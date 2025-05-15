Индивидуальная экскурсия по Куала-Лумпуру предлагает уникальную возможность познакомиться с самыми известными достопримечательностями города. Программа включает посещение знаковых мест, которые стали символами столицы Малайзии.
Каждый уголок этого мегаполиса расскажет свою историю, а живописные виды оставят неизгладимые впечатления.
Путешествие обещает быть насыщенным и увлекательным, идеально подходящим для всех, кто хочет глубже понять культуру и атмосферу этого удивительного города
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🕌 Знаковые достопримечательности
- 🚶♂️ Удобный маршрут
- 📸 Отличные фотомоменты
- 🗺️ Профессиональный гид
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Петронас Тауэрс
- Куала-Лумпур Тауэр
- Площадь Независимости
Описание экскурсии
Откройте для себя Куала-Лумпур
Мегаполис обязательно оставит незабываемые впечатления! В данной программе предусмотрено посещение самых живописных и знаковых мест Куала-Лумпура, которые стали настоящей визитной карточкой города.
Что вас ожидает
- Уникальные архитектурные ансамбли
- Зеленые парки и сады для отдыха
- Живописные рынки и культурные центр
- Национальные достопримечательности и символы города
Погружение в культуру
Куала-Лумпур — это место, где история и современность переплетаются, создавая уникальную атмосферу. Вы сможете насладиться местной кухней, искусством и традициями, что сделает ваше знакомство с городом еще более увлекательным.
Приготовьтесь к приключению
Не упустите шанс увидеть все эти удивительные места и почувствовать дух мегаполиса. Куала-Лумпур готов открыть перед вами свои тайны и показать свои самые яркие грани!
По согласованию с гидом.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Матис
15 мая 2025
Замечательная экскурсия, очень понравилось. Рекомендую всем, кто хочет не только посмотреть достопримечательности города, но и узнать много нового и интересного.
