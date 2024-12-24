Групповая
День вне времени: культура Мах Мери, дворец султана и тропа в облаках
Путешествие из Куала-Лумпура для тех, кто хочет понять Малайзию глубже: через людей и их традиции
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
2 июн в 08:00
3 июн в 08:00
€170 за человека
Групповая
Таймлапс Куала-Лумпура: из прошлого в будущее
Узнайте, как Куала-Лумпур из деревни на болотах стал мегаполисом. Путешествие по знаковым местам откроет удивительные контрасты города
Начало: В отеле Maya Kuala Lumpur City Centre
Расписание: в четверг и воскресенье в 10:00
1 июн в 10:00
5 июн в 10:00
€75 за человека
Групповая
Из Куала-Лумпура - к лангурам и светлячкам
Путешествие к лангурам и светлячкам из Куала-Лумпура - это уникальная возможность увидеть Малайзию с другой стороны. Вас ждут храмы и природа
Начало: В сквере Taman Standard Chartered
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 15:00
Сегодня в 15:00
2 июн в 15:00
€55 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр24 декабря 2024Экскурсия по г. Куала-Лумпуру + Бонус Пещеры БатуЭкскурсия очень понравилась! Fayzulla - отличный Гид! Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «На автобусе»
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