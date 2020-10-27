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Летим в Сибу

Как добраться до Сибу на самолёте

В Сибу 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sibu Airport» вам не избежать

Список аэропортов Сибу

  1. Сибу SBW
    Sibu Airport

Самые дешёвые билеты в Сибу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
27.10.2020из 🇲🇾Кучинга99840м
04.12.2020из 🇲🇾Джохора-Бару1 4891ч 40м
15.10.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура4 2221ч 55м
21.10.2020из 🇲🇾Куала-Тренгану4 7326ч 5м (⇵1)
21.01.2021из 🇷🇺Москвы30 56623ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Сибу, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Джохор-Бару

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