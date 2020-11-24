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Летим в Нячанг

Как добраться до Нячанга на самолёте

В Нячанге 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Cam Ranh International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Нячанга

  1. Камрань CXR
    Cam Ranh International Airport
  2. Нячанг NHAне гражданский
    Nha Trang

Самые дешёвые билеты в Нячанг из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
24.11.2020из 🇻🇳Хошимина1 719
10.11.2020из 🇻🇳Дананга1 7811ч 5м
14.03.2021из 🇻🇳Хайфона1 8471ч 45м
28.10.2020из 🇻🇳Ханоя1 8741ч 50м
05.11.2020из 🇻🇳Вини2 1931ч 40м
08.03.2021из 🇻🇳Далата3 74918ч 55м (⇵1)
01.02.2021из 🇻🇳Плейку3 91519ч 50м (⇵1)
13.10.2020из 🇻🇳Кантхо4 7896ч 55м (⇵1)
01.12.2020из 🇹🇭Бангкока6 17816ч 25м (⇵1)
06.01.2021из Гонконга7 1232ч 20м
01.12.2020из Сеула7 64317ч 10м (⇵1)
10.11.2020из 🇹🇭Пхукета8 20823ч 15м (⇵2)
23.01.2021из 🇰🇭Сиануквиля8 33422ч (⇵1)
31.01.2021из 🇮🇩Бали10 69614ч 40м (⇵1)
18.04.2021из 🇷🇺Иркутска13 3246ч 25м
05.02.2021из 🇷🇺Владивостока16 1397ч 10м
26.02.2021из 🇷🇺Новосибирска16 9207ч 35м
03.03.2021из 🇷🇺Москвы17 17913ч 20м (⇵1)
12.02.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга18 92952ч 20м (⇵2)
01.02.2021из 🇦🇪Дубая20 10739ч 35м (⇵2)
19.04.2021из 🇷🇺Екатеринбурга20 25514ч 15м (⇵1)
01.02.2021из 🇷🇺Омска20 64919ч (⇵1)
01.02.2021из 🇦🇪Шарджи20 68930ч 10м (⇵2)
05.03.2021из 🇷🇺Уфы21 31654ч 55м (⇵2)
15.03.2021из 🇷🇺Калининграда22 04753ч 15м (⇵2)
12.02.2021из 🇷🇺Казани22 68252ч 25м (⇵2)
12.02.2021из 🇷🇺Самары23 59622ч 30м (⇵2)
18.12.2020из 🇨🇳Чэнду23 68330ч 35м (⇵2)
01.04.2021из 🇷🇺Красноярска23 92728ч (⇵1)
01.12.2020из 🇨🇳Пекина25 51024ч 25м (⇵1)
04.02.2021из 🇷🇺Томска25 98047ч 40м (⇵2)
05.02.2021из 🇷🇺Хабаровска26 57738ч 40м (⇵2)
01.12.2020из 🇷🇺Южно-Сахалинска27 62518ч 40м (⇵2)
31.10.2020из 🇱🇰Коломбо28 26322ч 5м (⇵2)
10.02.2021из 🇹🇷Стамбула31 03724ч 25м (⇵2)
25.01.2021из 🇷🇺Тюмени31 96840ч 40м (⇵2)
01.02.2021из 🇺🇦Киева36 65640ч 40м (⇵2)
22.12.2020из 🇷🇺Якутска37 28726ч 25м (⇵2)
04.11.2020из 🇪🇬Каира39 62927ч 55м (⇵2)
01.12.2020из 🇵🇱Варшавы40 91741ч 5м (⇵2)
30.12.2020из 🇷🇺Краснодара41 09549ч 15м (⇵2)
04.01.2021из 🇬🇧Лондона42 40856ч 35м (⇵2)
05.01.2021из 🇷🇺Челябинска44 03027ч 40м (⇵2)
03.07.2021из 🇷🇺Благовещенска45 46134ч 35м (⇵2)
15.03.2021из 🇺🇦Харькова46 81344ч 15м (⇵2)
02.12.2020из 🇧🇾Минска46 98022ч 35м (⇵2)
04.12.2020из 🇷🇺Сургута58 46441ч 35м (⇵2)
23.10.2020из 🇫🇷Парижа59 22033ч 50м (⇵2)
01.12.2020из 🇱🇹Вильнюса64 09849ч 35м (⇵2)
15.12.2020из 🇺🇿Ташкента75 04632ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Нячанга, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бали, Ханой, Киев, Куала-Лумпур и Манила

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Нячанг
Нячанг, Веьтнам – что нужно знать о Нячанге для отдыха
Нячанг – неповторимый город Вьетнама на побережье Китайского моря. Безграничная красота влюбляет каждого посетившего этот курорт. Местность чудесно подходит как для любителей экскурсий, так и для желающих активно отдохнуть. В этом городе не просто есть на что посмотреть, в нём есть то, во что можно влюбиться