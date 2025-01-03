Города будущего, этнические кварталы и святыни: Малайзия и Сингапур вместе с экспертом-продюсером

Покататься на лодках и мотороллере, встретиться с архитектором и поучаствовать в чайной церемонии
Отправляемся в Юго-Восточную Азию, чтобы исследовать две удивительные страны, в которых гармонично сплелись прошлое и настоящее, а ультрасовременные небоскрёбы соседствуют с древними святынями и этническими кварталами.

Мы посетим города будущего —
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Куала-Лумпур и Сингапур, где нас ждёт много интересного: мастер-класс по олову, чайная церемония, встреча с архитектором, поездки на лодке, яхте, мотороллере, канатной дороге. Также полюбуемся шедеврами зодчества в Путраджае и Малакке и понежимся на острове-курорте Сентоза.

Сопровождать группу в этой поездке будет эксперт Павел Бабинцев, который превратит сухие факты в увлекательный спектакль.

Города будущего, этнические кварталы и святыни: Малайзия и Сингапур вместе с экспертом-продюсером
Города будущего, этнические кварталы и святыни: Малайзия и Сингапур вместе с экспертом-продюсером
Города будущего, этнические кварталы и святыни: Малайзия и Сингапур вместе с экспертом-продюсером
Ближайшие даты:
3
янв
Время начала: 14:35

Описание тура

Организационные детали

Рекомендованные рейсы:
- в Малайзию: 02.01.2025, вылет в 16:35, рейс ЕК-134 Москва (Домодедово) – Дубай; 03.01.2025, вылет в 3:30, рейс ЕК-346 Дубай – Куала-Лумпур;
- в Россию: 11.01.2025, вылет в 9:35, рейс ЕК-405 Сингапур – Дубай; вылет в 16:15, рейс ЕК-131 Дубай – Москва (Домодедово).

Проживание. 2-местное размещение в роскошных отелях с высоким рейтингом: EQ Kuala Lumpur 5* (Куала-Лумпур), Courtyard by Marriott Melaka 5* (Малакка), Oasia Hotel Downtown 4* (Сингапур). 1-местное проживание — за доплату.

*Фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость тура включены завтраки в отелях, остальное питание — за доплату.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус (Mercedes-Benz Sprinter или аналогичный).

Дети. Возможно участие с детьми старше 12 лет.

Виза. В Малайзии гражданам России не требуется. Сингапурская виза оформляется заранее через уполномоченное агентство в Москве, Санкт-Петербурге или Владивостоке или онлайн.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Малайзию

Встретим вас у аэропорта Куала-Лумпура и доставим в отель. Остаток дня будет свободен, чтобы отдохнуть после долгих перелётов.

Экспертом в этом туре выступит Павел Бабинцев — человек, которого называют душой компании. В каждое путешествие он привносит элемент театрализованного действия, режиссируя впечатления участников и превращая сухие факты в интересный рассказ, и часто показывает локации «только для своих». Будет душевно и познавательно!

Прибытие в МалайзиюПрибытие в МалайзиюПрибытие в МалайзиюПрибытие в МалайзиюПрибытие в МалайзиюПрибытие в МалайзиюПрибытие в МалайзиюПрибытие в МалайзиюПрибытие в МалайзиюПрибытие в МалайзиюПрибытие в МалайзиюПрибытие в МалайзиюПрибытие в Малайзию
2 день

Прогулки по Куала-Лумпуру, мастер-класс по олову

После завтрака отправимся гулять по столице и самому крупному городу Малайзии. Осмотрим Куала-Лумпур с высоты, поднявшись на смотровые площадки башен Петронас — высочайших в мире небоскрёбов-близнецов.

Спустимся с небес под землю, посетив пещеры Бату — гигантский храмовый комплекс в скалах, ставший одной из главных индуистских святынь страны. Заедем на фабрику оловянных изделий, где производят сервизы, рамки для фотографий, пепельницы, и пройдём мастер-класс, своими руками сделав сувенир.

Завершим сегодняшний променад экскурсией по колоритному чайна-тауну. В этих кварталах появился Китай в миниатюре: на шумных улочках с обилием алого цвета работает множество лавок и ресторанчиков, витают ароматы уличной еды и кричат прилипчивые зазывалы.

Прогулки по Куала-Лумпуру, мастер-класс по оловуПрогулки по Куала-Лумпуру, мастер-класс по оловуПрогулки по Куала-Лумпуру, мастер-класс по оловуПрогулки по Куала-Лумпуру, мастер-класс по олову
3 день

Мечети Путраджаи

Этот день проведём в Путраджае — административной столице, в которую перенесли резиденцию премьер-министра, правительство и некоторые государственные учреждения. Мегаполис, построенный по фэншуй, прозвали городом-призраком: среди поражающих масштабом и величием зданий почти нет людей и машин.

Мы полюбуемся религиозными жемчужинами. Посетим визитную карточку и главную мечеть города — Путру. Это ультрасовременное творение в розовых тонах, впечатляющее богатым убранством. Также осмотрим единственную в мире мечеть, целиком выполненную из стали.

