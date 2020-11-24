Как добраться до Нячанга на самолёте
В Нячанге 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Cam Ranh International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Нячанга
- Камрань CXRCam Ranh International Airport
- Нячанг NHAне гражданскийNha Trang
Самые дешёвые билеты в Нячанг из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|24.11.2020
|из 🇻🇳Хошимина
|1 719
|1ч
|10.11.2020
|из 🇻🇳Дананга
|1 781
|1ч 5м
|14.03.2021
|из 🇻🇳Хайфона
|1 847
|1ч 45м
|28.10.2020
|из 🇻🇳Ханоя
|1 874
|1ч 50м
|05.11.2020
|из 🇻🇳Вини
|2 193
|1ч 40м
|08.03.2021
|из 🇻🇳Далата
|3 749
|18ч 55м (⇵1)
|01.02.2021
|из 🇻🇳Плейку
|3 915
|19ч 50м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇻🇳Кантхо
|4 789
|6ч 55м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|6 178
|16ч 25м (⇵1)
|06.01.2021
|из Гонконга
|7 123
|2ч 20м
|01.12.2020
|из Сеула
|7 643
|17ч 10м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇹🇭Пхукета
|8 208
|23ч 15м (⇵2)
|23.01.2021
|из 🇰🇭Сиануквиля
|8 334
|22ч (⇵1)
|31.01.2021
|из 🇮🇩Бали
|10 696
|14ч 40м (⇵1)
|18.04.2021
|из 🇷🇺Иркутска
|13 324
|6ч 25м
|05.02.2021
|из 🇷🇺Владивостока
|16 139
|7ч 10м
|26.02.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|16 920
|7ч 35м
|03.03.2021
|из 🇷🇺Москвы
|17 179
|13ч 20м (⇵1)
|12.02.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|18 929
|52ч 20м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇦🇪Дубая
|20 107
|39ч 35м (⇵2)
|19.04.2021
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|20 255
|14ч 15м (⇵1)
|01.02.2021
|из 🇷🇺Омска
|20 649
|19ч (⇵1)
|01.02.2021
|из 🇦🇪Шарджи
|20 689
|30ч 10м (⇵2)
|05.03.2021
|из 🇷🇺Уфы
|21 316
|54ч 55м (⇵2)
|15.03.2021
|из 🇷🇺Калининграда
|22 047
|53ч 15м (⇵2)
|12.02.2021
|из 🇷🇺Казани
|22 682
|52ч 25м (⇵2)
|12.02.2021
|из 🇷🇺Самары
|23 596
|22ч 30м (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇨🇳Чэнду
|23 683
|30ч 35м (⇵2)
|01.04.2021
|из 🇷🇺Красноярска
|23 927
|28ч (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇨🇳Пекина
|25 510
|24ч 25м (⇵1)
|04.02.2021
|из 🇷🇺Томска
|25 980
|47ч 40м (⇵2)
|05.02.2021
|из 🇷🇺Хабаровска
|26 577
|38ч 40м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Южно-Сахалинска
|27 625
|18ч 40м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇱🇰Коломбо
|28 263
|22ч 5м (⇵2)
|10.02.2021
|из 🇹🇷Стамбула
|31 037
|24ч 25м (⇵2)
|25.01.2021
|из 🇷🇺Тюмени
|31 968
|40ч 40м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇺🇦Киева
|36 656
|40ч 40м (⇵2)
|22.12.2020
|из 🇷🇺Якутска
|37 287
|26ч 25м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇪🇬Каира
|39 629
|27ч 55м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|40 917
|41ч 5м (⇵2)
|30.12.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|41 095
|49ч 15м (⇵2)
|04.01.2021
|из 🇬🇧Лондона
|42 408
|56ч 35м (⇵2)
|05.01.2021
|из 🇷🇺Челябинска
|44 030
|27ч 40м (⇵2)
|03.07.2021
|из 🇷🇺Благовещенска
|45 461
|34ч 35м (⇵2)
|15.03.2021
|из 🇺🇦Харькова
|46 813
|44ч 15м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇧🇾Минска
|46 980
|22ч 35м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇷🇺Сургута
|58 464
|41ч 35м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|59 220
|33ч 50м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|64 098
|49ч 35м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|75 046
|32ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Нячанга
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Нячанга, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бали, Ханой, Киев, Куала-Лумпур и Манила
- 29.10.202003.11.2020
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Нячанг, Веьтнам – что нужно знать о Нячанге для отдыха
Нячанг – неповторимый город Вьетнама на побережье Китайского моря. Безграничная красота влюбляет каждого посетившего этот курорт. Местность чудесно подходит как для любителей экскурсий, так и для желающих активно отдохнуть. В этом городе не просто есть на что посмотреть, в нём есть то, во что можно влюбиться