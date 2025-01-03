Встретим вас у аэропорта Куала-Лумпура и доставим в отель. Остаток дня будет свободен, чтобы отдохнуть после долгих перелётов.

Экспертом в этом туре выступит Павел Бабинцев — человек, которого называют душой компании. В каждое путешествие он привносит элемент театрализованного действия, режиссируя впечатления участников и превращая сухие факты в интересный рассказ, и часто показывает локации «только для своих». Будет душевно и познавательно!