Вернёмся в Куала-Лумпур, а вечером отправимся на иммерсивный ужин в ресторан La Petite Chef. Блюда разных регионов страны здесь подают в сопровождении цифрового шоу.

Мечети ПутраджаиМечети ПутраджаиМечети ПутраджаиМечети Путраджаи
4 день

Архитектура Малакки, прогулка на лодке

Освободим номера и поедем в Малакку. В этом древнем городе, охраняемом ЮНЕСКО, хорошо сохранилась колониальная архитектура. После размещения в отеле пойдём гулять. Будем рассматривать старинные шедевры зодчества и покатаемся вдоль каналов на лодке.

Архитектура Малакки, прогулка на лодкеАрхитектура Малакки, прогулка на лодкеАрхитектура Малакки, прогулка на лодкеАрхитектура Малакки, прогулка на лодкеАрхитектура Малакки, прогулка на лодкеАрхитектура Малакки, прогулка на лодкеАрхитектура Малакки, прогулка на лодкеАрхитектура Малакки, прогулка на лодкеАрхитектура Малакки, прогулка на лодкеАрхитектура Малакки, прогулка на лодкеАрхитектура Малакки, прогулка на лодкеАрхитектура Малакки, прогулка на лодкеАрхитектура Малакки, прогулка на лодке
5 день

Начало знакомства с Сингапуром, прогулка на лодке

Продолжим наше путешествие уже в другой стране — поедем в Сингапур. По прибытии разместимся в отеле, а затем осмотрим мегаполис с воды, катаясь на лодке по заливу Марина-Бей. Проведём волшебный вечер, наблюдая шоу света, воды и оркестровой музыки Spectra.

Начало знакомства с Сингапуром, прогулка на лодкеНачало знакомства с Сингапуром, прогулка на лодкеНачало знакомства с Сингапуром, прогулка на лодкеНачало знакомства с Сингапуром, прогулка на лодкеНачало знакомства с Сингапуром, прогулка на лодкеНачало знакомства с Сингапуром, прогулка на лодкеНачало знакомства с Сингапуром, прогулка на лодкеНачало знакомства с Сингапуром, прогулка на лодкеНачало знакомства с Сингапуром, прогулка на лодкеНачало знакомства с Сингапуром, прогулка на лодкеНачало знакомства с Сингапуром, прогулка на лодкеНачало знакомства с Сингапуром, прогулка на лодке
6 день

Экскурсии по Сингапуру, чайная церемония

Отправимся исследовать город на итальянских мотороллерах Vespa. Заглянем в Long Bar — культовый бар, в котором придумали Singapore Sling, превратившийся в национальный напиток. Вы услышите интересную легенду о его создании и, конечно, попробуете легендарный коктейль.

Посетим этнические кварталы. Здесь живут перанаканы — потомки китайских иммигрантов-мужчин и местных малайских женщин, сохранившие самобытную культуру.

Доедем в район Катонг со множеством особняков 19 века, принадлежавших самым богатым людям страны. Завершим прогулку в китайском квартале, где для нас проведут чайную церемонию.

Экскурсии по Сингапуру, чайная церемонияЭкскурсии по Сингапуру, чайная церемонияЭкскурсии по Сингапуру, чайная церемонияЭкскурсии по Сингапуру, чайная церемония
7 день

Встреча с архитектором, продолжение променада

Начнём день со знакомства с экологически ориентированной архитектурой. Это способ строительства зданий с применением высоких технологий, при котором минимизируется негативное влияние на окружающую среду. Подробнее об этом нам расскажет архитектор.

Увидим одну из самых узнаваемых достопримечательностей страны — удивительное здание Музея искусства и науки, напоминающее цветок лотоса. После обеда выпьем чаю в роскошном чайном бутике TWG Tea.

Остаток дня посвятим ещё одному украшению Сингапура — футуристичным садам у залива, благодаря которым мегаполис официально стал городом будущего. Вечером посмотрим световое шоу деревьев.

Встреча с архитектором, продолжение променадаВстреча с архитектором, продолжение променадаВстреча с архитектором, продолжение променадаВстреча с архитектором, продолжение променада
8 день

Поездка по канатной дороге, прогулка на яхте

Утром поднимемся на гору Фабер, окружённую парком, и по канатной дороге доберёмся к курортному острову Сентоза. По пути из кабинки полюбуемся панорамами города, гавани, островов. Покатаемся по заливу на яхте. Завершим поездку коктейлем на закате и прощальным ужином.

Поездка по канатной дороге, прогулка на яхтеПоездка по канатной дороге, прогулка на яхтеПоездка по канатной дороге, прогулка на яхтеПоездка по канатной дороге, прогулка на яхте
9 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту к обратному рейсу и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$6450
Для бронирования достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Трансферы по программе
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Сопровождение и лекции эксперта
  • Все входные билеты, активности и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Перелёты в Куала-Лумпур и обратно из Сингапура
  • Обеды и ужины
  • Страховка
  • Виза в Сингапур - $24
  • Доплата за 1-местное размещение - $980
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Куала-Лумпура, после полудня
Завершение: Аэропорт Сингапура, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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