Приключения в тропиках: путешествие по Куала-Лумпуру и острову Лангкави
Джунгли, необычные пляжи и уникальные локации ждут вас в Малайзии. Проведём два дня в Куала-Лумпуре, а затем отправимся наслаждаться атмосферой острова Лангкави
Начало: Аэропорт Куала-Лумпура, время зависит от времени в...
21 ноя в 14:00
5 дек в 14:00
€1650 за человека
Новогодняя Азия: Куала-Лумпур, дикая природа Борнео и Сингапур
Увидеть футуристические здания, погулять по джунглям и встретить Новый год на острове
Начало: Г. Куала-Лумпур, аэропорт, днём (точное время сооб...
28 дек в 08:00
270 000 ₽ за человека
Паназиатский микс: насыщенный отпуск в Малайзии, Индонезии и Сингапуре
Узнать о культуре перанаканов, увидеть древние храмы Явы и исследовать мангровый лес на лодке
Начало: Аэропорт Куала-Лумпура, по времени рейса
22 сен в 10:00
24 ноя в 10:00
$2896 за человека
