9 дней
Хитросплетение архитектур, религий и культур: Малайзия и Сингапур в компании эксперта
Подняться на небоскрёбы и спуститься в пещеры, погулять по этническим кварталам и покататься на яхте
Начало: Аэропорт Куала-Лумпура, после полудня, точное врем...
3 янв в 14:00
$6 450 за человека
8 дней
Насыщенное путешествие по Малайзии: Куала-Лумпур, остров Пенанг и горы
Посетить священные храмы и пещеры, увидеть плантации Камерона и отведать морепродуктов
Начало: Куала-Лумпур, аэропорт, во второй половине дня
17 ноя в 14:00
8 дек в 14:00
$1 695 за человека
9 дней
Города будущего, этнические кварталы и святыни: Малайзия и Сингапур вместе с экспертом-продюсером
Покататься на лодках и мотороллере, встретиться с архитектором и поучаствовать в чайной церемонии
Начало: Аэропорт Куала-Лумпура, после полудня
3 янв в 14:35
$6 450 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «На автобусе»
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