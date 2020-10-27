Как добраться до Сибу на самолёте

В Сибу 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sibu Airport» вам не избежать

Список аэропортов Сибу

Сибу SBW Sibu Airport

Самые дешёвые билеты в Сибу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇲🇾 Кучинга 998 40м из 🇲🇾 Джохора-Бару 1 489 1ч 40м из 🇲🇾 Куала-Лумпура 4 222 1ч 55м из 🇲🇾 Куала-Тренгану 4 732 6ч 5м (⇵1) из 🇷🇺 Москвы 30 566 23ч 35м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Самые популярные направления из Сибу

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Сибу, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Джохор-Бару

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