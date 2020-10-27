Как добраться до Сибу на самолёте
В Сибу 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sibu Airport» вам не избежать
Список аэропортов Сибу
- Сибу SBWSibu Airport
Самые дешёвые билеты в Сибу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|27.10.2020
|из 🇲🇾Кучинга
|998
|40м
|04.12.2020
|из 🇲🇾Джохора-Бару
|1 489
|1ч 40м
|15.10.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|4 222
|1ч 55м
|21.10.2020
|из 🇲🇾Куала-Тренгану
|4 732
|6ч 5м (⇵1)
|21.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|30 566
|23ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Сибу
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Сибу, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Джохор-Бару
- 20.11.202021.11.2020
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