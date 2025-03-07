10 дней
Приключения в тропиках: путешествие по Куала-Лумпуру и острову Лангкави
Джунгли, необычные пляжи и уникальные локации ждут вас в Малайзии. Проведём два дня в Куала-Лумпуре, а затем отправимся наслаждаться атмосферой острова Лангкави
Начало: Аэропорт Куала-Лумпура, время зависит от времени в...
7 мар в 14:00
18 апр в 14:00
€1650 за человека
8 дней
Насыщенное путешествие по Малайзии: Куала-Лумпур, остров Пенанг и горы
Посетить священные храмы и пещеры, увидеть плантации Камерона и отведать морепродуктов
Начало: Куала-Лумпур, аэропорт, во второй половине дня
16 мар в 08:00
6 апр в 08:00
$1695 за человека
13 дней
Паназиатский микс: насыщенный отпуск в Малайзии, Индонезии и Сингапуре
Узнать о культуре перанаканов, увидеть древние храмы Явы и исследовать мангровый лес на лодке
Начало: Аэропорт Куала-Лумпура, по времени рейса
7 мар в 10:00
2 мая в 10:00
$2896 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «В марте»
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