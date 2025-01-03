Мы посетим города будущего —
янв
Описание тура
Организационные детали
Рекомендованные рейсы:
- в Малайзию: 02.01.2025, вылет в 16:35, рейс ЕК-134 Москва (Домодедово) – Дубай; 03.01.2025, вылет в 3:30, рейс ЕК-346 Дубай – Куала-Лумпур;
- в Россию: 11.01.2025, вылет в 9:35, рейс ЕК-405 Сингапур – Дубай; вылет в 16:15, рейс ЕК-131 Дубай – Москва (Домодедово).
Проживание. 2-местное размещение в роскошных отелях с высоким рейтингом: EQ Kuala Lumpur 5* (Куала-Лумпур), Courtyard by Marriott Melaka 5* (Малакка), Oasia Hotel Downtown 4* (Сингапур). 1-местное проживание — за доплату.
*Фото отелей взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость тура включены завтраки в отелях, остальное питание — за доплату.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус (Mercedes-Benz Sprinter или аналогичный).
Дети. Возможно участие с детьми старше 12 лет.
Виза. В Малайзии гражданам России не требуется. Сингапурская виза оформляется заранее через уполномоченное агентство в Москве, Санкт-Петербурге или Владивостоке или онлайн.
Программа тура по дням
Прибытие в Малайзию
Встретим вас у аэропорта Куала-Лумпура и доставим в отель. Остаток дня будет свободен, чтобы отдохнуть после долгих перелётов.
Экспертом в этом туре выступит Павел Бабинцев — человек, которого называют душой компании. В каждое путешествие он привносит элемент театрализованного действия, режиссируя впечатления участников и превращая сухие факты в интересный рассказ, и часто показывает локации «только для своих». Будет душевно и познавательно!
Прогулки по Куала-Лумпуру, мастер-класс по олову
После завтрака отправимся гулять по столице и самому крупному городу Малайзии. Осмотрим Куала-Лумпур с высоты, поднявшись на смотровые площадки башен Петронас — высочайших в мире небоскрёбов-близнецов.
Спустимся с небес под землю, посетив пещеры Бату — гигантский храмовый комплекс в скалах, ставший одной из главных индуистских святынь страны. Заедем на фабрику оловянных изделий, где производят сервизы, рамки для фотографий, пепельницы, и пройдём мастер-класс, своими руками сделав сувенир.
Завершим сегодняшний променад экскурсией по колоритному чайна-тауну. В этих кварталах появился Китай в миниатюре: на шумных улочках с обилием алого цвета работает множество лавок и ресторанчиков, витают ароматы уличной еды и кричат прилипчивые зазывалы.
Мечети Путраджаи
Этот день проведём в Путраджае — административной столице, в которую перенесли резиденцию премьер-министра, правительство и некоторые государственные учреждения. Мегаполис, построенный по фэншуй, прозвали городом-призраком: среди поражающих масштабом и величием зданий почти нет людей и машин.
Мы полюбуемся религиозными жемчужинами. Посетим визитную карточку и главную мечеть города — Путру. Это ультрасовременное творение в розовых тонах, впечатляющее богатым убранством. Также осмотрим единственную в мире мечеть, целиком выполненную из стали.
Вернёмся в Куала-Лумпур, а вечером отправимся на иммерсивный ужин в ресторан La Petite Chef. Блюда разных регионов страны здесь подают в сопровождении цифрового шоу.
Архитектура Малакки, прогулка на лодке
Освободим номера и поедем в Малакку. В этом древнем городе, охраняемом ЮНЕСКО, хорошо сохранилась колониальная архитектура. После размещения в отеле пойдём гулять. Будем рассматривать старинные шедевры зодчества и покатаемся вдоль каналов на лодке.
Начало знакомства с Сингапуром, прогулка на лодке
Продолжим наше путешествие уже в другой стране — поедем в Сингапур. По прибытии разместимся в отеле, а затем осмотрим мегаполис с воды, катаясь на лодке по заливу Марина-Бей. Проведём волшебный вечер, наблюдая шоу света, воды и оркестровой музыки Spectra.
Экскурсии по Сингапуру, чайная церемония
Отправимся исследовать город на итальянских мотороллерах Vespa. Заглянем в Long Bar — культовый бар, в котором придумали Singapore Sling, превратившийся в национальный напиток. Вы услышите интересную легенду о его создании и, конечно, попробуете легендарный коктейль.
Посетим этнические кварталы. Здесь живут перанаканы — потомки китайских иммигрантов-мужчин и местных малайских женщин, сохранившие самобытную культуру.
Доедем в район Катонг со множеством особняков 19 века, принадлежавших самым богатым людям страны. Завершим прогулку в китайском квартале, где для нас проведут чайную церемонию.
Встреча с архитектором, продолжение променада
Начнём день со знакомства с экологически ориентированной архитектурой. Это способ строительства зданий с применением высоких технологий, при котором минимизируется негативное влияние на окружающую среду. Подробнее об этом нам расскажет архитектор.
Увидим одну из самых узнаваемых достопримечательностей страны — удивительное здание Музея искусства и науки, напоминающее цветок лотоса. После обеда выпьем чаю в роскошном чайном бутике TWG Tea.
Остаток дня посвятим ещё одному украшению Сингапура — футуристичным садам у залива, благодаря которым мегаполис официально стал городом будущего. Вечером посмотрим световое шоу деревьев.
Поездка по канатной дороге, прогулка на яхте
Утром поднимемся на гору Фабер, окружённую парком, и по канатной дороге доберёмся к курортному острову Сентоза. По пути из кабинки полюбуемся панорамами города, гавани, островов. Покатаемся по заливу на яхте. Завершим поездку коктейлем на закате и прощальным ужином.
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту к обратному рейсу и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$6450
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях
- Трансферы от/до аэропорта
- Трансферы по программе
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Сопровождение и лекции эксперта
- Все входные билеты, активности и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Перелёты в Куала-Лумпур и обратно из Сингапура
- Обеды и ужины
- Страховка
- Виза в Сингапур - $24
- Доплата за 1-местное размещение - $980