традиции Начало: От вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:00 €170 за человека На автобусе 3.5 часа Групповая Таймлапс Куала-Лумпура: из прошлого в будущее Узнайте, как Куала-Лумпур из деревни на болотах стал мегаполисом. Путешествие по знаковым местам откроет удивительные контрасты города Начало: В отеле Maya Kuala Lumpur City Centre Расписание: в четверг и воскресенье в 10:00 €75 за человека На автобусе 7 часов Групповая Из Куала-Лумпура - к лангурам и светлячкам Путешествие к лангурам и светлячкам из Куала-Лумпура - это уникальная возможность увидеть Малайзию с другой стороны. Вас ждут храмы и природа Начало: В сквере Taman Standard Chartered Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 15:00 €55 за человека Другие экскурсии Куала-Лумпура Последние отзывы на экскурсии А Александр Экскурсия по г. Куала-Лумпуру + Бонус Пещеры Бату Экскурсия очень понравилась! Fayzulla - отличный Гид! Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «На автобусе»

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