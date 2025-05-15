Мои заказы

Сказочный Куала-Лумпур

Мегаполис очарует вас! Включает посещение самых красивых и популярных мест, ставших визитной карточкой города. Незабываемые впечатления ждут
Индивидуальная экскурсия по Куала-Лумпуру предлагает уникальную возможность познакомиться с самыми известными достопримечательностями города. Программа включает посещение знаковых мест, которые стали символами столицы Малайзии.

Каждый уголок этого мегаполиса расскажет свою историю, а живописные виды оставят неизгладимые впечатления.

Путешествие обещает быть насыщенным и увлекательным, идеально подходящим для всех, кто хочет глубже понять культуру и атмосферу этого удивительного города
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🕌 Знаковые достопримечательности
  • 🚶‍♂️ Удобный маршрут
  • 📸 Отличные фотомоменты
  • 🗺️ Профессиональный гид
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Что можно увидеть

  • Петронас Тауэрс
  • Куала-Лумпур Тауэр
  • Площадь Независимости

Описание экскурсии

Откройте для себя Куала-Лумпур

Мегаполис обязательно оставит незабываемые впечатления! В данной программе предусмотрено посещение самых живописных и знаковых мест Куала-Лумпура, которые стали настоящей визитной карточкой города.

Что вас ожидает

  • Уникальные архитектурные ансамбли
  • Зеленые парки и сады для отдыха
  • Живописные рынки и культурные центр
  • Национальные достопримечательности и символы города

Погружение в культуру

Куала-Лумпур — это место, где история и современность переплетаются, создавая уникальную атмосферу. Вы сможете насладиться местной кухней, искусством и традициями, что сделает ваше знакомство с городом еще более увлекательным.

Приготовьтесь к приключению

Не упустите шанс увидеть все эти удивительные места и почувствовать дух мегаполиса. Куала-Лумпур готов открыть перед вами свои тайны и показать свои самые яркие грани!

По согласованию с гидом.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
Матис
15 мая 2025
Замечательная экскурсия, очень понравилось. Рекомендую всем, кто хочет не только посмотреть достопримечательности города, но и узнать много нового и интересного.

